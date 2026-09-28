Goliarda Sapienza n’a pas fini de nous surprendre

Dernier volume à rejoindre l’intégrale des œuvres de Goliarda Sapienza au Tripode, Le Grand mensonge et autres textes rassemble des écrits pour le théâtre restés jusqu’ici moins connus. Trois pièces, trois synopsis et un projet d’adaptation permettent de retrouver la modernité d’une autrice qui, bien avant L’Art de la joie, interrogeait déjà l’identité, le genre, la sexualité et la condition des femmes.
Le 28/09/2026 à 08:00 par Lina Tinel-Sebie
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28/09/2026 à 08:00
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Avant de devenir l’autrice de romans, Goliarda Sapienza fut une femme de théâtre. En 1941, à seulement seize ans, elle quitte sa Sicile natale pour Rome afin d’intégrer l’Académie nationale d’art dramatique. Elle joue ensuite dans plusieurs pièces et apparaît au cinéma, avant de renoncer à sa carrière de comédienne au début des années 1960 pour se consacrer à l’écriture.
Réunis dans ce volume, les sept textes ont été écrits à différentes périodes de la vie de Sapienza, mais dessinent une œuvre d’une grande cohérence. Ils témoignent notamment de son intérêt pour la perte de sens chez les jeunes générations, l’identité de genre, l’homosexualité ou encore le féminisme. Le recueil comprend également un projet d’adaptation théâtrale de L’Université de Rebibbia.
Les éditions Le Tripode nous en proposent un extrait, à paraître le 8 octobre :
Née à Catane en 1924, Goliarda Sapienza n’a connu la reconnaissance qu’après sa mort, notamment grâce au succès français de L’Art de la joie en 2005. Les éditions Le Tripode ont depuis entrepris de publier ses œuvres complètes, dont Le Grand mensonge et autres textes constitue le dernier volume.
DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première
Par Lina Tinel-Sebie
Contact : avantparution@actualitte.com
Paru le 08/10/2026
352 pages
Le Tripode Editions
22,00 €
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