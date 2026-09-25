Michel Winock : les écrivains au cœur du débat public

Réunis sous un même titre, trois ouvrages de Michel Winock, publiés séparément entre 1997 et 2017, retrouvent leur cohérence d’ensemble. Les écrivains dans la mêlée. De la Révolution française aux années Sartre n’est pas une simple somme : c’est une fresque qui redonne son ampleur à des interrogations poursuivies de longue date par l’historien. Que peuvent les écrivains dans la cité ? Et que deviennent leurs idées lorsqu’elles descendent dans l’arène politique ?
Le 25/09/2026 à 14:56 par Audrey Le Roy
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
25/09/2026 à 14:56
0
Commentaires
0
Partages
Michel Winock part de loin, de la fin de l’Empire et de cette liberté encore incertaine que Chateaubriand, Mme de Staël ou Benjamin Constant vont défendre face aux différentes formes de l’autoritarisme. Il ne cherche pas à faire de ces figures des statues.
Constant, rappelle-t-il, fut successivement monarchiste, républicain et bonapartiste, mais « malgré toutes les faiblesses de son tempérament, il a défendu sans désemparer ses idées libérales ». Chateaubriand, lui, avance « toujours sur deux fronts : liberté de principe et loyalisme d’Ancien Régime ». Toute la richesse du livre est là : dans cette attention aux contradictions, aux revirements, ainsi qu’aux ambitions personnelles de celles et ceux qui entendent peser sur leur temps.
Avec Les Voix de la liberté, premier volet de ce triptyque, Winock traverse le XIXe siècle, de la Restauration aux funérailles de Victor Hugo. Il y a les combats contre la censure, les Trois Glorieuses, les espérances et les désillusions de 1848, l’exil de Hugo, la Commune, mais aussi ces voix plus populaires qui inquiètent le pouvoir. « Rien ne perturbe autant le pouvoir que ses couplets tranchants ou satiriques, repris par les foules », écrit-il à propos du chansonnier Béranger.
Le deuxième mouvement, Décadence fin de siècle, s’ouvre alors que le triomphe républicain ne dissipe ni les peurs ni les fractures. Entre la mort de Hugo et l’affaire Dreyfus, la France est travaillée par les inquiétudes sociales, la nostalgie de l’ordre ancien, le recul de la foi et les promesses souvent décevantes du progrès. « La question religieuse est, en ce XIXe siècle, au centre de tous les conflits, au cœur de toutes les interrogations philosophiques et politiques. Siècle de la mort de Dieu et siècle de la Science, le XIXe est aussi celui de la nostalgie inassouvie de la divinité, quand s’épuisent, à peine nées, les espérances de la raison. »
On ne peut guère mieux résumer cette fin de siècle où l’on redoute la décadence tout en rêvant encore de recommencement.
L’affaire Dreyfus fait ensuite entrer sur la scène publique une figure appelée à devenir centrale : l’intellectuel. Dans ce troisième temps, Winock suit les engagements, les antagonismes et les renoncements de ceux qui, de Barrès à Gide, puis de Sartre à Aron, ont incarné des manières très différentes de faire de la pensée une affaire collective.
Par leurs livres, leurs articles, leurs manifestes et leurs prises de parole, ils s’adressent à bien plus que leurs seuls lecteurs. La pensée quitte alors le cercle des lettrés : elle nourrit les journaux, les débats, les mobilisations et les fractures politiques du moment.
Michel Winock restitue les conflits d’idées, mais aussi les tempéraments, les amitiés, les haines et les séductions de la notoriété. Cette longue traversée, de la Révolution française aux dernières années de Sartre, éclaire autant notre présent, et probablement notre futur, que le passé : à l’heure où l’on annonce régulièrement « la fin des intellectuels », elle rappelle que la parole publique des écrivains ne cesse de changer de forme et de portée, mais reste indéniablement présente.
Les écrivains dans la mêlée, une façon très vivante de retrouver deux siècles de passions françaises, et de mesurer ce que la littérature perd ou gagne lorsqu’elle se mêle de politique.
Par Audrey Le Roy
Contact : aleroy94@gmail.com
Paru le 30/09/2026
1408 pages
Flammarion
39,00 €
Plus d'articles sur le même thème
Paul Leroux a tué ses voisins. De sa cellule, il entreprend de raconter comment il en est arrivé là. Mais très vite, le récit déborde. Les souvenirs se contaminent, les visages se brouillent, les certitudes s'effondrent.
25/09/2026, 12:22
Il faut une poignée de pages à Home Sick Pilots pour faire comprendre qu’il n’a aucune intention de rester sagement dans sa case. Californie, été 1994 : Ami, Buzz et Rip forment un groupe punk lycéen, bricolé avec de la colère, quelques amplis et cette certitude adolescente que le monde entier joue faux. Puis Ami entre dans une demeure abandonnée. Et celle-ci, manifestement, n’a pas davantage envie qu’elle de respecter les règles.
25/09/2026, 12:17
Elle a grandi en France, mais ses racines sont en Russie. À vingt ans, elle prend une décision : elle sera actrice, coûte que coûte. Elle cherche donc à intégrer l'École du Théâtre National de Moscou, établissement prestigieux et exigeant qui devrait lui permettre de réaliser son rêve. En parallèle, la Russie est secouée par la réélection d’un certain Vladimir Poutine, qui mène à de nombreuses manifestations dans les rues face à une démocratie qui vacille….
24/09/2026, 17:35
La magie du voyage n’est pas que dans le dépaysement géographique, la langue permet de se déplacer instantanément dans un autre pays et l‘imagination fait le reste. Le Français a un cousin qui vit dans les îles, il se nomme « créole », et en Haïti, le créole est la deuxième langue officielle du pays. Laisse folie courir est une saga sur plusieurs générations : d’une esclave achetée pour sa beauté à l’autrice Gerda Cadostin, ce roman raconte l’histoire d’une famille.
21/09/2026, 14:40
À 92 ans, Irvin Yalom signe avec son fils Benjamin un livre d’une rare intensité. Dans L’Heure du cœur, le psychiatre et psychothérapeute revient à l’essentiel : la rencontre humaine, la présence, la parole juste. À travers des consultations uniques d’une heure, il explore le deuil, la solitude, la vieillesse et la transmission, avec une simplicité désarmante, une grande tendresse et une lucidité intacte face au temps qui passe. Jean-Charles Bettan, psychanalyste, nous en livre ici une lecture personnelle.
21/09/2026, 12:29
Il y a des romans qui racontent une fuite. Celui-ci vous met des chaussures trouées aux pieds et vous pousse sur la route. Jonas Dorléon, professeur d’histoire-géographie à Carrefour-Feuilles, voit son quartier brûler, ramasse ce qu’une vie peut encore tenir dans un sac et part. Pas vers un avenir radieux : vers moins pire. C’est toute la force de C’était ça ou mourir.
20/09/2026, 19:43
La Booksletter de cette semaine traverse l’histoire et les débats contemporains : la peste noire vue depuis l’Europe et le monde musulman, les héritages de la pensée politique chinoise, le rôle des grands hommes dans l’Histoire, un détournement oublié devenu matière romanesque et les limites de la puissance économique américaine. Cinq livres, cinq regards pour relire le passé, déplacer les certitudes et éclairer les tensions du monde contemporain.
19/09/2026, 13:00
Nina Harrow a douze ans. Un âge qui pourrait, pour elle comme pour bien d’autres enfants du royaume, indiquer le début d’un nouveau chapitre. Ces jeunes de tous les villages alentours, plus précisément de la Bordure, sont invités à se rendre à Belleville, capitale flamboyante, pour y passer un test. Une épreuve très simple : boire un précieux liquide, l'idium, qui déterminera quel sera leur pouvoir. Façonneur, Artisan, Alchimiste… quel destin les attend ?
18/09/2026, 12:56
Certains ouvrages font beaucoup trop de bruit, d’autres un peu moins, mais celui-là a son propre son, son diapason, et, tout comme son auteur, une identité : celle d'un arpenteur méticuleux, viscéralement attaché à démêler le mythe de la raison. On en a parlé, on en parle et on en parlera encore ; après tout, c’est logique quand le livre, lui, parle du monde. Jean-Jacques Bedu, L’Odyssée du savoir. Vraies sagesses et fausses croyances, tome 1 : Des origines à l’Antiquité tardive.
18/09/2026, 12:40
Un récit teinté d'amertume, où plane l'ombre de Goebbels, et qui nous ramène aux tout débuts de l'industrie du cinéma français quand on pouvait croiser dans les couloirs des studios parisiens, H-G. Clouzot, Suzy Delair, Simone Signoret, Gabin...
16/09/2026, 11:06
Ni formules toutes faites ni slogans tapageurs. Dans Une réponse, Iris Brey livre une traversée émancipatrice, entre réflexion intime et critique sur la construction du désir. Faisant la part belle aux trajectoires obliques, elle esquisse les contours d’une éthique attentive aux violences que subissent les démunis et les minoritaires, le viol et l’inceste au premier chef.
15/09/2026, 15:20
Brandon Sanderson a souvent construit ses mondes autour d’une mécanique : des règles, des pouvoirs, une prophétie, puis des personnages chargés d’en éprouver les limites. Ténébreux retourne la pièce. Paul Tanasin n’est pas l’élu promis à sauver un royaume : à Mirandus, il est celui que l’histoire attend pour le détruire. Un changement de perspective simple sur le papier, autrement moins sage en images.
15/09/2026, 15:17
Un livre inclassable en cette rentrée : l'imagination fertile de Thomas Gunzig questionne pêle-mêle la science, le futur, le capitalisme, notre humanité en perdition et notre rapport au deuil, à la mémoire ou à la mort.
15/09/2026, 15:04
Qu'on ait trouvé son enfant dans un chou, dans une rose ou dans sa propre chair, l'affaire n'a que faire des doctrines. Pédagogie libérale, rigoriste ou bricolée : rien ne protège de l'expérience nue. Non par défaut d'instinct, mais parce que l'épreuve est structurelle — un vertige existentiel qu'une simple question d'enfant suffit à faire basculer.
15/09/2026, 09:59
Hilda Bustamante est morte depuis un an. Elle se réveille sans souvenir de son décès, sans savoir pourquoi elle se retrouve dans le cimetière. Pour célébrer cette nouvelle vie, elle va sonner les cloches de l’église à toute volée au point d’éclater toutes les vitres du village et regagne sa maison. Hilda Bustamante revient de Salomé Esper, traduction d’Hélène Serrano.
14/09/2026, 13:02
À la Strange Academy, la rentrée ne ressemble pas franchement à une rentrée. Ici, les élèves viennent d’Asgard, de Weirdworld ou de la Dimension Noire, un géant du givre partage les couloirs avec une fée et le fils de Dormammu tente de ne pas finir comme papa. Dans
13/09/2026, 14:53
Cette semaine, la Booksletter passe des partitions de Nino Rota aux archives du KGB, du spleen d’un tueur imaginé par Edgardo Scott aux patients qui réapprennent les gestes les plus simples après une lésion cérébrale. En chemin, Alexander Krauss rappelle combien les outils façonnent les découvertes scientifiques. Cinq livres, cinq manières d’explorer les zones où l’art, l’histoire, la médecine et la science déplacent notre regard sur notre monde.
12/09/2026, 11:30
Oklahoma, 1935. L’Amérique mord la poussière : une ville s’enfonce dans le Dust Bowl tandis qu’un tueur profite du chaos. Avec Dust to Dust, Phil Bram et J.G. Jones construisent un polar historique lent, suffocant et visuellement saisissant, dont la résolution convainc moins que l’atmosphère. Delcourt publie en français ce récit complet, traduit par Laurent Queyssi.
11/09/2026, 12:16
La rentrée littéraire c'est aussi la rentrée des classes avec, au programme, cette leçon d'Histoires sur la guerre d'indépendance des États-Unis et la toute première expédition du très jeune La Fayette outre-Atlantique.
10/09/2026, 09:00
Virginia met un peu de couleur dans le gris du quotidien, elle fait équipe avec le narrateur, un jeune homme, factotum, qu’elle a pris sous son aile immédiatement, comme une mère poule. Une relation fusionnelle s’installe entre eux avec une idée obsessionnelle pour Virginia : préparer une fête pour égayer cet univers clos.
07/09/2026, 13:45
Elle paraît inquiétante Frédérique dite « la grande Frédé » sur la couverture du nouveau roman de Nicolas Robin, et il y a de quoi : cette grande rousse d’un mètre quatre-vingt-cinq, mène une vie terne entre son job d’hôtesse de l’air au sol- parce qu’elle a peur de l’avion- et la garde du chat de sa voisine, elle aussi hôtesse de l’air et dépressive.
07/09/2026, 12:01
En une dizaine d’années, les éditions Vibration se sont fait une place remarquée et incontournable avec ses publications sur la poésie russe. La situation actuelle n’incite guère à la curiosité pour découvrir ou redécouvrir les poètes de cet empire, et c’est un tort, car la poésie de cette partie du monde épouse l’histoire de son pays et de ses soubresauts. Une histoire mouvementée perçue à travers la sensibilité d’auteurs est une formidable façon de comprendre et d’aborder ce peuple qui semble voué à une destinée unique et particulière.
07/09/2026, 11:49
Olivier Truc, s'essaie au roman de guerre et nous révèle la face cachée de la pseudo-neutralité suédoise durant la guerre. Son roman très didactique est un véritable panorama de l'histoire militaire récente de la Suède mais pèche par excès de pédagogie si bien que la mise en scène un peu artificielle manque de naturel.
07/09/2026, 05:00
À rebours du plaidoyer attendu, Jean-Pierre Winter interroge ce qui, aujourd’hui, résiste encore à la psychanalyse. Silence de l’analyste, transfert, responsabilité, absence de garantie institutionnelle : Il n’est jamais trop tard pour choisir la psychanalyse défend moins une méthode qu’une expérience de la parole et du désir, volontairement rétive aux promesses de résultats immédiats.
06/09/2026, 14:07
Cette semaine, la Booksletter traverse le XVIIIe siècle avec George Forster, ausculte la seconde présidence de Donald Trump, raconte l’énigme Mar de Marchis, envisage le scénario d’une guerre biologique et interroge l’avenir de l’intelligence artificielle avec Cory Doctorow. Cinq livres, cinq angles pour lire les inquiétudes, les impostures et les bouleversements d’un monde qui ne manque décidément ni de vertiges ni de matière à penser.
05/09/2026, 14:13
Ressuscité après Blood Hunt, Marc Spector retrouve la Mission de Minuit tandis qu’une drogue magique, Glitter, gagne les rues de New York. Jed MacKay relance son Moon Knight sans repartir de zéro : un tome nerveux, superbement noir, porté par un formidable cliffhanger, mais traversé par une inquiétude. Et si la série finissait par simplifier Marc ?
04/09/2026, 16:42
SexOD de Patrick Collignon : premier polar d'un auteur belge qui flirte avec le thriller érotique et nous emmène à Stockholm pour un été très chaud, avec ce Cluedo bien mené où, sans chandelier ni poignard, le sexe est l'arme même du crime.
03/09/2026, 18:06
Les Paysages intérieurs de Toyō Itō constitue le fil secret de ce très beau volume publié par Arléa, conçu autour de sept entretiens menés par l’architecte Maki Ōnishi et prolongés par les textes de Benoît Jacquet et Yann Nussaume.
03/09/2026, 17:27
Délaissant l'écrivain fictif Marboeuf, et douze ans après Les barrages du sable, Jean-Yves Jouannais revient avec Une forêt dans l’univers romanesque. Un récit resserré, d’une centaine de pages, qui réussit à mêler, dans une économie de mots et de moyens, l’intime et le fait historique. Une forêt, de Jean-Yves Jouannais, publié aux éditions Albin Michel, a remporté le Grand Prix SGDL de la fiction et figure dans la première sélection du Prix Goncourt 2026. Par Patrice Vibert.
03/09/2026, 13:09
L’historienne et directrice de recherche au CNRS Aude Mairey nous livre, aux éditions Armand Colin, une étude passionnante et foisonnante sur un personnage que nous pensions bien connaître : le plus célèbre archer d’Angleterre, Robin des Bois. Préparez-vous à revoir vos certitudes.
02/09/2026, 15:32
Mieux manger, mieux dormir, marcher davantage, surveiller son cœur, son poids, son cholestérol, son sommeil. Le numéro de septembre de la Revue des Deux Mondes, qui paraît sous le titre Santé, une obsession française, part d’un paradoxe singulier : jamais la médecine n’a disposé d’autant de moyens pour prolonger et protéger l’existence, et jamais, peut-être, nous n’avons autant vécu dans la crainte de tomber malades.
31/08/2026, 17:01
Pour son onzième numéro, la revue Apulée, dirigée par Hubert Haddad et publiée chez Zulma, change de format et resserre son propos autour des « utopies en résistance ». De Humberto Ak’abal à Etgar Keret, de Macedonio Fernández à Jean-Marie Blas de Roblès, écrivains et poètes y interrogent moins les lendemains qui chantent que les formes de survie, de rupture et de résistance face au désastre.
31/08/2026, 11:38
Parler de l’hystérie, c’est toujours parler d’un objet qui dérange. Un objet fuyant, instable, insaisissable, qui semble se dérober à chaque tentative de définition. L’hystérie n’est pas simplement une pathologie parmi d’autres ; elle est, depuis l’Antiquité, un point de crise pour le savoir médical. Elle met en difficulté celui qui prétend savoir, diagnostiquer, nommer, guérir. Et c’est précisément en cela qu’elle est précieuse : elle force le médecin, et plus largement la société, à interroger les limites de son propre discours.
26/08/2026, 11:46
Autres articles de la rubrique Livres
Troisième semaine en tête pour Sarah Knafo, qui cumule près de 160.000 ventes en seulement trois semaines avec Le Casse du siècle (Fayard). Une légère baisse est tout de même à relever : 43.038 exemplaires écoulés, contre 55.929 la semaine précédente. Un score qui lui permet de prendre le large sans trop de crainte.
25/09/2026, 11:47
Voyage avec un âne dans les Cévennes, de Robert Louis Stevenson, illustré par Guillaume Guilpart, préfacé par Clara Arnaud et traduit par Léon Bocquet, paraîtra le 15 octobre 2026 aux éditions Marchialy. Cette nouvelle édition illustrée revient sur le périple de douze jours entrepris par l’écrivain écossais dans les Cévennes en 1878, accompagné de l’ânesse Modestine.
25/09/2026, 08:00
Avec Fille des corbeaux, Mark Lawrence ouvre une nouvelle saga de Fantasy sombre, entre mythologie, vengeance et survie. Au cœur du récit, des jeunes filles sont formées pour devenir des « émissaires de vengeance », avant de découvrir le prix à payer pour rendre justice. Roman traduit de l’anglais par Claire Kreutzberge.
25/09/2026, 07:00
Dans L’art de boire le thé avec les crocodiles, Sarah Marquis transforme ses expéditions aux confins du monde en un guide consacré à la connaissance de soi. Face à la faim, à la peur et à l’épuisement, l’exploratrice raconte comment la nature sauvage lui a appris à dépasser ses limites et à faire confiance à son instinct.
25/09/2026, 06:00
Il y avait Jean Gabin. Et puis Jean Moncorgé. Le premier appartient aux affiches, aux répliques passées dans la langue et au patrimoine national. Le second se levait pour aller voir ses chevaux, surveillait les récoltes, pestait contre les imbéciles et tenait sa famille à portée de regard. C’est précisément là que Mathias Moncorgé et Patrick Glâtre vont chercher leur homme. Pas dans le monument : dans la cuisine, la voiture, le haras, le bureau. À paraître le 1er octobre.
24/09/2026, 17:20
Une route droite, le chauffage, du jazz en sourdine. Rien qui menace, sinon cette phrase, tombée avant le choc : « Même si je l’ignore, je vais bientôt mourir. » Galien Sarde ouvre L’échelle de Judith par une conscience qui raconte sa propre extinction. Simon rentre du cinéma, il n’arrivera pas chez lui. Déjà, le récit déborde le présent, sait ce que ses personnages ignorent. Le trajet paraît tranquille ; chaque seconde est pourtant comptée.
24/09/2026, 12:26
Avec Demba, Daniel Picouly plonge en 1906, à Marseille, dans les coulisses de la première Exposition coloniale. Rescapée de la guerre contre les troupes françaises, une ancienne Amazone doit affronter l’esclavage, l’exhibition dans les zoos humains et les fantômes d’un passé qui ne cesse de la rattraper.
24/09/2026, 08:00
Avec La Chute d’Eddie Blanket, Melissa Lucashenko fait dialoguer deux histoires séparées par cinq générations. Entre une vieille femme propulsée malgré elle sous les projecteurs et un ancêtre confronté à l’arrivée des colons, le roman mêle mémoire familiale, colonisation et combats contemporains. Traduit de l’anglais par Mireille Vignol.
24/09/2026, 07:00
La terre colle aux doigts, aux bottes, aux souvenirs. Chez Ian Manook, elle colle aussi aux hommes. La Glaise et le Feu part de là : d’une matière pauvre, lourde, ordinaire, que certains savent reconnaître, creuser, vendre et transformer. « Les argiles sont l’usure du monde. La poussière de la terre. » Deux phrases et tout le roman est posé : ce qui s’effrite, ce qui demeure, ce que les générations reçoivent avant de tenter d’en faire autre chose.
24/09/2026, 06:00
Avec À la table des écrivaines, les autrices du Parlement des écrivaines francophones mêlent recettes et récits intimes. De la soupe au pistou au tajine aux pruneaux, chaque plat devient le point de départ d’un souvenir, d’un héritage ou d’une rencontre.
24/09/2026, 06:00
Avec ce roman, Anacharsis continue ses vagabondages dans les recoins de la littérature populaire et de genre, initiés avec les ouvrages d’Alberto Ongaro, notamment, mais on peut également invoquer l’ouvrage lauréat du Trophée 813 Maurice Renault en 2015 : Krimi. Une anthologie du roman policier sous le IIIe Reich, de Vincent Platini.
23/09/2026, 17:30
Avec Paradisier superbe, Vincent Sarthou-Lajus signe un premier roman intime et poétique. Un homme séparé, père de deux adolescents et sans emploi fixe, pousse la porte d’un psychiatre pour tenter de mettre des mots sur ses désirs, ses croyances, ses amours et une existence qui lui échappe.
23/09/2026, 09:00
Avec Les Sables de Dune, Brian Herbert et Kevin J. Anderson prolongent l’univers imaginé par Frank Herbert à travers quatre nouvelles inédites. D’Arrakis à Kaitain, ces récits explorent les zones les plus sombres de la saga et reviennent notamment sur les parcours de Gurney Halleck, d’un Sardaukar et de celle qui deviendra Shadout Mapes. Traduit de l’anglais par Fabian Leroy.
23/09/2026, 08:00
« Le Moyen Âge était froid et pluvieux », « tout le monde mourait de faim », « Charles Martel a arrêté les Arabes à Poitiers »… Dans En finir avec les idées fausses sur le Moyen Âge, l’historien et vulgarisateur Guilhem Jean revient sur plus de quarante clichés attachés à cette longue période de l’histoire.
23/09/2026, 07:00
Figure du music-hall et incarnation internationale de la Parisienne, Mistinguett revient en librairie avec Toute ma vie, son autobiographie publiée en 1954 et aujourd’hui rééditée avec un appareil critique de Bruno Fuligni. Un récit où la chanteuse raconte, avec gouaille et humour, une vie passée de la banlieue à la célébrité.
23/09/2026, 06:00
En Picardie, à l’aube du XXe siècle, une histoire de haine et d’amour entre les membres de deux familles de glaisiers, la première, de petite noblesse, la seconde anarchiste et communiste. Ian Manook publiera son prochain roman, La Glaise et le feu, ce 7 octobre. Une sortie très attendue.
22/09/2026, 17:07
Avec Ricochets en eaux troubles, Cécile Cabanac signe un polar sombre autour d’une enquête lancée après la découverte de restes humains dans un canal, près de Lille. Trois enquêteurs aux motivations très différentes se retrouvent sur la piste d’un tueur en série, sur un territoire marqué par plusieurs affaires criminelles jamais résolues.
22/09/2026, 08:00
Pour sa première pièce de théâtre, Lola Lafon réunit quatre amis dans un aéroport où plus rien ne décolle. Un incident apparemment anodin fait voler leur groupe en éclats et devient le point de départ d’une réflexion sur les mots, le dialogue et notre capacité à faire société.
22/09/2026, 07:00
Dans Les Douze Césars, nouvelle saison, Delphine Jouenne met en parallèle douze dirigeants contemporains et douze figures du pouvoir romain. De Trump à Caligula, de Poutine à Tibère, l’essai cherche ce que ces rapprochements peuvent révéler des mécanismes du pouvoir et de la fascination qu’exercent les figures autoritaires.
22/09/2026, 06:00
« Que suis-je venu chercher au pays de Dazai ? » Christian Merlhiot s’interroge sur cette aventure, sur ce voyage au pays de l’auteur japonais. Pour comprendre un auteur, faut-il partir forcément sur ses traces afin de retrouver son univers ?
21/09/2026, 12:36
Pour son quinzième tome, Son Espionne royale, Rhys Bowen emmène Georgie à Sandringham House pour les fêtes de Noël. Ce qui devait être un séjour familial se transforme rapidement en enquête, après la mort de deux membres de la maison royale sur le domaine. Roman traduit de l’anglais par Blondine Longre
21/09/2026, 08:30
Dans Les Mille Morts d’Una L’Éternelle, Alix E. Harrow imagine une héroïne devenue légende nationale, dont l’histoire officielle ne correspond pas à la réalité. Un roman de fantasy qui mêle voyage dans le temps, mémoire et récit historique. Le livre a reçu le prix Locus 2026 du meilleur roman de fantasy et figurait également parmi les finalistes du prix Hugo. Il sera publié en France dans la collection Le Rayon imaginaire, dans une traduction de Thibaud Eliroff.
21/09/2026, 07:00
Avec Et soudain, la nuit, Titiou Lecoq signe un roman qui mêle vie familiale, crise locale et tensions politiques. À Gabarny, petite ville où il ne se passe habituellement rien, une série de tombes vandalisées fait ressurgir le souvenir d’un mystérieux monstre nécrophage et plonge progressivement les habitants dans la peur.
21/09/2026, 06:00
Cinquante ans après la disparition de Jean Gabin, Mathias Moncorgé et Patrick Glâtre proposent une rétrospective qui entend embrasser toutes les facettes de l’acteur. De ses rôles mythiques à des détails plus intimes et anecdotiques, Gabin de A à Z compose un portrait alphabétique de l’une des grandes figures du cinéma français.
19/09/2026, 09:00
Avec L’amour est belle, Carl Pierrecq revisite le récit de l’esclavage à travers un court roman en vers libres. Dans le village de Kayang, Inola, sage-femme, voit sa communauté basculer dans la servitude après l’arrivée d’hommes armés. Face à la déshumanisation, le chant, la mémoire et l’amour deviennent des forces de résistance.
19/09/2026, 07:00
Après Foot sentimental, Dominique Rocheteau revient sur son parcours dans Soif d’idéal. Mes années foot. De ses débuts à Étaules et ses premiers pas à Saint-Étienne aux grandes soirées européennes et à l’équipe de France, l’ancien attaquant replonge dans les moments qui ont construit sa carrière, mais aussi dans les liens et les souvenirs qui l’accompagnent.
19/09/2026, 06:30
Avec Mamayou, Marie Tibi, au scénario, et Layla Benabid, aux illustrations, proposent une aventure racontée du point de vue d’un chat peu enthousiaste à l’idée de quitter son territoire. Entre trajet en voiture, ferme inconnue et rencontres inattendues, ce récit jeunesse joue avec le décalage entre ce que vit l’animal et ce que croit comprendre son humain.
19/09/2026, 06:00
Alexandra Schwartzbrod a été correspondante au Moyen-Orient pour Libé et pour cette rentrée littéraire, elle nous propose un thriller d'anticipation : Les fantômes de Gaza, à paraître le 8 octobre prochain. Les amateurs de polars connaissent déjà sa plume, qui signe de nombreux papiers dans Libération sur la littérature policière (entre autres). Elle connait bien le Moyen-Orient et s'est lancée elle-même dans l'écriture de romans dont le dernier s'intitulait Les lumières de Tel-Aviv (2020).
18/09/2026, 15:33
Vingt ans après son décès, Philippe Noiret reste une figure majeure du cinéma et du théâtre français. Dans Philippe Noiret, un homme, mille vies, Dominique Maillet et Philippe Durant reviennent sur son parcours et cherchent à montrer l’homme qui se cachait derrière les rôles, à travers des témoignages et des paroles intimes.
18/09/2026, 15:25
Deux semaines, deux premières places. Le casse du siècle de Sarah Knafo reste largement en tête des ventes avec 55.929 exemplaires écoulés du 7 au 13 septembre 2026. Depuis sa parution, l’essai totalise déjà 116.924 ventes.
18/09/2026, 11:09
Avec La Vérité de Pinocchio, Loïc Malnati, Jean-Luc Masbou et Béatrice Tillier revisitent le célèbre récit de Carlo Collodi dans un univers mêlant pantins et steampunk. L’album s’intéresse moins à la transformation de Pinocchio en petit garçon qu’à la question de son identité et à ce qu’il doit accepter pour devenir enfin lui-même.
18/09/2026, 08:00
Toute la famille a eu de la chance, de Philippe Schwartz, paraît le 15 octobre 2026 aux éditions de l’Archipel. Dans ce roman familial inspiré de son histoire, l’auteur revient sur son enfance parisienne et sur l’été 1967, lorsque la guerre des Six Jours conduit ses parents à lui raconter un passé jusque-là largement tu, notamment l’internement et la déportation de son père.
18/09/2026, 07:00
Avec Dans le silence, tes larmes, son premier roman, Pauline Bilisari raconte la rencontre entre Lou et Romane, deux femmes que tout semble opposer mais que rapprochent leurs fragilités. Un texte choral consacré à l’amitié féminine, à la santé mentale et à la reconstruction.
18/09/2026, 06:00
Top ArticlesThélyson Orélien a-t-il oublié un prompt ChatGPT sur son site internet ? Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés Sarah Knafo double la mise : Le casse du siècle, toujours en tête des ventes
Commenter cet article