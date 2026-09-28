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Le septième siffleur

Colin Niel

« Elles se turent un instant, songeant toutes deux à ces mondes en déclin, aux oiseaux qui autrefois faisaient naître des poussins dans ces herbes, mais les avaient désertées comme ils avaient abandonné tant d’autres lieux devenus hostiles pour mille raisons. La pluie les trempait discrètement, cheveux et visages humides face aux graminées dressées devant elles en verticales tremblantes. »


Highlands, en Écosse. Fiona est femme d’agriculteur. Un beau jour, une responsable agro-environnementale contacte son mari, Tormod, avec une offre : réaménager l’exploitation et adapter ses pratiques pour créer un environnement à nouveau adapté à la nidification du courlis cendré. S’il refuse d’emblée, Fiona contourne les directives de son mari pour agir en secret.

En baie de Somme, Willy est chasseur de gibier d'eau. Il espère transmettre à son fils, Kylian – dont il partage la garde avec son ex-compagne –, son amour pour la chasse. Malheureusement pour lui, le garçon de 7 ans se dit “anti-chasse”…

Hamza, 22 ans, au Maroc. À l'embouchure de la Merja Zerga, touristes, naturalistes et scientifiques se bousculent pour apercevoir les oiseaux migrateurs. S’il les accompagne, il n’a qu’un seul rêve : s’échapper. Trouver une place ailleurs, sûrement en Espagne, pour y dénicher une vie meilleure. 

Au fil d’une année, de septembre à août, un oiseau en voie d’extinction parvient à lier ces trois destins. Avec ce roman, Colin Neil nous offre une parenthèse pour s’interroger, sans jugement ni leçon de morale, sur la cohabitation entre espèces. Alors que le dérèglement climatique bouscule des écosystèmes entiers, que de plus en plus d’animaux luttent pour s’adapter, quelle place prend l’être humain ? Où se trouve l’équilibre ? Est-il même possible de l’atteindre ?

#Roman francophone
ActuaLitté

Une michronique de
Valentine Costantini

Publiée le
28/09/2026 à 12:30

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Le septième siffleur

Colin Niel

Paru le 21/08/2026

328 pages

Seuil

22,00 €

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