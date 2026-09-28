Mère solo : derrière la "maman parfaite", le joyeux bazar du quotidien

Clotka vit seule avec ses deux filles et raconte, en histoires courtes, les journées qui s’enchaînent dans un « doux et joyeux bazar ». Réveils en retard, enfants qui ne répondent pas quand vient l’heure de passer à table, crises existentielles autour du jeu ou devoirs à faire — pour les enfants comme pour les adultes : la vie de mère solo se compose d’une succession de situations dans lesquelles le comique n’est jamais très loin de la tendresse.

Loin de l’image lisse de la « mère parfaite », Mom alone joue sur les contradictions, les agacements, les joies et les moments de complicité qui composent cette réalité familiale. Le recueil assume un ton à la fois drôle, incisif et tendre, avec des scènes dans lesquelles parents comme enfants pourront reconnaître quelques-uns de leurs propres réflexes.

Les éditions Actes Sud nous en proposent un extrait, à paraître le 14 octobre :

Clotka, pseudonyme de Clotilde Szymanski, est illustratrice et autrice de bande dessinée française, principalement dans le domaine de la jeunesse. Après La Poussette, réalisé avec Vincent Farasse et publié en 2026, Mom alone est sa deuxième bande dessinée chez Actes Sud.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Lina Tinel-Sebie

Contact : avantparution@actualitte.com