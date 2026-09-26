Russie : jusqu’à 70 % des fonds municipaux pourraient sortir de l’accès général

Le chiffre vient du ministère russe du Numérique : si une pratique récente de contrôle était généralisée, les bibliothèques municipales pourraient devoir soustraire 50 à 70 % de leurs collections à l’accès général. En cause, des livres édités avec le soutien d’organisations devenues depuis « indésirables ». Moscou cherche désormais comment éviter qu’un statut attribué des années plus tard ne rattrape des ouvrages déjà en rayon.
Le 26/09/2026 à 14:00 par Nicolas Gary
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26/09/2026 à 14:00
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Ce n’est pas exactement la loi qui change ; c’est son application qui finit par poser problème. Dans son rapport sectoriel sur le marché du livre russe en 2025, publié le 8 juin, le ministère du Développement numérique décrit les effets possibles d’une généralisation de pratiques constatées lors de contrôles. Pour les bibliothèques publiques et scientifiques, 10 à 15 % des fonds pourraient être retirés de l’accès général. Dans les établissements municipaux, l’estimation monte à 50 à 70 %.
Précision essentielle : ce pourcentage apparaît dans la partie consacrée aux ouvrages liés à des organisations déclarées « indésirables ». Le document traite ensuite, séparément, des livres auxquels ont participé des personnes inscrites au registre des « agents de l’étranger ». Les deux dispositifs compliquent la tâche des bibliothèques, sans relever du même régime juridique.
Le 2 septembre, Kommersant a révélé l’existence de discussions interministérielles : le ministère du Numérique échange avec la Justice, l’Intérieur et l’administration présidentielle sur les moyens de sécuriser juridiquement le maintien de ces titres dans les collections et sur le marché. Vladimir Grigoriev, directeur du département chargé de la presse et de l’industrie du livre, évoque soit une évolution des pratiques d’application, soit une modification de la législation. Une source du quotidien au sein de l’administration présidentielle confirme qu’aucune solution n’est arrêtée.
La difficulté vient d’un effet rétrospectif particulièrement encombrant. La loi fédérale n° 272 — FZ interdit notamment la diffusion de matériels publiés ou diffusés par une organisation dont l’activité est déclarée « indésirable », ainsi que leur production ou leur conservation en vue de leur diffusion. Le texte de loi confirme cette interdiction de diffusion et de stockage aux fins de distribution.
Mais le ministère décrit une pratique plus extensive : selon son rapport, lors de contrôles récents, les services chargés de l’application des textes exigent également le retrait de publications seulement financées ou soutenues par des organisations aujourd’hui classées « indésirables ».
Et voilà les classiques dans l’embarras. Le document cite des éditions de Pouchkine et de Lermontov, ainsi que des ouvrages d’histoire locale parus dans les années 1990 et 2000 avec l’aide de structures depuis visées par ce statut, parmi lesquelles la fondation Open Society et le Fonds mondial pour la nature. Autrement dit, ce ne sont pas les œuvres de Pouchkine ou de Lermontov en elles-mêmes qui sont concernées : certaines éditions sont prises dans l’extension de cette pratique en raison des conditions de leur publication.
Le rapport mentionne également Yale : des publications scientifiques, thèses et manuels russes utilisant des matériaux préparés par Yale University Press, ainsi que des livres de chercheurs ayant enseigné dans l’établissement, seraient concernés par cette interprétation. Vladimir Grigoriev cite de son côté Yale, Berkeley et Stanford parmi les universités américaines désormais déclarées « indésirables » en Russie. Yale a reçu ce statut en juillet 2025 ; Berkeley et Stanford ont rejoint la liste en 2026.
Le risque n’est pas seulement théorique. En juillet 2024, la justice de Iaroslavl a maintenu une amende de 20.000 roubles infligée à Svetlana Akhmetdinova, directrice du réseau municipal de bibliothèques. Selon le compte rendu de Kommersant, qui cite les informations de la cour régionale, six ouvrages contenant les enseignements du mouvement Allatra, alors inscrit sur la liste des organisations « indésirables », avaient été prêtés à un lecteur après être restés plusieurs mois en accès libre. La directrice contestait l’existence d’une infraction ; son recours n’a pas abouti.
Autre mécanique, autre embarras : les « agents de l’étranger ». Le rapport ministériel indique que les restrictions et obligations de signalétique peuvent concerner une édition lorsqu’une personne ainsi désignée y intervient comme auteur, mais aussi comme traducteur, éditeur scientifique, illustrateur, préfacier ou commentateur. Le ministère propose dès lors de réserver le marquage obligatoire aux ouvrages dont l’auteur ou le coauteur possède ce statut et juge inopportun de retirer des bibliothèques publiques les livres publiés avant la désignation de leur auteur, dès lors qu’ils ne contiennent aucune information dont la diffusion est interdite.
Pour les organisations « indésirables », le même rapport avance une règle de date : les ouvrages publiés avec leur soutien avant leur classement ne seraient plus retirés pour ce seul motif, sauf s’ils contiennent par ailleurs une information interdite en Russie. Le document préconise aussi de préserver certains titres scientifiques et les publications russes renvoyant à des travaux produits par ces institutions. Il s’agit, à ce stade, de « solutions possibles » inscrites dans le rapport, et non d’une modification déjà adoptée du droit.
Svetlana Zorina, présidente de l’Association des libraires russes, défend auprès de Kommersant des règles « claires et transparentes » et rappelle que ces ouvrages représentent une « grande et importante part de la culture russe ». Boris Kouprianov, président de l’Alliance des éditeurs et libraires indépendants et directeur de la librairie Falanster, parle pour sa part d’une « très bonne demi-mesure » : elle préserverait une masse de titres déjà présents sur le marché, mais ne réglerait pas le sort des publications parues après la désignation de l’institution concernée.
L'an passé, ActuaLitté avait déjà documenté les conséquences du statut d’« agent de l’étranger » pour le monde du livre russe. Le dossier actuel porte sur un autre étage du problème : les collections constituées bien avant que certaines structures liées à leur publication ne changent de statut juridique. Au 2 septembre, aucune réforme n’était arrêtée et aucun calendrier n’avait été annoncé
Crédits photo : Fotiniya CC 0
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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22/09/2026, 18:44
Force ouvrière interpelle la direction d’Editis et son actionnaire sur le coût des trajets domicile-travail des salariés de Malesherbes et Tigery. Le syndicat réclame une aide spécifique pour ceux qui doivent utiliser leur voiture, allant jusqu’à proposer des cartes carburant TotalEnergies. Une demande qui intervient en pleine hausse des prix à la pompe, alors que plusieurs dispositifs publics existent déjà.
22/09/2026, 18:18
Historien, biographe et romancier, Jean-Paul Desprat est mort lundi 21 septembre 2026 à Paris, à l’âge de 79 ans, révèle La Dépêche. Auteur d’une trentaine d’ouvrages, il avait fait des XVIIe et XVIIIe siècles, puis de la Révolution française, un territoire d’écriture où l’érudition historique se mêlait volontiers au goût du récit.
22/09/2026, 16:28
L’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) a dévoilé son conseil d’administration pour 2026-2027 à l’issue de son assemblée générale annuelle, tenue le 10 septembre. Geneviève Pigeon, des éditions L’Instant même, conserve la présidence de l’association.
22/09/2026, 11:27
Paru chez Grasset le 19 août, le premier roman de Thélyson Orélien, C’était ça ou mourir, compte parmi les titres très remarqués de la rentrée, porté par une réception critique largement favorable. Dans cette chronique, Laurent LD Bonnet prend le contre-pied de cet enthousiasme : partant de l’écriture du livre, il interroge les mécanismes de prescription, l’emballement médiatique et ce qu’il considère comme un recul progressif des exigences éditoriales, rapproché ici de l’effet des shifting baselines. Par Laurent LD Bonnet.
22/09/2026, 10:21
Avec FOJO, Osvaldo Medina signe un huis clos glacial ancré dans le Portugal de l'entre-deux-guerres. L’auteur primé compte déjà quatorze albums à son actif, son travail a été distingué par le prix du Meilleur Dessin à l'Amadora BD, le plus grand festival de bande dessinée du pays, puis par celui de Dessinateur de l'année aux PPBD en 2013. FOJO, premier de ses albums traduit en français par Mylène Oliveira Contival, paraît le 14 octobre 2026 chez familiaR Éditions.
22/09/2026, 10:16
Les éditions Amsterdam, actives dans les domaines de la philosophie, de l'histoire et des sciences sociales, annoncent la reprise des relations presse de la maison par Sébastien Santuccio, en cette rentrée.
22/09/2026, 09:13
L’Institut du Monde Arabe (IMA) de Paris annonce le lancement d’un programme dédié à la commémoration de l’héritage du poète Mahmoud Darwich, qui se déroulera du 25 au 27 septembre. Cette initiative, organisée en partenariat avec le Centre culturel Georges-Pompidou à Paris, rassemble diverses activités culturelles dans quinze villes en France et à l’étranger. Intitulé « Journée poétique Mahmoud Darwich », cet événement vise à célébrer la richesse de l’œuvre du poète et à promouvoir la diversité culturelle à travers ces rencontres et échanges. Par Amel Aït-Hamouda.
21/09/2026, 17:30
Ce 21 septembre sort le 51e numéro de Soutien à l’Ukraine résistante : il rassemble témoignages, analyses, textes syndicaux et contributions consacrées à la vie culturelle ukrainienne. Sa publication intervient quatre ans et demi après le début de l’invasion russe à grande échelle, dans un conflit toujours meurtrier pour les civils et sans règlement politique global.
21/09/2026, 14:16
Kosélig ou Sirop d’érable ? ouvre la série Les Amoureuses du Vivant, une nouvelle collection romanesque, avec Joséphine, une femme qui quitte Montréal pour tenter de donner une seconde vie à une ferme écologique en Norvège. Entre départ, nouveaux chemins et rencontres, son voyage devient peu à peu une invitation à ralentir, à écouter ce que la vie murmure et à se reconnecter à l’essentiel. Une cosy romance chaleureuse (mais pas que), où les paysages, les lieux et le vivant prennent une place à part entière. Porté projet par Sabine Royer.
21/09/2026, 11:17
Le guide touristique n’a pas encore reçu son avis de décès. Lonely Planet prépare pour 2027 la plus vaste refonte de ses collections Pocket et Classic depuis une génération, au moment où le marché américain se contracte. L’éditeur revendique environ 28 % de ce secteur aux États-Unis, un niveau présenté comme inédit par son publisher Piers Pickard. Face aux réseaux sociaux, aux applications et à l’IA, le papier change de promesse : moins d’exhaustivité, davantage de tri.
20/09/2026, 07:00
À Lucknow, dans le nord de l’Inde, l’Amir-ud-Daula Public Library tente une expérience d’une simplicité presque suspecte : chaque dimanche matin, deux heures de lecture silencieuse, sur support physique, avec le téléphone éteint et rangé. Lancé le 12 août par Bookmark, A Reader’s Circle, ce rendez-vous gratuit entend notamment attirer les jeunes vers une institution historique qui, paradoxe bienvenu, a largement investi dans le numérique.
19/09/2026, 11:30
Plus d’un siècle après sa rédaction, L’Histoire de Kullervo paraît pour la première fois en français. Les éditions Christian Bourgois publient, depuis le 17 septembre, ce récit inachevé de J.R.R. Tolkien dans une édition établie par la spécialiste américaine Verlyn Flieger et traduite de l’anglais par Aurélien Blanchard.
19/09/2026, 11:15
Boulinier s’apprête à renforcer son implantation en Seine-et-Marne. L’enseigne familiale spécialisée dans le livre et les produits culturels d’occasion prépare l’ouverture d’un magasin d’environ 1000 m² à Esmans, près de Montereau-Fault-Yonne. Selon La République de Seine-et-Marne, des milliers de livres y seront proposés à petits prix. Sur son propre site, Boulinier annonce, sans préciser encore de date, « une des plus grandes librairies d’occasion de France » dans le département.
19/09/2026, 10:15
La Région Île-de-France annonce avoir obtenu de la cour administrative d’appel de Paris un sursis à l’exécution du jugement qui devait conduire au retrait de ses manuels scolaires numériques “libres” au 30 septembre. L’échéance est désormais fixée au 2 novembre 2026, un délai beaucoup plus court que celui proposé par la rapporteure publique au 3 juillet 2027. Sur le fond, le contentieux reste ouvert.
19/09/2026, 09:30
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