Trois polars rares de Sergio Toppi réunis dans une édition limitée

Contraint de respecter les codes des séries Bonelli, Toppi parvient néanmoins à imposer son style unique et à explorer une liberté graphique remarquable. Je vous invite à découvrir et savourer ces trois polars d’exception, magnifiés par le trait inimitable de Sergio Toppi. Trois ouvrages indispensables qui trouveront naturellement leur place dans la bibliothèque de tous les amateurs de bande dessinée et de grands récits.

Pour vous parler de ces trois ouvrages, quoi de mieux que vous résumer les trois titres :

L'épisode Traces de sang : Jacky Duvall n’a pas eu une vie facile, mais ce qui l’attend semble être bien pire. Seule au monde et fuyant tout le monde, elle cherche refuge à New York de la furie du brutal Levasseur et de ses sbires. Mais pourquoi la recherche, ce qui se cache derrière le voyage aventureux d’une jeune fille des marais de la Louisiane à la Grande Pomme ?

Une tragédie inimaginable, mûrie depuis longtemps dans l’isolement qui enveloppe les terres inhospitalières des Cajuns et la dégradation familiale... Une tragédie sur laquelle Nick Raider ne pourra faire la lumière que grâce à l’aide de la combattante Sarah Himmelman et des coéquipiers habituels : Marvin, Jimmy et tous les "anges en uniforme" du District Central !

L'épisode Sans respiration : Pour éliminer Greed, un dangereux repenti, la famille Zarro envoie des tueurs à gages dans la maison où il est gardé sous surveillance. Les tueurs éliminent les agents fédéraux qui surveillent Greed, mais celui-ci parvient à s’échapper et à faire disparaître ses traces. Au courant du massacre, Nick Raider rend visite à don Zarro dans sa propriété.

C’est avec étonnement qu’il découvre que, vieux et malade, le patron de la pègre (avec lequel il avait collaboré dans le passé pour la capture d’un parrain émergent) est sur le point de passer le relais à son inepte petit-fils Mike. Même si le vieil homme ne l’admet pas, c’est probablement son héritier qui a ordonné l’élimination de Greed.

L'épisode L'éternel repos : Un crime horrible bouleverse le Saint George, petite maison de retraite à la périphérie de Garden City. Un monstre a tué et déchiqueté un vieil homme sans défense. Qui aurait osé ? Julia se donne corps et âme dans l’enquête complexe qui semble la conduire directement aux portes de l’enfer. Le spectre inquiétant de la mort plane sur l’hospice. Derrière la façade de la solitude et de l’abandon, Julia fait une découverte horrible et dramatique...

Retrouvez cette campagne sur Ulule.

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

Contact :