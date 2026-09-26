200 ans qu'on cherchait cette traduction : elle était dans la bibliothèque de Goethe

On n’est jamais aussi bien caché que chez soi. Ou, en l’occurrence, dans les rayonnages de Johann Wolfgang von Goethe. La Klassik Stiftung Weimar a annoncé ce 23 septembre l’identification d’un document conservé à la Herzogin Anna Amalia Bibliothek. Il porte un titre qui ne cherchait pourtant pas franchement à brouiller les pistes : Ifigenia in Tauride: Tragedia di Göthe recata in Italiano.

L’objet, lui, n’avait donc jamais disparu. Enregistré au catalogue sous la cote « Ruppert 1852 », il était parfaitement localisé. Un filigrane sur l’un de ses feuillets avait même permis d’en situer la réalisation autour de 1825. Restait une petite inconnue, pas tout à fait secondaire : personne ne savait qui avait traduit et copié le texte.

Perdu, mais soigneusement rangé

C’est Francesca Fabbri, historienne de l’art italienne installée à Weimar, qui a rendu son identité à ces pages. Ses recherches permettent désormais d’attribuer aussi bien la traduction que la copie au poète napolitain Alessandro Poerio (1802-1848). Et, avec ce nom, la pièce conservée depuis tout ce temps dans les collections de Weimar change complètement de statut.

Poerio séjourne dans la ville en 1825 et 1826 et fréquente notamment le salon d’Ottilie von Goethe, belle-fille de l’écrivain. Admirateur de l’auteur allemand, il entreprend alors de mettre en italien deux de ses œuvres : la ballade Die Braut von Korinth (La Fiancée de Corinthe) et la pièce Iphigenie auf Tauris (Iphigénie en Tauride).

Puis survient le détail qui donne à l’histoire tout son sel : Poerio offre personnellement les deux textes à Goethe. La Klassik Stiftung indique que celui-ci les aurait reçus avec enthousiasme. La sposa di Corinto, version italienne de La Fiancée de Corinthe, paraît quelques années plus tard dans la revue Chaos. D’Iphigénie, en revanche, on perd toute trace.

Des générations de chercheurs la tiennent dès lors pour disparue. Parmi eux figure le philosophe italien et biographe de Poerio Benedetto Croce. Deux siècles plus tard, on découvre donc que le texte recherché n’avait ni changé de continent ni rejoint quelque collection privée, encore moins dormi dans une malle oubliée : il était resté dans la bibliothèque de son destinataire. Autrement dit, le document était connu. C’est son identité qui s’était perdue.

Un bibliothécaire avait laissé la piste

L’attribution ne tombe toutefois pas du ciel. Francesca Fabbri a repris une piste laissée par Reinhold Köhler, bibliothécaire à partir de 1856 puis, dès 1881, directeur de la Großherzogliche Bibliothek, ancêtre de l’actuelle Herzogin Anna Amalia Bibliothek. Ami de Vittorio Imbriani, neveu de Poerio, Köhler publie en 1882 une étude consacrée au séjour du Napolitain à Weimar et à ses relations avec Goethe.

En reprenant ce travail et en le confrontant au document anonyme, Fabbri est parvenue à attribuer celui-ci à Poerio. Pour la Klassik Stiftung, cette identification apporte de nouveaux éléments sur les relations germano-italiennes autour du classicisme de Weimar.

Le traducteur n'est d'ailleurs pas seulement un homme de lettres. Figure du romantisme italien, Alessandro Poerio participe également au Risorgimento. Après avoir combattu les troupes autrichiennes en 1820-1821 et connu plusieurs périodes d’exil, il rejoint en 1848, comme volontaire, la défense de Venise contre l’Autriche. Il meurt la même année.

Une seconde trouvaille à Chicago

Comme une redécouverte peut en cacher une autre, Francesca Fabbri a parallèlement retrouvé l’autographe de La sposa di Corinto. Celui-ci avait voyagé nettement plus loin : il repose dans les papiers d’Ottilie von Goethe conservés à la Newberry Library de Chicago.

Les deux textes que Poerio avait remis à Goethe peuvent ainsi être documentés ensemble pour la première fois depuis le XIXe siècle. L’un avait été publié, l’autre tenu pour perdu ; les deux manuscrits sont désormais localisés et identifiés.

La trouvaille intervient au terme d’un vaste chantier consacré à la bibliothèque personnelle de Goethe. Entre 2014 et 2024, la Herzogin Anna Amalia Bibliothek a étudié, catalogué, numérisé et assuré la conservation de cet ensemble. Quelque 2500 livres, cartes, manuscrits et volumes de périodiques ont ainsi été rendus accessibles. Et manifestement, savoir où se trouve un document ne signifie pas toujours savoir ce que l’on possède.

L’Iphigénie de Poerio quittera bientôt, temporairement, ses rayonnages. Elle sera prêtée à la Casa di Goethe de Rome pour l’exposition Et in Arcadia ego. Goethe im Dialog mit Guercino, Raffael und Poerio, programmée du 1er décembre 2026 au 4 avril 2027.

Une édition scientifique de la traduction est enfin annoncée pour l’automne 2027, dans la collection Materiali de l’Istituto Italiano di Studi Germanici. Deux cents ans après son entrée dans la bibliothèque de Goethe, le texte devrait donc, cette fois, être un peu plus difficile à perdre.

Crédits photo : Klassik Stiftung Weimar

Par Nicolas Gary

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