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La Neige de l'Amiral

Álvaro Mutis, Alvaro Mutis

« Il en va toujours de même avec moi : les entreprises dans lesquelles je me mance sont marquées au signe de l’imprécision, de la malédiction de mouvements prétendument astucieux. Et me voici en train de remonter ce fleuve comme un sot, sachant à l’avance ce qu’il adviendra de tout cela. Je me retrouverai dans la forêt, où rien ne m’attend, où la monotonie et la touffeur de grottes à iguanes me font mal et me rendent triste. Loin de la mer, sans femmes, parlant une langue d’abrutis. » 


Maqroll est un marin, un aventurier, un explorateur. Le voici qui remonte le fleuve Xurando, sur un navire peu fiable et entouré de personnages aussi étranges qu’instables. Notre protagoniste est un homme riche de connaissances et d’expériences : on apprend qu’il a fréquenté un collège jésuite, qu’il aime philosopher et, surtout, que cette mission qu’il entreprend est d’avance vouée à l’échec. Pourtant, il s’obstine. Avancer, coûte que coûte, quitte à suivre un fantasme plutôt qu’une quelconque fortune qu’il l’attendrait de l’autre côté... Au fil des jours, il transpose ses pensées, souvenirs et idées sur les pages de son journal. Un journal qui accompagne son périple, que l’on tient donc entre nos mains, tel une découverte au cœur des archives.

Alvaro Mutis nous invite à vivre une courte épopée sans grand retournement de situation ou course poursuite. Menée par un héros loin d’être héroïque, cette histoire interroge : le sens de notre vie se trouve-t-il dans le faire ? Dans l’être ? Faut-il, comme Maqroll, se contenter d’avancer sans attendre ? 

Traduction assurée par Annie Morvan. 

#Roman étranger
ActuaLitté

Une michronique de
Valentine Costantini

Publiée le
26/09/2026 à 17:00

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La Neige de l'Amiral

Álvaro Mutis, Alvaro Mutis trad. Annie Morvan

Paru le 03/09/2026

186 pages

Zulma

19,50 €

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