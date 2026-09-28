Leïla Slimani ressuscite Tolstoï et met la culpabilité en procès

Quelque chose s’est détraqué dans l’ordre intime comme dans l’ordre social : « Quelque chose ne marche pas ». Et toute la pièce se construit dans cet écart.

Le tribunal fournit à Slimani une mécanique presque parfaite. On y classe, on juge, on s’ennuie, on songe à dîner, on pense à soi alors qu’une vie bascule. La justice apparaît traversée par les intérêts privés, les réflexes de classe, les arrangements minuscules. Nekhlioudov croit soudain voir le monde qu’il avait jusque-là tenu hors champ. Mais son réveil moral porte déjà son ambiguïté : il veut « faire le bien avec les fruits du mal ». C’est là que la pièce devient vraiment intéressante. La conscience peut être sincère, tout en restant une autre façon de se placer au centre.

Maslova empêche heureusement le texte de tourner au récit de rédemption masculine. Elle n’est ni une récompense, ni la victime chargée d’authentifier la conversion du coupable. Sa résistance déplace toute la pièce : qui décide qu’une faute est réparée ? Qui possède le récit du dommage ? Qui peut accorder l’absolution ? Face à elle, les beaux gestes de Nekhlioudov restent suspects, parfois même grotesques. Dans son entourage, on le traite de « Quel terrible benêt » ; derrière la moquerie, c’est tout un milieu qui se défend.

Slimani écrit pour la scène, et cela s’entend. Les répliques sont courtes, souvent sèches, les changements de registre rapides, les situations immédiatement lisibles. Ce sens de l’oralité donne au texte une vraie nervosité. Il permet aussi de faire glisser le XIXe siècle vers notre époque sans transformer l’adaptation en exercice scolaire. Le repentir, notamment, devient performance publique. L’aveu peut-il encore contenir « une parole vraie » quand il s’expose devant des caméras, avec ses codes, ses gestes, ses éléments de langage ?

La question est plus féconde que la réponse, et c’est heureux. Le dispositif retrouve alors quelque chose de l’inconfort moral du roman : chacun parle juste assez pour se compromettre, jamais assez pour s’absoudre.

La pièce frappe également lorsqu’elle montre combien l’ordre social se protège lui-même. « La vérité est un scandale » : la formule résume la violence du dispositif. Dire ce qui s’est passé ne suffit pas à réparer ; cela dérange d’abord ceux qui ont intérêt à ce que rien ne bouge. Nekhlioudov le découvre à mesure qu’il perd les protections symboliques de son milieu, sans jamais pouvoir prétendre s’en défaire totalement.

Cette actualisation a toutefois son revers. À force de rendre visibles les correspondances avec notre temps, le texte explicite parfois ce que Tolstoï laissait fermenter. Certaines figures secondaires deviennent des fonctions : la bourgeoisie protège son monde, l’institution judiciaire exhibe ses automatismes, le talk-show concentre la confession contemporaine. La pièce gagne en vitesse ce qu’elle perd par moments en épaisseur. Même Nekhlioudov est parfois placé si clairement face à ses contradictions qu’une part de trouble se dissipe.

C’est précisément lorsqu’elle résiste à cette démonstration que l’adaptation est la plus forte. « Il aspire à la vérité mais ne cesse de produire de l’illusion. » Toute la pièce tient dans cette phrase. Slimani ne cherche pas à innocenter son personnage ni à l’écraser sous sa faute.

Elle observe un homme qui voudrait se rendre juste sans savoir s’il peut cesser d’être celui que son monde a fabriqué. Résurrection devient alors moins un récit de salut qu’une machine à maintenir la conscience en mouvement. Et c’est là qu’elle retrouve le meilleur de Tolstoï : l’impossibilité de sortir indemne d’un véritable examen de soi.

Par Nicolas Gary

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