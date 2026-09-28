Riad Sattouf, Amélie Nothomb et Phoebe Hadjmarkos Clarke sur France Culture

Les Midis de Culture : l'objet, avec Natacha Triou

Du lundi au jeudi, de 12h à 12h30

Jeudi 1er octobre : Littérature

Thomas Pynchon : toujours un événement ?

À l’occasion de la parution de Mission de l'ombre (Christian Bourgois, le 1er octobre).

Avec Nicolas Richard, traducteur et écrivain, qui vient de signer avec Mission de l’ombre sa troisième traduction de l’écrivain américain, après Vice caché (Seuil) et Fonds perdus (Seuil), et Romain de Becdelièvre, critique et documentariste

Les Midis de Culture : L'invité·e, avec Natacha Triou

Du lundi au jeudi de 13h à 13h30

Lundi 28 septembre : Littérature

Avec Lilia Hassaine, écrivaine, pour son nouveau roman, JE (Gallimard)

Mardi 29 septembre : bande dessinée

Avec Riad Sattouf, auteur et dessinateur, pour une double parution, L'Arabe du futur et moi (entretiens menés par Numa Sadoul) et un nouveau tome de La Vie secrète des jeunes (Les Livres du futur)

Mercredi 30 septembre : théâtre

Avec Alain Françon, metteur en scène, et Vincent Dedienne, comédien, à l'occasion des représentations de La Folle Journée ou Le Mariage de Figaro au Théâtre de la Porte Saint-Martin (jusqu’au 31 décembre)

Le Point Culture XXL : l'agenda, avec Marie Sorbier

Le vendredi de 12h à 12h30

Avec Amélie Nothomb, écrivaine, à l’occasion de la parution de son nouveau roman L’Adolescence du Perroquet (Albin Michel)

Le Book Club, avec Marie Richeux

Du lundi au vendredi de 15h à 16h

Lundi 28 septembre : Journal d'une disparition annoncée

Avec Phoebe Hadjmarkos Clarke pour Le livre des souterrains (Sous-sol)

Mardi 29 septembre : La « trilogie des chiennes »

Avec Carolina Bianchi pour la Trilogia Cadela Força (Trilogie des chiennes) à l'Odéon Théâtre de l'Europe, dans le cadre du Festival d’Automne

Mercredi 30 septembre : Ananda Devi et la légende du Bouchon, une fresque mauricienne

Avec Ananda Devi pour Chronique d'un royaume perdu (Grasset)

Jeudi 1er octobre : Enquêter sur soi

Avec les sociologues Fabien Truong pour Terrain vague (EHESS) et Rose-Marie Lagrave pour La mort devant soi (La Découverte)

Vendredi 2 octobre : Dans la bibliothèque de Brigitte Fontaine

À Voix nue, avec Lisa Vignoli

Du lundi au vendredi de 19h30 à 20h00

François Samuelson, Monsieur dix pour cent

François Samuelson est agent littéraire et artistique. Navigant depuis près de 45 ans entre la littérature et le cinéma, celui dont la vigueur a longtemps été redoutée en France s’est construit une place de choix, transformant la réticence à son égard en légitimité incontestable.

Lundi 28 septembre : Épisode 1 - D’Alexandrie à Orly, une enfance arrachée

Mardi 29 septembre : Épisode 2 - Les années « gauchistes »

Mercredi 30 septembre : Épisode 3 - L’Amérique

Jeudi 1er octobre : Épisode 4 - Le cinéma

Vendredi 2 octobre : Épisode 5 - La possibilité d’un agent littéraire

La Série Fiction (rediffusion)

Du lundi au vendredi de 20h à 20h30

Jane Eyre de Charlotte Brontë

Adaptation : Pauline Thimonnier / Réalisation : Juliette Heymann

Avec notamment Julie-Marie Parmentier (Jane), Aurélie Nuzillard (Hélène Burns) et Laurent Cléry (Mr Brocklehurst)

Lundi 28 septembre : Épisode 6 - Secret et projet de mariage

Mardi 29 septembre : Épisode 7 - La cérémonie

Mercredi 30 septembre : Épisode 8 - La fuite

Jeudi 1er octobre : Épisode 9 - Convalescence

Vendredi 2 octobre : Épisode 10 - Dénouement

L'Instant Poésie

Du lundi au vendredi de 20h30 à 20h35

L'Instant Poésie de François Jullien

Une collection proposée par Camille Renard

Réalisation : Cassandre Puel

À la fois philosophe, helléniste et sinologue, François Jullien nous transporte dans l'histoire de la poésie classique, allant des textes fondateurs grecs, à la poésie chinoise ancienne, jusqu'aux célèbres vers de Charles Baudelaire et Apollinaire.

Lundi 28 septembre : Le désir, de Sapphô

Mardi 29 septembre : De rerum natura (De la nature), de Lucrèce

Mercredi 30 septembre : Chanson VIII, de Pernette du Guillet

Jeudi 1er octobre : Dominique, de Eugène Fromentin

Vendredi 2 octobre : Le pain et le vin, de Friediech Hölderlin

La Lecture (rediffusion)

Du lundi au vendredi de 20h35 à 21h

George Sand, Gustave Flaubert : une amitié

Productrice : Anice Clément / Réalisation : Michel Sidoroff

Avec Emmanuelle Riva et Claude Brosset

À LIRE - Inceste et agro-industrie : deux enquêtes adaptées pour France Télévisions

En 1862, George Sand prend la plume pour défendre le roman de Gustave Flaubert, Salammbô, alors éreinté par la critique. Ainsi commence leur rencontre, et leur amitié.Tout les séparait pourtant : l'âge, la manière d'écrire, les idées politiques et même la façon de vivre. Leur correspondance, régulière pendant quatorze années, témoigne de cette relation unique, mêlant les plaisanteries aux débats d'idées, les tracas de la vie quotidienne aux projets d'écriture…

Lundi 28 septembre : Épisode 1 - Cher maître et vieux troubadour

Mardi 29 septembre : Épisode 2 - Écrire avec son cœur

Mercredi 30 septembre : Épisode 3 - Il paraît que tu étudies le pignouf

Jeudi 1er octobre : Épisode 4 : Les années terribles

Vendredi 2 octobre : Épisode 5 : Laissez verdure

Le théâtre

Le dimanche de 20h à 22h

Les multiples voix de mon frère. Un texte pour des corps et des voix présentes et absentes

De Magdalena Schrefel

Enregistré en public au Festival La Mousson d’été, le 24 Août 2026

Réalisation : Laurence Courtois

Avec notamment Louis Pencréac’h (Le frère), Kelly Rivière (la sœur), Christophe Brault (L’homme assis en face de mon frère, la voix séduisante)...

Mon Frère (c'est le nom du personnage) va, à cause d'une anomalie génétique, bientôt perdre sa voix. Il aura besoin d'une assistance vocale créée sur mesure. Il ne veut pas une voix d'ordinateur, mais une voix humaine — et tant qu'à faire, pourquoi ne pas choisir plus d'une voix ? Le personnage de Sa Soeur, autrice, intriguée par cette demande, accepte de l'accompagner dans la recherche de ces voix, et, en même temps, elle fabrique la présente pièce de théâtre.

Par Dépêche

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