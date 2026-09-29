Une soirée interdite, deux sœurs et beaucoup de miettes

Miki et Santiag sont deux jeunes sœurs qui s’aiment à la folie. Mais depuis qu’elle chausse du 31, Miki prend son rôle de grande sœur tellement au sérieux qu’elle en oublie parfois qu’elle est encore une enfant. Alors, lorsque leurs parents décident de sortir au cinéma en amoureux, Santiag lui propose une idée autrement plus excitante : organiser une « fiesta » à la maison, malgré l’interdiction formelle.

Quand les grandes sœurs veulent encore faire les enfants

Cette soirée improvisée devient l’occasion de jouer avec les codes de la fête interdite et de la complicité entre sœurs. Le récit repose ainsi sur une situation familière aux jeunes lecteurs : l’envie de braver les règles, de profiter d’un moment sans les parents et de transformer le quotidien en aventure.

Les éditions Robert Laffont jeunesse nous en proposent un extrait, à paraître le 8 octobre :

Actrice, scénariste et réalisatrice, Fanny Sidney s’est notamment fait connaître du grand public dans la série Dix pour cent. Passionnée de littérature jeunesse, elle publie avec La Fiesta des miettes son premier album. À ses côtés, Dorothée de Monfreid, autrice et dessinatrice d’une soixantaine d’albums, mêle dans son travail narration, fantaisie et sens du burlesque.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Lina Tinel-Sebie

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