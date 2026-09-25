Madeline Cash remporte le Prix du roman PAGE/AMERICA 2026

Avec Les Brebis égarées, Madeline Cash s’intéresse à la famille Flynn, qui offre en apparence toutes les garanties de la famille américaine modèle : un père employé par un milliardaire, une mère artiste, trois adolescentes, un pavillon et une fréquentation assidue de l’église.

Derrière cette façade, le couple des parents se délite et leurs filles suivent chacune une trajectoire de plus en plus chaotique, jusqu’à ce que la benjamine découvre des informations compromettantes sur le puissant employeur de son père. Le roman glisse alors de la comédie familiale vers le thriller et la satire de l’Amérique contemporaine.

Un premier roman distingué

Les Brebis égarées, publié aux États-Unis sous le titre Lost Lambs, est le premier roman de Madeline Cash. L’autrice avait auparavant publié le recueil de nouvelles Earth Angel. Cofondatrice de la revue littéraire new-yorkaise Forever Magazine, elle a également publié des textes dans Granta, The Baffler, The Drift ou encore BOMB.

Le Prix du roman PAGE/AMERICA récompense, depuis 2012, le premier roman d’un auteur ou d’une autrice d’Amérique du Nord publié en France au moment de la rentrée littéraire et dont l’auteur est invité au Festival AMERICA. Ici, pas de petit jury réuni autour d’une table : 130 libraires et bibliothécaires sont appelés à voter pour départager la sélection.

Trois autres premiers romans accompagnaient Les Brebis égarées dans la sélection 2026 : En attendant Marky Moon, de Natalie Adler (Phébus), Le Grand rêve noir, de Rob Franklin (Autrement), et Alaska Parano, de Jake Maynard (Actes Sud/Gaïa).

Madeline Cash succède à Khashayar J. Khabushani, récompensé en 2024 pour American Boys, également publié chez Denoël et traduit par Charles Bonnot.

La remise du prix s’inscrit dans la 12e édition du Festival AMERICA, organisée du 24 au 27 septembre 2026 à Vincennes. Cette année, la manifestation se concentre sur la littérature des États-Unis, à l’occasion des 250 ans du pays, avec plus d’une soixantaine d’auteurs, journalistes et historiens invités et plus de 150 rendez-vous annoncés.

Madeline Cash reste d’ailleurs en lice pour une autre distinction du festival : Les Brebis égarées figure également parmi les quatre romans sélectionnés pour le Prix des Lycéens de Vincennes 2026, dont le résultat doit être annoncé samedi 26 septembre au Magic Mirrors.

Crédits photo : Festival AMERICA

Par Hocine Bouhadjera

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