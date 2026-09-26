Écosse : 200 £ pour les jeunes de 18 ans, les libraires veulent leur part

Deux cents livres sterling à dépenser en livres, théâtre, concerts et autres nourritures culturelles : à défaut de mettre la jeunesse en bouteille, l'Écosse entend lui donner de quoi la sortir un peu. Le Programme for Government 2026-2031, présenté le 1er septembre par le Premier ministre John Swinney, inscrit officiellement la création d'un Youth Culture Pass parmi les engagements de la nouvelle législature.

La mesure n'arrive toutefois pas tout à fait de nulle part. Pendant la campagne électorale, le SNP avait promis que chaque jeune recevrait, à son 18e anniversaire, un crédit culturel de 200 £. John Swinney citait alors parmi les dépenses possibles le théâtre, les spectacles musicaux et, bonne nouvelle pour les amateurs de papier, les librairies. Le Premier ministre écossais revendiquait l'inspiration d'expériences conduites ailleurs en Europe, notamment en France, en Italie et en Espagne.

Depuis, la promesse de parti a changé de statut. Dans son discours devant le Parlement écossais, le 1er septembre, John Swinney a confirmé que son gouvernement entendait développer la participation culturelle en introduisant ce pass. La mesure figure bien dans la feuille de route officielle de l'exécutif pour les cinq prochaines années.

Petite subtilité, néanmoins : le Programme for Government ne reprend à ce stade ni le montant de 200 £ ni la liste précise des biens et activités qui pourront être financés. Ces deux éléments appartiennent à l'engagement électoral formulé au printemps. Le principe du pass est donc désormais inscrit dans la politique gouvernementale ; son mode d'emploi, lui, reste à écrire.

Les libraires avaient justement passé commande

La Booksellers Association, organisation professionnelle représentant les libraires du Royaume-Uni et d'Irlande, ne découvre pas le dossier. Dans son rapport The Cultural and Community Role of Scotland's Bookshops, publié en novembre 2025, elle défendait déjà l'idée de chèques culturels destinés aux jeunes — alors envisagés à partir de 16 ans — et insistait sur le rôle des librairies comme lieux culturels et communautaires, au-delà de leur seule fonction commerciale.

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L'arrivée du Youth Culture Pass dans le programme gouvernemental a donc été accueillie avec satisfaction. Auprès de The Bookseller, Laura McCormack, responsable des politiques publiques de l'organisation, rappelle que ce type de mesure figurait parmi les principales recommandations de son rapport.

Mais satisfaction ne signifie pas encore chèque en caisse. La Booksellers Association indique poursuivre ses discussions avec l'exécutif pour que les librairies soient effectivement intégrées au mécanisme lorsqu'il entrera en vigueur. Elle les présente comme des institutions culturelles essentielles aux communautés locales et souhaite que le pass permette aux jeunes d'accéder, par leur intermédiaire, aux livres, aux idées et à la création.

La nuance est importante. Pendant la campagne, John Swinney citait expressément les bookshops parmi les lieux où les 200 £ pourraient être dépensées. Cinq mois plus tard, le principe du Youth Culture Pass figure dans la feuille de route officielle, mais ses conditions pratiques ne sont toujours pas publiées. Les libraires ont donc obtenu le passage de la promesse électorale à l'engagement gouvernemental — pas encore la garantie de voir ces crédits arriver jusqu'à leurs comptoirs.

L'Écosse remet de l'argent dans la culture

Le pass s'inscrit dans une politique culturelle plus vaste. Le gouvernement écossais confirme son objectif d'atteindre 100 millions £ de financement annuel supplémentaire pour la culture d'ici 2028-2029, par rapport au niveau de référence retenu par l'exécutif. À la fin de la législature, il prévoit d'ajouter encore 50 millions £ par an à cet investissement culturel.

La feuille de route prévoit parallèlement l'expérimentation d'un revenu minimum pour les artistes écossais et la création d'une compagnie nationale consacrée aux musiques traditionnelles. Le Youth Culture Pass constitue ainsi le versant tourné vers les publics d'un programme qui entend à la fois soutenir les professionnels et élargir l'accès aux pratiques culturelles.

Pour le livre, l'enjeu n'a rien d'anecdotique. La France en fournit un précédent assez parlant. Lors de la généralisation du Pass Culture en 2021, les jeunes de 18 ans disposaient de 300 € et les librairies avaient rapidement bénéficié d'un afflux de commandes, au point que le manga avait concentré une part spectaculaire des premiers achats. Depuis, le système français a été profondément remanié : le crédit accordé à 18 ans est passé à 150 €, avec une bonification de 50 € pour certains bénéficiaires. Et, début 2026, le cinéma a dépassé pour la première fois le livre parmi les secteurs de dépenses, comme ActuaLitté le relevait en mai.

À Édimbourg, on n'en est pas encore à compter les romans vendus. Avant cela, il faudra connaître le calendrier, les règles d'utilisation et surtout la liste définitive des dépenses autorisées. Pour les libraires écossais, les 200 £ promises au printemps sont désormais entrées dans l'antichambre du gouvernement. Reste à savoir si les livres franchiront la porte avec elles.

Crédits photo : jackmac34 CC 0

Par Nicolas Gary

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