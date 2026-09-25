Livres en Vignes 2026 : Gautier Battistella, François-Henri Désérable et Bruno Verjus récompensés

Une mention spéciale revient à Eva Bottega pour Le Ciel ici déborde (Denoël). Les prix ont été remis vendredi 25 septembre au château du Clos de Vougeot, à l’ouverture de la 19e édition de la manifestation.

Gautier Battistella récompensé pour Bocuse

Parrainé par la Confrérie des Chevaliers du Tastevin, le Prix du Clos de Vougeot distingue chaque année un ouvrage consacré au vin, à la vigne, à la gastronomie ou, plus largement, à « un certain art de vivre ». Son jury, présidé depuis 2018 par le géographe Jean-Robert Pitte, a choisi cette année Bocuse, de Gautier Battistella.

Dans ce roman biographique publié chez Grasset, l’auteur retrace le parcours de Paul Bocuse, de son enfance à Collonges-au-Mont-d’Or à son statut de figure internationale de la gastronomie. Il revient sur sa formation auprès d’Eugénie Brazier et Fernand Point, l’obtention de ses trois étoiles Michelin en 1965, la Nouvelle Cuisine ou encore son développement à l’étranger.

Journaliste gastronomique et romancier, Gautier Battistella a travaillé quinze ans pour le guide Michelin. Il avait déjà publié chez Grasset Un jeune homme prometteur en 2014, Ce que l’homme a cru voir en 2018 et Chef en 2022.

L’an dernier, le Prix du Clos de Vougeot avait été attribué à Florence de La Rivière et Bénédicte Bortoli pour L’Œil du vin. Lire les couleurs du vin (La Martinière), avec des photographies de Jérôme Bryon.

Le Prix Albert-Bichot, consacré à la littérature générale contemporaine, revient à François-Henri Désérable pour Le Palais, publié chez Gallimard. L’écrivain est par ailleurs l’invité d’honneur de cette 19e édition de Livres en Vignes. Bruno Verjus reçoit de son côté le Prix du premier roman Veuve Ambal pour La Recette (Albin Michel). Une mention spéciale a également été décernée à Eva Bottega pour Le Ciel ici déborde (Denoël). Les jurys s’étaient réunis le 3 septembre au Grand Hôtel La Cloche, à Dijon, pour arrêter le palmarès.

Créée en 2008 par Évelyne Philippe, Livres en Vignes se tient les 26 et 27 septembre 2026 au château du Clos de Vougeot, en Côte-d’Or. La manifestation annonce cette année une centaine d’écrivains, sous la présidence de Frédéric Beigbeder. Les lauréats participent aux rencontres et dédicaces organisées tout au long du week-end. Gautier Battistella doit notamment intervenir samedi 26 septembre à 15h30 lors de la rencontre « Quand l’histoire se fait à table », aux côtés de Jonathan Siksou et Jean-Robert Pitte.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Gautier Battistella (© JF PAGA, Grasset)

Par Hocine Bouhadjera

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