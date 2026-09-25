Michel Winock : les écrivains au cœur du débat public

Michel Winock part de loin, de la fin de l’Empire et de cette liberté encore incertaine que Chateaubriand, Mme de Staël ou Benjamin Constant vont défendre face aux différentes formes de l’autoritarisme. Il ne cherche pas à faire de ces figures des statues.

Constant, rappelle-t-il, fut successivement monarchiste, républicain et bonapartiste, mais « malgré toutes les faiblesses de son tempérament, il a défendu sans désemparer ses idées libérales ». Chateaubriand, lui, avance « toujours sur deux fronts : liberté de principe et loyalisme d’Ancien Régime ». Toute la richesse du livre est là : dans cette attention aux contradictions, aux revirements, ainsi qu’aux ambitions personnelles de celles et ceux qui entendent peser sur leur temps.

Avec Les Voix de la liberté, premier volet de ce triptyque, Winock traverse le XIXe siècle, de la Restauration aux funérailles de Victor Hugo. Il y a les combats contre la censure, les Trois Glorieuses, les espérances et les désillusions de 1848, l’exil de Hugo, la Commune, mais aussi ces voix plus populaires qui inquiètent le pouvoir. « Rien ne perturbe autant le pouvoir que ses couplets tranchants ou satiriques, repris par les foules », écrit-il à propos du chansonnier Béranger.

Le deuxième mouvement, Décadence fin de siècle, s’ouvre alors que le triomphe républicain ne dissipe ni les peurs ni les fractures. Entre la mort de Hugo et l’affaire Dreyfus, la France est travaillée par les inquiétudes sociales, la nostalgie de l’ordre ancien, le recul de la foi et les promesses souvent décevantes du progrès. « La question religieuse est, en ce XIXe siècle, au centre de tous les conflits, au cœur de toutes les interrogations philosophiques et politiques. Siècle de la mort de Dieu et siècle de la Science, le XIXe est aussi celui de la nostalgie inassouvie de la divinité, quand s’épuisent, à peine nées, les espérances de la raison. »

On ne peut guère mieux résumer cette fin de siècle où l’on redoute la décadence tout en rêvant encore de recommencement.

L’affaire Dreyfus fait ensuite entrer sur la scène publique une figure appelée à devenir centrale : l’intellectuel. Dans ce troisième temps, Winock suit les engagements, les antagonismes et les renoncements de ceux qui, de Barrès à Gide, puis de Sartre à Aron, ont incarné des manières très différentes de faire de la pensée une affaire collective.

Par leurs livres, leurs articles, leurs manifestes et leurs prises de parole, ils s’adressent à bien plus que leurs seuls lecteurs. La pensée quitte alors le cercle des lettrés : elle nourrit les journaux, les débats, les mobilisations et les fractures politiques du moment.

Michel Winock restitue les conflits d’idées, mais aussi les tempéraments, les amitiés, les haines et les séductions de la notoriété. Cette longue traversée, de la Révolution française aux dernières années de Sartre, éclaire autant notre présent, et probablement notre futur, que le passé : à l’heure où l’on annonce régulièrement « la fin des intellectuels », elle rappelle que la parole publique des écrivains ne cesse de changer de forme et de portée, mais reste indéniablement présente.

Les écrivains dans la mêlée, une façon très vivante de retrouver deux siècles de passions françaises, et de mesurer ce que la littérature perd ou gagne lorsqu’elle se mêle de politique.

Par Audrey Le Roy

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