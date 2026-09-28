Riad Sattouf, Amélie Nothomb et Phoebe Hadjmarkos Clarke sur France Culture

De ce lundi 28 septembre au dimanche 4 octobre prochain, les ondes de France Culture réservent de belles découvertes et redécouvertes littéraires. Romans, bandes dessinées, essais, théâtre, il y en aura pour tous les goûts. Avec, notamment, Lilia Hassaine, Riad Sattouf, Amélie Nothomb ou Phoebe Hadjmarkos Clarke.
Le 28/09/2026 à 10:18 par Dépêche
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Publié le :
28/09/2026 à 10:18
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Du lundi au jeudi, de 12h à 12h30
Thomas Pynchon : toujours un événement ?
À l’occasion de la parution de Mission de l'ombre (Christian Bourgois, le 1er octobre).
Avec Nicolas Richard, traducteur et écrivain, qui vient de signer avec Mission de l’ombre sa troisième traduction de l’écrivain américain, après Vice caché (Seuil) et Fonds perdus (Seuil), et Romain de Becdelièvre, critique et documentariste
Du lundi au jeudi de 13h à 13h30
Avec Lilia Hassaine, écrivaine, pour son nouveau roman, JE (Gallimard)
Avec Riad Sattouf, auteur et dessinateur, pour une double parution, L'Arabe du futur et moi (entretiens menés par Numa Sadoul) et un nouveau tome de La Vie secrète des jeunes (Les Livres du futur)
Avec Alain Françon, metteur en scène, et Vincent Dedienne, comédien, à l'occasion des représentations de La Folle Journée ou Le Mariage de Figaro au Théâtre de la Porte Saint-Martin (jusqu’au 31 décembre)
Le vendredi de 12h à 12h30
Avec Amélie Nothomb, écrivaine, à l’occasion de la parution de son nouveau roman L’Adolescence du Perroquet (Albin Michel)
Du lundi au vendredi de 15h à 16h
Avec Phoebe Hadjmarkos Clarke pour Le livre des souterrains (Sous-sol)
Avec Carolina Bianchi pour la Trilogia Cadela Força (Trilogie des chiennes) à l'Odéon Théâtre de l'Europe, dans le cadre du Festival d’Automne
Avec Ananda Devi pour Chronique d'un royaume perdu (Grasset)
Avec les sociologues Fabien Truong pour Terrain vague (EHESS) et Rose-Marie Lagrave pour La mort devant soi (La Découverte)
Du lundi au vendredi de 19h30 à 20h00
François Samuelson est agent littéraire et artistique. Navigant depuis près de 45 ans entre la littérature et le cinéma, celui dont la vigueur a longtemps été redoutée en France s’est construit une place de choix, transformant la réticence à son égard en légitimité incontestable.
Lundi 28 septembre : Épisode 1 - D’Alexandrie à Orly, une enfance arrachée
Mardi 29 septembre : Épisode 2 - Les années « gauchistes »
Mercredi 30 septembre : Épisode 3 - L’Amérique
Jeudi 1er octobre : Épisode 4 - Le cinéma
Vendredi 2 octobre : Épisode 5 - La possibilité d’un agent littéraire
Du lundi au vendredi de 20h à 20h30
Jane Eyre de Charlotte Brontë
Adaptation : Pauline Thimonnier / Réalisation : Juliette Heymann
Avec notamment Julie-Marie Parmentier (Jane), Aurélie Nuzillard (Hélène Burns) et Laurent Cléry (Mr Brocklehurst)
Lundi 28 septembre : Épisode 6 - Secret et projet de mariage
Mardi 29 septembre : Épisode 7 - La cérémonie
Mercredi 30 septembre : Épisode 8 - La fuite
Jeudi 1er octobre : Épisode 9 - Convalescence
Vendredi 2 octobre : Épisode 10 - Dénouement
Du lundi au vendredi de 20h30 à 20h35
Une collection proposée par Camille Renard
Réalisation : Cassandre Puel
À la fois philosophe, helléniste et sinologue, François Jullien nous transporte dans l'histoire de la poésie classique, allant des textes fondateurs grecs, à la poésie chinoise ancienne, jusqu'aux célèbres vers de Charles Baudelaire et Apollinaire.
Lundi 28 septembre : Le désir, de Sapphô
Mardi 29 septembre : De rerum natura (De la nature), de Lucrèce
Mercredi 30 septembre : Chanson VIII, de Pernette du Guillet
Jeudi 1er octobre : Dominique, de Eugène Fromentin
Vendredi 2 octobre : Le pain et le vin, de Friediech Hölderlin
Du lundi au vendredi de 20h35 à 21h
George Sand, Gustave Flaubert : une amitié
Productrice : Anice Clément / Réalisation : Michel Sidoroff
Avec Emmanuelle Riva et Claude Brosset
À LIRE - Inceste et agro-industrie : deux enquêtes adaptées pour France Télévisions
En 1862, George Sand prend la plume pour défendre le roman de Gustave Flaubert, Salammbô, alors éreinté par la critique. Ainsi commence leur rencontre, et leur amitié.Tout les séparait pourtant : l'âge, la manière d'écrire, les idées politiques et même la façon de vivre. Leur correspondance, régulière pendant quatorze années, témoigne de cette relation unique, mêlant les plaisanteries aux débats d'idées, les tracas de la vie quotidienne aux projets d'écriture…
Lundi 28 septembre : Épisode 1 - Cher maître et vieux troubadour
Mardi 29 septembre : Épisode 2 - Écrire avec son cœur
Mercredi 30 septembre : Épisode 3 - Il paraît que tu étudies le pignouf
Jeudi 1er octobre : Épisode 4 : Les années terribles
Vendredi 2 octobre : Épisode 5 : Laissez verdure
Le dimanche de 20h à 22h
Les multiples voix de mon frère. Un texte pour des corps et des voix présentes et absentes
De Magdalena Schrefel
Enregistré en public au Festival La Mousson d’été, le 24 Août 2026
Réalisation : Laurence Courtois
Avec notamment Louis Pencréac’h (Le frère), Kelly Rivière (la sœur), Christophe Brault (L’homme assis en face de mon frère, la voix séduisante)...
Mon Frère (c'est le nom du personnage) va, à cause d'une anomalie génétique, bientôt perdre sa voix. Il aura besoin d'une assistance vocale créée sur mesure. Il ne veut pas une voix d'ordinateur, mais une voix humaine — et tant qu'à faire, pourquoi ne pas choisir plus d'une voix ? Le personnage de Sa Soeur, autrice, intriguée par cette demande, accepte de l'accompagner dans la recherche de ces voix, et, en même temps, elle fabrique la présente pièce de théâtre.
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 01/10/2026
400 pages
Christian Bourgois Editeur
25,50 €
Paru le 01/10/2026
300 pages
Les livres du futur - Riad Sattouf Productions
29,90 €
Paru le 19/08/2026
160 pages
Albin Michel
18,90 €
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