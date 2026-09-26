Mexique : cinq réformes du livre réclamées à la présidente Claudia Sheinbaum

Le cas Ediciones Era n’aura pas attendu longtemps pour changer de catégorie. Le 20 août, Claudia Sheinbaum demandait à la secrétaire à la Culture, Claudia Curiel de Icaza, de prendre contact avec la maison afin d’examiner « de quelle manière on peut l’aider ». Moins de deux semaines plus tard, la profession répond : pas seulement Era, mais le livre.

Dans une lettre ouverte publiée le 2 septembre sous le titre « Présidente, nous partageons votre inquiétude », la CANIEM sollicite un entretien avec la cheffe de l’État. La chambre part de la situation de l’éditeur fondé en 1960 pour élargir le diagnostic. Elle affirme que « les éditeurs et les libraires font face à des conditions de plus en plus difficiles » et dénonce « l’absence d’une politique publique permanente » en faveur du livre et de la lecture.

Une précision s’impose. Un premier message adressé aux libraires, rendu public le 17 août, annonçait une suspension des activités et la fermeture des comptes avec les points de vente. Le lendemain, Ediciones Era a diffusé son communiqué officiel : la maison « réduit au minimum ses opérations ». Son catalogue, précisait-elle, « existe, demeure et continuera d’être lu ». Il ne s’agit donc pas, à ce stade, d’acter sa disparition.

Cinq demandes, pas un sauvetage

Premier dossier : le prix unique. La CANIEM veut « garantir l’application effective » de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. Le principe existe déjà : l’éditeur ou l’importateur fixe librement le prix public de chaque titre, lequel doit être enregistré auprès de la Secretaría de Cultura et respecté par les détaillants. Depuis la réforme de novembre 2023, cette protection court pendant trente-six mois à compter de l’impression, de la réimpression ou de l’importation. La Procuraduría Federal del Consumidor — la Profeco — est chargée de surveiller le respect du dispositif.

La revendication porte donc moins sur la création d’un prix fixe que sur son fonctionnement concret. Le sujet est ancien : dès 2013, Marcelo Uribe, directeur d’Ediciones Era, réclamait déjà un meilleur contrôle du système.

Deuxième chantier : la relation avec l’exécutif. La CANIEM réclame une « communication impartiale » avec le gouvernement fédéral, qui ne passe pas uniquement par « l’éditeur de l’État ». La formulation est celle de la chambre professionnelle ; son texte, tel que reproduit par El Universal, ne désigne pas nommément l’organisme visé.

Zéro TVA, mais pas zéro différence

La troisième mesure est fiscale. La chambre souhaite étendre le taux zéro de TVA aux librairies et aux distributeurs. Il ne s’agit pas de supprimer une taxe aujourd’hui ajoutée au prix payé par le lecteur : la vente de livres est déjà exonérée de TVA au Mexique. En revanche, la loi réserve le taux de 0 % aux livres édités par le contribuable qui les vend. Or cette différence permet, dans le second cas, d’accréditer la TVA acquittée sur les dépenses liées à l’activité, possibilité dont ne dispose pas de la même manière une activité exonérée.

Et l’idée ne tombe pas exactement du ciel présidentiel. Dans ses 100 pasos para la transformación, Claudia Sheinbaum avait elle-même inscrit une TVA à taux zéro pour les librairies, l’actualisation des collections de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas et l’approfondissement de la stratégie nationale de lecture.

Reste le versant des acquisitions. Sous l’intitulé « reconstruire le système de bibliothèques au Mexique », la CANIEM demande de relancer l’achat et le renouvellement d’ouvrages pour les bibliothèques scolaires comme pour la Red Nacional de Bibliotecas. Elle soutient que « sept années se sont écoulées depuis la dernière actualisation des catalogues ». Les archives de la Secretaría de Educación Pública conservent effectivement une convocation nationale datée du 7 octobre 2019 pour sélectionner des titres destinés aux bibliothèques scolaires ; ce document ne suffit toutefois pas, à lui seul, à exclure toute opération ultérieure.

Cinquième et dernier point : renforcer la politique nationale de lecture. La chambre demande de « dynamiser » ce qu’elle désigne comme le Programa Nacional de Lectura, au motif qu’une action publique en la matière produit des effets sur l’ensemble de la chaîne. Puis elle revient à sa demande initiale : rencontrer directement Claudia Sheinbaum et agir « avant que la situation de davantage d’entreprises du secteur ne devienne insoutenable ».

Crédits photo : gouvernement du Mexique

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com