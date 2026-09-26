Cet éditeur séduit l’autoédition en offrant 50 % des revenus

Le 23 juillet, Simon & Schuster UK and International lançait Simon Stream, nouveau label mondial tourné vers la fiction commerciale et le numérique. Logo, site, portail ouvert aux manuscrits : l’éditeur promettait de réunir la rapidité de l’autoédition et les moyens d’un grand groupe. Victoria Pepe, directrice éditoriale de la structure, parlait alors du « meilleur des deux modèles ».

Le 14 septembre, la maison donnait un peu de chair à la formule : le programme détaille ses premières acquisitions autour de Jack Gatland, Allie Moffatt et Joy Wood. Tous trois connaissent déjà les circuits de l’édition indépendante, mais selon des parcours assez différents.

Jack Gatland, d’abord, n’est pas une signature de septembre. Son arrivée figurait dans l’annonce initiale de Simon & Schuster, avec l’acquisition d’une série de cinq cosy crimes. The Moriarty Murders, premier volume des Moriarty & Co Mysteries, paraîtra le 27 octobre. Sous ce pseudonyme, Tony Lee a notamment développé plusieurs séries policières en indépendant. Simon & Schuster lui attribue « près d’un demi-milliard de pages lues » sur Kindle Unlimited : une donnée avancée par l’éditeur lors du lancement de son label.

Deux romances déjà passées par l’autoédition

Le cas d’Allie Moffatt illustre plus directement encore la mécanique recherchée. All Our Almosts a été publié par l’autrice elle-même le 9 janvier 2026, puis All Our Nevers le 16 juillet. Simon Stream reprend donc deux romans dont une première édition existait déjà hors du circuit traditionnel.

Dans All Our Almosts, Sophie Lindell vient de rompre avec son compagnon et se trouve à un carrefour universitaire : rester à Boston ou partir poursuivre un doctorat en Californie. Privée de logement pour l’hiver, elle s’installe chez Andy Walsh, son meilleur ami depuis près de dix ans, qui lui cache depuis longtemps ses sentiments. La cohabitation fait peu à peu vaciller les frontières de leur relation. La nouvelle édition audio, lue par Olivia Gaidry et Nezar Alderazi, est annoncée pour le 14 octobre.

All Our Nevers reste dans le même cercle de personnages, mais déplace le couple au centre du récit. Lia Mercado, artiste et demoiselle d’honneur au mariage de Sophie et Andy, doit composer avec Owen Walsh, frère aîné d’Andy et garçon d’honneur qu’elle supporte difficilement. Les préparatifs les rapprochent malgré leur hostilité initiale, tandis qu’une personne liée au passé de Lia réapparaît. Le livre est lui aussi attendu en audio le 14 octobre chez Simon Stream.

Joy Wood arrive avec un autre parcours. Son suspense romantique Whatever It Takes, autoédité en septembre 2024, a remporté en 2025 le Romantic Thriller Award de la Romantic Novelists’ Association. Le roman suit Lorna et Dan, un couple dont le quotidien bascule après l’arrivée de nouveaux voisins, Perry et Ingrid. Une amitié se noue, jusqu’à des vacances communes en Grèce où survient un accident mortel. Ceux qui reviennent dissimulent un secret que quelqu’un entend maintenir hors de portée. La nouvelle édition paraîtra le 29 octobre en ebook et en livre audio.

Deux fois 25 %, mais sans avance

Les choix effectués dessinent assez précisément le terrain de jeu de Simon & Schuster : fiction commerciale, lecture numérique et titres susceptibles de s’inscrire dans des séries. Le label ne se limite toutefois pas aux écrivains déjà autoédités. Son portail accepte également les manuscrits inédits, avec ou sans agent, dans le polar et le thriller, la romance, la fiction historique et la fantasy. Les ouvrages déjà commercialisés peuvent être proposés si les droits nécessaires demeurent disponibles.

Reste l’argument économique. Simon Stream annonce 50 % de royalties sur les ebooks, payées chaque mois. Publishers Weekly précise que le calcul porte sur les recettes nettes. À titre de comparaison, le contrat-type de l’Authors Guild fixe à 25 % des recettes nettes le taux standard actuel pour le livre numérique dans l’édition traditionnelle. Autrement dit, sur une même assiette de calcul, la proposition double la rémunération habituelle pour ce format.

Mais pas de miracle comptable sans contrepartie : Simon Stream ne verse aucun à-valoir. Le dispositif n’est pas pour autant un service d’autoédition payant. D’après la documentation du groupe, les auteurs ne déboursent rien et Simon & Schuster prend en charge travail éditorial, couverture, production, métadonnées, stratégie marketing et distribution.

L’ebook et l’audio occupent le cœur du modèle, ce dernier étant produit, assure l’éditeur, avec des narrateurs humains. Tous les titres doivent parallèlement être proposés en impression à la demande dès leur sortie. Quant aux traductions, elles pourront être envisagées lorsqu’un ouvrage présente, selon le groupe, un potentiel international suffisant — sans automaticité.

Les droits peuvent enfin être négociés séparément selon les formats et les territoires. Et pour coller davantage au tempo auquel les indépendants sont habitués, Simon Stream annonce une réponse à chaque soumission sous six semaines. Royalties mensuelles, absence d’à-valoir, publication numérique prioritaire et impression à la demande : avec ses premiers titres, le modèle dispose désormais de conditions suffisamment précises pour être comparé aux contrats plus classiques.

Crédits photo : Simon Stream

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com