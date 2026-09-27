Ces livres ont disparu des librairies et leurs ventes n'étaient pas en cause

Faire une exposition avec des livres que l’on avait précisément cherché à retirer des rayons : le principe ne manque pas de sel. Depuis le 18 septembre, le musée du College of Humanities and Sciences de l’Université Nihon, dans l’arrondissement tokyoïte de Setagaya, présente « Les livres qui ont disparu des librairies — exposition de livres épuisés ou rappelés ».

À ne surtout pas confondre avec une collection d’ouvrages interdits. Le terme japonais kaishū désigne ici le rappel d’exemplaires en circulation, et non une mesure de censure décidée par les pouvoirs publics. L’idée est autrement plus prosaïque : observer ce qui arrive lorsqu’un éditeur souhaite faire revenir un titre déjà envoyé dans le circuit commercial.

La Bibliothèque nationale de la Diète, qui a signalé l’initiative le 24 septembre sur son portail professionnel Current Awareness, précise le périmètre : 37 pièces — des livres ainsi qu’un supplément de magazine — ont été retenues parce qu’elles ont disparu des librairies de livres neufs pour une autre raison que la mévente. Leur parcours est retracé à l’aide de notices détaillant les circonstances et les informations disponibles sur leur retrait.

Quand le premier tirage revient à l’envoyeur

Et les raisons ne manquent pas. La présentation publiée par Internet Museum cite notamment des informations erronées, des contenus repris sans attribution ou des scandales impliquant des personnes liées à la publication.

Même cause, pas nécessairement même sort. Pour certains titres, le premier tirage a été récupéré avant d’être remplacé par une impression corrigée. D’autres ont quitté le marché sans qu’aucune nouvelle version soit produite. Quelques-uns sont finalement restés disponibles ou ont retrouvé le chemin des rayons après avoir traversé la controverse.

Voilà qui complique singulièrement la tâche de quiconque voudrait, quelques années plus tard, reconstituer ces accidents éditoriaux. Car le rappel d’un livre ne produit pas forcément beaucoup d’archives publiques. Selon Internet Museum, libraires et bibliothèques sont avertis lorsque des exemplaires doivent être récupérés, mais l’information circule peu au-delà du secteur. Une mise hors commerce définitive, elle, n’est habituellement pas annoncée. Même lorsqu’un média s’en fait l’écho, la trace peut rapidement s’effacer.

Il a donc fallu procéder à rebours : retrouver des indices, identifier les références concernées, puis dénicher matériellement les exemplaires sur le marché de l’occasion. Certains avaient entre-temps acquis une cote supérieure à leur prix de vente initial. À défaut d’être encore commercialement désirables pour leur premier éditeur, ils étaient devenus intéressants pour les collectionneurs.

Retirés du commerce, pas forcément introuvables

Le titre même de l’exposition mérite donc une nuance. Ces livres ont bien « disparu » des rayons du neuf, mais plusieurs continuent de circuler chez les bouquinistes. D’autres sont conservés dans les bibliothèques. Internet Museum insiste d’ailleurs sur ce paradoxe : les pièces réunies ne sont pas nécessairement rares.

C’est précisément ce qui fait leur intérêt. Leur valeur documentaire réside moins dans la difficulté à mettre la main dessus que dans ce qu’elles racontent de la fabrication du livre et de ses incidents : erreur découverte trop tard, emprunt non signalé, affaire touchant un collaborateur, correction en urgence, arrêt de commercialisation.

Les organisateurs considèrent ainsi que ces cas renseignent à la fois sur les problèmes rencontrés par le secteur de l’édition et sur les formes d’expression qu’une société juge acceptables à une époque donnée. Autrement dit, le rebut éditorial finit lui aussi par produire de l’histoire.

L’exposition, organisée par l’Université Nihon et son musée avec la collaboration de Teru Agata, directeur de la bibliothèque de l’Université d’Asie et professeur spécialisé notamment en sciences de l’information et des bibliothèques, reste accessible gratuitement jusqu’au 4 décembre. Trente-sept occasions, donc, de retrouver en vitrine ce que l’industrie avait un jour demandé de retirer des étagères.

Crédits illustration : Université Nihon

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com