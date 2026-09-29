"La Diabolique" n’est peut-être pas celle que l’on croit

En 2009, Lin Yu-ju est condamnée à mort après avoir été reconnue coupable de trois meurtres. Les médias la surnomment alors « la Diabolique » et semblent avoir déjà établi son portrait. Lorsqu’elle la rencontre dans le couloir de la mort, la journaliste et militante Hu Mu-ching découvre pourtant, derrière la meurtrière, une femme marquée par les violences et les contradictions de la société taïwanaise.

Quand le crime devient un récit médiatique

À la croisée du récit d’enquête et du true crime littéraire, Esquisse d’une serial killer s’intéresse moins au seul fait divers qu’à la fabrication d’une coupable. Le livre interroge les mécanismes qui transforment une femme ayant commis des crimes en « monstre médiatique ». Lin Yu-ju reconnaît les meurtres dont elle est accusée, mais conteste le portrait de tueuse construit autour d’elle.

Les éditions Robert Laffont nous en proposent un extrait, à paraître le 15 octobre :

Journaliste plusieurs fois récompensée à Taïwan, critique littéraire et cinématographique, Hu Mu-ching signe ici un ouvrage récompensé par le Grand prix de non-fiction du Salon international du livre de Taipei 2025.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Lina Tinel-Sebie

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