Pour aider les éditeurs locaux, Córdoba commande 50.000 livres

En Argentine, la province de Córdoba remet la commande publique au service du livre. Son gouvernement a investi 550 millions de pesos dans des ouvrages publiés localement, auprès de 27 petites et moyennes maisons. L'opération accompagne la mise à disposition de 50.000 exemplaires dans les établissements secondaires, les instituts de formation des enseignants et différents espaces éducatifs. De quoi remplir les rayonnages tout en donnant un peu d'air à l'édition du territoire.
Le 26/09/2026 à 15:30 par Nicolas Gary
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26/09/2026 à 15:30
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Pour soutenir l'édition, on peut organiser des colloques, lancer des campagnes ou multiplier les déclarations d'amour à la lecture. À Córdoba, le gouvernement provincial a choisi une méthode sensiblement plus rudimentaire : acheter des bouquins.
Le gouverneur Martín Llaryora a présenté, le 23 septembre, au sein de l'Instituto Superior de Estudios Pedagógicos (ISEP), une opération portant sur 50.000 exemplaires destinés aux établissements secondaires, aux Institutos Superiores de Formación Docente (ISFD) et aux Coordinaciones Locales de Educación (CLE). La province a consacré 550 millions de pesos argentins à l'acquisition de livres édités à Córdoba, selon les informations publiées par La Ribera.
Vingt-sept petites et moyennes maisons de Córdoba capitale et de plusieurs localités de l'intérieur provincial ont participé à l'opération. La sélection est passée par un appel ouvert du Plan Provincial de Lectura, rattaché au ministère de l'Éducation.
La mécanique a quelque chose de délicieusement élémentaire : l'argent public achète la production locale, qui rejoint ensuite les établissements et structures éducatives.
Dans le détail, 28.000 titres littéraires sont destinés à 900 établissements secondaires, avec des propositions de lecture pour les 11-17 ans. Dix mille exemplaires supplémentaires rejoignent les instituts supérieurs de formation des enseignants, pour accompagner la préparation théorique et pratique des futurs professeurs.
Les 12.000 volumes restants, consacrés à la langue et aux mathématiques, passent par les Coordinaciones Locales de Educación. Ils doivent notamment alimenter des espaces d'accompagnement scolaire, centres de quartier, salles de lecture et programmes municipaux.
Une précaution s'impose cependant au moment de sortir la calculatrice. Les 50.000 exemplaires annoncés ne correspondent pas intégralement aux acquisitions financées par les 550 millions de pesos. Le fonds présenté rassemble également des ouvrages provenant d'un prix littéraire et apportés par l'Agencia Córdoba Cultura, par l'intermédiaire de la Biblioteca Córdoba, ainsi qu'un don de 7.700 volumes d'Editorial Comunicarte.
Le dispositif poursuit ainsi deux objectifs explicitement affichés : augmenter la présence des imprimés dans les lieux d'apprentissage et soutenir la production éditoriale cordobaise.
« Nous devons investir, mais aussi faire en sorte que les livres qui arrivent soient ceux d'auteurs de Córdoba », a déclaré le ministre provincial de l'Éducation, Horacio Ferreyra. Les ouvrages actuellement diffusés, a-t-il précisé, correspondent aux 27 maisons ayant participé au dispositif.
L'opération ne surgit pas tout à fait de nulle part. Selon les informations diffusées par la province, Córdoba renoue avec une politique d'achat de productions éditoriales locales pour les classes dont le précédent remonte au programme Volver a Leer, lancé il y a une vingtaine d'années.
Le gouvernement provincial inscrit surtout cette intervention dans un contexte de désengagement national en matière de fournitures éducatives. Il affirme que les établissements secondaires de Córdoba n'ont reçu aucun envoi de matériels pédagogiques de la part du gouvernement national au cours des trois dernières années – l'investissement se présentant comme une réponse directe à cette situation.
L'enjeu dépasse donc le simple réapprovisionnement des établissements. Llaryora a insisté sur la présence, dans son territoire, d'un véritable tissu éditorial : « La culture a besoin d'espaces d'expression, et les auteurs et écrivains ont besoin des maisons d'édition. Nous sommes l'une des rares provinces à disposer d'une industrie éditoriale dynamique. »
Le gouverneur s'est également attardé sur le retour au papier. « Il ne s'agit pas d'abandonner le téléphone, mais de revenir à l'environnement du livre », a-t-il assuré, avant de défendre les usages très matériels de l'imprimé : annoter, souligner, écrire et conserver le texte devant soi.
La commande publique agit ainsi à deux endroits de la chaîne. D'abord chez les 27 éditeurs cordobais auxquels elle procure un débouché ; ensuite dans les établissements, instituts et structures de proximité auxquels les exemplaires sont destinés. À Córdoba, la politique de lecture commence donc par quelque chose que l'économie du livre connaît plutôt bien : acheter des livres.
Crédits photo : Córdoba, domaine public
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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Historien, biographe et romancier, Jean-Paul Desprat est mort lundi 21 septembre 2026 à Paris, à l’âge de 79 ans, révèle La Dépêche. Auteur d’une trentaine d’ouvrages, il avait fait des XVIIe et XVIIIe siècles, puis de la Révolution française, un territoire d’écriture où l’érudition historique se mêlait volontiers au goût du récit.
22/09/2026, 16:28
L’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) a dévoilé son conseil d’administration pour 2026-2027 à l’issue de son assemblée générale annuelle, tenue le 10 septembre. Geneviève Pigeon, des éditions L’Instant même, conserve la présidence de l’association.
22/09/2026, 11:27
Paru chez Grasset le 19 août, le premier roman de Thélyson Orélien, C’était ça ou mourir, compte parmi les titres très remarqués de la rentrée, porté par une réception critique largement favorable. Dans cette chronique, Laurent LD Bonnet prend le contre-pied de cet enthousiasme : partant de l’écriture du livre, il interroge les mécanismes de prescription, l’emballement médiatique et ce qu’il considère comme un recul progressif des exigences éditoriales, rapproché ici de l’effet des shifting baselines. Par Laurent LD Bonnet.
22/09/2026, 10:21
Avec FOJO, Osvaldo Medina signe un huis clos glacial ancré dans le Portugal de l'entre-deux-guerres. L’auteur primé compte déjà quatorze albums à son actif, son travail a été distingué par le prix du Meilleur Dessin à l'Amadora BD, le plus grand festival de bande dessinée du pays, puis par celui de Dessinateur de l'année aux PPBD en 2013. FOJO, premier de ses albums traduit en français par Mylène Oliveira Contival, paraît le 14 octobre 2026 chez familiaR Éditions.
22/09/2026, 10:16
Les éditions Amsterdam, actives dans les domaines de la philosophie, de l'histoire et des sciences sociales, annoncent la reprise des relations presse de la maison par Sébastien Santuccio, en cette rentrée.
22/09/2026, 09:13
L’Institut du Monde Arabe (IMA) de Paris annonce le lancement d’un programme dédié à la commémoration de l’héritage du poète Mahmoud Darwich, qui se déroulera du 25 au 27 septembre. Cette initiative, organisée en partenariat avec le Centre culturel Georges-Pompidou à Paris, rassemble diverses activités culturelles dans quinze villes en France et à l’étranger. Intitulé « Journée poétique Mahmoud Darwich », cet événement vise à célébrer la richesse de l’œuvre du poète et à promouvoir la diversité culturelle à travers ces rencontres et échanges. Par Amel Aït-Hamouda.
21/09/2026, 17:30
Ce 21 septembre sort le 51e numéro de Soutien à l’Ukraine résistante : il rassemble témoignages, analyses, textes syndicaux et contributions consacrées à la vie culturelle ukrainienne. Sa publication intervient quatre ans et demi après le début de l’invasion russe à grande échelle, dans un conflit toujours meurtrier pour les civils et sans règlement politique global.
21/09/2026, 14:16
16 agents vacataires de la médiathèque Manufacture, à Nancy, ont cessé le travail samedi 19 septembre pour demander la transformation de leurs vacations en contrats à durée déterminée. À la précarité de leur statut s'ajoutent des problèmes matériels : monte-charge hors service, climatisation défaillante et magasins de livres insuffisamment éclairés. En attendant le rétablissement de la lumière, des lampes frontales ont été mises à leur disposition...
21/09/2026, 12:46
Kosélig ou Sirop d’érable ? ouvre la série Les Amoureuses du Vivant, une nouvelle collection romanesque, avec Joséphine, une femme qui quitte Montréal pour tenter de donner une seconde vie à une ferme écologique en Norvège. Entre départ, nouveaux chemins et rencontres, son voyage devient peu à peu une invitation à ralentir, à écouter ce que la vie murmure et à se reconnecter à l’essentiel. Une cosy romance chaleureuse (mais pas que), où les paysages, les lieux et le vivant prennent une place à part entière. Porté projet par Sabine Royer.
21/09/2026, 11:17
Le guide touristique n’a pas encore reçu son avis de décès. Lonely Planet prépare pour 2027 la plus vaste refonte de ses collections Pocket et Classic depuis une génération, au moment où le marché américain se contracte. L’éditeur revendique environ 28 % de ce secteur aux États-Unis, un niveau présenté comme inédit par son publisher Piers Pickard. Face aux réseaux sociaux, aux applications et à l’IA, le papier change de promesse : moins d’exhaustivité, davantage de tri.
20/09/2026, 07:00
Plus d’un siècle après sa rédaction, L’Histoire de Kullervo paraît pour la première fois en français. Les éditions Christian Bourgois publient, depuis le 17 septembre, ce récit inachevé de J.R.R. Tolkien dans une édition établie par la spécialiste américaine Verlyn Flieger et traduite de l’anglais par Aurélien Blanchard.
19/09/2026, 11:15
Boulinier s’apprête à renforcer son implantation en Seine-et-Marne. L’enseigne familiale spécialisée dans le livre et les produits culturels d’occasion prépare l’ouverture d’un magasin d’environ 1000 m² à Esmans, près de Montereau-Fault-Yonne. Selon La République de Seine-et-Marne, des milliers de livres y seront proposés à petits prix. Sur son propre site, Boulinier annonce, sans préciser encore de date, « une des plus grandes librairies d’occasion de France » dans le département.
19/09/2026, 10:15
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