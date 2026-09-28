Un fiancé disparu sur le Nil, une tueuse en cavale : Noël tourne au mystère

À Los Angeles, une grève de l’industrie du cinéma offre à Jo, scénariste, une occasion inattendue : enfin pouvoir se consacrer à l’organisation de son mariage avec Lawrie. À St Mary Hill, sa voisine Violette McPherson, septuagénaire énergique, prend déjà les choses en main. Mais rien ne va se dérouler comme prévu : une tueuse en série s’échappe de son asile, Lawrie disparaît sur le lac Nasser et la météo vient compliquer encore un peu plus les festivités.

Des mystères jusque sous le soleil égyptien

De l’Angleterre à l’Égypte, la bande de St Mary Hill se retrouve plongée dans une enquête qui mêle lettres manuscrites, hiéroglyphes indéchiffrables, trésor caché et morts suspectes. Dans cette ambiance de Noël, les ingrédients du Cosy Mystery sont donc au rendez-vous pour ce dernier épisode de la série.

Les éditions Robert Laffont nous en proposent un extrait, à paraître le 8 octobre :

Carine Pitocchi est l’autrice de la saga historique Les Rêves de nos mères et de la série à succès des Cosy Christmas Mystery.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Lina Tinel-Sebie

Contact : avantparution@actualitte.com