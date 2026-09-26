Pour aider les éditeurs locaux, Córdoba commande 50.000 livres

Pour soutenir l'édition, on peut organiser des colloques, lancer des campagnes ou multiplier les déclarations d'amour à la lecture. À Córdoba, le gouvernement provincial a choisi une méthode sensiblement plus rudimentaire : acheter des bouquins.

Le gouverneur Martín Llaryora a présenté, le 23 septembre, au sein de l'Instituto Superior de Estudios Pedagógicos (ISEP), une opération portant sur 50.000 exemplaires destinés aux établissements secondaires, aux Institutos Superiores de Formación Docente (ISFD) et aux Coordinaciones Locales de Educación (CLE). La province a consacré 550 millions de pesos argentins à l'acquisition de livres édités à Córdoba, selon les informations publiées par La Ribera.

Vingt-sept petites et moyennes maisons de Córdoba capitale et de plusieurs localités de l'intérieur provincial ont participé à l'opération. La sélection est passée par un appel ouvert du Plan Provincial de Lectura, rattaché au ministère de l'Éducation.

La mécanique a quelque chose de délicieusement élémentaire : l'argent public achète la production locale, qui rejoint ensuite les établissements et structures éducatives.

28.000 livres pour 900 établissements

Dans le détail, 28.000 titres littéraires sont destinés à 900 établissements secondaires, avec des propositions de lecture pour les 11-17 ans. Dix mille exemplaires supplémentaires rejoignent les instituts supérieurs de formation des enseignants, pour accompagner la préparation théorique et pratique des futurs professeurs.

Les 12.000 volumes restants, consacrés à la langue et aux mathématiques, passent par les Coordinaciones Locales de Educación. Ils doivent notamment alimenter des espaces d'accompagnement scolaire, centres de quartier, salles de lecture et programmes municipaux.

Une précaution s'impose cependant au moment de sortir la calculatrice. Les 50.000 exemplaires annoncés ne correspondent pas intégralement aux acquisitions financées par les 550 millions de pesos. Le fonds présenté rassemble également des ouvrages provenant d'un prix littéraire et apportés par l'Agencia Córdoba Cultura, par l'intermédiaire de la Biblioteca Córdoba, ainsi qu'un don de 7.700 volumes d'Editorial Comunicarte.

Le dispositif poursuit ainsi deux objectifs explicitement affichés : augmenter la présence des imprimés dans les lieux d'apprentissage et soutenir la production éditoriale cordobaise.

« Nous devons investir, mais aussi faire en sorte que les livres qui arrivent soient ceux d'auteurs de Córdoba », a déclaré le ministre provincial de l'Éducation, Horacio Ferreyra. Les ouvrages actuellement diffusés, a-t-il précisé, correspondent aux 27 maisons ayant participé au dispositif.

Quand la commande publique revient en rayon

L'opération ne surgit pas tout à fait de nulle part. Selon les informations diffusées par la province, Córdoba renoue avec une politique d'achat de productions éditoriales locales pour les classes dont le précédent remonte au programme Volver a Leer, lancé il y a une vingtaine d'années.

Le gouvernement provincial inscrit surtout cette intervention dans un contexte de désengagement national en matière de fournitures éducatives. Il affirme que les établissements secondaires de Córdoba n'ont reçu aucun envoi de matériels pédagogiques de la part du gouvernement national au cours des trois dernières années – l'investissement se présentant comme une réponse directe à cette situation.

L'enjeu dépasse donc le simple réapprovisionnement des établissements. Llaryora a insisté sur la présence, dans son territoire, d'un véritable tissu éditorial : « La culture a besoin d'espaces d'expression, et les auteurs et écrivains ont besoin des maisons d'édition. Nous sommes l'une des rares provinces à disposer d'une industrie éditoriale dynamique. »

Le gouverneur s'est également attardé sur le retour au papier. « Il ne s'agit pas d'abandonner le téléphone, mais de revenir à l'environnement du livre », a-t-il assuré, avant de défendre les usages très matériels de l'imprimé : annoter, souligner, écrire et conserver le texte devant soi.

La commande publique agit ainsi à deux endroits de la chaîne. D'abord chez les 27 éditeurs cordobais auxquels elle procure un débouché ; ensuite dans les établissements, instituts et structures de proximité auxquels les exemplaires sont destinés. À Córdoba, la politique de lecture commence donc par quelque chose que l'économie du livre connaît plutôt bien : acheter des livres.

Crédits photo : Córdoba, domaine public

Par Nicolas Gary

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