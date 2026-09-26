Thélyson Orélien : “Pourquoi tant d’acharnement sur un écrivain ?

L’affaire Thélyson Orélien s’est imposée en quelques jours au cœur de la rentrée littéraire. Soupçonné d’avoir eu recours à l’intelligence artificielle pour écrire C’était ça ou mourir, puis rattrapé par plusieurs cas de plagiat concernant des textes anciens, l’auteur québécois conteste les accusations visant son roman. Le retrait du livre de la sélection du Goncourt a encore amplifié une controverse qui interroge désormais tout le monde éditorial. L'autrice Sandrine Biyi apporte un autre éclairage.
Le 26/09/2026 à 14:00 par Auteur invité
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26/09/2026 à 14:00
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Note préalable de la rédaction au texte de Sandrine Biyi : La polémique débute le 21 septembre 2026 lorsqu’un compte X anonyme, « Balance ton Claude », affirme que C’était ça ou mourir, publié en France par Grasset, aurait été largement produit avec une intelligence artificielle. L’accusation repose notamment sur des analyses effectuées avec Pangram, un logiciel de détection de textes générés par IA.
D’autres tests réalisés ensuite par des médias ont abouti à des résultats comparables : franceinfo a notamment obtenu avec Pangram une classification à 100 % IA pour plusieurs extraits, tandis qu’un passage soumis à GPTZero atteignait une probabilité de 87 %. Ces outils ne constituent toutefois pas une preuve matérielle de la manière dont un texte a été écrit : ils évaluent statistiquement sa proximité avec des productions générées par des modèles de langage.
Les investigations se sont parallèlement étendues à des écrits plus anciens. ActuaLitté a retrouvé sur un site autrefois animé par Thélyson Orélien un article daté du 17 septembre 2023 contenant, entre deux paragraphes, la phrase : « Discutez du rôle du Québec en tant que gardien du patrimoine linguistique français en Amérique. » Sa formulation ressemble à une consigne de rédaction susceptible d’avoir été laissée accidentellement dans le texte.
Elle pourrait néanmoins correspondre à une simple note préparatoire humaine : cet élément ne suffit donc pas à démontrer un recours à ChatGPT. Plusieurs ouvrages antérieurs d’Orélien, publiés entre 2023 et 2025, ont également été soumis à Pangram par des journalistes, qui y ont relevé des passages considérés comme générés par IA.
Une seconde affaire, distincte de la question de l’intelligence artificielle, a ensuite émergé au Canada. La Presse et Radio-Canada ont retrouvé plusieurs textes attribués à Thélyson Orélien en 2012 et 2013 présentant d’importantes similitudes avec des publications antérieures. Une chronique parue dans La Presse en février 2013 reprend ainsi, selon le quotidien québécois, dans sa « quasi-totalité » une traduction légèrement remaniée d’un article publié cinq jours auparavant dans The Philippine Star.
Radio-Canada a également relevé dans le texte Où va le monde, qui avait reçu un prix du public, des passages provenant du Matin des magiciens, de Louis Pauwels et Jacques Bergier. Ces découvertes portent sur des écrits antérieurs au roman aujourd’hui contesté et ne démontrent donc pas, en elles-mêmes, que C’était ça ou mourir aurait été plagié ou produit par IA.
Thélyson Orélien récuse pour sa part l’accusation selon laquelle son roman aurait été écrit par une intelligence artificielle. Il affirme en avoir commencé la rédaction à l’automne 2017 et achevé un premier jet en 2019, avant la diffusion auprès du grand public des systèmes génératifs actuels. Le 25 septembre, l’Académie Goncourt a néanmoins décidé de retirer C’était ça ou mourir de sa première sélection, invoquant à la fois les plagiats révélés dans les textes anciens et des analyses qu’elle considère convergentes sur l’origine du roman.
Son éditeur québécois, Boréal, a tout de même suspendu les activités promotionnelles autour du livre tout en précisant qu’il n’était alors pas en mesure de confirmer ou d’infirmer les allégations. C’est dans ce contexte, entre faits établis, indices techniques contestables et interrogations encore ouvertes sur la genèse du manuscrit, que Sandrine Biyi propose ici une lecture volontairement à contre-courant de l’affaire.
Bye Bye, monsieur Orelien. Vous êtes sacrifié sur l’autel du dénonciateur, pseudo influenceur et journaliste aussi obscur que son compte X, lequel soudain, grâce à vous ou plutôt votre livre, brille d’une lumière éclatante de bassesse et de calomnies.
Le Figaro, à part Les Noces... Vous êtes en France monsieur, ne l’oubliez pas, grand pays de collaborateurs. Car sinon, comment expliquer cet acharnement sur ce pauvre livre au très beau titre, si ce n’est la volonté de nuire sous couvert d’honnêteté ? Mais la véritable honnêteté ne commence-t-elle pas par la suppression de l’IA ?
Riez !! Mais jaune.
Impossible se récrieront les âmes bien pensantes, les juges des égouts glaives brandis, le grand public qui fait comme il peut pour comprendre, les écrivains jaloux, les éditeurs lâches qui quittent le navire comme des rats, les jurés du Goncourt, choqués que leur institution tremble et qui jettent en pâture un homme sans attendre les preuves formelles.
Ce n’est pas nous... On ne savait pas... On a pas fait exprès... Regard vitreux de Pierre Assouline et rougeoiement d’Éric Emmanuel Schmitt qui a un doute, mais ne donne pas de droit de réponse à l’accusé. (Émission C à vous du 26 septembre)
Pourquoi tant d’acharnement sur un écrivain, encore québécois, alors qu’outre-Atlantique l’aide de l’IA est communément admise ? De même que l’usage des sensitivity readers ? Alors, faut-il accepter les romans québécois ? C’est ça la vraie question puisque les critères d’écriture et de correction sont différents de ceux de la vieille France.
Je rappelle l’affaire Nicolas Mathieu, écrivain investi d’une mission d’intégrité à tout prix et Kevin Lambert dont le roman Que notre joie demeure, n’ira pas au delà de la première sélection. Ce n’est pas mal me direz-vous, oui, mais pas plus. Merci Le petit Nicolas.
Alors, si on ne peut supprimer l’IA (vaste programme !) si on accorde plus de crédit à un dénonciateur et sa rumeur qu’à la crédibilité d’un homme jusqu’à preuve du contraire, nous sombrons.
Sans vouloir écouter les sirènes du racisme, un tel déchaînement aurait-il le même si Thélyson Orélien avait été blanc et continental ? Rappelons que les juristes du Goncourt ne brillent pas par leur courage.
Mr Orelien devrait concourir pour le prix des Des Deux Magots, moins prestigieux, mais plus honnête. Pour cela faut-il encore que sa maison d’édition le soutienne et ça, ce n’est pas gagné non plus. Lorsque l’on veut la peau d’un homme, on l’a.
Haro sur le baudet...
Sandrine Biyi est une romancière installée en Gironde, dont l’œuvre accorde une large place au roman historique. Elle est notamment l’autrice de la série La Dame de La Sauve, ainsi que de Cathares, L’Hôtel des Deux Vallées, L’Héritage de Violette Pinkerton et La Nuit des Femmes. Ses ouvrages mêlent fiction et reconstitution historique, avec un intérêt marqué pour l’Aquitaine et l’Entre-deux-Mers. Elle a également publié la série Sorcières et, plus récemment, L’Ombre du Loup en 2025.
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0
DOSSIER - Plagiat, IA : l'affaire Thélyson Orélien, la grande déflagration
Par Auteur invité
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14/09/2026, 07:00
Ben Templesmith se reconnait en humant les planches, les yeux fermés : des histoires où le papier sent l'humidité, la lumière malade et les personnages contaminés par quelque chose qui les dépasse. En 20 ans, de Hellspawn, 30 Days of Night à Wormwood, l'Australien a construit un dessin qui s'est métamorphosé sans s'assagir : juste plus précis dans l'angoisse. Il suffit de regarder ses noirs.
13/09/2026, 07:00
Dans les romans, le Code du travail semble avoir été imprimé en caractères minuscules, puis abandonné quelque part entre la page de copyright et la table des matières. Enquête à l’autre bout du monde, magie non déclarée, poisons au Vatican, cadavres à restaurer : six personnages passent aujourd’hui leur visite médicale. Certains auraient dû venir plus tôt.
12/09/2026, 06:00
Le 11 septembre 2026, New York commémore les 2977 morts des attentats d’al-Qaïda tandis que la ville ouvre plus de 170.000 pages d’archives sur leurs conséquences sanitaires. Un quart de siècle après, l’événement déborde encore Ground Zero : guerres, soupçon et Guantánamo ont prolongé son histoire. Huit livres rendent à ce récit ce que les doctrines effacent : des enfants, des corps, des familles et des voix.
11/09/2026, 13:08
À l’occasion de la 4e édition du festival Read & Shine, ActuaLitté ouvre ses colonnes à Déli, fondatrice d’Overbookées. Elle revient sur la naissance de ce rendez-vous dédié aux littératures et savoirs féministes et antiracistes, sur la nécessité de faire entendre des voix encore marginalisées dans l’édition, et sur les enjeux d’une nouvelle édition placée sous le signe des « Mémoires pour les lendemains ».
09/09/2026, 13:56
À 25 ans, quatre années de librairie derrière elle et un salaire toujours au Smic, une jeune libraire venue débrayer ce mardi 8 septembre résume en quelques phrases ce qui pousse une partie de la profession à tenter un exercice encore inhabituel : la grève.
08/09/2026, 18:33
Combien vaut le temps consacré à un livre ? Dans l’illustration jeunesse comme dans la bande dessinée, la question se pose avec acuité lorsque des rémunérations modestes conduisent à multiplier les projets. Ni procès des petits éditeurs, ni reproche adressé aux artistes : c’est la mécanique économique qui mérite d’être interrogée. Michel Demeulenaere, fondateur des éditions Mijade, partage ici quelques-uns de ses propres questionnements.
08/09/2026, 17:02
« Car le mot, qu’on le sache, est un être vivant. » Dans une maisonnette en pierre, surveillée par une rose trémière jaune, dans le silence du matin, je pose sur la table une tasse en porcelaine blanche, remplie d’un café noir, et j’ouvre Les Travailleurs de la mer de Victor Hugo. Je le fais le premier matin, et je ferai ainsi chaque matin de la semaine passée à Guernesey. Suivez la guide...
07/09/2026, 17:25
En 1988, une rencontre improbable se produit chez Marvel. Stan Lee reprend le personnage dont il avait façonné la voix vingt ans plus tôt ; face à lui, Moebius, maître de la science-fiction européenne, accepte de se plier aux contraintes du comic book américain. À peine cinquante pages plus tard, Silver Surfer: Parable a transformé le combat entre Galactus et son ancien héraut en réflexion sur la foi, le pouvoir et la liberté.
05/09/2026, 11:50
Les élèves ont repris le chemin de l’école ce 1er septembre 2026. Pour certains enseignants, la rentrée pourrait tourner court. Expérience autoritaire, lancer d’élèves, fascination fasciste, bacchanale et cours particulier achevé au couteau : les dossiers ont ébranlé les services de l'Inspection. Pour l'Éducation nationale, une question : peut-on vraiment les laisser poursuivre ?
05/09/2026, 06:00
Carrefour des civilisations, théâtre où se sont jouées les destinées de l'Orient et de l'Occident, Istanbul a fasciné des générations d'écrivains français qui, du XVIIe au XXe siècle, ont tenté de refléter dans leurs œuvres l'indicible beauté de cette cité millénaire. Par Amel Aït-Hamouda.
04/09/2026, 14:58
À l'occasion de la sortie de son premier thriller (SexOD - juin 2026 - Patchenco éditions), que ActuaLitté vient de chroniquer, Patrick Collignon a bien voulu répondre à nos questions. On y apprend notamment que si l'écrivain belge a choisi de placer l'intrigue de son roman à Stockholm, ce n'est pas tout à fait par hasard ou pour suivre la mode !
03/09/2026, 18:13
Les Éditions Syllepse et le chercheur et militant internationaliste Joseph Daher dénoncent la saisie puis la destruction d’un exemplaire du Hezbollah. Un fondamentalisme religieux à l’épreuve du néolibéralisme lors d’une perquisition visant Nicolas Shahshahani, vice-président d’Europalestine, dans le cadre d’une enquête pour « apologie du terrorisme ».
03/09/2026, 17:54
Exclusif - Après avoir identifié protéines, médicaments ou autres résidus sur les documents de Vlad III, Jack London, Casanova et Alessandro Volta, l’équipe de Gleb et Svetlana Zilberstein veut franchir une nouvelle étape. Son « Cabilly Project » associe données biochimiques, archives et intelligence artificielle pour générer des hypothèses historiques. ActuaLitté révèle aussi l’existence de travaux, encore non publiés, sur André Malraux, Stendhal et Marcel Proust.
03/09/2026, 17:07
Exclusif - Un manuscrit de professeur refusé chez Gallimard, le roman d'un ex-professeur publié trois ans plus tard par la maison et de l'un à l'autre ouvrage des scènes, motifs et références parfois voisins. La comparaison de Grand Poisson, de Fabrice Sanchez (Plon, août 2025), avec La solitude des professeurs est infinie, de Yannick Haenel (Gallimard, août 2026), ne révèle pas de contrefaçon, mais soulève quelques sourcils.
02/09/2026, 17:01
La facturation électronique, entrée en vigueur le 1er septembre 2026, promet de simplifier la vie des entreprises. Pour Guilhem Méric, auteur indépendant, elle risque au contraire d’ajouter une contrainte de plus à des créateurs déjà fragilisés par la précarité économique et la concurrence de l’intelligence artificielle générative. Le départ d’un illustrateur avec lequel il travaillait interroge une réforme qui, selon lui, fait peser une part croissante de ses exigences sur les plus petites structures du monde du livre.
02/09/2026, 15:59
Un roman s’écrit avec des mots, une partition de musique avec des notes, et pour la danse ? Comment expliquer à des danseurs et danseuses les mouvements imaginés par un ou une chorégraphe, des intentions scénographiques qui soient intelligibles par tous et mémorisables. Rencontre avec Myriam Gourfink, danseuse, chorégraphe, riche d’un parcours international, reconnue et très appréciée pour son travail de recherche chorégraphique.
02/09/2026, 15:56
Avec Éduquer contre l’exclusion et le harcèlement – Méthode et outils pédagogiques adaptés au programme EVAR, paru aux éditions Dangles, Chloé Ségneré s’adresse aux enfants de 4 à 7 ans, mais aussi aux adultes qui les accompagnent. Sa méthode Empatikids passe par les émotions, le respect des limites, le consentement ou encore la sécurité pour tenter d’agir avant que les situations d’exclusion ou de harcèlement ne s’installent.
01/09/2026, 17:32
Le 7 août 2026, ActuaLitté publiait l’article Comment la souffrance a forgé le jeune Artaud, version abrégée, sans photographies ni appareil de sources, de l'étude d'Ilios Chailly, Une géographie de la souffrance : les cures d’Antonin Artaud, de La Rouguière au Chanet, 1915-1919. Florence de Mèredieu, biographe d’Antonin Artaud, a réagi à cet article dans les commentaires. Quelques échanges ont suivi. Ilios Chailly propose ici une réponse plus développée, pour revenir point par point sur les questions soulevées.
01/09/2026, 17:05
Au XXe siècle, les écrivains français n’ont pas seulement lu Les Mille et Une Nuits : ils s’en sont emparés comme d’un modèle d’écriture. De la mémoire proustienne à l’ambition romanesque de Perec, en passant par le merveilleux surréaliste et la figure de Shéhérazade devenue symbole de résistance, ce recueil sans auteur ni fin a profondément travaillé l’imaginaire littéraire. Par Amel Aït-Hamouda.
31/08/2026, 17:44
1 Commentaire
Candide / Voltaire
26/09/2026 à 14:34
Effectivement le dénonciateur a immédiatement 100% de crédit et l’auteur se retrouve avec 0% de crédit : espérons qu’il n’y ait pas là une monumentale erreur . Nous , lecteurs de base , n’avons aucun moyen de vérifier tout ça . Après tout il est possible que Thélyson écrive spontanément exactement comme une IA …. Les plagiats antérieurs ne préjugent pas de l’IA dans son roman , et le plagiat est malheureusement une faute répandue .