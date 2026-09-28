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Riad Sattouf, Amélie Nothomb et Phoebe Hadjmarkos Clarke sur France Culture

De ce lundi 28 septembre au dimanche 4 octobre prochain, les ondes de France Culture réservent de belles découvertes et redécouvertes littéraires. Romans, bandes dessinées, essais, théâtre, il y en aura pour tous les goûts. Avec, notamment, Lilia Hassaine, Riad Sattouf, Amélie Nothomb ou Phoebe Hadjmarkos Clarke.

Le 28/09/2026 à 10:18 par Dépêche

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Publié le :

28/09/2026 à 10:18

Dépêche

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Les Midis de Culture : l'objet, avec Natacha Triou

Du lundi au jeudi, de 12h à 12h30

Jeudi 1er octobre : Littérature

Thomas Pynchon : toujours un événement ?

À l’occasion de la parution de Mission de l'ombre (Christian Bourgois, le 1er octobre).

Avec Nicolas Richard, traducteur et écrivain, qui vient de signer avec Mission de l’ombre sa troisième traduction de l’écrivain américain, après Vice caché (Seuil) et Fonds perdus (Seuil), et Romain de Becdelièvre, critique et documentariste

Les Midis de Culture : L'invité·e, avec Natacha Triou

Du lundi au jeudi de 13h à 13h30

Lundi 28 septembre : Littérature

Avec Lilia Hassaine, écrivaine, pour son nouveau roman, JE (Gallimard)

Mardi 29 septembre : bande dessinée

Avec Riad Sattouf, auteur et dessinateur, pour une double parution, L'Arabe du futur et moi (entretiens menés par Numa Sadoul) et un nouveau tome de La Vie secrète des jeunes (Les Livres du futur)

Mercredi 30 septembre : théâtre

Avec Alain Françon, metteur en scène, et Vincent Dedienne, comédien, à l'occasion des représentations de La Folle Journée ou Le Mariage de Figaro au Théâtre de la Porte Saint-Martin (jusqu’au 31 décembre)

Le Point Culture XXL : l'agenda, avec Marie Sorbier

Le vendredi de 12h à 12h30

Avec Amélie Nothomb, écrivaine, à l’occasion de la parution de son nouveau roman L’Adolescence du Perroquet (Albin Michel)

Le Book Club, avec Marie Richeux

Du lundi au vendredi de 15h à 16h

Lundi 28 septembre : Journal d'une disparition annoncée

Avec Phoebe Hadjmarkos Clarke pour Le livre des souterrains (Sous-sol)

Mardi 29 septembre : La « trilogie des chiennes »

Avec Carolina Bianchi pour la Trilogia Cadela Força (Trilogie des chiennes) à l'Odéon Théâtre de l'Europe, dans le cadre du Festival d’Automne

Mercredi 30 septembre : Ananda Devi et la légende du Bouchon, une fresque mauricienne

Avec Ananda Devi pour Chronique d'un royaume perdu (Grasset)

Jeudi 1er octobre : Enquêter sur soi

Avec les sociologues Fabien Truong pour Terrain vague (EHESS) et Rose-Marie Lagrave pour La mort devant soi (La Découverte)

Vendredi 2 octobre : Dans la bibliothèque de Brigitte Fontaine

À Voix nue, avec Lisa Vignoli

Du lundi au vendredi de 19h30 à 20h00

François Samuelson, Monsieur dix pour cent

François Samuelson est agent littéraire et artistique. Navigant depuis près de 45 ans entre la littérature et le cinéma, celui dont la vigueur a longtemps été redoutée en France s’est construit une place de choix, transformant la réticence à son égard en légitimité incontestable.

Lundi 28 septembre : Épisode 1 - D’Alexandrie à Orly, une enfance arrachée

Mardi 29 septembre : Épisode 2 - Les années « gauchistes »

Mercredi 30 septembre : Épisode 3 - L’Amérique

Jeudi 1er octobre : Épisode 4 - Le cinéma

Vendredi 2 octobre : Épisode 5 - La possibilité d’un agent littéraire

La Série Fiction (rediffusion)

Du lundi au vendredi de 20h à 20h30

Jane Eyre de Charlotte Brontë

Adaptation : Pauline Thimonnier / Réalisation :  Juliette Heymann
Avec notamment Julie-Marie Parmentier (Jane), Aurélie Nuzillard (Hélène Burns) et Laurent Cléry (Mr Brocklehurst)

Lundi 28 septembre : Épisode 6 - Secret et projet de mariage

Mardi 29 septembre : Épisode 7 - La cérémonie

Mercredi 30 septembre : Épisode 8 - La fuite

Jeudi 1er octobre : Épisode 9 - Convalescence

Vendredi 2 octobre : Épisode 10 - Dénouement

L'Instant Poésie

Du lundi au vendredi de 20h30 à 20h35

L'Instant Poésie de François Jullien

Une collection proposée par Camille Renard

Réalisation : Cassandre Puel

À la fois philosophe, helléniste et sinologue, François Jullien nous transporte dans l'histoire de la poésie classique, allant des textes fondateurs grecs, à la poésie chinoise ancienne, jusqu'aux célèbres vers de Charles Baudelaire et Apollinaire.

Lundi 28 septembre : Le désir, de Sapphô

Mardi 29 septembre : De rerum natura (De la nature), de Lucrèce

Mercredi 30 septembre : Chanson VIII, de Pernette du Guillet

Jeudi 1er octobre : Dominique, de Eugène Fromentin

Vendredi 2 octobre : Le pain et le vin, de Friediech Hölderlin

La Lecture (rediffusion)

Du lundi au vendredi de 20h35 à 21h

George Sand, Gustave Flaubert : une amitié

Productrice : Anice Clément / Réalisation : Michel Sidoroff

Avec Emmanuelle Riva et Claude Brosset

À LIRE - Inceste et agro-industrie : deux enquêtes adaptées pour France Télévisions

En 1862, George Sand prend la plume pour défendre le roman de Gustave Flaubert, Salammbô, alors éreinté par la critique. Ainsi commence leur rencontre, et leur amitié.Tout les séparait pourtant : l'âge, la manière d'écrire, les idées politiques et même la façon de vivre. Leur correspondance, régulière pendant quatorze années, témoigne de cette relation unique, mêlant les plaisanteries aux débats d'idées, les tracas de la vie quotidienne aux projets d'écriture…

Lundi 28 septembre : Épisode 1 - Cher maître et vieux troubadour

Mardi 29 septembre : Épisode 2 - Écrire avec son cœur

Mercredi 30 septembre : Épisode 3 - Il paraît que tu étudies le pignouf

Jeudi 1er octobre : Épisode 4 : Les années terribles

Vendredi 2 octobre : Épisode 5 : Laissez verdure

Le théâtre

Le dimanche de 20h à 22h

Les multiples voix de mon frère. Un texte pour des corps et des voix présentes et absentes

De Magdalena Schrefel

Enregistré en public au Festival La Mousson d’été, le 24 Août 2026

Réalisation : Laurence Courtois

Avec notamment Louis Pencréac’h (Le frère), Kelly Rivière (la sœur), Christophe Brault (L’homme assis en face de mon frère, la voix séduisante)... 

Mon Frère (c'est le nom du personnage) va, à cause d'une anomalie génétique, bientôt perdre sa voix. Il aura besoin d'une assistance vocale créée sur mesure. Il ne veut pas une voix d'ordinateur, mais une voix humaine — et tant qu'à faire, pourquoi ne pas choisir plus d'une voix ? Le personnage de Sa Soeur, autrice, intriguée par cette demande, accepte de l'accompagner dans la recherche de ces voix, et, en même temps, elle fabrique la présente pièce de théâtre. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com

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Mission de l'ombre

Thomas Pynchon trad. Nicolas Richard

Paru le 01/10/2026

400 pages

Christian Bourgois Editeur

25,50 €

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L'arabe du futur et moi

Numa Sadoul

Paru le 01/10/2026

300 pages

Les livres du futur - Riad Sattouf Productions

29,90 €

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L'adolescence du perroquet

Amélie Nothomb

Paru le 19/08/2026

160 pages

Albin Michel

18,90 €

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Babelio : +50 % d’activité, tandis que l’IA rebat les cartes du référencement

Quatre mois après le début de la refonte de son application mobile, Babelio revendique une hausse de 50 % de l’activité. Selon ses données internes d’août 2026, 2,5 millions de livres ont été ajoutés aux bibliothèques des utilisateurs. 

20/09/2026, 14:46

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Esclavage : des jeunes créent un journal que tout un réseau fait voyager

À Clermont-l’Hérault, des jeunes accompagnés au titre de la protection de l’enfance ont consacré neuf mois à Mémoire de l’Esclavage. Leur journal numérique aurait pu rester la restitution d’un projet éducatif. Gratuit, accessible à tous et conçu pour être partagé, il connaît une autre destinée : institutions, bibliothèques et acteurs éducatifs commencent à se le transmettre. Une histoire de mémoire, mais aussi d’intelligence collective.

20/09/2026, 08:00

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Série Harry Potter : HBO avertit qu'il faudra patienter entre les saisons

HBO ne compte pas transformer Harry Potter en rendez-vous annuel. Interrogé après les Emmy Awards sur le calendrier de la nouvelle adaptation des romans de J.K. Rowling, Casey Bloys, dirigeant de HBO et HBO Max Content, a écarté une saison tous les douze mois. La chaîne entend toutefois maintenir des intervalles inférieurs à deux ans entre les différents volets.

19/09/2026, 10:45

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Secrets, noyades, mémoire : les romans qui marquent la semaine

Du 4 au 10 septembre 2026, la revue du web littéraire scrute les livres qui ont le plus circulé parmi les chroniqueurs, journalistes, podcasteurs et vidéastes recensés par Bibliosurf. Laura Kasischke domine les échanges devant Caryl Férey, Julia Kerninon, Clémentine Mélois et Amélie Nothomb, dans une semaine traversée par la disparition, les secrets de famille, la mémoire des objets et les violences enfouies. La réception critique reste partagée.

18/09/2026, 17:30

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Le roman Panthères de Valentine Vendôme bientôt adapté par Gaumont

Gaumont a acquis les droits d’adaptation audiovisuelle de Panthères, premier roman policier de Valentine Vendôme, paru en avril dernier aux éditions Michel Lafon. Le groupe audiovisuel, à l’origine notamment des séries Lupin et Pax Massilia, a fait appel à Sophie Kovess-Brun pour développer le projet. 

18/09/2026, 16:39

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Adèle Haenel : un replay censuré, Augustin Trapenard défend ses cartes blanches

Une semaine après le retrait du replay de La Grande Librairie contenant la carte blanche d’Adèle Haenel sur la Palestine, Augustin Trapenard a ouvert son émission par une mise au point. Sans citer l’autrice ni la décision de France Télévisions, le présentateur a défendu le principe même de ses « cartes blanches » : une parole d’artiste, libre, qui peut être contestée et qui comporte, selon lui, une part de risque.

17/09/2026, 18:08

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Claire Chazal reçoit Olivier Rolin dans Au bonheur des livres

Pour son nouveau numéro d’Au bonheur des livres, Claire Chazal délaisse exceptionnellement le traditionnel face-à-face entre plusieurs écrivains : Olivier Rolin sera son unique invité, vendredi 18 septembre à 23h sur Public Sénat. Au centre de l’entretien, La guerre éternelle, paru chez Gallimard, voyage de Troie jusqu’aux champs de bataille contemporains.

17/09/2026, 17:18

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Quand la CIA faisait passer des livres derrière le rideau de fer

Pendant la guerre froide, les services secrets américains ont fait du livre un instrument d’influence politique. Près de 10 millions de livres et revues ont ainsi été acheminés vers les pays du bloc communiste, selon le documentaire Book club : la guerre secrète de la CIA. Cette série en quatre épisodes sera disponible dès le vendredi 25 septembre sur France.tv, puis diffusée dimanche 4 octobre à 14h05 sur France 2.

17/09/2026, 11:52

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François-Henri Désérable et Catherine Meurisse se croisent dans La Grande Librairie

Ce mercredi 16 septembre, Augustin Trapenard reçoit, dans La Grande Librairie, plusieurs auteurs et autrices au cœur de la rentrée littéraire et de son actualité. Sur le plateau, François-Henri Désérable, Catherine Meurisse ou encore Mathias Énard.

16/09/2026, 15:46

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Dès le 8 octobre, France TV diffuse On aboie en silence, d'après le livre de Gringe

Le 10 octobre prochain marquera la Journée mondiale de la santé mentale et le groupe France Télévisions, dès le 8 de ce même mois, diffusera sur sa plateforme On aboie en silence, adaptation du livre Ensemble, on aboie en silence de Gringe (avec Thibault Tranchant, HarperCollins et Wagram Livres, 2020). Le rappeur et acteur y évoquait la relation avec son frère cadet, atteint de schizophrénie.

16/09/2026, 10:51

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LivreConnect ouvre son réseau aux professionnels du livre

Exclusif - Après plusieurs semaines de test, LivreConnect ouvre officiellement ce 16 septembre 2026. Réseau professionnel, communautés d'échanges, ressources, formations et intelligence artificielle : la plateforme entend réunir dans un même environnement les différents métiers de la chaîne du livre. Elle revendique 500 inscrits avant son lancement.

16/09/2026, 00:09

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Catel Muller ouvre la 3e saison de Courants d’art, sur ICI Normandie

L'autrice de bandes dessinées Catel Muller affiche une actualité chargée en cette rentrée littéraire, avec les parutions du tome 2 du Roman des Goscinny (Grasset) et du tome 11 du Monde de Lucrèce (Gallimard Jeunesse). L'émission culturelle d'ICI Normandie, Courants d’art, évoquera ces nouveaux ouvrages et l'œuvre de l'artiste, dans l'épisode du mercredi 23 septembre prochain.

15/09/2026, 09:27

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Kasischke, Férey, Nothomb : les livres qui font parler la rentrée

Du 4 au 10 septembre 2026, la revue du web littéraire scrute les livres qui ont le plus circulé parmi les chroniqueurs, journalistes, podcasteurs et vidéastes recensés par Bibliosurf. Laura Kasischke domine les échanges devant Caryl Férey, Julia Kerninon, Clémentine Mélois et Amélie Nothomb, dans une semaine traversée par la disparition, les secrets de famille, la mémoire des objets et les violences enfouies. La réception critique reste partagée.

11/09/2026, 11:37

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La Grande Librairie : la “carte blanche” d'Adèle Haenel sur la Palestine écartée

« La page est introuvable », répond la plateforme france.tv lorsque l'on cherche à visionner la « carte blanche » de la comédienne et autrice Adèle Haenel, présentée dans l'émission La Grande Librairie, ce mercredi 9 septembre. Elle y a évoqué, en direct, deux sujets sensibles, la libération de la parole sur les violences sexuelles et la dénonciation du « génocide en Palestine » commis par l'État d'Israël. France Télévisions a censuré la rediffusion du segment, brandissant un possible non-respect de ses engagements en matière de pluralisme.

11/09/2026, 10:37

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Netflix remet en selle Lonesome Dove, le western-monument de Larry McMurtry

Après John Steinbeck, Zoe Kazan et Jeb Stuart s'attaquent à Larry McMurtry. Netflix a commandé une nouvelle série adaptée de Lonesome Dove (Gallmeister, trad. Richard Crevier), Prix Pulitzer 1986 et cœur d'une vaste fresque consacrée à la fin de l'Ouest américain. Le roman avait déjà donné naissance à une mini-série devenue une référence du genre, et s'apprête aussi, en France, à passer par la bande dessinée.

09/09/2026, 14:56

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Félix Moati sera Verlaine et Néven Carron Rimbaud pour Jean-Pierre Améris

La mini-série Rimbaud Verlaine — Une saison en enfer, réalisée par Jean-Pierre Améris, se concrétise. Le tournage a démarré ce 7 septembre, et se poursuivra jusqu'au 29 octobre prochain dans les régions Hauts-de-France, Grand Est et en Belgique. Félix Moati et Neven Carron sont en haut de l'affiche.

09/09/2026, 11:16

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Ghost Rider : Ryan Gosling a désormais sa date de sortie en France

Le crâne flamboyant de Marvel a trouvé son mercredi. Le nouveau Ghost Rider, porté par Ryan Gosling et réalisé par Shawn Levy, sortira dans les salles françaises le 26 juillet 2028. Deux jours plus tard, le motard surnaturel prendra la route des cinémas américains. Une précision de calendrier qui donne un peu plus de consistance au projet dévoilé cet été — et remet en selle un héros né dans les comics voici plus d’un demi-siècle.

06/09/2026, 15:30

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La Booksletter : message à l'attention des lecteurs, et d'un nouveau site

La rentrée ne se limite pas aux livres : elle concerne aussi Books. Après la pause estivale, la Booksletter reprend son rythme ce samedi 5 septembre, accompagnée d’un site entièrement repensé. Navigation accélérée, archives mieux accessibles, moteur de recherche renforcé et nouvelle organisation éditoriale : cette refonte marque surtout une nouvelle étape dans le développement du média, avec l’ambition d’élargir ses contenus et de consolider son modèle économique.

06/09/2026, 07:00

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Lilia Hassaine, Philippe Jaenada, Virginie Despentes dans La Grande Librairie

Lutter. Bousculer. Se libérer. Face à la concentration croissante des pouvoirs dans l'édition, la presse et la culture. Face à de nouveaux défis, aussi, dans le monde des lettres, des écrivains se mobilisent ! C'est là tout le programme de La Grande Librairie : Augustin Trapenard vous donne rendez-vous ce 9 septembre, sur France 5, à 21h05.

05/09/2026, 09:44

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Jules Verne, Annie Ernaux, Karine Tuil... Arte documente la création littéraire

La saison 2026-2027 d'Arte sera aussi littéraire. Outre un certain nombre de séries et de films adaptés d'œuvres, des documentaires reviendront sur des titres en particulier, des personnages et sur celles et ceux qui font ces récits. 

04/09/2026, 16:23

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Gomorra, manifeste anti-mafia : 20 ans après, la déflagration Saviano

Sur arte.tv du 20 septembre 2026 au 25 avril 2027 et sur la chaine Arte le dimanche 27 septembre 2026 à 23h40, Gomorra, manifeste anti-mafia, reviendra sur la publication du livre de Roberto Saviano. Ce documentaire inédit de la collection « Avant/après » évoquera aussi l’onde de choc politique, médiatique et culturelle que l'ouvrage a provoquée en Italie.

04/09/2026, 13:10

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Michelle Sacks, Erri De Luca, Theodor Storm... Une saison d'adaptations sur Arte

La chaine franco-allemande Arte a présenté, ce jeudi 3 septembre, sa saison 2026-2027. Familière des adaptations tirées de livres d'auteurs du monde entier, elle n'a pas failli à sa réputation. Des textes de Michelle Sacks, Erri De Luca, ou encore Theodor Storm, changés en fictions audiovisuelles, seront prochainement diffusés.

04/09/2026, 10:04

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Nolwenn Leroy dans l'adaptation d'un livre d'Olivier Adam

Il ne se passe jamais rien ici, livre d'Olivier Adam paru aux éditions Flammarion en mai 2024, a trouvé le chemin des écrans de télévision, le temps d'une mini-série de 6 épisodes, d'une durée de 52 minutes chacun. Le tournage est en cours.

04/09/2026, 10:03

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Akira, Death Note, Naruto : Yūji Yanase, vétéran de l’animation japonaise, est mort

Le réalisateur et animateur japonais Yūji Yanase est mort le 22 août 2026 à l'âge de 59 ans, des suites d'un infarctus du myocarde. Son décès a été annoncé le 2 septembre par le studio MAHO FILM, auquel il appartenait depuis 2023. Figure discrète mais particulièrement prolifique de l'animation japonaise, il avait travaillé sur des œuvres aussi diverses qu'Akira, Death Note, Hellsing, Chobits, Naruto Shippuden ou Pokémon XY, avant de réaliser de nombreuses adaptations de mangas et de light novels.

03/09/2026, 18:33

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Presse, audiovisuel, livres : Rossel veut mettre la main sur le Groupe Sud Ouest

Le groupe de presse belge Rossel est entré en négociations exclusives pour racheter environ 80 % du Groupe Sud Ouest (GSO), aujourd’hui contrôlé par la famille Lemoîne. Si l’opération aboutit, Rossel prendrait donc le contrôle du quotidien Sud Ouest et des autres activités du groupe, parmi lesquelles figurent les Éditions Sud Ouest.

03/09/2026, 17:58

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Une série Les Carnets de l'Apothicaire annoncée par Amazon Prime Video

Série manga à l'indéniable succès, Les Carnets de l'Apothicaire, de Nekokurage et Itsuki Nanao, d'après les light novels de Hyūganatsu, deviendra prochainement une production en prise de vues réelles. Amazon Prime Video a officialisé l'entrée en production de l'adaptation.

03/09/2026, 12:45

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