Elles ont fui la guerre... elles chantent l’exil

Dans les coulisses du chœur, les voix se mêlent autant dans les chants que dans les récits. L’une raconte avoir fui l’Ukraine sous les bombes après avoir passé de longs mois confinée sur un paquebot de croisière ; une autre cherche à comprendre ce qui est arrivé à sa mère, disparue après avoir été emmenée de force en Russie. Tous portent avec eux une histoire d’exil différente, tandis que la diaspora ukrainienne organise leur accueil et que quelques Français les rejoignent.

La chorale comme lieu de rencontre

La narratrice, française, a rejoint le chœur au début de l’invasion russe. Les histoires qu’elle entend font alors écho à son propre parcours et transforment peu à peu le groupe en espace de partage. Au-delà de la guerre et de l’exil, Coralie Grimand fait du chant polyphonique le lieu où ces différentes histoires peuvent se rencontrer et résonner ensemble.

Les éditions Arléa (collection « La rencontre ») nous en proposent un extrait, à paraître le 8 octobre :

Née dans la plaine de Bresse et installée à Lyon, Coralie Grimand a longtemps travaillé dans les domaines de l’aménagement du territoire et des politiques culturelles, tout en poursuivant son désir d’écrire.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Lina Tinel-Sebie

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