Le Prix Del Duca pour la jeunesse et 50 000 € pour l'association Dulala

Dulala valorise la diversité linguistique comme levier d’apprentissage, d’inclusion et d’accès à la lecture, notamment à travers son concours de Kamishibaï plurilingue, qui a déjà touché 50.000 enfants.

Créée en 2009, l’association accompagne les professionnel.le.s et les parents pour que les enfants qui grandissent avec d’autres langues que le français à la maison puissent s’épanouir et développer tout leur potentiel. En 15 ans, l’association a formé plus de 28.000 professionnel.le.s sur les questions de plurilinguisme et d’inclusion. À travers elles et eux, ce sont plus de 600.000 enfants qui ont amélioré leurs compétences en langues et en français.

Pour l’édition 2026, la thématique du Prix a été proposée par l’Académie française, très investie dans ce domaine. Elle vise à encourager des initiatives permettant de transmettre et développer le goût et la pratique de la lecture chez les jeunes ; de favoriser l’apprentissage et la maîtrise de la langue française ; de susciter la découverte de la littérature. Les projets devront bénéficier principalement à des enfants et adolescents scolarisés du primaire au collège.

Ce prix s’inscrit dans un contexte de recul préoccupant des pratiques de lecture chez les jeunes. Selon une étude du Centre national du livre, les jeunes consacrent aujourd’hui jusqu’à dix fois plus de temps aux écrans qu’à la lecture de livres.

Face à ce constat, la Fondation a choisi de soutenir des initiatives capables de recréer un lien durable entre la jeunesse et la lecture, et ce faisant, la langue française et la littérature. Elle souhaite valoriser des projets concrets, ancrés dans les territoires, qui développent le goût de lire dès le plus jeune âge et contribuent à la transmission des savoirs.

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« Chaque langue est un regard sur le monde. Une manière de mieux le connaître, et donc, peut-être, de plus le protéger. Alors vive Dulala, cette association qui, nous aidant à passer D’Une LAngue à L’Autre, multiplie notre curiosité », a souligné Érik Orsenna, de l’Académie française, orésident du jury du Prix Del Duca pour la jeunesse 2026.

Créé en 2025, à l’occasion du cinquantième anniversaire de la Fondation, le Prix Del Duca pour la jeunesse est désormais attribué chaque année afin de soutenir des projets porteurs de valeurs de transmission et de solidarité. Doté de 50.000 €, ce prix récompense une personne morale engagée dans une action en faveur de la jeunesse, en soutenant financièrement un projet tourné vers l’humain et porteur d’avenir.

Photographie : Érik Orsenna, Anne Stevanato - Déléguée générale de l’association DULALA - et Xavier Darcos, Chancelier de l’Institut de France et Président de la Fondation Del Duca © Gilles Arbwick

Par Dépêche

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