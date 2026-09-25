À La Rochelle, “la première librairie française spécialisée dans la romance anglophone

Angela Ieffi a travaillé pendant 15 ans dans l’administration d’une importante société de logiciels. Floriane était alors son assistante. Entre elles, la littérature s’installe très tôt comme une passion commune : « On avait toujours un petit peu ce rêve d’ouvrir une librairie en pensant que ce serait toujours un rêve. » Au fil des années, l’idée finit pourtant par devenir un véritable projet professionnel.

De l’Angleterre à La Rochelle

Au départ, Books’ Apothecary devait même voir le jour de l’autre côté de la Manche. Les deux femmes envisageaient une installation en Angleterre, avant de renoncer face aux contraintes administratives et financières liées à l’obtention d’un visa permettant d’y créer une entreprise après le Brexit.

Angela Ieffi évoque notamment plusieurs milliers d’euros à engager avant même de savoir si le projet serait accepté, ainsi qu’un dispositif qu’elles ont jugé trop incertain pour y engager leurs économies.

Restait à choisir une ville française, Paris est rapidement écartée : « On voulait être à côté de la mer », nous confie Angela. Plusieurs villes de la côte Atlantique sont envisagées, jusqu’à une visite rendue à une amie installée à La Rochelle : « Je suis un petit peu tombée amoureuse de la ville. » Floriane vient à son tour avec sa famille, le choix est fait.

La société Books’ Apothecary a été créée en octobre 2025 et la boutique en ligne a ensuite commencé son activité. Le temps que le projet physique rochelais se concrétise, le site marchand, lui, propose déjà romances, romantasy, dark romance, young adult, ouvrages autoédités ou encore éditions spéciales, en français comme en anglais.

La romance en VO comme spécialité

Le positionnement repose d’abord sur un constat : « Ça fait longtemps que je suis sur les réseaux concernant les livres, je vois qu’il y a vraiment une grosse communauté de lecteurs en anglais », explique Angela Ieffi. Les fondatrices espèrent également toucher les visiteurs étrangers de La Rochelle, tout en conservant une sélection française. L’offre du futur établissement devrait être composée à environ 80 % de titres en anglais et 20 % en français.

Quand on lui demande si Books’ Apothecary peut réellement revendiquer le titre de première librairie française spécialisée dans la romance anglophone, Angela Ieffi répond : « Il y a beaucoup aujourd’hui de librairies spécialisées en romance en France, mais aucune spécialisée en romance anglophone. Il y a beaucoup de librairies qui vendent déjà des livres en anglais, mais elles ne sont pas spécialisées en romance, elles sont plus généralistes. On a bien regardé. »

Pour ses livres en anglais, Books’ Apothecary se fournit notamment auprès de Gardners EU. Le grossiste britannique dispose depuis 2021 d’une plateforme à Arques, dans le Pas-de-Calais, qui lui permet d’approvisionner plus facilement les librairies françaises et européennes en ouvrages anglophones.

Une autre partie du catalogue doit venir directement d’auteurs et autrices indépendants. « On a beaucoup d’auteurs autoédités », précise la future libraire, qui souhaite notamment donner une place à des écrivains américains ou britanniques difficiles à obtenir dans les circuits traditionnels. Des plateformes intermédiaires permettent également aux librairies indépendantes de commander ces titres sans supporter des frais d’importation trop importants.

Éviter les piles de livres, et aussi du café

Books’ Apothecary entend aussi limiter le stock disponible dans la future librairie. « On voudrait essayer vraiment de ne pas surstocker, mais plutôt vraiment d’offrir les commandes aux clients. S’il y a quelque chose qu’ils n’ont pas, on commande pour eux et, s’ils veulent bien attendre quelques jours, ils l’auront. »

Cette logique doit permettre de faire tourner régulièrement les références dans un local de taille relativement modeste. Après plusieurs pistes qui n’ont pas abouti durant l’été, les deux fondatrices ont désormais identifié un emplacement à La Rochelle. La signature du bail est attendue début octobre. Elles préfèrent toutefois ne pas communiquer l’adresse avant que l’opération soit définitivement finalisée. L’article sera mis à jour dès que celle-ci pourra être rendue publique.

Une petite partie café est prévue, avec une carte volontairement simple de boissons chaudes et froides. Les deux associées souhaitent travailler avec des boulangeries et pâtisseries locales, ainsi qu’avec un fournisseur de café de la région.

Cette dimension figurait dans le projet dès son origine. « On voudrait que ce soit un lieu aussi de partage, un lieu où les gens se sentent bien. On a envie de venir pas forcément pour acheter un livre. » Books’ Apothecary doit accueillir des clubs de lecture, des ateliers et, à terme, des rencontres avec des auteurs. « On voudrait vraiment une sorte de communauté, que les gens aient envie de venir, qu’ils se sentent bien. »

Les réseaux sociaux occupent logiquement une place importante. La romance est aujourd’hui fortement portée par Instagram et TikTok, reconnaît Angela, même si les deux fondatrices disent encore devoir s’approprier leurs codes. Elles veulent surtout éviter que cette mécanique ne réduise leur sélection aux seules nouveautés les plus visibles : « On voudrait mettre en avant des livres qui sont un peu moins mis en avant, peut-être, ou des auteurs autoédités un peu moins connus. »

Entre 80.000 et 100.000 € pour ouvrir

Angela Ieffi ne souhaite pas détailler le budget exact pour faire de la librairie Books’ Apothecary une réalité, mais indique avoir personnellement apporté une partie importante des fonds. Pour un projet comparable, estime-t-elle, il faut compter « entre 80.000 et 100.000 euros », entre le stock initial, le local, son éventuel droit d’entrée, l’aménagement et les travaux.

Une campagne de financement participatif a également été lancée sur Ulule, avec un premier objectif fixé à 3000 €. La somme doit principalement contribuer à l’aménagement, au mobilier et à la décoration de la librairie. Mais la collecte répond au besoin de faire connaître Books’ Apothecary avant même l’ouverture, assure Angela.

Les fondatrices réfléchissent déjà à la suite : signatures d’auteurs anglophones, rencontres avec des écrivains installés en France, clubs de lecture et événements communautaires. Faire venir un auteur britannique ou américain représente évidemment un coût, reconnaît Angela, mais plusieurs contacts sont déjà engagés avec des écrivains qu’elle connaît personnellement.

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Entre changement de ville, investissement personnel et recherche de local, Angela Ieffi décrit « un mélange d’excitation et de stress » : « On a changé de ville pour ouvrir ça. On donne tout ce qu’on a pour ouvrir la librairie dont on rêve depuis des années. » À court terme, l’objectif est plus simple : réussir l’ouverture et faire de Books’ Apothecary « une référence pour certaines personnes ».

Crédits photo : Angela et Floriane

Par Hocine Bouhadjera

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