IA et plagiat : Thélyson Orélien exclu du Prix Goncourt

Dans son communiqué, l’Académie invoque à la fois les plagiats récemment révélés dans des textes plus anciens de l’auteur et les analyses consacrées au roman. Elle estime que l’ouvrage est, « selon toute vraisemblance, très largement le produit d’une Intelligence Artificielle », en s’appuyant sur des résultats qu’elle qualifie de convergents, issus de travaux de chercheurs et de journalistes.

Concernant les publications antérieures de Thélyson Orélien, l’Académie évoque explicitement « les plagiats dont son auteur s’est rendu coupable au fil du temps et qui viennent d’être révélés ».

L’institution justifie sa décision par sa volonté de « préserver l’intégrité du Prix Goncourt » et rappelle que son rôle consiste à « promouvoir et couronner la littérature écrite par des femmes et des hommes ». Elle entend également adresser « un message clair » aux participants du Goncourt des Lycéens, du Goncourt des Détenus et des nombreux Choix Goncourt de l’étranger : l’Académie affirme qu’elle ne souhaite « cautionner ni adouber » des textes générés avec l’aide de l’intelligence artificielle.

L’Académie précise qu’elle ne fera pas d’autre commentaire. Sa deuxième sélection doit être rendue publique le 6 octobre.

Deux jours plus tôt, le président de l’Académie Goncourt appelait encore à « la prudence » avant de « jeter en pâture » l’écrivain. Il expliquait avoir beaucoup apprécié C’était ça ou mourir et n’avoir « à aucun moment » soupçonné, à sa lecture, un recours à l’intelligence artificielle. Il avait toutefois prévenu que si de nouveaux éléments apparaissaient avant le 6 octobre et apportaient des « preuves irréfutables », l’Académie prendrait une décision. Celle-ci est finalement intervenue dès le 25 septembre.

C’était ça ou mourir figure toujours dans les premières sélections du Renaudot, du Femina, du Médicis et du Prix Décembre, sans qu’aucun de ces jurys ait annoncé son retrait. Le roman figure également dans la sélection publiée début septembre pour le Goncourt des lycéens. Thélyson Orélien avait par ailleurs remporté le Prix Méduse, le Prix Première Plume et le Prix Roman News Publicisdrugstore – Les Échos Week-End, avant de recevoir, le 21 septembre, le Prix du Roman Fnac 2026.

Contacté par ActuaLitté, le Prix du Roman Fnac n’avait pas encore répondu, au moment de la publication, sur un éventuel maintien ou retrait de cette récompense.

Le plagiat, plutôt que l’IA

Au Québec aussi, l’affaire semble désormais produire des conséquences bien concrètes. Thélyson Orélien avait bénéficié ces derniers mois d’une importante visibilité dans le milieu littéraire québécois.

Au Salon du livre de l’Estrie, l’auteur de C’était ça ou mourir devait être l’invité d’honneur. Les deux rencontres auxquelles il devait participer lors de sa 48e édition, organisée du 15 au 18 octobre à Sherbrooke, ont été annulées.

Le conseil d’administration explique avoir pris sa décision « après mûres réflexions », à la suite des allégations de plagiat. Les Éditions du Boréal, qui publient le roman au Québec, ont été informées de cette décision. Olivier Courtois, directeur général du Salon du livre de l’Estrie, a précisé à la radio québécoise M105 que le retrait de l’écrivain ne reposait pas sur les soupçons concernant l’utilisation de l’intelligence artificielle.

Le nom de Thélyson Orélien doit également disparaître des supports de communication du Salon. Il devait notamment participer à un grand entretien ainsi qu’à une discussion intitulée Défaire les frontières : littérature, politique et migrations, aux côtés de Ruba Ghazal.

Depuis le début de la semaine, les deux dossiers se sont en effet superposés. Les premières accusations portaient sur C’était ça ou mourir et reposaient principalement sur les résultats du détecteur Pangram. Thélyson Orélien a toujours contesté avoir utilisé une intelligence artificielle pour écrire son roman et affirme en avoir commencé la rédaction en 2017.

À LIRE - IA pas IA ? Thélyson Orélien et Grasset répondent, à droite on jubile

La controverse a ensuite changé de nature avec l’examen de textes beaucoup plus anciens. Un texte primé par Radio-Canada en 2012 présente notamment de nombreuses correspondances avec la préface du Matin des magiciens, de Louis Pauwels et Jacques Bergier. D’autres articles attribués à Thélyson Orélien reprennent très étroitement la structure ou certaines formulations de publications anglophones et hispanophones antérieures.

Maintenant la poésie

Un nouveau rapprochement, signalé le 25 septembre par le poète et éditeur Grégory Haleux et notamment relayé par l'auteur et éditeur Laurent Nunez, concerne cette fois Le Temps qui reste, recueil publié par Thélyson Orélien en 2015. Plusieurs vers présentent de très fortes similitudes avec Canto a la mujer estéril de la poétesse cubaine Dulce María Loynaz, Prix Cervantes 1992, dans sa traduction française par Claude Couffon publiée chez La Différence en 1994.

Chez Dulce María Loynaz, le passage commence par une « mère impossible » comparée à une « cathédrale submergée », chez Thélyson Orélien, celle-ci devient une « terre impossible », mais la « cathédrale submergée » demeure. La suite conserve ensuite presque intégralement la même progression : l’eau au-dessus du personnage, la lointaine lumière du soleil qui ne parvient pas à l’atteindre, la Vie qui « ne dépasse pas » sa poitrine, « se heurte » et « rebondit », puis « dévie » et « s’en va perdue ».

La question « Vers quel endroit ? », la comparaison avec la Nuit, l’absence de traces laissées par l’ombre, le « cri ensanglanté de la Vie » et jusqu’à la « divine surdité » des astres apparaissent dans les deux textes, dans le même ordre et avec des formulations identiques ou presque. Le passage de Thélyson Orélien retranche certains éléments et en modifie quelques-uns, mais conserve l’architecture, les images et une part très importante du vocabulaire de la traduction française.

« Ce matin, on apprend que Thélyson Orélien n'est pas un poète - mais juste le plagiaire d'une poétesse cubaine », écrit Laurent Nunez sur X.

Boréal suspend également la promotion du roman

Quelques heures après la décision du Salon, les Éditions du Boréal ont à leur tour annoncé la suspension des activités promotionnelles autour de C’était ça ou mourir, rapporte l'AFP, afin, expliquent-elles, d’assurer le bien-être de l’auteur.

La maison québécoise indique travailler avec Thélyson Orélien pour retracer le processus d’écriture du roman. Elle affirme qu’aucune intelligence artificielle n’a été utilisée sur le manuscrit depuis sa réception, mais reconnaît ne pas pouvoir, à ce stade, confirmer ou infirmer les accusations portant sur sa rédaction antérieure.

L’auteur, présent le 24 septembre aux Correspondances de Manosque, a pour sa part dénoncé auprès de l’AFP une volonté « d’attaquer le livre », mais également sa voix, et de le « faire taire ». Il indique vouloir attendre que la situation se calme avant de s’exprimer plus longuement.

Crédits photo : Thélyson Orélien (©JF PAGA, Grasset)

DOSSIER - Plagiat, IA : l'affaire Thélyson Orélien, la grande déflagration

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com