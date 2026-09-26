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On n’emmerde pas Biquette. Même quand les éléments s’y mettent

À 18 mois, ma fille maîtrise déjà parfaitement deux notions : le refus et la répétition. « Non » constitue l’essentiel de son programme politique, tandis que « encore » en assure le financement. Il était donc fatal qu’elle rencontre Biquette, animal dont toute l’existence consiste précisément à ne pas faire ce qu’on lui demande. Et ce, dans un environnement où chacun répète la même chose jusqu’à ce qu'intervienne le diable en personne. Qui n'avait bien sûr, rien de mieux à faire.

Le 26/09/2026 à 09:00 par Nicolas Gary

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Publié le :

26/09/2026 à 09:00

Nicolas Gary

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Ma fille a 18 mois et, depuis quelques semaines, elle dit « non ». Pas occasionnellement. Non est devenu une doctrine, une manière d’habiter le monde. « Tu veux de l’eau ? » Non. Pourtant, elle boit. « On met les chaussures ? » Non. Et malgré ça, elle tend le pied. « Tu veux descendre ? » Peu importe de quoi : c'est non. Or... elle descend. À cet âge, le refus n’a pas besoin d’être cohérent pour être souverain. J’aurais dû me méfier le jour où quelqu’un lui a diffusé Ah, tu sortiras, Biquette, Biquette.

Biquette ne veut pas sortir du chou. Ma fille trouve cela très drôle. Chou. Et Biquette, aussi. Au début, j'acquiesçais. Puis je me suis posé la question que plusieurs générations d’enfants et de parents ont lâchement évitée : à qui appartient le chou ? Voire : à qui appartient le champ où Biquette graille ledit chou. Personne ne sait, et tout le monde s'en fout. Voilà près de deux siècles que l’on chante « Ah ! tu sortiras, Biquette », sans que quiconque ait produit le moindre titre de propriété. Alors, pourquoi faire suer Biquette ?

Avant le chien, peut-on voir le cadastre ?

Ni borne cadastrale ni acte notarié : pas même le témoignage d’un voisin. Nous ignorons jusqu’à la nature du litige. Biquette est-elle entrée dans le chou ? Le chou a-t-il poussé autour d’elle ? Était-elle déjà là lors de la plantation ? Existe-t-il un droit de passage caprin ? Bof. Pourtant, on exige de Biquette qu'elle sorte. C’est précisément comme cela que l’arbitraire s’installe : d’abord on ne demande pas les papiers, ensuite on appelle le chien. Transposez un peu, l'OQTF n'est pas loin. Hmmm...

Le chien est chargé de mordre Biquette. Il refuse. Décision remarquable. Il n’a aucune légitimité ni recours légal autorisant cette procédure – pas même un communiqué de José Bové attestant que la chèvre compromet gravement l’avenir du légume. Il considère donc qu’il n’a pas à mordre. Pour rappel, en droit, possession vaut titre. Et bouleter, pareil ?

À LIRE - Chère Élise : entre charge mentale et déclaration d'amour, l'art de réparer un seau

Le narrateur de la comptine convoque alors un loup pour manger le chien. Le loup refuse. Deuxième désaveu. Une jurisprudence se forme : le chien ne mord pas Biquette, le loup ne mange pas le chien. Les esprits chagrins parleront de sainte solidarité interespèces : chien et loup viennent pourtant de construire une doctrine commune. La personnification atteint alors un niveau préoccupant : un bâton, désormais doué de volonté propre, apparaît pour battre Canis lupus. Le bout de bois déclinant l'injonction, on sollicite le feu pour le brûler, lequel passe son tour.

On menace celui-ci avec une eau qui l'éteindrait. Laquelle n'en a cure. Pour la convaincre, on la menace d'un veau qui viendra la boire, mais ce dernier n'a pas soif. Alors est convoqué le boucher, pour mettre fin aux jours du bovidé. Mais en toute conscience, le professionnel refuse. Ils se sont donné le mot : de quoi rendre chèvre.

Même l’eau s’est mise en grève

À ce stade, toute personne de bonne foi parlerait d’un consensus. Je suis précisément une personne de bonne foi – dès lors que le consensus va dans mon sens. Nous avons donc affaire à un blocus généralisé : mammifères domestiques, prédateurs, objets contondants, feu, eau... Aucun n'accepte l'ordre donné. La nature entière a examiné le dossier Biquette et juge qu’on peut la laisser finir son chou. Même le boucher !

Pardon, mais quand un professionnel dont l’activité présente quelques incompatibilités avec l’espérance de vie de l'animal estime soudain que ce veau mérite de vivre, la chaîne de commandement mérite une minute de pause. Ma fille, elle, réclame « encore ». Elle ne mesure pas la chance qu’elle a d’assister si jeune à la première coalition du vivant et du non-vivant contre l’abus de pouvoir maraîcher.

Puis je recommence la chanson et quelque chose me gêne. Biquette refuse. Le chien refuse. Le loup refuse. Le bâton refuse. Le feu refuse. L’eau refuse. Le veau refuse. Le boucher refuse. Autrement dit, plus personne ne travaille. Le service morsure est à l’arrêt. Le département prédation aussi. L’unité assommage n’assomme plus. L’incendie refuse de brûler. L’eau ne remplit plus ses fonctions essentielles.

Quant à l'étalier, il a posé son couteau. J’avais romantiquement appelé cela de la solidarité. D'un point de vue productiviste, on frise la catastrophe. Toute une économie est paralysée parce qu’une chèvre ne veut pas bouger de trente centimètres. Il faut rétablir l’autorité.

Satan, consultant senior en conduite du changement

Et c’est là qu’on appelle le diable. J’ai d’abord trouvé la mesure excessive. Puis j’ai regardé les résultats. Le diable accepte d’emporter le boucher. Aussitôt, le boucher accepte de tuer le veau, le veau de boire l’eau, l’eau d’éteindre le feu, le feu de brûler le bâton, le bâton de battre le loup, le loup de manger le chien, le chien de mordre Biquette. On peut condamner les méthodes, mais on ne peut pas contester les résultats. Satan arrive, tout le monde reprend le travail.

Aucun séminaire, aucun comité de pilotage, aucune visioconférence. Une menace claire, un responsable identifié, huit services de nouveau fonctionnels. Le diable n’est peut-être pas le diable. Il est peut-être consultant.

Son intuition est même assez fine : inutile de s’en prendre directement à Biquette. Il faut cibler le boucher. On ne négocie pas avec la chèvre, on terrorise le middle management. Le boucher comprend qu’il risque d’être emporté et redécouvre son amour du métier. Le veau, voyant son horizon professionnel se réduire, retrouve miraculeusement la soif. L’eau se ressaisit, le feu aussi, puis le bâton, le loup et le chien. La pression descend, la productivité remonte. Tout cela sans toucher au salaire. Je commence à comprendre pourquoi le diable travaille depuis si longtemps.

Biquette consent, puisqu’on lui laisse le choix entre partir et l’enfer

Arrive alors la formule la plus malhonnête de l’histoire : Biquette « veut bien » sortir du chou. Elle veut bien ? Depuis le temps qu'elle n'en démord pas (sauf du chou), et malgré une chaîne de représailles qui s'est constituée autour d’elle, avec menace de morsure, dévoration, coups, incendie, abattage et damnation, et maintenant elle abdique ? Et l’on parlerait de consentement ?

Biquette n’a pas changé d’avis. Elle a reçu une nouvelle information : nous avons maintenant Satan. Elle réévalue rationnellement l’intérêt de rester dans son chou. Cela s’appelle une négociation, à condition d’accepter qu’une partie dispose d’un légume et l’autre de l’enfer.

Seulement voilà : je n'en ai toujours pas fini avec ce chou. À qui appartient-il ? Si le chou appartient à Biquette, nous avons assisté à une spoliation. S’il appartient au narrateur, Biquette est peut-être une occupante sans titre. S’il n’appartient à personne, Satan vient d’être dérangé pour rien. Imaginez l’appel : « Bonjour, nous avons une chèvre. » « Une âme damnée ? » « Non, un chou. » « Elle refuse de sortir. » Silence. Et il est venu quand même. Cela suppose soit que l’enfer traverse une crise d’activité, soit qu’un dossier manque. J'en aurais bêlé si un détail ne m'était resté en travers des cornes.

Depuis l’Évangile selon Matthieu, Biquette aurait pourtant dû se méfier des rapprochements. Au Jugement dernier, les hommes sont séparés « comme le berger sépare les brebis d’avec les boucs » : les premières à droite, les seconds à gauche, du côté du « feu éternel […] préparé pour le diable et pour ses anges ». Quelques siècles d’iconographie ajouteront cornes, sabots fourchus et silhouette caprine au dossier. Quand Satan entre dans la comptine, Biquette n’a donc pas affaire à un inconnu : disons plutôt à une connaissance éloignée de la famille, avec qui les relations se sont compliquées.

Or le diable ne touche pas à Biquette. Il menace le boucher, ce qui change tout. On l’avait appelé pour expulser une chèvre : il s’en prend au seul humain de la chaîne, dont le métier consiste précisément à transformer les animaux en viande. Difficile de ne pas y voir un conflit d’intérêts. Satan ne fait pas respecter l’ordre : il protège la branche caprine tout en faisant pression sur la filière bouchère. Le boucher cède, le veau boit, l’eau éteint, le feu brûle, le bâton frappe, le loup mange, le chien mord. Biquette finit par partir, certes, mais le seul professionnel directement menacé reste celui de l’abattage. À ce niveau-là, ce n’est plus une coïncidence. C’est du lobbying infernal.

Et si le chou appartient à quelqu’un d’autre, alors toute la comptine est menée par un homme qui n’avait rien à faire là. Je tente d’expliquer cela à ma fille. Elle a 18 mois. Elle mange le livre. Je lui retire doucement des mains. Elle dit : « Non. » Je lui explique que ce livre m’appartient. Elle le serre contre elle. Je précise que je l’ai acheté. Elle dit encore : « Non. »

La propriété, c’est sacré quand il s’agit de mon livre

Je lui demande de me le rendre. Elle tourne les talons. Je pourrais respecter son choix. Après tout, nous venons de passer plusieurs minutes à défendre avec beaucoup de hauteur morale le droit de Biquette à rester là où elle estime avoir le droit d’être.

Je pourrais ouvrir une médiation. J’y pense sincèrement. Puis je vois une page commencer à se plier. Il est 20h14. Le livre m’a coûté 14,90 euros. Et soudain, je comprends quelque chose que toute mon analyse avait volontairement laissé de côté. Peut-être que le chou appartenait vraiment au narrateur.

Je tends la main : « Donne. » Elle riposte : « Non. » À cet instant précis, je cesse d’être solidaire de Biquette. Et pour la première fois de ma vie, je trouve que le diable a peut-être été appelé un peu tard.

Crédits photo : Pixabay

 
 
 

 

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

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Ah, rien de tel qu'un zeugme dans un titre pour interpeller sur le bonheur que procure la lecture de Moby Dick. New Bedford aura attendu 2026 pour donner à Herman Melville une statue à la mesure de sa créature. Inaugurée le 14 août devant le Seamen’s Bethel, l’œuvre de Stefanie Rocknak évite le grand écrivain sagement posé sur son socle : Melville surgit des flots, pris entre trois côtes de baleine. À l’endroit même où sa propre histoire maritime rejoint celle de son roman.

12/08/2026, 12:27

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Paris va poser une plaque là où George Orwell a connu la dèche

Exclusif - Le Conseil de Paris a approuvé en juin dernier trois plaques commémoratives consacrées à des écrivains : George Orwell dans le 5e arrondissement, Léon-Paul Fargue dans le 10e et Louisa Aslanian, honorée avec son mari Arpiar Aslanian, également dans le 10e. Trois adresses qui racontent tour à tour la pauvreté parisienne devenue littérature, la ville arpentée comme une œuvre et le destin d’une autrice arménienne engagée dans la Résistance.

11/08/2026, 16:33

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Londres jugeait Stefan Zweig trop peu londonien : il a désormais sa plaque

Stefan Zweig possède désormais sa « Blue Plaque » à Londres. English Heritage l'a fait apposer au 49 Hallam Street, dans le quartier de Marylebone, où l’écrivain autrichien vécut avec Lotte Altmann entre 1936 et 1939. Une reconnaissance tardive : en 2012, l’organisme britannique avait rejeté une première demande, jugeant notamment ses liens avec Londres insuffisants.

11/08/2026, 14:21

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Ce livre collectif remplace le papier par du tissu : chaque page est brodée à la main

Ses pages ne sont pas en papier et aucun nombre définitif de feuillets n’est annoncé. Libro para (A)Bordar a Paz, porté en Galice par le Fiadeiro Lila Serán, assemble des pièces de tissu brodées à la main autour d’un même thème : la paix. Déjà présenté à Santiago de Compostela puis à Vilagarcía de Arousa, cet ouvrage collectif figurait le 9 août au programme de la Feira do Libro da Coruña, avec un fiadeiro ouvert à tous — y compris à ceux qui ne savent pas broder.

10/08/2026, 12:54

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Troquer les pintes contre des livres : quand la tournée des bars se fait en librairies

On connaissait le pub crawl – la tournée des bars ] dont l’itinéraire gagne généralement en imprécision à mesure que la soirée avance. Au nord du Texas, le principe a été repris avec une logistique autrement plus compatible avec la lecture : une carte, un passeport et des tampons à collectionner pendant tout le mois d’août.

10/08/2026, 12:43

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Les films à l'écran remplissent aussi les boîtes à livres (et ramènent à la lecture)

Les bibliothèques de rue vivraient au rythme sorties au cinéma, remettant en circulation les oeuvres ayant inspiré les films. Dépôts à Nantucket, opérations avec Sony, distributions liées à Netflix : l’association Little Free Library s’appuie sur films et séries pour attirer de nouveaux lecteurs vers les textes d’origine. Une mécanique promotionnelle qui contribue aussi au financement de ses programmes d’accès au livre.

10/08/2026, 09:00

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70 lecteurs enfermés de nuit dans une librairie de Tokyo, avec des fantômes

Dans la nuit du 7 au 8 août, Daikanyama Tsutaya Books, à Tokyo, doit accueillir 70 participants jusqu’à l’aube pour Kaii na yoru 2026. Une librairie fermée au public, cinq spécialistes du récit horrifique, des rayons plongés dans l’obscurité et des livres dont on extrait les phrases les plus inquiétantes : pendant six heures, l’enseigne transforme son magasin en parcours littéraire d’épouvante.

07/08/2026, 16:09

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La maison d’Ursula K. Le Guin inscrite au registre national américain

La maison de Portland où Ursula K. Le Guin vécut pendant près de six décennies est désormais inscrite au Registre national des lieux historiques des États-Unis. Reconnue pour son importance littéraire autant que pour sa place dans l’histoire des femmes, elle doit désormais accueillir une résidence d’écriture fidèle aux volontés de l’autrice, disparue en 2018.

05/08/2026, 13:11

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Un grand festival littéraire de Shanghai renaît dans un village charentais

Après avoir transformé ses restaurants chinois en lieux de débats et de rencontres internationales, l’Australienne Michelle Garnaut a installé son M Festival au cœur d’un village charentais. Un impressionnant carnet d’adresses international, hérité d’un événement largement anglophone né dans les grandes métropoles chinoises, mis au service de Nanteuil-en-Vallée.

04/08/2026, 17:25

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Cette librairie vend des romances torrides, mais INTERDIT de les tester sur ses canapés

Chez Fiction & Friction, les passions sont rangées par sous-genres : contemporaines, sombres, fantastiques ou paranormales. Dans les espaces de lecture, en revanche, la classification s’arrête à « tout public ». Après la visite à deux reprises d’un jeune couple plus soucieux de leurs ébats que de lecture, la propriétaire de cette librairie australienne a posé une affichette, puis interdit l’accès aux intéressés. La romance, oui. Les exercices pratiques sur le mobilier, moins. Voire pas du tout.

04/08/2026, 16:48

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Un rapport public vendu par Bloomsbury redevient gratuit en Inde

En tamoul, le document était gratuit. En anglais, il fallait passer à la caisse : 699 roupies en broché, 799 en relié. Le Tamil Nadu vient d’ordonner la mise en accès libre des travaux du comité Kurian Joseph sur les relations entre l’Union indienne et les États, ainsi que l’annulation, selon la procédure légale, des droits exclusifs accordés à Bloomsbury India. Une volte-face qui laisse plusieurs questions administratives sans réponse.

02/08/2026, 09:30

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