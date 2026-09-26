Pérez-Reverte, Fukuyama : cinq livres pour regarder notre époque

Cette édition passe des champs de bataille couverts par Arturo Pérez-Reverte aux écrans qui grignotent notre attention, avant de retrouver Francis Fukuyama et son idée si souvent caricaturée de « fin de l’Histoire ». Elle longe ensuite les bateaux délabrés de Sausalito, refuge de populations précaires, puis s’achève dans le gothique latino-américain de Giovanna Rivero, où le fracking réveille d’anciens monstres sous une terre malmenée.

Journalisme - Correspondant de guerre : un métier qui marque

Enviado especial: Una biografía de guerra (« Envoyé spécial. Une biographie de guerre »), d'Arturo Pérez-Reverte, Alfaguara, 2026.

Avant de devenir romancier, Arturo Pérez-Reverte a passé plus de vingt ans à couvrir des conflits armés comme journaliste. Cette expérience nourrit aujourd'hui Enviado especial, un volume qui rassemble chroniques, reportages et textes consacrés aux guerres qu'il a observées ainsi qu'aux traces laissées par celles-ci dans son parcours.

Organisé chronologiquement, le livre éclaire aussi la manière dont ces années de terrain ont façonné son regard d'écrivain. L'ancien correspondant y revient sur la violence, la peur, la dignité, la manipulation de l'information et les ambiguïtés du métier. Une forme d'autobiographie indirecte, construite à travers les situations dont il fut témoin.

Lire l’article

Prospective - Entrons-nous dans un nouvel âge sombre ?

The New Dark Ages: The End of Reading and the Dawn of a Post-Literate Society (« Les nouveaux âges sombres. La fin de la lecture et l’aube d’une société devenue inculte »), de James Marriott, Bodley Head, 2026.

James Marriott s'interroge sur l'érosion de la lecture longue dans un univers saturé d'écrans et de sollicitations. Le journaliste du Times examine notamment le rôle du smartphone, dont les usages concurrencent en permanence le temps consacré aux livres et à la concentration.

Son essai replace toutefois cette inquiétude dans une histoire plus ancienne. Comme le souligne Erica Wagner dans The Observer, Marriott convoque plusieurs penseurs qui réfléchissaient déjà, bien avant les réseaux sociaux, aux transformations provoquées par les médias et au recul possible de la culture écrite.

Lire l’article

L'art de penser - Fukuyama, le plus incompris des intellectuels

In the Realm of the Last Man (« Au royaume du dernier homme »), de Francis Fukuyama, Profile Books, 2026.

Francis Fukuyama revient sur plusieurs décennies de vie intellectuelle et politique, avec en toile de fond l'essai qui l'a rendu mondialement célèbre en 1989. Sa formule sur « la fin de l'Histoire » fut souvent interprétée comme l'annonce d'un monde définitivement pacifié après la guerre froide, lecture qu'il conteste depuis lors.

Dans ses mémoires, le politologue retrace l'évolution de ses idées et les débats suscités par ses travaux sur la démocratie libérale. Il revient aussi sur les bouleversements survenus depuis la chute du mur de Berlin, qui ont profondément transformé le contexte dans lequel son hypothèse initiale avait été formulée.

Lire l’article

Enquête - Les paumés de Sausalito sur leur rafiot

Lost at Sea: Poverty and Paradise Collide at the Edge of America (« Perdus en mer. Pauvreté et paradis entrent en collision à l’extrémité de l’Amérique »), de Joe Kloc, Dey Street Books, 2025.

Sausalito, dans la baie de San Francisco, associe maisons aisées, tourisme et bateaux d'habitation. Joe Kloc s'intéresse à une réalité nettement moins visible : celle des « anchor-outs », des habitants précaires installés sur des embarcations souvent vétustes au large des côtes de Marin County.

Fruit de plusieurs années d'enquête, Lost at Sea raconte les tensions entre cette communauté, les riverains fortunés et les autorités locales. À travers ces existences fragiles, le journaliste observe les effets de la crise du logement et des inégalités dans l'une des régions les plus riches des États-Unis.

Lire l’article

Roman gothique - Quand l'homme défie les monstres endormis

Alma oscura del alba (« L’âme sombre de l’aube »), de Giovanna Rivero, Marciana, 2026.

La romancière bolivienne Giovanna Rivero installe son récit dans une réserve amérindienne fictive du sud-ouest des États-Unis. Alma Montes, migrante bolivienne et professeure d'espagnol, y côtoie une communauté confrontée à l'arrivée d'une entreprise canadienne dont les activités de fracturation hydraulique menacent les terres et la rivière.

Dans Otra Parte, Nicolás Campisi inscrit le roman dans la tradition du gothique latino-américain. Rivero y réemploie notamment la figure de l'imbunche, créature du folklore chilote, pour mêler violence environnementale, domination, corps malmenés et monstres enfouis dans les profondeurs de la terre.

Lire l’article

Pour aider Books

Books est mort, vive Books ! En attendant peut-être un jour le magazine lui-même, voici la Booksletter qui renaît de ses cendres grâce à l’Association Les Amis de Books. Pour adhérer à l’association, écrivez à lesamisbooks@gmail.com. Pour faire un don ou pour en savoir plus sur ce projet, rendez-vous sur leur page HelloAsso.

Crédits photo : Librairie Mollat — YouTube CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com