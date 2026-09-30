« Alors il rêve, pendant des jours entiers, pendant des nuits entières, se laissant inonder par ce passé mythique, découvrant sur les murs du château, de la ville, dans la couleur du ciel et la surface de l’eau, sur l’écorce des chênes, des formes qu’il comprend comme des signes sacrés, lisant partout l'empreinte du souffle divin. »



Un roi meurt, un nouveau prend sa place – voici une histoire qui nous semble familière… mais à quel point ? Car lorsque Louis XI s’éteint, son fils Charles est encore bien trop jeune pour prendre les rênes du royaume. C’est donc à Anne de Beaujeu de gouverner la France. En régente, elle fait face à un monde d’hommes, un monde de brutes. Entre les conspirations de Louis d’Orléans pour retrouver la couronne et un Charles qui se persuade, lecture après lecture, d’être l’élu d’une mission divine inventée de toute pièce, Anne goûte au pouvoir et parvient, avec intelligence et élégance, à tenir la barre. Comment faire face aux actes des rois fous ?

Thomas Roy nous plonge dans les coulisses du royaume de France, en détournant les codes, avec un regard critique des grands récits historiques tels qu’on les connaît. À travers une plume tantôt poétique et romanesque, tantôt anachronique et grinçante, l’auteur nous régale. C’est cruel, c’est joyeux, avec un niveau d’impertinence absolument délicieux… C’est surtout écrit comme si c’était raconté, là, au coin du feu, par un conteur ou un barde.

Une vraie pépite au milieu de cette rentrée littéraire.