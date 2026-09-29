Numériser tout son catalogue est-il vraiment une bonne idée ?

Le numérique français ne forme pas un marché uniforme. D’après la synthèse statistique 2024 du Syndicat national de l’édition, il a généré 278,6 millions d’euros, soit 10,1 % du chiffre d’affaires des ventes de livres des éditeurs interrogés. Le professionnel et universitaire en représente 67,2 %, et non 67,4 %. Cette prépondérance doit être lue avec prudence : le segment inclut notamment des bases de données juridiques et médicales, souvent vendues sous forme de licences. Il ne décrit donc pas à lui seul le potentiel d’un roman converti en EPUB.

Un autre signal intéresse directement les éditeurs généralistes. En 2024, le chiffre d’affaires numérique de la littérature a progressé de 8,5 %, porté, selon le SNE, par la romance, la science-fiction et le roman policier. Cela ne transforme pas chaque titre de ces rayons en succès automatique. Cela indique plutôt où la lecture sérielle, les communautés actives et l’achat immédiat rencontrent déjà les usages numériques.

La bonne unité de départ n’est pas le catalogue entier, mais une cohorte test. Pour la constituer, six questions suffisent à faire tomber beaucoup de fausses évidences : les droits numériques sont-ils disponibles sur les territoires visés ?

Le titre possède-t-il encore une demande mesurable ? Appartient-il à une série ou à un genre familier des lecteurs d’ebooks ? Le fichier source est-il exploitable ? La mise à jour éditoriale reste-t-elle légère ? Enfin, la maison dispose-t-elle d’un résumé, d’une couverture et d’un plan de lancement à la hauteur ? Un livre de fonds régulièrement recherché peut ainsi passer devant une nouveauté sans communauté identifiée.

Le format vient ensuite. Pour un texte continu, l’EPUB à mise en page adaptable permet au lecteur de modifier la taille des caractères et au contenu d’épouser l’écran. EDRLab rappelle qu’un EPUB fixe reproduit au contraire une page aux dimensions déterminées : utile pour une bande dessinée, un album ou un ouvrage d’art, mais souvent pénible sur smartphone, où il faut zoomer et déplacer la page. Le PDF conserve également une composition, ce qui le rend pertinent pour certains documents complexes, moins pour un roman destiné à circuler sur des appareils variés.

La sélection peut donc être notée sans usine à gaz : potentiel commercial, faisabilité juridique, coût de fabrication, adéquation du format et capacité de promotion. Une première vague de dix ou vingt titres bien préparés donnera davantage d’informations qu’une numérisation massive dont personne ne suit les résultats. Les ventes, les taux de lecture lorsqu’ils sont disponibles, les territoires actifs et les retours du service client serviront ensuite à choisir la vague suivante.

Le vrai avantage du numérique n’est pas de rendre tout le fonds disponible d’un seul geste. Il est de permettre des essais rapides, mesurables et réversibles. La taille d’un catalogue impressionne ; la précision avec laquelle il répond à une demande construit ses ventes.

Quels titres méritent de passer en premier ? En partenariat avec De Marque, ActuaLitté, proposera prochainement un podcast confrontant cette grille aux observations de la société sur plusieurs centaines de catalogues.

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Crédits photo : De Marque

Par Nicolas Gary

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