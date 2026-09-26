Le Prix Lumière d’août 2026 distingue deux livres de mémoire

Le Prix Lumière d’août 2026 a livré le palmarès de sa première édition. Le jury distingue Véronique Brindeau pour Les Arbres de Nagasaki, paru aux éditions Arléa, tandis que la catégorie Photographie revient à Antoine Lecharny et Annette Becker pour Sous terre, publié par les éditions D’une rive à l’autre.

À travers ces deux ouvrages, le jury entend mettre en avant des œuvres qui abordent la mémoire de la Seconde Guerre mondiale par des voies différentes. L’une suit les arbres qui ont survécu au bombardement atomique de Nagasaki. L’autre revient sur les lieux des fusillades massives de Juifs en Europe de l’Est et dans les pays baltes, là où les traces matérielles des massacres ont souvent disparu.

Nagasaki, à hauteur d’arbres

Dans Les Arbres de Nagasaki, Véronique Brindeau parcourt la ville japonaise sur les traces des hibaku jumoku, les arbres ayant survécu à l’explosion atomique du 9 août 1945. Pins, magnolias, grenadier, plaqueminiers, azalée ou camphriers deviennent les témoins encore vivants de la catastrophe. L’autrice observe leurs blessures, leur présence dans la ville actuelle et la mémoire dont ils sont désormais chargés, entre histoire, nature et transmission.

Sous les paysages, l’histoire des massacres

Avec Sous terre, Antoine Lecharny restitue un travail photographique mené entre 2021 et 2024 autour de la mémoire des fusillades massives de Juifs en Europe de l’Est et dans les pays baltes. Ses images saisissent des paysages redevenus ordinaires, alors même qu’ils furent le théâtre de crimes de masse. Les textes de l’historienne Annette Becker replacent ces lieux dans le temps du génocide, entre 1941 et 1945, en s’appuyant sur des sources historiques, photographiques, orales ou archéologiques.

Une première édition tournée vers l’histoire

Le jury était composé de Vincent Hein, écrivain et psychanalyste ; Sylvain Holtermann, professeur à l’Université de Hong Kong et photographe ; Michael Ferrier, professeur à l’Université Chuo de Tokyo et écrivain ; Sébastien Lapaque, critique littéraire au Figaro et écrivain ; Olivier Rogez, journaliste culturel à RFI et écrivain ; Christophe Vauthey, diplomate et écrivain ; ainsi que des médecins Amina Masseboeuf et Hervé Garat Foucault.

La remise des prix est annoncée pour le vendredi 9 octobre 2026, à partir de 18 h, à la résidence du consul général de Suisse à Marseille. La cérémonie, organisée sur invitation, se déroulera en présence des lauréats et de leurs éditeurs.

Par Dépêche

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