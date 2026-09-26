Russie : jusqu’à 70 % des fonds municipaux pourraient sortir de l’accès général

Ce n’est pas exactement la loi qui change ; c’est son application qui finit par poser problème. Dans son rapport sectoriel sur le marché du livre russe en 2025, publié le 8 juin, le ministère du Développement numérique décrit les effets possibles d’une généralisation de pratiques constatées lors de contrôles. Pour les bibliothèques publiques et scientifiques, 10 à 15 % des fonds pourraient être retirés de l’accès général. Dans les établissements municipaux, l’estimation monte à 50 à 70 %.

Précision essentielle : ce pourcentage apparaît dans la partie consacrée aux ouvrages liés à des organisations déclarées « indésirables ». Le document traite ensuite, séparément, des livres auxquels ont participé des personnes inscrites au registre des « agents de l’étranger ». Les deux dispositifs compliquent la tâche des bibliothèques, sans relever du même régime juridique.

Le 2 septembre, Kommersant a révélé l’existence de discussions interministérielles : le ministère du Numérique échange avec la Justice, l’Intérieur et l’administration présidentielle sur les moyens de sécuriser juridiquement le maintien de ces titres dans les collections et sur le marché. Vladimir Grigoriev, directeur du département chargé de la presse et de l’industrie du livre, évoque soit une évolution des pratiques d’application, soit une modification de la législation. Une source du quotidien au sein de l’administration présidentielle confirme qu’aucune solution n’est arrêtée.

Pouchkine, Lermontov… et la date qui fâche

La difficulté vient d’un effet rétrospectif particulièrement encombrant. La loi fédérale n° 272 — FZ interdit notamment la diffusion de matériels publiés ou diffusés par une organisation dont l’activité est déclarée « indésirable », ainsi que leur production ou leur conservation en vue de leur diffusion. Le texte de loi confirme cette interdiction de diffusion et de stockage aux fins de distribution.

Mais le ministère décrit une pratique plus extensive : selon son rapport, lors de contrôles récents, les services chargés de l’application des textes exigent également le retrait de publications seulement financées ou soutenues par des organisations aujourd’hui classées « indésirables ».

Et voilà les classiques dans l’embarras. Le document cite des éditions de Pouchkine et de Lermontov, ainsi que des ouvrages d’histoire locale parus dans les années 1990 et 2000 avec l’aide de structures depuis visées par ce statut, parmi lesquelles la fondation Open Society et le Fonds mondial pour la nature. Autrement dit, ce ne sont pas les œuvres de Pouchkine ou de Lermontov en elles-mêmes qui sont concernées : certaines éditions sont prises dans l’extension de cette pratique en raison des conditions de leur publication.

Le rapport mentionne également Yale : des publications scientifiques, thèses et manuels russes utilisant des matériaux préparés par Yale University Press, ainsi que des livres de chercheurs ayant enseigné dans l’établissement, seraient concernés par cette interprétation. Vladimir Grigoriev cite de son côté Yale, Berkeley et Stanford parmi les universités américaines désormais déclarées « indésirables » en Russie. Yale a reçu ce statut en juillet 2025 ; Berkeley et Stanford ont rejoint la liste en 2026.

Quand un statut rattrape un livre

Le risque n’est pas seulement théorique. En juillet 2024, la justice de Iaroslavl a maintenu une amende de 20.000 roubles infligée à Svetlana Akhmetdinova, directrice du réseau municipal de bibliothèques. Selon le compte rendu de Kommersant, qui cite les informations de la cour régionale, six ouvrages contenant les enseignements du mouvement Allatra, alors inscrit sur la liste des organisations « indésirables », avaient été prêtés à un lecteur après être restés plusieurs mois en accès libre. La directrice contestait l’existence d’une infraction ; son recours n’a pas abouti.

Autre mécanique, autre embarras : les « agents de l’étranger ». Le rapport ministériel indique que les restrictions et obligations de signalétique peuvent concerner une édition lorsqu’une personne ainsi désignée y intervient comme auteur, mais aussi comme traducteur, éditeur scientifique, illustrateur, préfacier ou commentateur. Le ministère propose dès lors de réserver le marquage obligatoire aux ouvrages dont l’auteur ou le coauteur possède ce statut et juge inopportun de retirer des bibliothèques publiques les livres publiés avant la désignation de leur auteur, dès lors qu’ils ne contiennent aucune information dont la diffusion est interdite.

Une exception avant l’interdiction ?

Pour les organisations « indésirables », le même rapport avance une règle de date : les ouvrages publiés avec leur soutien avant leur classement ne seraient plus retirés pour ce seul motif, sauf s’ils contiennent par ailleurs une information interdite en Russie. Le document préconise aussi de préserver certains titres scientifiques et les publications russes renvoyant à des travaux produits par ces institutions. Il s’agit, à ce stade, de « solutions possibles » inscrites dans le rapport, et non d’une modification déjà adoptée du droit.

Svetlana Zorina, présidente de l’Association des libraires russes, défend auprès de Kommersant des règles « claires et transparentes » et rappelle que ces ouvrages représentent une « grande et importante part de la culture russe ». Boris Kouprianov, président de l’Alliance des éditeurs et libraires indépendants et directeur de la librairie Falanster, parle pour sa part d’une « très bonne demi-mesure » : elle préserverait une masse de titres déjà présents sur le marché, mais ne réglerait pas le sort des publications parues après la désignation de l’institution concernée.

L'an passé, ActuaLitté avait déjà documenté les conséquences du statut d’« agent de l’étranger » pour le monde du livre russe. Le dossier actuel porte sur un autre étage du problème : les collections constituées bien avant que certaines structures liées à leur publication ne changent de statut juridique. Au 2 septembre, aucune réforme n’était arrêtée et aucun calendrier n’avait été annoncé

Crédits photo : Fotiniya CC 0

Par Nicolas Gary

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