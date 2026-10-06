Un livre négationniste suscite une plainte pour “contestation de crimes contre l’humanité

Il n'y a pas qu'au Rassemblement national que l'antisémitisme se plait. L'extrême droite reste, d'une manière générale, marquée par la haine des juifs, qu'entretiennent la diffusion de stéréotypes ou la contestation d'éléments historiques. Le négationnisme a ainsi trouvé de puissants relais de ce côté de l'échiquier politique, en la personne de Jean-Marie Le Pen, évidemment, mais aussi d'Éric Zemmour [condamné à l’issue d’un second procès en avril 2025, il s’est à nouveau pourvu en cassation, NdR] d'Alain Soral ou encore de Robert Faurisson.

Parue en novembre 2025, distribuée en France par les Éditions des Tuileries — société éditrice de l'hebdomadaire d'extrême droite Rivarol —, l'Encyclopédie de l'Holocauste : non censurée et non contrainte s'inscrit dans cette littérature qui « remet en cause l'existence de l'Holocauste » et « pratique la décrédibilisation des témoignages dont ceux des victimes de la Shoah », selon le ministère de l’Intérieur lui-même.

Ce pavé en « 700 pages, 590 entrées, 353 illustrations » ne masque pas ses intentions. Sa présentation qualifie ainsi l'extermination du peuple juif par les nazis et leurs alliés comme la « plus grande campagne de propagande que l’humanité ait jamais connue »...

Dans nos précédents articles consacrés à l'ouvrage, nous en avions rappelé l'origine : Germar Rudolf, auteur et éditeur négationniste allemand, à travers l'Academic Research Media, Review Education Group (ARMREG, par ailleurs l'anagramme de son prénom), une structure négationniste britannique qu'il fonde en 2023 pour prendre la suite de Castle Hill Publishers, sa précédente entité éditoriale.

Si le nom de Rudolf n'apparait pas directement sur la couverture de l'Encyclopédie de l'Holocauste, le site d'ARMREG propose une édition dédicacée par l'auteur qui renvoie... sur le site de Germar Rudolf. Comme nous l'avions évoqué, l'organisation américaine Committee for Open Debate on the Holocaust (Comité pour un débat ouvert sur l’Holocauste, Codoh) et Vincent Reynouard lui-même auraient été impliqués dans la traduction et la diffusion de l'édition française.

En juillet dernier, le ministère de l'Intérieur a interdit de vendre aux mineurs ce titre, qui ne peut plus, par ailleurs, être exposé « à la vue du public en quelque lieu que ce soit, et notamment à l'extérieur ou à l'intérieur des magasins ou des kiosques ». Toute publicité « au moyen de prospectus, d'annonces ou insertions publiées dans la presse, de lettres-circulaires adressées aux acquéreurs éventuels ou d'émissions radiodiffusées ou télévisées » est également proscrite, et tout contrevenant risque jusqu'à un an d'emprisonnement et une amende de 3750 €.

D'actifs promoteurs

Dès la fin du mois d'avril 2026, l'Encyclopédie de l'Holocauste avait fait l'objet d'un signalement du ministre de l'Intérieur à la procureure de la République du tribunal judiciaire de Paris pour des faits « susceptibles de recevoir la qualification pénale de contestation de l'existence de crime contre l'humanité ».

Le 1er septembre dernier, l'association SOS Racisme a, à son tour, signalé l'ouvrage, mais aussi porté plainte contre X « du chef de contestation de crimes contre l’humanité, d’apologie de crimes contre l’humanité et de provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l’origine ou de l’appartenance à une religion, en lien avec le contenu de l'ouvrage Encyclopédie de l'Holocauste : non censurée et non contrainte », annonce le document consulté par ActuaLitté.

Retraçant le parcours du livre, l'association pointe « l'existence d'une organisation structurée de traduction, de diffusion et de commercialisation sur le territoire français » et cite les noms du négationniste notoire Vincent Reynouard, lequel « revendique publiquement être le coordinateur de la traduction en français de l’ouvrage », et de Jérôme Bourbon, directeur des Éditions des Tuileries et de Rivarol.

Selon SOS Racisme, « Vincent Reynouard et Jérôme Bourbon ont revendiqué à plusieurs reprises procéder eux-mêmes aux ventes et aux encaissements lors [de] manifestations, les ventes étant réalisées pour le compte des Éditions des Tuileries ».

Une photographie, envoyée à ActuaLitté, illustre cette promotion de l'Encyclopédie de l'Holocauste par les deux hommes. Prise le 11 avril 2026, lors de la célébration des 75 ans de Rivarol, au 18, passage Dubail, à Paris, on y reconnait Jérôme Bourbon, le directeur de Rivarol, et Vincent Reynouard, qui dédicace un exemplaire de son livre Oradour — Le cri des victimes. Dans ce dernier, il soutient que le massacre d'Oradour-sur-Glane, le 10 juin, n'aurait pas été perpétré par les SS, mais par la Résistance, suite à l'explosion d'une réserve de munitions...

En mars 2025, Reynouard a été reconnu coupable de « contestations de crime de guerre », « contestations de crimes contre l'Humanité », « provocation à la haine raciale » et condamné à 12 mois de prison par le tribunal correctionnel de Paris, ainsi qu'à 10.000 € de dommages et intérêts à verser aux associations parties civiles, dont la Licra et l'Observatoire juif de France (OJF). En cause, plusieurs vidéos, diffusées sur internet entre 2017 et 2020, dans lesquelles il exposait notamment les affirmations de son livre consacré à Oradour.

Photographie transmise à ActuaLitté © DR

Au bout de la table derrière laquelle se tiennent Bourbon et Reynouard, l'Encyclopédie de l'Holocauste figure en bonne place — si l'on peut s'exprimer ainsi —, auprès de quelques exemplaires de Rivarol.

La plainte déposée par SOS Racisme cherche « à obtenir la condamnation de ou des auteurs de ce livre, mais, au-delà, nous visons toute sa chaine de production et de diffusion, ce qui implique l'ARMREG, mais aussi MM. Reynouard et Bourbon », nous explique Zélie Héran, responsable du pôle juridique de l'association. « Nous voulons que la vérité soit dévoilée sur l'implication de toutes ces personnes. »

Une vente légale, mais des propos « punissables par la loi »

La démarche de SOS Racisme souligne aussi un paradoxe : « Monsieur Reynouard a été condamné en première instance le 22 septembre dernier à 8 mois de prison ferme pour contestation de crime contre l’humanité [dans des articles publiés par Rivarol, rappelle Le Monde, NdR] mais ces condamnations, souvent suivies d'appels, n'empêchent pas ces personnes de diffuser et de vendre des écrits négationnistes », avance-t-elle.

Pire encore : près d'un an après sa parution — même si le livre semble avoir été disponible à partir de janvier 2026 —, l'Encyclopédie de l'Holocauste peut toujours être vendue légalement, « si l'on démontre que cette diffusion ne se fait pas auprès de mineurs ».

Or, l'ouvrage en lui-même « contient des propos punissables par la loi », assure Zélie Héran. SOS Racisme met ainsi en avant des éléments relevant, selon l'association, de la « contestation de crimes contre l'humanité ». Remise en cause du massacre de Babi Yar (1941) et plus largement de la « Shoah par balles », minoration du nombre de victimes et contestation de l'existence et du fonctionnement des chambres à gaz en font notamment partie.

« Pris dans leur ensemble, ces développements révèlent que l'objet même de l'ouvrage est de contester de manière systématique les crimes contre l'humanité commis à l'encontre des populations juives pendant la Seconde Guerre mondiale », constate SOS Racisme dans sa plainte. Si cette qualification reste la principale, l'association y ajoute l'apologie de crime contre l’humanité et la provocation publique à la haine ou à la discrimination.

Enfin, si la photographie ci-dessus a été prise avant la publication de l'arrêté du ministère de l'Intérieur et l’entrée en vigueur des interdictions d’exposition et de publicité, SOS Racisme assure que Vincent Reynouard a enfreint ces dernières.

L'association cite ainsi une vidéo du 7 août 2026, dans laquelle le négationniste cite « l'Encyclopédie révisionniste [sic] de l'Holocauste ». Le 12 septembre dernier, il récidive en affichant la quatrième de couverture frappée de l'étoile de David, afin de présenter sa « source ».

SOS Racisme produira d'ailleurs un nouveau signalement auprès de la procureure de la République, pour y ajouter la vidéo du 12 septembre. Selon la responsable du pôle juridique de l'association, « l'Encyclopédie contenant des propos punissables par la loi, toute diffusion de ces écrits peut être visée par le droit de la presse [l'article 24bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, NdR], même si la personne à l'origine n'est pas l'autrice de ces textes ».

Vincent Reynouard n'avance pas visage masqué : le 5 juillet, quelques jours après l'interdiction partielle de l'Encyclopédie de l'Holocauste, il annonce dans une vidéo ne nourrir « aucune illusion : cet entretien [dans lequel il évoque le livre, publié par Rivarol en janvier 2026, NdR] nous vaudra un nouveau procès et, à terme, une nouvelle condamnation ». Pas vraiment inquiété par les suites judiciaires, il affirme qu'« intellectuellement, le révisionnisme a déjà gagné la partie » et, plus loin, qu'« avec ou sans Reynouard et Bourbon, le mythe s'effondrera ».

Le même jour, il souligne dans une autre vidéo que « la vente de l'Encyclopédie à une personne majeure reste autorisée », après avoir suggéré de réclamer le titre à une librairie physique ou en ligne qui ne la proposerait pas publiquement.

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À ce titre, SOS Racisme assure dans sa plainte que l'ouvrage reste « facilement accessible depuis le territoire français » et cite la librairie Logos, située dans le 7e arrondissement de Paris et dirigée par Grégory Borie, un proche d'Alain Soral, ou Arts enracinés, qui fait figurer en bonne place sur son site internet les livres de Robert Faurisson et de Reynouard, évidemment. Un simple appel à la librairie Logos nous a permis de constater qu'il était tout à fait possible de commander l'ouvrage, notre interlocuteur connaissant visiblement son sujet.

Plusieurs exemplaires se retrouvent par ailleurs sur le site belge d'Amazon, ainsi que sur Abebooks, filiale de la multinationale américaine.

Négationnisme sans frontières

Le cas de l'Encyclopédie de l'Holocauste illustre la délicate lutte contre la diffusion des idées négationnistes. « Le droit français a déjà un arsenal législatif pour viser de tels propos », estime Zélie Héran, « mais les difficultés sont plutôt liées à leurs effets ». « La liberté d'expression doit bien entendu rester un droit fondamental », poursuit-elle, « mais on constate aujourd'hui que les plateformes en ligne ne sont pas réactives lorsqu'il s'agit de supprimer des propos ou des commentaires qui enfreignent la loi ».

La sphère négationniste profite en effet largement des canaux de diffusion numérique : Vincent Reynouard lui-même poste ses interventions sur YouTube, Telegram, mais aussi sur une galaxie de réseaux sociaux d'extrême droite (Gab, Odysee) ou sur la plateforme VK Video, liée au réseau social russe VK.

Si le retrait des contenus postés sur ces dernières plateformes, plus confidentielles, semble relever du vœu pieux, Zélie Héran avance que « le passif judiciaire d'un utilisateur devrait être pris en compte par les plateformes et inciter à une prudence particulière ». À condition que ce même utilisateur se présente sous sa véritable identité... L'AFP rappelait, le 22 septembre dernier, que Vincent Reynouard avait été condamné à 10 reprises entre 2006 et 2025, quand Jérôme Bourbon compte 22 mentions à son casier judiciaire.

Les réseaux du négationnisme ne sont pas seulement numériques, mais internationaux. L'entreprise de Germar Rudolf s'appuie en effet sur des relais présents des deux côtés de l'Atlantique. En juillet 2026, une 5e édition de l'Encyclopédie de l'Holocauste a ainsi vu le jour, mais l'ouvrage se diffuse par ailleurs en d'autres langues, l'allemand (Holocaust Enzyklopädie) et l'espagnol (Enciclopedia del Holocausto), en plus de l'anglais et du français.

Si le marché hispanophone ne semble pas doté d'un relais très impliqué dans la défense des idées négationnistes, ce n'est pas le cas en Allemagne, où la publication profite de l'engagement de l'éditeur Der Schelm. Cette structure, fondée en 2014 par Adrian Preißinger, producteur musical néo-nazi ayant fait ses armes au sein du journal du Parti national-démocrate d'Allemagne (NPD), avait été inquiétée par la justice allemande en 2023.

À l'époque, trois personnes avaient été interpelées, puis relâchées dans l'attente d'un procès, lequel a abouti, en avril 2024, à leurs condamnations pour « incitation à la haine », rapportait Endstation Rechts, portail allemand d'information sur l'extrême droite. Les affaires continuent néanmoins, et le site de la maison affiche sans honte une édition « de luxe » à 300 € de Mein Kampf, d'Adolf Hitler, ou un buste du dictateur nazi, frappé, au choix, d'une croix gammée ou d'un aigle du Reich.

Le 11 mars dernier, le bureau du procureur de Karlsruhe avait révélé des enquêtes en cours sur 8 individus, pour des faits d’« incitation à la haine », dans au moins… 488 affaires ! Preißinger, âgé de 61 ans, reste le principal suspect et se serait aujourd’hui exilé en Russie. Parallèlement, des perquisitions coordonnées se déroulaient en Allemagne, en Pologne et en Espagne, détaillait Bild.

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Dans ces conditions, une action internationale serait sans doute plus efficace pour répondre à la diffusion des écrits négationnistes, mais celle-ci « reste extrêmement compliquée pour une association », regrette Zélie Héran. « Une coordination entre les parquets serait nécessaire, encore plus à partir du moment où des propos ont déjà été condamnés dans un pays. Mais la question de l'effectivité du droit se pose également. »

En effet, des propos seront condamnables ou non, selon les juridictions : le droit britannique, par exemple, ne sanctionne pas le négationnisme en tant que tel. Néanmoins, la perspective d'un procès outre-Manche est sérieusement étudiée : « Des propos négationnistes peuvent être considérés comme des propos injurieux », nous explique Xavier Truti, coordinateur de projets bénévole, en évoquant la jurisprudence que constitue la condamnation, en 2018, d'Alison Chabloz, qui diffusait le négationnisme en chansons...

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Particulièrement engagé dans la lutte contre les théories négationnistes pseudo-scientifiques et ceux et celles qui les colportent, il poursuit : « Les propos de Chabloz ont été reconnus comme “extrêmement injurieux” envers les juifs, en vertu du Communication Act de 2003. »

Un même traitement pourrait s'appliquer, outre-Manche, à l'Encyclopédie de l'Holocauste, selon lui : « L'idée serait donc de mettre en avant les incitations à la haine ou à la violence au sein des propos négationnistes, avant de présenter le dossier à la justice britannique. » En cas de succès, l'approche aurait aussi le mérite de restreindre les terrains accueillants pour les négationnistes, souvent prompts à se réfugier à l'étranger pour échapper à la justice.

Contactés, ni Vincent Reynouard ni Jérôme Bourbon n’ont répondu à nos questions.

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com