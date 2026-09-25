Édouard Philippe en conversation avec Olivier Norek, sur LCP

Dans Conversation française, Anna Cabana provoque et guide la rencontre entre un candidat à l’Élysée et un écrivain contemporain : deux façons de raconter la France, le monde et l’époque. « Que se passe-t-il lorsqu’on retire au candidat ses éléments de langage et qu’on le place face à quelqu’un qui est lui aussi un conteur d’histoires ? », interroge la chaine, avant de répondre : « La littérature devient un miroir singulier et inattendu de la politique. »

Pour ce premier rendez-vous, Anna Cabana a réuni Édouard Philippe, candidat à l'élection présidentielle, ancien Premier ministre et maire du Havre, et Olivier Norek, écrivain, auteur de romans policiers traduits dans le monde entier et lauréat du Prix Renaudot des lycéens 2024 pour Les Guerriers de l'hiver (Michel Lafon).

L'émission est à découvrir en version longue sur la chaîne YouTube de LCP, dès ce vendredi 25 septembre, mais aussi sur LCP.fr, dès le samedi 26 septembre, avant une diffusion sur LCP le jeudi 1er octobre à 20h30.

Des rediffusions sont aussi annoncées le vendredi 2 octobre à 16h et le dimanche 4 octobre à 17h sur LCP. TF1+ permettra aussi un visionnage jusqu'au 8 novembre 2026, tandis que la discussion restera disponible sur LCP.fr, la chaîne YouTube de LCP et la plateforme france.tv jusqu'au 23 septembre 2028.

À noter, la version antenne dure 26 minutes, quand celle destinée aux plateformes et réseaux, comme YouTube, atteint les 50 minutes.

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« Avec ce concept d’émission inédit, c’est un regard original sur la personnalité des candidats et candidates à la présidentielle que nous allons offrir tout au long de cette saison. Je me réjouis donc de ce partenariat noué entre notre chaîne parlementaire et La Tribune Dimanche et du pont créé avec talent entre littérature et politique par Anna Cabana », se félicite Emmanuel Kessler, président-directeur général de LCP.

L'émission a été conçue en partenariat avec La Tribune Dimanche et Meridiani.

Photographie : Conversation française-Édouard Philippe, Olivier Norek, © Lionel Guéricolas / Agence 1827 pour LCP

Par Dépêche

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