Il avait emmuré sa bibliothèque en Syrie : 15 ans plus tard, il exhume les livres

En Syrie, certains livres réclamaient parfois davantage qu’une étagère : un mur. À Homs, Mustafa Khaled Alwan vient de retrouver plusieurs centaines de volumes soustraits aux regards à la fin de 2011. Quinze ans plus tard, malgré la guerre, les bombardements et une longue absence, « plus de 90 % » de l’ensemble était encore intact, assure-t-il à l’AFP.

Le décor, lui, n’a rien d’une capsule temporelle soigneusement préservée. Dans le quartier de Bayada, la maison où les rayonnages avaient été dissimulés a subi de lourds dégâts. Après la chute de Bachar al-Assad, en décembre 2024, Alwan revient à Homs et découvre le bâtiment gravement endommagé, l’intérieur brûlé. Derrière la maçonnerie, pourtant, les livres ont tenu.

« Cette bibliothèque m’est très chère, je l’ai constituée petit à petit », raconte le Syrien de 72 ans, photographié par Bakr Alkasem à son domicile le 19 septembre 2026. Le fonds compte plusieurs centaines de titres : enseignement islamique, recueils de poésie, ouvrages scientifiques ou consacrés aux questions sociales. Figurent aussi des textes de Hassan al-Banna, fondateur des Frères musulmans, et de Sayyid Qutb.

Des livres qu’il valait mieux ne pas montrer

La nuance est essentielle : tous ces volumes n’étaient pas interdits. Certains auteurs présents sur les étagères pouvaient en revanche exposer leur détenteur à de graves représailles. L’AFP présente Mustafa Khaled Alwan comme un sympathisant des Frères musulmans, mouvement qui fut durement réprimé sous Hafez al-Assad.

Le cadre juridique permet de mesurer le risque. Adoptée le 8 juillet 1980, la loi syrienne n° 49 rendait l’appartenance aux Frères musulmans passible de la peine de mort, rappelle Amnesty International. L’organisation précisait toutefois en 2005 que, dans les années précédentes, certaines condamnations prononcées sur ce fondement avaient été commuées en peines de prison.

Sous Bachar al-Assad, le contrôle s’étendait plus largement à l’imprimé. Le décret n° 50 du 22 septembre 2001 soumettait à une réglementation étroite journaux et périodiques, mais aussi livres, brochures et affiches. Ses dispositions concernaient auteurs, éditeurs, imprimeurs, distributeurs et libraires, avec des peines d’emprisonnement et de lourdes amendes à la clé, relevait Human Rights Watch.

Quand les manifestations contre le pouvoir gagnent le pays en 2011, Alwan craint que son soutien au soulèvement ne mette aussi ses livres en péril. Homs devient l’un des principaux foyers de la contestation et subit une répression particulièrement violente. À la fin de l’année, il déplace ses ouvrages dans une maison récemment achetée pour son fils. « Personne ne savait que je possédais cette maison », explique-t-il à l’AFP.

« Des partisans de la révolution sont venus m’aider, et nous avons construit un mur » afin de dissimuler les volumes, poursuit-il. Peu après, Alwan quitte Homs en raison du siège. Bayada est ensuite lourdement bombardé. Les livres restent derrière la paroi, inaccessibles et surtout invisibles.

Lorsqu’il entreprend finalement de la démolir, le septuagénaire évoque un « mélange de peur et d’espoir ». De l’autre côté, les étagères sont toujours là : « plus de 90 % » de ce qu’il y avait caché a été retrouvé intact, selon son estimation. Les volumes sont ensuite ramenés à son domicile.

La scène avait commencé à circuler quelques jours auparavant dans les médias arabophones. Dès le 17 septembre, Al Jazeera relaie une vidéo (via X, voir ci-dessus) montrant Mustafa Alwan abattant le mur. Le média présente alors les livres comme appartenant à son fils Bilal, version qui diffère sur ce point du reportage ultérieur de l’AFP, lequel les décrit comme la collection de Mustafa Khaled Alwan. Les récits concordent en revanche sur Homs, leur dissimulation en 2011 et leur remarquable conservation.

Quand les interdits regagnent les rayons

Cette sortie de l’ombre intervient dans un paysage du livre syrien profondément transformé depuis décembre 2024. L’AFP relève que des ouvrages auparavant bannis sont désormais proposés ouvertement en librairie : récits consacrés à la torture dans les prisons syriennes ou textes de théologie islamique autrefois prohibés.

ActuaLitté constatait déjà cette évolution en février 2026, lors du retour du Salon international du livre de Damas. Des textes religieux, politiques et historiques auparavant censurés, ou dont la possession pouvait présenter un risque, avaient retrouvé les étals. Le recul des interdictions s’accompagnait toutefois encore d’une certaine prudence chez les professionnels du livre.

L’histoire de Homs trouve également un écho à Daraya, près de Damas. Pendant le siège de la ville, des habitants avaient récupéré des milliers de volumes dans des bâtiments détruits pour constituer une bibliothèque clandestine en sous-sol – nous en avions raconté l’existence, ainsi que le projet de reconstruction lancé après la chute du régime.

À Homs, le geste était inverse : non pas extraire des livres des ruines pour les mettre à l’abri, mais les faire disparaître derrière un mur avant que la guerre ne les atteigne. Pour Mustafa Khaled Alwan, les retrouver « en excellent état » aura été, confie-t-il à l’AFP, « le plus beau moment » de sa vie.

Crédits photo : X

Par Nicolas Gary

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