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Un livre négationniste suscite une plainte pour “contestation de crimes contre l’humanité

Exclusif - Interdit de vente aux mineurs et de publicité par le ministère de l'Intérieur, le livre négationniste Encyclopédie de l'Holocauste : non censurée et non contrainte est désormais visé par une procédure contre X pour « contestation de crimes contre l’humanité, d’apologie de crimes contre l’humanité et de provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l’origine ou de l’appartenance à une religion ». Une plainte avec constitution de partie civile portée par l'association SOS Racisme.

Le 06/10/2026 à 15:08 par Antoine Oury

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Publié le :

06/10/2026 à 15:08

Antoine Oury

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ActuaLitté

Il n'y a pas qu'au Rassemblement national que l'antisémitisme se plait. L'extrême droite reste, d'une manière générale, marquée par la haine des juifs, qu'entretiennent la diffusion de stéréotypes ou la contestation d'éléments historiques. Le négationnisme a ainsi trouvé de puissants relais de ce côté de l'échiquier politique, en la personne de Jean-Marie Le Pen, évidemment, mais aussi d'Éric Zemmour [condamné à l’issue d’un second procès en avril 2025, il s’est à nouveau pourvu en cassation, NdR] d'Alain Soral ou encore de Robert Faurisson.

Parue en novembre 2025, distribuée en France par les Éditions des Tuileries — société éditrice de l'hebdomadaire d'extrême droite Rivarol —, l'Encyclopédie de l'Holocauste : non censurée et non contrainte s'inscrit dans cette littérature qui « remet en cause l'existence de l'Holocauste » et « pratique la décrédibilisation des témoignages dont ceux des victimes de la Shoah », selon le ministère de l’Intérieur lui-même.

Ce pavé en « 700 pages, 590 entrées, 353 illustrations » ne masque pas ses intentions. Sa présentation qualifie ainsi l'extermination du peuple juif par les nazis et leurs alliés comme la « plus grande campagne de propagande que l’humanité ait jamais connue »...

Dans nos précédents articles consacrés à l'ouvrage, nous en avions rappelé l'origine : Germar Rudolf, auteur et éditeur négationniste allemand, à travers l'Academic Research Media, Review Education Group (ARMREG, par ailleurs l'anagramme de son prénom), une structure négationniste britannique qu'il fonde en 2023 pour prendre la suite de Castle Hill Publishers, sa précédente entité éditoriale.

Si le nom de Rudolf n'apparait pas directement sur la couverture de l'Encyclopédie de l'Holocauste, le site d'ARMREG propose une édition dédicacée par l'auteur qui renvoie... sur le site de Germar Rudolf. Comme nous l'avions évoqué, l'organisation américaine Committee for Open Debate on the Holocaust (Comité pour un débat ouvert sur l’Holocauste, Codoh) et Vincent Reynouard lui-même auraient été impliqués dans la traduction et la diffusion de l'édition française.

En juillet dernier, le ministère de l'Intérieur a interdit de vendre aux mineurs ce titre, qui ne peut plus, par ailleurs, être exposé « à la vue du public en quelque lieu que ce soit, et notamment à l'extérieur ou à l'intérieur des magasins ou des kiosques ». Toute publicité « au moyen de prospectus, d'annonces ou insertions publiées dans la presse, de lettres-circulaires adressées aux acquéreurs éventuels ou d'émissions radiodiffusées ou télévisées » est également proscrite, et tout contrevenant risque jusqu'à un an d'emprisonnement et une amende de 3750 €.

D'actifs promoteurs

Dès la fin du mois d'avril 2026, l'Encyclopédie de l'Holocauste avait fait l'objet d'un signalement du ministre de l'Intérieur à la procureure de la République du tribunal judiciaire de Paris pour des faits « susceptibles de recevoir la qualification pénale de contestation de l'existence de crime contre l'humanité ».

Le 1er septembre dernier, l'association SOS Racisme a, à son tour, signalé l'ouvrage, mais aussi porté plainte contre X « du chef de contestation de crimes contre l’humanité, d’apologie de crimes contre l’humanité et de provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l’origine ou de l’appartenance à une religion, en lien avec le contenu de l'ouvrage Encyclopédie de l'Holocauste : non censurée et non contrainte », annonce le document consulté par ActuaLitté.

Retraçant le parcours du livre, l'association pointe « l'existence d'une organisation structurée de traduction, de diffusion et de commercialisation sur le territoire français » et cite les noms du négationniste notoire Vincent Reynouard, lequel « revendique publiquement être le coordinateur de la traduction en français de l’ouvrage », et de Jérôme Bourbon, directeur des Éditions des Tuileries et de Rivarol.

Selon SOS Racisme, « Vincent Reynouard et Jérôme Bourbon ont revendiqué à plusieurs reprises procéder eux-mêmes aux ventes et aux encaissements lors [de] manifestations, les ventes étant réalisées pour le compte des Éditions des Tuileries ». 

Une photographie, envoyée à ActuaLitté, illustre cette promotion de l'Encyclopédie de l'Holocauste par les deux hommes. Prise le 11 avril 2026, lors de la célébration des 75 ans de Rivarol, au 18, passage Dubail, à Paris, on y reconnait Jérôme Bourbon, le directeur de Rivarol, et Vincent Reynouard, qui dédicace un exemplaire de son livre Oradour — Le cri des victimes. Dans ce dernier, il soutient que le massacre d'Oradour-sur-Glane, le 10 juin, n'aurait pas été perpétré par les SS, mais par la Résistance, suite à l'explosion d'une réserve de munitions... 

En mars 2025, Reynouard a été reconnu coupable de « contestations de crime de guerre », « contestations de crimes contre l'Humanité », « provocation à la haine raciale » et condamné à 12 mois de prison par le tribunal correctionnel de Paris, ainsi qu'à 10.000 € de dommages et intérêts à verser aux associations parties civiles, dont la Licra et l'Observatoire juif de France (OJF). En cause, plusieurs vidéos, diffusées sur internet entre 2017 et 2020, dans lesquelles il exposait notamment les affirmations de son livre consacré à Oradour.

© DR
Photographie transmise à ActuaLitté © DR

Au bout de la table derrière laquelle se tiennent Bourbon et Reynouard, l'Encyclopédie de l'Holocauste figure en bonne place — si l'on peut s'exprimer ainsi —, auprès de quelques exemplaires de Rivarol.

La plainte déposée par SOS Racisme cherche « à obtenir la condamnation de ou des auteurs de ce livre, mais, au-delà, nous visons toute sa chaine de production et de diffusion, ce qui implique l'ARMREG, mais aussi MM. Reynouard et Bourbon », nous explique Zélie Héran, responsable du pôle juridique de l'association. « Nous voulons que la vérité soit dévoilée sur l'implication de toutes ces personnes. »

Une vente légale, mais des propos « punissables par la loi »

La démarche de SOS Racisme souligne aussi un paradoxe : « Monsieur Reynouard a été condamné en première instance le 22 septembre dernier à 8 mois de prison ferme pour contestation de crime contre l’humanité [dans des articles publiés par Rivarol, rappelle Le Monde, NdR] mais ces condamnations, souvent suivies d'appels, n'empêchent pas ces personnes de diffuser et de vendre des écrits négationnistes », avance-t-elle.

Pire encore : près d'un an après sa parution — même si le livre semble avoir été disponible à partir de janvier 2026 —, l'Encyclopédie de l'Holocauste peut toujours être vendue légalement, « si l'on démontre que cette diffusion ne se fait pas auprès de mineurs ».

Or, l'ouvrage en lui-même « contient des propos punissables par la loi », assure Zélie Héran. SOS Racisme met ainsi en avant des éléments relevant, selon l'association, de la « contestation de crimes contre l'humanité ». Remise en cause du massacre de Babi Yar (1941) et plus largement de la « Shoah par balles », minoration du nombre de victimes et contestation de l'existence et du fonctionnement des chambres à gaz en font notamment partie.

« Pris dans leur ensemble, ces développements révèlent que l'objet même de l'ouvrage est de contester de manière systématique les crimes contre l'humanité commis à l'encontre des populations juives pendant la Seconde Guerre mondiale », constate SOS Racisme dans sa plainte. Si cette qualification reste la principale, l'association y ajoute l'apologie de crime contre l’humanité et la provocation publique à la haine ou à la discrimination. 

Enfin, si la photographie ci-dessus a été prise avant la publication de l'arrêté du ministère de l'Intérieur et l’entrée en vigueur des interdictions d’exposition et de publicité, SOS Racisme assure que Vincent Reynouard a enfreint ces dernières.

L'association cite ainsi une vidéo du 7 août 2026, dans laquelle le négationniste cite « l'Encyclopédie révisionniste [sic] de l'Holocauste ». Le 12 septembre dernier, il récidive en affichant la quatrième de couverture frappée de l'étoile de David, afin de présenter sa « source ».

SOS Racisme produira d'ailleurs un nouveau signalement auprès de la procureure de la République, pour y ajouter la vidéo du 12 septembre. Selon la responsable du pôle juridique de l'association, « l'Encyclopédie contenant des propos punissables par la loi, toute diffusion de ces écrits peut être visée par le droit de la presse [l'article 24bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, NdR], même si la personne à l'origine n'est pas l'autrice de ces textes ».

Vincent Reynouard n'avance pas visage masqué : le 5 juillet, quelques jours après l'interdiction partielle de l'Encyclopédie de l'Holocauste, il annonce dans une vidéo ne nourrir « aucune illusion : cet entretien [dans lequel il évoque le livre, publié par Rivarol en janvier 2026, NdR] nous vaudra un nouveau procès et, à terme, une nouvelle condamnation ». Pas vraiment inquiété par les suites judiciaires, il affirme qu'« intellectuellement, le révisionnisme a déjà gagné la partie » et, plus loin, qu'« avec ou sans Reynouard et Bourbon, le mythe s'effondrera ».

Le même jour, il souligne dans une autre vidéo que « la vente de l'Encyclopédie à une personne majeure reste autorisée », après avoir suggéré de réclamer le titre à une librairie physique ou en ligne qui ne la proposerait pas publiquement. 

À LIRE — Un redressement fiscal de 250 000 € pour l'association d'Alain Soral

À ce titre, SOS Racisme assure dans sa plainte que l'ouvrage reste « facilement accessible depuis le territoire français » et cite la librairie Logos, située dans le 7e arrondissement de Paris et dirigée par Grégory Borie, un proche d'Alain Soral, ou Arts enracinés, qui fait figurer en bonne place sur son site internet les livres de Robert Faurisson et de Reynouard, évidemment. Un simple appel à la librairie Logos nous a permis de constater qu'il était tout à fait possible de commander l'ouvrage, notre interlocuteur connaissant visiblement son sujet.

Plusieurs exemplaires se retrouvent par ailleurs sur le site belge d'Amazon, ainsi que sur Abebooks, filiale de la multinationale américaine.

Négationnisme sans frontières

Le cas de l'Encyclopédie de l'Holocauste illustre la délicate lutte contre la diffusion des idées négationnistes. « Le droit français a déjà un arsenal législatif pour viser de tels propos », estime Zélie Héran, « mais les difficultés sont plutôt liées à leurs effets ». « La liberté d'expression doit bien entendu rester un droit fondamental », poursuit-elle, « mais on constate aujourd'hui que les plateformes en ligne ne sont pas réactives lorsqu'il s'agit de supprimer des propos ou des commentaires qui enfreignent la loi ».

La sphère négationniste profite en effet largement des canaux de diffusion numérique : Vincent Reynouard lui-même poste ses interventions sur YouTube, Telegram, mais aussi sur une galaxie de réseaux sociaux d'extrême droite (Gab, Odysee) ou sur la plateforme VK Video, liée au réseau social russe VK. 

Si le retrait des contenus postés sur ces dernières plateformes, plus confidentielles, semble relever du vœu pieux, Zélie Héran avance que « le passif judiciaire d'un utilisateur devrait être pris en compte par les plateformes et inciter à une prudence particulière ». À condition que ce même utilisateur se présente sous sa véritable identité... L'AFP rappelait, le 22 septembre dernier, que Vincent Reynouard avait été condamné à 10 reprises entre 2006 et 2025, quand Jérôme Bourbon compte 22 mentions à son casier judiciaire.

Les réseaux du négationnisme ne sont pas seulement numériques, mais internationaux. L'entreprise de Germar Rudolf s'appuie en effet sur des relais présents des deux côtés de l'Atlantique. En juillet 2026, une 5e édition de l'Encyclopédie de l'Holocauste a ainsi vu le jour, mais l'ouvrage se diffuse par ailleurs en d'autres langues, l'allemand (Holocaust Enzyklopädie) et l'espagnol (Enciclopedia del Holocausto), en plus de l'anglais et du français.

Si le marché hispanophone ne semble pas doté d'un relais très impliqué dans la défense des idées négationnistes, ce n'est pas le cas en Allemagne, où la publication profite de l'engagement de l'éditeur Der Schelm. Cette structure, fondée en 2014 par Adrian Preißinger, producteur musical néo-nazi ayant fait ses armes au sein du journal du Parti national-démocrate d'Allemagne (NPD), avait été inquiétée par la justice allemande en 2023.

À l'époque, trois personnes avaient été interpelées, puis relâchées dans l'attente d'un procès, lequel a abouti, en avril 2024, à leurs condamnations pour « incitation à la haine », rapportait Endstation Rechts, portail allemand d'information sur l'extrême droite. Les affaires continuent néanmoins, et le site de la maison affiche sans honte une édition « de luxe » à 300 € de Mein Kampf, d'Adolf Hitler, ou un buste du dictateur nazi, frappé, au choix, d'une croix gammée ou d'un aigle du Reich.

Le 11 mars dernier, le bureau du procureur de Karlsruhe avait révélé des enquêtes en cours sur 8 individus, pour des faits d’« incitation à la haine », dans au moins… 488 affaires ! Preißinger, âgé de 61 ans, reste le principal suspect et se serait aujourd’hui exilé en Russie. Parallèlement, des perquisitions coordonnées se déroulaient en Allemagne, en Pologne et en Espagne, détaillait Bild.

À LIRE — Féministe, antiraciste : Olympe de Gouges, “aux antipodes des idées du RN

Dans ces conditions, une action internationale serait sans doute plus efficace pour répondre à la diffusion des écrits négationnistes, mais celle-ci « reste extrêmement compliquée pour une association », regrette Zélie Héran. « Une coordination entre les parquets serait nécessaire, encore plus à partir du moment où des propos ont déjà été condamnés dans un pays. Mais la question de l'effectivité du droit se pose également. »

En effet, des propos seront condamnables ou non, selon les juridictions : le droit britannique, par exemple, ne sanctionne pas le négationnisme en tant que tel. Néanmoins, la perspective d'un procès outre-Manche est sérieusement étudiée : « Des propos négationnistes peuvent être considérés comme des propos injurieux », nous explique Xavier Truti, coordinateur de projets bénévole, en évoquant la jurisprudence que constitue la condamnation, en 2018, d'Alison Chabloz, qui diffusait le négationnisme en chansons...

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Particulièrement engagé dans la lutte contre les théories négationnistes pseudo-scientifiques et ceux et celles qui les colportent, il poursuit : « Les propos de Chabloz ont été reconnus comme “extrêmement injurieux” envers les juifs, en vertu du Communication Act de 2003. »

Un même traitement pourrait s'appliquer, outre-Manche, à l'Encyclopédie de l'Holocauste, selon lui : « L'idée serait donc de mettre en avant les incitations à la haine ou à la violence au sein des propos négationnistes, avant de présenter le dossier à la justice britannique. » En cas de succès, l'approche aurait aussi le mérite de restreindre les terrains accueillants pour les négationnistes, souvent prompts à se réfugier à l'étranger pour échapper à la justice.

Contactés, ni Vincent Reynouard ni Jérôme Bourbon n’ont répondu à nos questions.

 
 
 
 
 

 

Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com

1 Commentaire

 

Aurelien Terrassier

06/10/2026 à 15:42

Je soutiens l'action de SOS Racisme en souhaitant que les deux auteurs de cet ouvrage negationniste et antisémite soient condamnés et que l'ouvrage lui-même soit interdit ce qui me semble logique même si c'est peut-être un peu plus complexe juridiquement. En dehors des courants zemmouriste et soralien, avec l'affaire Bardella, nous voyons bien que l'antisémitisme refait surface au Rn. Les propos antisémites de Caroline Parmentier et le passé de libraire vendant des ouvrages negationnistes d'un parlementaire Rn en plus du fait que Marine Le Pen ait regretté après la mort de son père de l'avoir éjecté furent des signaux importants. Je ne parle même pas de Jordan Bardella lorsqu'il déclare en 2023 que Jean-Marie Le Pen n'était pas antisémite et qui après son décès disait qu'il n'était pas negationniste au vu de ses condamnations avant de tergiverser. Ses propos antisémites dans ses tweets et autres messages sur les réseaux sociaux révélés par Mediapart sont factuels. L'antisémite multi-condamne Alain Soral dit même l'avoir un peu formé à ses débuts en politique. Pour en revenir à ce livre antisémite et negationniste, c'est très grave de voir un tel ouvrage encore en vente libre en plus sur Amazon. En attendant les sanctions des auteurs, Amazon et d'autres libraires non d'extrême droite devraient à l'avenir être plus vigilants au risque d'être perçus comme complices de la haine d'extrême droite.

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La Russie n'en est plus à une précaution près quand il s’agit de mettre un livre en rayon, ou de l'en exfiltrer. Après les marquages, retraits et risques d’amende, le ministère du Numérique envisage de donner un statut d’État au centre d’expertise de l’Union russe du livre. Officiellement, il s’agit d’harmoniser l’application du droit. Pour les libraires, une autre question se pose déjà : qui paiera pour vérifier des dizaines de milliers de références ?

20/08/2026, 11:25

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La justice ordonne la sortie de Moben, auteur incarcéré, d'une “prison pour narcotrafiquants”

Exclusif - Transféré au sein du quartier de lutte contre la criminalité organisée (QLCO) de Condé-sur-Sarthe en fin d'année 2025, Moben, coauteur du livre de cuisine Mange ta peine — Recettes du prisonnier à l'isolement (avec Gaëlle Hoarau, éditions du bout de la ville) s'était vu reprocher l'écriture et la publication de cet ouvrage. Au point que son transfert dans une de ces très médiatiques prisons, voulues par Gérald Darmanin, ressemblait à une sanction... La justice vient d'ordonner sa sortie du QLCO, pour un retour au sein du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure.

19/08/2026, 15:14

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Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match

Exclusif - Le 15 janvier 2026, le numéro 4003 de la revue Paris Match affiche en couverture une photographie de l'écrivain Nicolas Mathieu, côte à côte avec Charlotte Casiraghi, également autrice, cavalière et égérie de la marque Chanel. La titraille « Un nouveau chapitre à leur romance » laisse peu de doutes sur la teneur de l'article, tout comme la nature même du magazine, propriété de LVMH. Le Prix Goncourt 2018 n'a pas vraiment goûté ce coup de projecteur sur sa vie privée, et a assigné le titre en justice. 

19/08/2026, 10:05

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Royaume-Uni : 233 libraires réclament les avantages fiscaux des pubs

Le gouvernement britannique veut préserver les pubs et les salles de concert qui font vivre les rues commerçantes. Les libraires ont entendu l’argument. Plus de 200 indépendants, soutenus par plusieurs écrivains, demandent désormais au Premier ministre Andy Burnham de leur accorder le même traitement : une baisse de 20 % des business rates en Angleterre à partir d’avril 2027. Pour la Booksellers Association, la question se compte déjà en milliers de livres... sterling, ou imprimés.

18/08/2026, 11:00

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Fanzine sexuel, atelier au lycée, alertes répétées : l’affaire Maadiar

Professeur agrégé de géographie et auteur de bande dessinée sous le pseudonyme Maadiar, Xavier Daban ne devrait pas retrouver ses élèves à la rentrée, selon le rectorat. Une lycéenne et ses parents ont déposé plainte après la découverte d’un fanzine au contenu sexuel réalisé dans l’établissement. Plusieurs témoignages mettent également en cause le comportement de l’enseignant, qui conteste les accusations et réfute toute qualification « pédopornographique » de son travail. À ce stade, les faits visés par la plainte n’ont pas été jugés.

14/08/2026, 18:22

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Chute devant la BnF : au tribunal, tout glisse pour l'établissement

Exclusif - La Bibliothèque nationale de France a échappé à une demande d'indemnisation, formulée par une personne ayant participé à un événement organisé entre ses murs. Le 7 février 2019, sur le parvis de l'établissement, alors rendu glissant par la pluie, elle chute et se fracture le poignet gauche. La victime estimait que l'incident avait été causé par un « défaut d’entretien normal d’un ouvrage public » et réclamait une indemnité, requête finalement rejetée par le tribunal administratif de Paris.

14/08/2026, 12:21

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Droit de réponse : le coauteur d'un livre polémique débouté face à L'Humanité

Exclusif - Paru en début d'année 2023, le livre Histoire d’une falsification, sous-titré Vichy et la Shoah dans l’Histoire officielle et le discours commémoratif (L'Artilleur) a suscité polémiques et procédures judiciaires, entre accusation de révisionnisme historique et plainte pour diffamation. Un des coauteurs de l'ouvrage, René Fiévet, avait assigné le journal L'Humanité après le refus d'un droit de réponse. Le tribunal judiciaire de Paris l'a débouté, fin juillet.

13/08/2026, 10:59

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Rémunération “dérisoire” de l'auteur : la justice annule deux contrats d'édition

Exclusif - Le 8 juillet dernier, le tribunal judiciaire de Paris a rendu une décision notable, qui s'appuie sur la notion de « rémunération appropriée » de l'auteur inscrite dans le Code de la propriété intellectuelle. Il a en effet estimé que la rémunération prévue par deux contrats des éditions L'Harmattan avait un caractère « dérisoire », les rendant de fait nuls et entraînant leur anéantissement rétroactif.

10/08/2026, 11:36

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Licencié après avoir exposé des livres jugés anti-transgenres, il perd en appel

Aux États-Unis, la cour d’appel du neuvième circuit a refusé de protéger, au nom du Premier amendement, l’exposition de trois albums dans les bureaux scolaires d’un travailleur social de l’Oregon. Rendu par deux voix contre une, l’arrêt confirme que ces couvertures pouvaient être interdites lorsqu’il recevait des élèves. Il ne valide toutefois pas juridiquement son licenciement.

04/08/2026, 16:16

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216.000 $ de manuscrits rares volés : le voleur assigné à domicile

Jeffrey Ying n’ira finalement pas passer un an derrière les barreaux. Le Californien de 39 ans, qui avait reconnu avoir remplacé par des volumes factices plusieurs manuscrits chinois rares obtenus auprès des bibliothèques de l’UCLA, a été condamné le 8 juillet à la détention déjà accomplie, assortie d’un an de confinement à domicile et de trois années de liberté surveillée. La réparation financière du préjudice, évalué par l’accusation à 216.000 $, sera fixée ultérieurement.

01/08/2026, 12:09

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Attaque contre Salman Rushdie : Hadi Matar reconnu coupable de terrorisme

Hadi Matar a été reconnu coupable, mercredi 29 juillet 2026 à Buffalo, de trois infractions fédérales liées à l’attaque au couteau contre Salman Rushdie, commise quatre ans plus tôt dans l’État de New York. L’accusation soutenait que l’homme de 28 ans avait préparé son geste en référence à la fatwa visant l’écrivain et dans le but de soutenir le Hezbollah.

30/07/2026, 16:11

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Droit d’auteur : la justice indienne refuse de bloquer l’entraînement de l'IA

La Haute Cour de Delhi a refusé, le 24 juillet 2026, d’interdire provisoirement à OpenAI de stocker les contenus de l’agence ANI pour entraîner ChatGPT. Cet emploi peut relever de l’« usage équitable » prévu pour la recherche par le droit indien, estime le juge Amit Bansal. Victoire majeure, mais circonscrite : le procès n’est pas terminé.

30/07/2026, 14:28

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Festival d’Angoulême : ultime délai dans la bataille judiciaire

La bataille pour le contrôle du Festival d’Angoulême s’enlise encore. Le tribunal judiciaire a accordé un ultime délai aux organisateurs historiques, à l’ADBDA et au groupe Morgane, désormais chargés de préparer l’édition 2027. Après des mois de reports, le dossier devra être plaidé au plus tard le 16 septembre 2026, avec en jeu la légalité du processus qui a écarté 9e Art+.

29/07/2026, 17:49

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Xenia Fedorova : derrière l’expulsion, une figure au cœur de la galaxie Bolloré

Visée par un arrêté ministériel d’expulsion, Xenia Fedorova, ancienne patronne de RT France devenue chroniqueuse sur CNews et Europe 1, annonce un recours immédiat. Le ministère de l’Intérieur l’accuse de servir de relais à des campagnes russes de désinformation, sa défense dénonce une atteinte à la liberté d’expression. Derrière ce bras de fer juridique se dessine aussi l’itinéraire d’une personnalité revenue au premier plan grâce à l’écosystème Bolloré, de la télévision à l’édition, des festivals littéraires aux librairies.

29/07/2026, 17:17

Autres articles de la rubrique Métiers

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Liban : 40 000 livres déjà réunis pour reconstruire les bibliothèques détruites

Le 7 octobre, à Beyrouth, le Réseau national pour la protection des bibliothèques, des archives et du patrimoine culturel au Liban, Tālīd, donnera une nouvelle ampleur à sa campagne « Un million de livres pour le Liban ». Plus de 40.000 ouvrages ont déjà été collectés. L’objectif : reconstituer des fonds dispersés ou détruits, rééquiper les établissements touchés et remettre des livres à disposition des populations déplacées.

06/10/2026, 17:01

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Bertelsmann veut imprimer jusqu’à 1,5 million de livres à la demande par an

À partir d’avril 2027, Bertelsmann disposera à Gütersloh d’une nouvelle chaîne d’impression à la demande pensée pour les très petits tirages. Environ un million d’exemplaires sont prévus durant la première année d’exploitation, pour une capacité annuelle pouvant atteindre 1,5 million. Développé avec Penguin Random House Allemagne, le dispositif doit aussi s’ouvrir aux éditeurs extérieurs au groupe : derrière l’outil industriel, ce sont notamment la disponibilité durable des fonds et la réduction des stocks qui sont visées.

06/10/2026, 15:19

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Jeffrey Archer : une vie entre best-sellers, politique et prison

Jeffrey Archer est mort lundi 5 octobre à l’âge de 86 ans. Son éditeur HarperCollins a annoncé que l’écrivain britannique était décédé « subitement et paisiblement » à son domicile, entre deux séances d’écriture. Auteur de Kane et Abel, des Chroniques des Clifton et de dizaines de romans, nouvelles et pièces de théâtre, il avait vendu plus de 300 millions de livres dans le monde. Son dernier roman, Adam & Eve, paraît ce 6 octobre, au lendemain de sa mort.

06/10/2026, 15:12

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Le Journal spirituel du pape François paraîtra dans 94 pays

Plus de trente ans de notes personnelles de Jorge Mario Bergoglio vont rejoindre les librairies. La Libreria Editrice Vaticana annonce pour le 24 novembre 2026 une parution en cinq langues destinée à 94 pays. En France, Albin Michel mettra en vente le 25 novembre Le Journal spirituel du pape François, ouvrage dans lequel le cardinal Víctor Manuel Fernández, préfet du Dicastère pour la Doctrine de la foi et proche collaborateur de François, présente et commente des écrits consignés entre le 20 décembre 1992 et le 18 août 2024.

06/10/2026, 13:34

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De Saxus : Xavier Niel entre dans la bataille, Hachette et Overlord se retirent

Nouveau rebondissement dans le redressement judiciaire d’Eilean Books, la société qui porte notamment De Saxus, Sabran et Komikku. Alors que deux candidats restaient en lice, Editis et le japonais Kadokawa, l’audience du 23 septembre n’a finalement pas débouché sur une décision. Selon L’Informé, NJJ Holding, la structure d’investissement de Xavier Niel, a déposé une offre de dernière minute. 

06/10/2026, 13:29

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Facturer des auteurs par avance : l'éthique des agents littéraires en prend un coût

Aux États-Unis, une révision du code éthique des agents littéraires a provoqué une première rupture publique. Dystel, Goderich & Bourret a quitté l’Association of American Literary Agents, jugeant que les nouvelles règles brouillent la frontière entre représentation et prestations payantes. L’AALA défend au contraire un dispositif destiné à accompagner l’évolution du métier, assorti de garde-fous pour les auteurs.

06/10/2026, 13:06

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Mortelle Adèle arrive chez Panini avec 185 cartes à collectionner

Panini croise Mortelle Adèle ? Une nouvelle qui fera sans doute sourire de nostalgie certains parents — et qui pourrait rendre leurs enfants fous lorsqu’il manquera précisément la dernière carte pour compléter le classeur. Ou, pire, l’une de ces cartes rares imprimées en quantité limitée. C’est le nouveau pari de Panini France : une première collection consacrée à Mortelle Adèle, composée de 185 cartes et disponible en prévente à partir de ce 6 octobre 2026.

06/10/2026, 12:24

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La Drac Pays de la Loire cherche à remplacer Anne Gérard

La nomination d'Anne Gérard à la tête de la Direction régionale des affaires culturelles (Drac) de la région Grand Est entraine, assez logiquement, son départ de la Drac des Pays de la Loire, qu'elle dirigeait depuis 2024.

06/10/2026, 12:02

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Le ministre de la Culture allemand a-t-il une dent contre les librairies de gauche ?

Wolfram Weimer, le délégué du gouvernement fédéral allemand à la Culture et aux Médias — sorte d'équivalent du ministre de la Culture —, ne se sort pas d'une fâcheuse polémique. En mars dernier, trois librairies avaient été écartées d'un prix institutionnel, puis qualifiées d'« extrémistes » par Weimer. Après l'intervention de la justice, de nouvelles révélations fragilisent la ligne de défense du responsable politique.

06/10/2026, 11:22

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La Sorcière de Maupir : quand guérir suffit pour devenir sorcière

À Maupir, la misère et la maladie nourrissent la peur. Völva, guérisseuse solitaire installée dans les ruines d’un manoir au bord des marais, aide un village... qui la traite de sorcière. Quand les malheurs s’accumulent, les rumeurs deviennent accusations. Fallon, lui, commence à douter de ce qu’on lui a toujours raconté sur elle. Peut-il se rapprocher de Völva sans devenir à son tour un paria ? La Sorcière de Maupir est une romantasy à l’atmosphère sombre et mystérieuse, où magie, secrets et amour naissant invitent à regarder au-delà des apparences. Projet porté par Antoine Grandin.

06/10/2026, 11:14

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Sensibiliser l'industrie du livre aux enjeux environnementaux

Trois ans après sa création en France, la Fresque du Livre connaît sa première déclinaison internationale. Fontaine O Livres lance Die Buchwerkstatt, une version germanophone de son atelier consacré aux enjeux environnementaux de l’édition. Elle sera présentée à la Foire du livre de Francfort, du 7 au 11 octobre.

05/10/2026, 17:03

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Russie : l’éditeur Individuum disparaît après des années de pressions

La maison moscovite Individuum cesse ses activités après onze années d’existence. Son rédacteur en chef, Alexeï Kisselev, l’a annoncé le 28 septembre, sans avancer de motif. Contrôlée depuis 2023 à 51 % par le groupe Eksmo, elle avait traversé ces dernières années plusieurs épisodes difficiles : refus d’accès à un salon, retraits de certains livres de la vente et, surtout, poursuites pénales contre trois professionnels liés à Individuum et Popcorn Books. 

05/10/2026, 16:32

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En redressement judiciaire, Nosoli cherche des repreneurs pour Decitre et la Générale du Livre

Placée en redressement judiciaire depuis le 1er juin, la maison mère du Furet du Nord et de Decitre ouvre une nouvelle étape de sa restructuration. Le groupe Nosoli lance ainsi, avec les administrateurs judiciaires, un appel d’offres pour céder Decitre, Decitre Interactive et la Générale du Livre.

05/10/2026, 14:51

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Tunisie, Vietnam, États-Unis... Des résidences de création en attente de candidatures

Le réseau culturel français à l’étranger, accompagné par l’Institut français, ouvre 12 appels à candidatures pour des résidences de recherche et de création. Certaines d'entre elles concernent spécifiquement l'écriture ou la traduction littéraire, quand d'autres sont pluridisciplinaires et intègrent donc la littérature...

05/10/2026, 13:54

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Cheikh Hamidou Kane : deux romans pour entrer dans la légende

L’écrivain sénégalais Cheikh Hamidou Kane est mort le samedi 3 octobre au soir, à Dakar, à l’âge de 98 ans. Auteur d'un des classiques de la littérature africaine de langue française, il laisse seulement deux romans, mais dont l’influence s’est étendue bien au-delà du Sénégal. Ancien ministre et haut fonctionnaire, il avait également occupé plusieurs responsabilités dans son pays et à l’international.

05/10/2026, 12:23

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Transformer le livre en propriété intellectuelle exploitable sur plusieurs supports

À Hô Chi Minh-Ville, le livre est appelé à devenir bien davantage qu’un produit imprimé. Un plan adopté le 22 septembre 2026 par les autorités municipales entend accélérer la numérisation du secteur, mais aussi pousser les maisons d’édition à penser chaque ouvrage comme le point de départ d’un ensemble de droits et de contenus exploitables sur plusieurs supports. Une orientation détaillée quelques jours plus tard auprès de plusieurs acteurs majeurs du livre vietnamien.

05/10/2026, 11:22

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Quand le vocabulaire des batteries recharge la langue française

Réponses imparfaites aux défis énergétiques et écologiques, les batteries n'en sont pas moins prometteuses en matière de stockage d'électricité, pour divers usages. La Commission d'enrichissement de la langue française leur consacre une liste complète de vocabulaire et fournit les bons termes pour évoquer un domaine technologique très changeant. 

05/10/2026, 11:12

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Le carnet pour écrire son propre livre

Avec plus de 41.000 abonnés sur Instagram, Anaëlle est une figure majeure du domaine de l’écriture sur les réseaux sociaux. En partenariat avec la plateforme française de crowdfunding Ulule, elle sort en pré-commande le lundi 21 septembre à 8h sa campagne dédiée aux apprenti-auteurs jusqu’au vendredi 9 octobre. Projet porté par Anaëlle.

05/10/2026, 10:40

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Grand Est : Anne Gérard à la tête de la Direction régionale des affaires culturelles

À partir du 1er novembre prochain, Anne Gérard, agente contractuelle, prendra la direction de la Direction régionale des affaires culturelles (Drac) de la région Grand Est. Elle succède à ce poste à Isabelle Chardonnier.

05/10/2026, 09:53

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Brésil : la guerre des rabais sur les livres divise libraires et éditeurs, sauf Amazon

Au Brésil, le débat sur les remises ne se limite plus au bras de fer engagé par Alexandre Martins Fontes contre Amazon. Après les critiques du président de l’Associação Nacional de Livrarias (ANL), le Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL), Sextante et Grupo Record détaillent des positions plus nuancées. Tous reconnaissent les tensions créées par les promotions à répétition, mais divergent sur les moyens d’y répondre, tandis que la Lei Cortez, projet destiné à encadrer les rabais sur les nouveautés, attend toujours un examen en séance plénière du Sénat.

05/10/2026, 07:00

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Russie : des livres d'“agents de l’étranger” retirés des catalogues

En Russie, les restrictions visant les auteurs classés « agents de l’étranger », « extrémistes » ou « terroristes » ne se traduisent pas par une procédure uniforme dans les bibliothèques. Dans la république des Komis, certains ouvrages sont relégués en réserve mais restent accessibles sur demande ; à Rej, dans l’oblast de Sverdlovsk, un ordre interne interdit leur prêt et retire leurs notices des catalogues destinés aux lecteurs. 

04/10/2026, 11:00

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Signé Harper Lee, ce livre était dans un carton de dons : il rejoint finalement la British Library

Une première édition américaine de To Kill a Mockingbird, le roman de Harper Lee publié en 1960 et connu en français sous le titre Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur, a refait surface dans une boîte de livres donnée à une librairie Oxfam de Londres. L’exemplaire, qui appartient au quatrième tirage de cette première édition, a depuis été acquis par la British Library. Une trajectoire presque trop parfaite : du carton de dons à la collection nationale britannique.

04/10/2026, 09:00

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Saint-Pétersbourg : les livres changés en pelle, accordéon ou gants de boxe

Une pelle en guise de livre, des sonnets imprimés sur des mouchoirs, des œuvres utilisant des gants de boxe : à Saint-Pétersbourg, le codex est sérieusement bousculé. Du 2 au 4 octobre, la Bibliothèque de l’illustration du livre accueille la quatrième édition du Forum des collectionneurs du livre d’artiste et de l’estampe, où artistes, éditeurs et collectionneurs présentent des créations qui s’affranchissent volontiers des pages et de la reliure.

04/10/2026, 08:00

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On prépare le grand retour de Yuval Noah Harari... en septembre 2027

Penguin Random House prépare de longue date la nouvelle paurtion de son auteur star. Le groupe publiera le 21 septembre 2027 The Laws of History, nouvel essai de l’auteur de Sapiens et Nexus, avec une sortie coordonnée dans plusieurs grands marchés. L’annonce, faite près d’un an avant la parution, donne surtout la mesure du dispositif international prévu autour du titre. La France, elle, n’est pas mentionnée à ce stade.

03/10/2026, 12:19

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“Ils avaient promis de revenir” : une bibliothèque recherche 6000 livres

À Brasília, quelque 6 000 livres sont sortis de la bibliothèque par la grande porte et n’ont jamais retrouvé le chemin du retour. Certains manquent à l’appel depuis juillet 2013. Plutôt que de gronder les retardataires, la Biblioteca Nacional de Brasília a opté pour l’humour et une amnistie temporaire : pendant un mois, les ouvrages peuvent être rapportés sans pénalité.

03/10/2026, 10:33

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Son grand-père les avait empruntés en 1910 : il rend les livres 116 ans plus tard

En 1910, Walter Griffith Owen emprunte à la bibliothèque de Llanrwst, au pays de Galles, King Lear de Shakespeare et Paradise Lost de John Milton. Prêtés pour une semaine, les deux volumes ont fini dans les affaires familiales. Plus d’un siècle après, son petit-fils Peter O’Sullivan les a rapportés à leur établissement d’origine — dans un état qui a surpris les bibliothécaires.

03/10/2026, 09:52

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LivreSuisse confie son secrétariat général à Damien Tornincasa

Damien Tornincasa a pris ses fonctions de secrétaire général de LivreSuisse le 1er octobre 2026, succédant à Guy Chevalley. Déjà chargé de projets au sein de l’association depuis le début de l’année, il a auparavant dirigé la rédaction de Ricochet et fondé les Éditions du Croche-Patte.

 

02/10/2026, 13:42

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Le projet de loi de finances 2027 réduit encore les moyens de la culture

Le gouvernement a présenté, ce jeudi 1er octobre, son projet de loi de finances pour l'année 2027. Un budget très particulier, qui intervient à quelques mois de l'élection présidentielle et dans un contexte économique peu reluisant. Sans surprise, la culture perd à nouveau quelques plumes dans l'équation.

02/10/2026, 12:14

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Spécialiste du livre audio, Storytel ouvre sa librairie de livres papier en Suède

Connu pour ses abonnements de livres audio et numériques, Storytel ajoute désormais le papier à son offre commerciale. Depuis le 1er octobre, le groupe suédois vend des ouvrages imprimés en ligne, avec une remise de 20 % pour ses abonnés. La boutique doit rejoindre son application dans le courant du mois : de l’écoute à l’achat d’un exemplaire physique, l’entreprise cherche ainsi à resserrer encore son écosystème autour du livre.

02/10/2026, 11:21

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Paramount-Warner : la juge valide l’accord avec douze États américains

Le rachat de Warner Bros. Discovery par Paramount Skydance a franchi, le 30 septembre, l’obstacle judiciaire qui empêchait encore sa finalisation aux États-Unis. La juge fédérale Araceli Martínez-Olguín a homologué l’accord conclu neuf jours plus tôt avec une coalition de douze États, emmenée par la Californie, puis levé l’interdiction de conclure l’opération. Valorisé à environ 110 milliards $ en valeur d’entreprise, le rapprochement est désormais attendu le 6 octobre, sous réserve des dernières conditions habituelles.

02/10/2026, 11:08

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BIBLIO’SET : le jeu où l’on construit sa bibliothèque idéale…avec les livres des autres !

Un jeu de société autour des livres où les cartes se partagent, les bibliothèques se construisent et où une seule boîte propose plusieurs expériences de jeu. Et si, pour construire la bibliothèque idéale, il fallait commencer par s’intéresser à celle des autres ? Avec BIBLIO’SET, le studio bordelais Collective Adventure propose un jeu de société familial dans lequel les livres ne s’achètent pas : ils se partagent. À chaque tour, les autres joueurs proposent des cartes de leur main au joueur actif, qui doit choisir celle qu’il souhaite ajouter à sa bibliothèque. Et surtout, dans BIBLIO’SET, faire plaisir aux autres peut aussi servir son propre jeu. Projet porté par Alexandre Bernard et Julie Gruet.

02/10/2026, 09:40

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Laure Gallimard prend la tête de Gallimard Jeunesse avec une nouvelle équipe

Laure Gallimard prend la présidence de Gallimard Jeunesse, avec Céline Dehaine comme directrice générale et Thierry Laroche au poste de secrétaire général éditeur. Elle succède à Hedwige Pasquet, qui dirigeait la filiale jeunesse depuis 2009 et poursuivra désormais des missions consacrées « à la lecture et à l’éducation ».

01/10/2026, 18:33

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Vroum reprend les Éditions de l’Attente et confie leur direction à Garance Dor

Les Éditions Vroum reprennent les Éditions de l’Attente, maison indépendante fondée à Bordeaux en 1992 et spécialisée dans la littérature et la poésie contemporaines. Garance Dor, directrice éditoriale de Vroum, prend également la direction éditoriale de L’Attente, qui conservera son nom et son implantation en Nouvelle-Aquitaine. Une nouvelle programmation est prévue à partir de 2027.

01/10/2026, 16:38

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Une bibliothèque organise un zoo à caresser avec des livres rares

Ce 1er octobre, la Frazar Memorial Library de McNeese State University, à Lake Charles, en Louisiane, ouvre une partie de ses collections spéciales sous un intitulé peu académique : « Rare Book Petting Zoo ». Pendant quatre heures, le public pourra approcher premières éditions, ouvrages aux tranches peintes, portfolios d’art et autres curiosités bibliographiques, dont un volume remontant au XVIe siècle. Derrière le clin d’œil, la bibliothèque entend surtout donner accès à des fonds habituellement consultés sur rendez-vous.

01/10/2026, 16:15

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The Lamp-Post : une nouvelle librairie anglophone s'installera bientôt à Paris

Exclusif - Le village Saint-Paul, dans le 4e arrondissement de Paris, accueillera dans quelques mois une librairie anglophone, The Lamp-Post. Destiny Promise Ellis et Jameson Workman, les cofondateurs, souhaitent faire de cette adresse un haut lieu de l'« hospitalité littéraire », où l'on trouverait des éditions rares, des ouvrages de seconde main, des titres neufs, mais aussi des artefacts divers et variés. Et un supplément d'âme au passage.

01/10/2026, 16:06

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Au Yémen, le livre survit à la guerre, aux coûts d’impression et au piratage

Au Yémen, publier ne consiste plus seulement à trouver un éditeur. Papier, impression, transport, distribution, paiements : chaque étape s’est compliquée sous l’effet d’une guerre qui dure depuis plus de dix ans et d’une économie fragmentée. Une enquête d’Al-Araby Al-Jadeed décrit un secteur qui continue de produire, mais souvent en passant par des maisons yéménites établies à l’étranger.

01/10/2026, 15:18

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