Thélyson Orélien : “Pourquoi tant d’acharnement sur un écrivain ?

Note préalable de la rédaction au texte de Sandrine Biyi : La polémique débute le 21 septembre 2026 lorsqu’un compte X anonyme, « Balance ton Claude », affirme que C’était ça ou mourir, publié en France par Grasset, aurait été largement produit avec une intelligence artificielle. L’accusation repose notamment sur des analyses effectuées avec Pangram, un logiciel de détection de textes générés par IA.

D’autres tests réalisés ensuite par des médias ont abouti à des résultats comparables : franceinfo a notamment obtenu avec Pangram une classification à 100 % IA pour plusieurs extraits, tandis qu’un passage soumis à GPTZero atteignait une probabilité de 87 %. Ces outils ne constituent toutefois pas une preuve matérielle de la manière dont un texte a été écrit : ils évaluent statistiquement sa proximité avec des productions générées par des modèles de langage.

Les investigations se sont parallèlement étendues à des écrits plus anciens. ActuaLitté a retrouvé sur un site autrefois animé par Thélyson Orélien un article daté du 17 septembre 2023 contenant, entre deux paragraphes, la phrase : « Discutez du rôle du Québec en tant que gardien du patrimoine linguistique français en Amérique. » Sa formulation ressemble à une consigne de rédaction susceptible d’avoir été laissée accidentellement dans le texte.

Elle pourrait néanmoins correspondre à une simple note préparatoire humaine : cet élément ne suffit donc pas à démontrer un recours à ChatGPT. Plusieurs ouvrages antérieurs d’Orélien, publiés entre 2023 et 2025, ont également été soumis à Pangram par des journalistes, qui y ont relevé des passages considérés comme générés par IA.

Des plagiats anciens documentés

Une seconde affaire, distincte de la question de l’intelligence artificielle, a ensuite émergé au Canada. La Presse et Radio-Canada ont retrouvé plusieurs textes attribués à Thélyson Orélien en 2012 et 2013 présentant d’importantes similitudes avec des publications antérieures. Une chronique parue dans La Presse en février 2013 reprend ainsi, selon le quotidien québécois, dans sa « quasi-totalité » une traduction légèrement remaniée d’un article publié cinq jours auparavant dans The Philippine Star.

Radio-Canada a également relevé dans le texte Où va le monde, qui avait reçu un prix du public, des passages provenant du Matin des magiciens, de Louis Pauwels et Jacques Bergier. Ces découvertes portent sur des écrits antérieurs au roman aujourd’hui contesté et ne démontrent donc pas, en elles-mêmes, que C’était ça ou mourir aurait été plagié ou produit par IA.

Thélyson Orélien récuse pour sa part l’accusation selon laquelle son roman aurait été écrit par une intelligence artificielle. Il affirme en avoir commencé la rédaction à l’automne 2017 et achevé un premier jet en 2019, avant la diffusion auprès du grand public des systèmes génératifs actuels. Le 25 septembre, l’Académie Goncourt a néanmoins décidé de retirer C’était ça ou mourir de sa première sélection, invoquant à la fois les plagiats révélés dans les textes anciens et des analyses qu’elle considère convergentes sur l’origine du roman.

Son éditeur québécois, Boréal, a tout de même suspendu les activités promotionnelles autour du livre tout en précisant qu’il n’était alors pas en mesure de confirmer ou d’infirmer les allégations. C’est dans ce contexte, entre faits établis, indices techniques contestables et interrogations encore ouvertes sur la genèse du manuscrit, que Sandrine Biyi propose ici une lecture volontairement à contre-courant de l’affaire.

Pour qui sonne l’hallali OU la vaste hypocrisie du monde éditorial

Bye Bye, monsieur Orelien. Vous êtes sacrifié sur l’autel du dénonciateur, pseudo influenceur et journaliste aussi obscur que son compte X, lequel soudain, grâce à vous ou plutôt votre livre, brille d’une lumière éclatante de bassesse et de calomnies.

Le Figaro, à part Les Noces... Vous êtes en France monsieur, ne l’oubliez pas, grand pays de collaborateurs. Car sinon, comment expliquer cet acharnement sur ce pauvre livre au très beau titre, si ce n’est la volonté de nuire sous couvert d’honnêteté ? Mais la véritable honnêteté ne commence-t-elle pas par la suppression de l’IA ?

Riez !! Mais jaune.

Impossible se récrieront les âmes bien pensantes, les juges des égouts glaives brandis, le grand public qui fait comme il peut pour comprendre, les écrivains jaloux, les éditeurs lâches qui quittent le navire comme des rats, les jurés du Goncourt, choqués que leur institution tremble et qui jettent en pâture un homme sans attendre les preuves formelles.

Ce n’est pas nous... On ne savait pas... On a pas fait exprès... Regard vitreux de Pierre Assouline et rougeoiement d’Éric Emmanuel Schmitt qui a un doute, mais ne donne pas de droit de réponse à l’accusé. (Émission C à vous du 26 septembre)

Pourquoi tant d’acharnement sur un écrivain, encore québécois, alors qu’outre-Atlantique l’aide de l’IA est communément admise ? De même que l’usage des sensitivity readers ? Alors, faut-il accepter les romans québécois ? C’est ça la vraie question puisque les critères d’écriture et de correction sont différents de ceux de la vieille France.

Je rappelle l’affaire Nicolas Mathieu, écrivain investi d’une mission d’intégrité à tout prix et Kevin Lambert dont le roman Que notre joie demeure, n’ira pas au delà de la première sélection. Ce n’est pas mal me direz-vous, oui, mais pas plus. Merci Le petit Nicolas.

Alors, si on ne peut supprimer l’IA (vaste programme !) si on accorde plus de crédit à un dénonciateur et sa rumeur qu’à la crédibilité d’un homme jusqu’à preuve du contraire, nous sombrons.

Sans vouloir écouter les sirènes du racisme, un tel déchaînement aurait-il le même si Thélyson Orélien avait été blanc et continental ? Rappelons que les juristes du Goncourt ne brillent pas par leur courage.

Mr Orelien devrait concourir pour le prix des Des Deux Magots, moins prestigieux, mais plus honnête. Pour cela faut-il encore que sa maison d’édition le soutienne et ça, ce n’est pas gagné non plus. Lorsque l’on veut la peau d’un homme, on l’a.

Haro sur le baudet...

Sandrine Biyi est une romancière installée en Gironde, dont l’œuvre accorde une large place au roman historique. Elle est notamment l’autrice de la série La Dame de La Sauve, ainsi que de Cathares, L’Hôtel des Deux Vallées, L’Héritage de Violette Pinkerton et La Nuit des Femmes. Ses ouvrages mêlent fiction et reconstitution historique, avec un intérêt marqué pour l’Aquitaine et l’Entre-deux-Mers. Elle a également publié la série Sorcières et, plus récemment, L’Ombre du Loup en 2025.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

DOSSIER - Plagiat, IA : l'affaire Thélyson Orélien, la grande déflagration

Par Auteur invité

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