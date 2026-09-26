Cet éditeur séduit l’autoédition en offrant 50 % des revenus

À peine deux mois après son lancement, Simon Stream commence à remplir ses rayons. La structure numérique de Simon & Schuster UK and International accueille Allie Moffatt et Joy Wood aux côtés de Jack Gatland, déjà annoncé en juillet. Le profil des recrues éclaire la stratégie : des écrivains rompus à l’édition indépendante, des genres très lus en ligne et, pour les convaincre de changer d’échelle, 50 % de royalties sur l’ebook, versées chaque mois. Avec une contrepartie : aucun à-valoir.
Le 26/09/2026 à 14:13 par Nicolas Gary
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26/09/2026 à 14:13
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Le 23 juillet, Simon & Schuster UK and International lançait Simon Stream, nouveau label mondial tourné vers la fiction commerciale et le numérique. Logo, site, portail ouvert aux manuscrits : l’éditeur promettait de réunir la rapidité de l’autoédition et les moyens d’un grand groupe. Victoria Pepe, directrice éditoriale de la structure, parlait alors du « meilleur des deux modèles ».
Le 14 septembre, la maison donnait un peu de chair à la formule : le programme détaille ses premières acquisitions autour de Jack Gatland, Allie Moffatt et Joy Wood. Tous trois connaissent déjà les circuits de l’édition indépendante, mais selon des parcours assez différents.
Jack Gatland, d’abord, n’est pas une signature de septembre. Son arrivée figurait dans l’annonce initiale de Simon & Schuster, avec l’acquisition d’une série de cinq cosy crimes. The Moriarty Murders, premier volume des Moriarty & Co Mysteries, paraîtra le 27 octobre. Sous ce pseudonyme, Tony Lee a notamment développé plusieurs séries policières en indépendant. Simon & Schuster lui attribue « près d’un demi-milliard de pages lues » sur Kindle Unlimited : une donnée avancée par l’éditeur lors du lancement de son label.
Le cas d’Allie Moffatt illustre plus directement encore la mécanique recherchée. All Our Almosts a été publié par l’autrice elle-même le 9 janvier 2026, puis All Our Nevers le 16 juillet. Simon Stream reprend donc deux romans dont une première édition existait déjà hors du circuit traditionnel.
Dans All Our Almosts, Sophie Lindell vient de rompre avec son compagnon et se trouve à un carrefour universitaire : rester à Boston ou partir poursuivre un doctorat en Californie. Privée de logement pour l’hiver, elle s’installe chez Andy Walsh, son meilleur ami depuis près de dix ans, qui lui cache depuis longtemps ses sentiments. La cohabitation fait peu à peu vaciller les frontières de leur relation. La nouvelle édition audio, lue par Olivia Gaidry et Nezar Alderazi, est annoncée pour le 14 octobre.
All Our Nevers reste dans le même cercle de personnages, mais déplace le couple au centre du récit. Lia Mercado, artiste et demoiselle d’honneur au mariage de Sophie et Andy, doit composer avec Owen Walsh, frère aîné d’Andy et garçon d’honneur qu’elle supporte difficilement. Les préparatifs les rapprochent malgré leur hostilité initiale, tandis qu’une personne liée au passé de Lia réapparaît. Le livre est lui aussi attendu en audio le 14 octobre chez Simon Stream.
Joy Wood arrive avec un autre parcours. Son suspense romantique Whatever It Takes, autoédité en septembre 2024, a remporté en 2025 le Romantic Thriller Award de la Romantic Novelists’ Association. Le roman suit Lorna et Dan, un couple dont le quotidien bascule après l’arrivée de nouveaux voisins, Perry et Ingrid. Une amitié se noue, jusqu’à des vacances communes en Grèce où survient un accident mortel. Ceux qui reviennent dissimulent un secret que quelqu’un entend maintenir hors de portée. La nouvelle édition paraîtra le 29 octobre en ebook et en livre audio.
Les choix effectués dessinent assez précisément le terrain de jeu de Simon & Schuster : fiction commerciale, lecture numérique et titres susceptibles de s’inscrire dans des séries. Le label ne se limite toutefois pas aux écrivains déjà autoédités. Son portail accepte également les manuscrits inédits, avec ou sans agent, dans le polar et le thriller, la romance, la fiction historique et la fantasy. Les ouvrages déjà commercialisés peuvent être proposés si les droits nécessaires demeurent disponibles.
Reste l’argument économique. Simon Stream annonce 50 % de royalties sur les ebooks, payées chaque mois. Publishers Weekly précise que le calcul porte sur les recettes nettes. À titre de comparaison, le contrat-type de l’Authors Guild fixe à 25 % des recettes nettes le taux standard actuel pour le livre numérique dans l’édition traditionnelle. Autrement dit, sur une même assiette de calcul, la proposition double la rémunération habituelle pour ce format.
Mais pas de miracle comptable sans contrepartie : Simon Stream ne verse aucun à-valoir. Le dispositif n’est pas pour autant un service d’autoédition payant. D’après la documentation du groupe, les auteurs ne déboursent rien et Simon & Schuster prend en charge travail éditorial, couverture, production, métadonnées, stratégie marketing et distribution.
L’ebook et l’audio occupent le cœur du modèle, ce dernier étant produit, assure l’éditeur, avec des narrateurs humains. Tous les titres doivent parallèlement être proposés en impression à la demande dès leur sortie. Quant aux traductions, elles pourront être envisagées lorsqu’un ouvrage présente, selon le groupe, un potentiel international suffisant — sans automaticité.
Les droits peuvent enfin être négociés séparément selon les formats et les territoires. Et pour coller davantage au tempo auquel les indépendants sont habitués, Simon Stream annonce une réponse à chaque soumission sous six semaines. Royalties mensuelles, absence d’à-valoir, publication numérique prioritaire et impression à la demande : avec ses premiers titres, le modèle dispose désormais de conditions suffisamment précises pour être comparé aux contrats plus classiques.
Crédits photo : Simon Stream
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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L’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) a dévoilé son conseil d’administration pour 2026-2027 à l’issue de son assemblée générale annuelle, tenue le 10 septembre. Geneviève Pigeon, des éditions L’Instant même, conserve la présidence de l’association.
22/09/2026, 11:27
Paru chez Grasset le 19 août, le premier roman de Thélyson Orélien, C’était ça ou mourir, compte parmi les titres très remarqués de la rentrée, porté par une réception critique largement favorable. Dans cette chronique, Laurent LD Bonnet prend le contre-pied de cet enthousiasme : partant de l’écriture du livre, il interroge les mécanismes de prescription, l’emballement médiatique et ce qu’il considère comme un recul progressif des exigences éditoriales, rapproché ici de l’effet des shifting baselines. Par Laurent LD Bonnet.
22/09/2026, 10:21
Les éditions Amsterdam, actives dans les domaines de la philosophie, de l'histoire et des sciences sociales, annoncent la reprise des relations presse de la maison par Sébastien Santuccio, en cette rentrée.
22/09/2026, 09:13
L’Institut du Monde Arabe (IMA) de Paris annonce le lancement d’un programme dédié à la commémoration de l’héritage du poète Mahmoud Darwich, qui se déroulera du 25 au 27 septembre. Cette initiative, organisée en partenariat avec le Centre culturel Georges-Pompidou à Paris, rassemble diverses activités culturelles dans quinze villes en France et à l’étranger. Intitulé « Journée poétique Mahmoud Darwich », cet événement vise à célébrer la richesse de l’œuvre du poète et à promouvoir la diversité culturelle à travers ces rencontres et échanges. Par Amel Aït-Hamouda.
21/09/2026, 17:30
Ce 21 septembre sort le 51e numéro de Soutien à l’Ukraine résistante : il rassemble témoignages, analyses, textes syndicaux et contributions consacrées à la vie culturelle ukrainienne. Sa publication intervient quatre ans et demi après le début de l’invasion russe à grande échelle, dans un conflit toujours meurtrier pour les civils et sans règlement politique global.
21/09/2026, 14:16
16 agents vacataires de la médiathèque Manufacture, à Nancy, ont cessé le travail samedi 19 septembre pour demander la transformation de leurs vacations en contrats à durée déterminée. À la précarité de leur statut s'ajoutent des problèmes matériels : monte-charge hors service, climatisation défaillante et magasins de livres insuffisamment éclairés. En attendant le rétablissement de la lumière, des lampes frontales ont été mises à leur disposition...
21/09/2026, 12:46
Le guide touristique n’a pas encore reçu son avis de décès. Lonely Planet prépare pour 2027 la plus vaste refonte de ses collections Pocket et Classic depuis une génération, au moment où le marché américain se contracte. L’éditeur revendique environ 28 % de ce secteur aux États-Unis, un niveau présenté comme inédit par son publisher Piers Pickard. Face aux réseaux sociaux, aux applications et à l’IA, le papier change de promesse : moins d’exhaustivité, davantage de tri.
20/09/2026, 07:00
À Lucknow, dans le nord de l’Inde, l’Amir-ud-Daula Public Library tente une expérience d’une simplicité presque suspecte : chaque dimanche matin, deux heures de lecture silencieuse, sur support physique, avec le téléphone éteint et rangé. Lancé le 12 août par Bookmark, A Reader’s Circle, ce rendez-vous gratuit entend notamment attirer les jeunes vers une institution historique qui, paradoxe bienvenu, a largement investi dans le numérique.
19/09/2026, 11:30
Plus d’un siècle après sa rédaction, L’Histoire de Kullervo paraît pour la première fois en français. Les éditions Christian Bourgois publient, depuis le 17 septembre, ce récit inachevé de J.R.R. Tolkien dans une édition établie par la spécialiste américaine Verlyn Flieger et traduite de l’anglais par Aurélien Blanchard.
19/09/2026, 11:15
Boulinier s’apprête à renforcer son implantation en Seine-et-Marne. L’enseigne familiale spécialisée dans le livre et les produits culturels d’occasion prépare l’ouverture d’un magasin d’environ 1000 m² à Esmans, près de Montereau-Fault-Yonne. Selon La République de Seine-et-Marne, des milliers de livres y seront proposés à petits prix. Sur son propre site, Boulinier annonce, sans préciser encore de date, « une des plus grandes librairies d’occasion de France » dans le département.
19/09/2026, 10:15
La Région Île-de-France annonce avoir obtenu de la cour administrative d’appel de Paris un sursis à l’exécution du jugement qui devait conduire au retrait de ses manuels scolaires numériques “libres” au 30 septembre. L’échéance est désormais fixée au 2 novembre 2026, un délai beaucoup plus court que celui proposé par la rapporteure publique au 3 juillet 2027. Sur le fond, le contentieux reste ouvert.
19/09/2026, 09:30
Depuis 1986, la Bibliothèque centrale de prêt par correspondance fait parvenir des livres aux cheminots et à leurs familles partout en France, directement sur leurs lieux de travail. Mais la disparition progressive du courrier interne de la SNCF, sur lequel repose tout son fonctionnement, dérègle désormais le service. Avec quelque 11.000 adhérents et 90.000 prêts annuels, ses responsables alertent sur une situation devenue critique, tandis que la section CGT appelle à un rassemblement le 22 octobre à Paris si aucune avancée n’intervient d’ici là.
18/09/2026, 19:11
HarperCollins UK ne publiera désormais plus les anciens titres de David Walliams, l’un des auteurs jeunesse britanniques les plus vendus. La décision intervient neuf mois après que l’éditeur a renoncé à publier de nouveaux ouvrages de l’écrivain et comédien, à la suite d’accusations concernant son comportement envers des salariées de la maison.
18/09/2026, 18:05
L’écrivaine américaine Annie Dillard, figure majeure de la littérature de la nature et de la méditation spirituelle, est morte mardi 15 septembre 2026 à l’âge de 81 ans. Prix Pulitzer en 1975 pour Pilgrim at Tinker Creek, elle était publiée en France principalement par Christian Bourgois, qui a fait traduire une grande partie de son œuvre.
18/09/2026, 17:33
Le ridicule ne tue pas, évitant ainsi aux rangs du RN d'être décimés. Mais la formation d'extrême droite ne recule devant aucune manipulation à des fins électorales ou de « dédiabolisation ». Dernier exemple en date, une proposition de résolution pour faire entrer Olympe de Gouges au Panthéon, qui a scandalisé de nombreuses historiennes et spécialistes, dont Éliane Viennot.
18/09/2026, 16:16
Toni Morrison est de nouveau victime de la censure qui touche les États-Unis depuis plusieurs années. Le district scolaire du comté de Cobb, en Géorgie, a retiré L’Œil le plus bleu, premier roman de l'autrice, de ses bibliothèques destinées aux collégiens et lycéens. Les autorités scolaires invoquent des passages jugés sexuellement explicites et inadaptés aux élèves.
18/09/2026, 14:23
Lancée en 2014 par Hachette Livre et la Bibliothèque nationale de France(BnF), la collection Hachette-BnF franchit une nouvelle étape. Jusqu'ici alimentée par les collections de la BnF, elle accueille désormais les fonds de six grandes bibliothèques patrimoniales françaises. Des milliers d'ouvrages rares ou épuisés pourront ainsi être commandés en librairie et imprimés à la demande.
18/09/2026, 13:02
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