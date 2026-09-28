Le commandant du fleuve : grandir entre Rome, la Somalie et les silences

Yabar parle comme on marche dans Rome l’été : vite, de travers, avec des détours, des arrêts brusques, une plaisanterie au moment où quelque chose fait mal. Pour comprendre une histoire, prévient-il, il faut « s’armer de patience et se disposer à écouter ». C’est exactement ce que demande le roman. Sortie le 1er octobre.
Le 28/09/2026 à 13:30 par Lucy L.
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28/09/2026 à 13:30
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Dix-huit ans, une année scolaire ratée, un père absent devenu presque une légende noire, une mère qui sait davantage qu’elle ne dit, une sœur de cœur, Sissi, avec laquelle il a grandi. Le commandant du fleuve part d’une blessure et remonte les fils.
Ubah Cristina Ali Farah réussit d’abord une voix. Elle est adolescente sans fabriquer de naïveté, drôle sans neutraliser la colère, mobile sans devenir brouillonne. Yabar se contredit, fanfaronne, observe, revient sur ce qu’il croyait savoir. Cette façon de raconter produit une proximité immédiate. Le racisme, surtout, n’arrive jamais sous forme de leçon : il se loge dans l’expérience très concrète du regard. Yabar sait que « la couleur c’est ce que les autres voient ». L’amour de Sissi, aussi profond soit-il, ne suffit donc pas à rendre leurs expériences interchangeables.
Autour de lui, les femmes fabriquent une famille dont les frontières ne coïncident pas avec celles du sang. Zahra, sa mère, et Rosa ont bâti une alliance où circulent les chansons, les recettes, les récits, les langues. C’est là que le livre devient le plus fin.
Une langue n’est jamais seulement un outil ; elle ouvre un compartiment enfoui de l’existence. « Qui sait si les souvenirs ont une langue qui leur est propre », se demande Yabar. La question pourrait servir de fil secret au texte : que reste-t-il d’un pays transmis par fragments, d’une enfance déplacée, d’une histoire que les adultes ont voulu taire pour protéger les plus jeunes ?
Le récit refuse pourtant de réduire l’héritage à une fatalité. La guerre, le clan, le père, la couleur pèsent ; ils ne dispensent personne de répondre de ses actes. Rosa le formule sans détour : « Le libre arbitre, ça existe, Yabar, on peut choisir. » L'histoire réside dans cette friction entre ce qui nous précède et ce que nous décidons de devenir. Les conversations sur les clans somaliens, sur l’Italie coloniale ou sur les trajectoires de la diaspora éclairent cette tension sans rabattre les personnages sur de simples cas sociologiques. Lorsque Zahra rappelle que « le clan n’est qu’un instrument de pouvoir », le propos vaut bien au-delà de la Somalie.
Le conte du fleuve et des crocodiles accompagne cette recherche. Il pourrait n’être qu’un joli motif ; Ali Farah en fait une grammaire morale. Zahra répète que « le mal est partout ». Encore faut-il le reconnaître lorsqu’il ne ressemble pas au monstre prévu. Le Tibre devient alors un lieu de passage : entre l’imaginaire transmis et la ville vécue, entre le père fantasmé et les faits, entre l’enfance qui reçoit les récits et l’âge où l’on commence à les contester.
Ce dispositif connaît quelques lenteurs. La narration procède par boucles, souvenirs, conversations rapportées ; elle approfondit les liens mais relâche parfois la tension initiale. Certains dialogues portent beaucoup d’informations historiques ou familiales, au point que la parole semble par instants chargée d’expliquer plutôt que de vivre.
Le symbole du fleuve revient aussi avec une insistance qui réduit parfois sa force suggestive. Quelques personnages secondaires demeurent davantage des relais thématiques que des présences pleinement autonomes.
Reste une qualité essentielle : le roman ne demande jamais à Yabar de choisir une identité nette, propre, rassurante. Il avance dans les contradictions. Rome est chez lui, la Somalie travaille sa mémoire par procuration, Londres ouvre une autre branche de la famille, et aucune de ces géographies ne suffit à le résumer. La traduction de François-Michel Durazzo accompagne cette mobilité par une langue vive, familière, souple, qui conserve les écarts culturels au lieu de les lisser.
Le commandant du fleuve fonctionne ainsi comme un livre sur ce qu’on fait de ce qui nous a été transmis. Ses meilleurs passages ont la chaleur des récits racontés pour survivre, puis l’acidité de ceux qu’on remet en cause pour grandir. Ses défauts viennent parfois de son désir de tout relier. Mais cette profusion reste cohérente avec Yabar lui-même : un garçon qui cherche moins une origine qu’une façon habitable d’être au monde.
Par Lucy L.
Contact : contact@actualitte.com
Paru le 01/10/2026
240 pages
Zulma
21,50 €
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Avec La Chute d’Eddie Blanket, Melissa Lucashenko fait dialoguer deux histoires séparées par cinq générations. Entre une vieille femme propulsée malgré elle sous les projecteurs et un ancêtre confronté à l’arrivée des colons, le roman mêle mémoire familiale, colonisation et combats contemporains. Traduit de l’anglais par Mireille Vignol.
24/09/2026, 07:00
Avec À la table des écrivaines, les autrices du Parlement des écrivaines francophones mêlent recettes et récits intimes. De la soupe au pistou au tajine aux pruneaux, chaque plat devient le point de départ d’un souvenir, d’un héritage ou d’une rencontre.
24/09/2026, 06:00
Avec ce roman, Anacharsis continue ses vagabondages dans les recoins de la littérature populaire et de genre, initiés avec les ouvrages d’Alberto Ongaro, notamment, mais on peut également invoquer l’ouvrage lauréat du Trophée 813 Maurice Renault en 2015 : Krimi. Une anthologie du roman policier sous le IIIe Reich, de Vincent Platini.
23/09/2026, 17:30
Avec Paradisier superbe, Vincent Sarthou-Lajus signe un premier roman intime et poétique. Un homme séparé, père de deux adolescents et sans emploi fixe, pousse la porte d’un psychiatre pour tenter de mettre des mots sur ses désirs, ses croyances, ses amours et une existence qui lui échappe.
23/09/2026, 09:00
Avec Les Sables de Dune, Brian Herbert et Kevin J. Anderson prolongent l’univers imaginé par Frank Herbert à travers quatre nouvelles inédites. D’Arrakis à Kaitain, ces récits explorent les zones les plus sombres de la saga et reviennent notamment sur les parcours de Gurney Halleck, d’un Sardaukar et de celle qui deviendra Shadout Mapes. Traduit de l’anglais par Fabian Leroy.
23/09/2026, 08:00
« Le Moyen Âge était froid et pluvieux », « tout le monde mourait de faim », « Charles Martel a arrêté les Arabes à Poitiers »… Dans En finir avec les idées fausses sur le Moyen Âge, l’historien et vulgarisateur Guilhem Jean revient sur plus de quarante clichés attachés à cette longue période de l’histoire.
23/09/2026, 07:00
Figure du music-hall et incarnation internationale de la Parisienne, Mistinguett revient en librairie avec Toute ma vie, son autobiographie publiée en 1954 et aujourd’hui rééditée avec un appareil critique de Bruno Fuligni. Un récit où la chanteuse raconte, avec gouaille et humour, une vie passée de la banlieue à la célébrité.
23/09/2026, 06:00
En Picardie, à l’aube du XXe siècle, une histoire de haine et d’amour entre les membres de deux familles de glaisiers, la première, de petite noblesse, la seconde anarchiste et communiste. Ian Manook publiera son prochain roman, La Glaise et le feu, ce 7 octobre. Une sortie très attendue.
22/09/2026, 17:07
Avec Ricochets en eaux troubles, Cécile Cabanac signe un polar sombre autour d’une enquête lancée après la découverte de restes humains dans un canal, près de Lille. Trois enquêteurs aux motivations très différentes se retrouvent sur la piste d’un tueur en série, sur un territoire marqué par plusieurs affaires criminelles jamais résolues.
22/09/2026, 08:00
Pour sa première pièce de théâtre, Lola Lafon réunit quatre amis dans un aéroport où plus rien ne décolle. Un incident apparemment anodin fait voler leur groupe en éclats et devient le point de départ d’une réflexion sur les mots, le dialogue et notre capacité à faire société.
22/09/2026, 07:00
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