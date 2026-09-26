Les archéologues trouvent la “classe” où Aristote enseigna à Alexandre

On connaissait Aristote professeur. On connaissait Alexandre élève. Entre les deux, il manquait surtout une salle de classe. Quelque 2350 ans plus tard, les archéologues grecs disposent désormais d’une candidate particulièrement sérieuse.

Les recherches menées dans l’ancienne Miéza, près de l’actuelle Naoussa, en Macédoine-Centrale, dégagent progressivement un gymnase royal construit au milieu du IVe siècle avant notre ère, sous le règne de Philippe II. Dans un communiqué consacré aux dernières fouilles, le ministère grec de la Culture estime que les découvertes récentes renforcent l’identification de cet ensemble avec l’établissement où Aristote aurait instruit Alexandre et d’autres jeunes issus des familles dirigeantes du royaume.

L’endroit ne surgit évidemment pas de terre en 2026. Les vestiges étaient connus depuis longtemps et l’édifice avait successivement été interprété comme une agora, voire comme un sanctuaire d’Asclépios. Les travaux plus récents ont conduit à y reconnaître le gymnase de la cité. Le portail patrimonial du ministère grec rappelle que seules certaines parties de cet immense ensemble avaient jusqu’alors été dégagées.

Depuis 2024, une nouvelle campagne systématique dirigée par l’archéologue Angeliki Kottaridi en précise l’organisation. L’emprise actuelle des recherches atteint environ 30 stremmas, soit trois hectares. Palestre, stade, portiques, installations hydrauliques et espaces destinés aux leçons composent peu à peu le plan d’un établissement où formation intellectuelle et exercices physiques allaient manifestement de pair.

Les devoirs, la lutte et le banquet

Parmi les constructions les plus spectaculaires figure un xystos, longue galerie couverte d’environ 200 mètres utilisée pour l’exercice. Quatre stylets destinés à l’écriture, des monnaies, de la céramique et divers éléments architecturaux ont également été retrouvés. Rien qui porte le nom d’Alexandre, certes, mais autant d’indices sur la fonction du lieu.

La campagne actuelle s’est notamment concentrée sur le secteur oriental, à la jonction de la palestre et du « Didaskaleion », autrement dit l’espace consacré à l’instruction. Des pièces interprétées comme des salles de cours y conservent leurs bancs de pierre. Plus de vingt siècles après les derniers élèves, le mobilier scolaire a plutôt bien tenu.

Lína Mendóni, archéologue et ministre de la Culture grecque visite le site

de fouilles du Gymnase royal de l'antique Mieza.

Les études n’occupaient toutefois qu’une partie de l’emploi du temps. Dans ce même secteur, les chercheurs ont dégagé un bâtiment tripartite de plus de 160 m² : un vestibule central encadré de deux andrones, pièces destinées aux banquets masculins. Leurs sols sont ornés de mosaïques, tandis que des plateformes surélevées accueillaient les lits sur lesquels les convives prenaient place.

Chaque pièce pouvait recevoir dix lits, soit au moins vingt participants. La facture de ces pavements présente, selon l’équipe chargée du chantier, des ressemblances marquées avec ceux du palais royal d’Aigai. Un rapprochement qui contribue à rattacher l’établissement au milieu de la cour de Philippe II.

Plutarque avait laissé l’adresse

Reste à faire entrer Aristote dans ces murs. Pour cela, les chercheurs disposent d’un témoin précieux, mais tardif : Plutarque, né plusieurs siècles après les faits.

Dans sa Vie d’Alexandre, l’auteur raconte que Philippe II fit venir le philosophe de Stagire afin d’assurer l’éducation de son fils. Il situe leurs études dans le sanctuaire des Nymphes, près de Miéza, où, écrit-il, étaient encore montrés à son époque « les sièges de pierre » et les promenades associés à Aristote. Le texte établit donc explicitement un lien entre ce territoire et la formation du futur souverain. (texte de Plutarque, Perseus Digital Library)

L’ensemble des indices concorde : époque de construction, localisation, dimensions monumentales, espaces pédagogiques, objets d’écriture et proximité architecturale avec le pouvoir macédonien. Le ministère grec parle néanmoins avec raison de données qui « renforcent l’identification » du monument.

Cette précaution n’est pas seulement rhétorique. Interrogés par Live Science, plusieurs spécialistes extérieurs aux fouilles considèrent l’hypothèse convaincante. Jeanne Reames, de l’université du Nebraska à Omaha, estime ainsi que les éléments disponibles convergent vers l’école aménagée par Philippe II pour Alexandre et ses compagnons. L’historien Miltiades Hatzopoulos appelle toutefois à attendre la publication scientifique détaillée des données avant de considérer l’identification comme définitivement acquise.

L’établissement ne survécut pas intact à l’expansion romaine. Les chercheurs constatent un démontage systématique de ses bâtiments après les bouleversements qui touchèrent la Macédoine au IIe siècle avant notre ère, notamment la défaite d’Andriscos face à Rome en 148 av. J.-C. Sous les couches de destruction et les traces d’un important incendie sont néanmoins restés des murs, des enduits et plusieurs sols antiques.

Juste assez pour faire réapparaître, morceau après morceau, le cadre dans lequel fut formée une partie de l’élite macédonienne — et, très vraisemblablement, l’élève le plus célèbre d’Aristote.

Crédits photo : ministère grec de la Culture

Par Nicolas Gary

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