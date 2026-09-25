Alaska : cancel culture, congélation chamanique et vélo d’appartement

Émilien a aussi subi un accident de moto. Rien de rocambolesque, c’est d’ailleurs plutôt humiliant ; surtout puisqu’il a ensuite été coincé pendant 3 mois en rééducation, entourés de petits vieux en survêtement. Pas dingue pour l’égo, tout ça.

Autre problème : il a découvert par pur hasard que ses filles adorées avaient eu la merveilleuse idée de lui offrir un vélo d’appartement pour son anniversaire. Le genre de cadeau qu’on fait pour aider son pauvre père à se mettre en forme. Se maintenir. Mieux vivre les prochaines années – les dernières, surtout. Mais le vrai coup de grâce ? Ce critique littéraire qui, lors d’une émission de radio, a tout bonnement descendu son nouveau livre.

Allant même jusqu’à le traiter de Petit Poussif. Pour se venger, à sa manière, Émilien suit les conseils farfelus d’une de ses filles : il décide de lancer une malédiction au critique. Un morceau de papier sur lequel il inscrit son nom complet, avant de le placer dans un coin de son congélateur.

J’allais finir ma vie seul, avec une prothèse, un vélo d’appartement et un critique décongelé.

Sauf que ce qui aurait pu se limiter à quelques jours à bouder et espérer que les lecteurs finissent tout de même par trouver son roman digne d’intérêt, se transforme en une toute autre histoire. Il a suffit à Émilien de croiser Yann Garnier. Un ancien camarade du collège. Pas un ami, mais bon. Lorsqu’il demande à Émilien de prendre une photo, l’auteur se prête au jeu : un sourire, un pouce en l’air et basta.

Sauf que la photo finit sur Internet. Et que le Yann Garnier en question est apparemment un adepte des idéologies d’un certain Adolf Hitler… Sur les réseaux sociaux, les nouvelles vont vite. Bien trop vite. Le raccourci est établi : Émilien Borie serait-il lui aussi de ce bord politique ? En quelques heures, c’est toute sa vie qui lui échappe.

– Émilien, c’est délicat, il faut manoeuvrer avec une précision chirurgicale… Une précision chirurgicale. On parlait d’un néonazi qui se tripotait la bite dans le CDI du collège et qui prétendait être mon ami, il s’agissait juste de réfuter cette dernière information, pas d’effectuer un triple pontage. J’ai commencé à faire frénétiquement les cent pas dans son bureau entre la porte et la bibliothèque. Arnaux, lui, ne bougeait pas, il semblait soupeser tout un tas de paramètres en stratège aguerri.

Un roman court, qui se lit d’une traite, et qui fait rire pour de vrai. Pas seulement souffler un peu du nez : RIRE, avec un bon « hahaha » qui s’échappe sans qu’on puisse le retenir. Chaque paragraphe est l’occasion pour l’auteur de planter des graines et nous offrir, quelques phrases plus tard, une chute d’une intelligence déroutante. C’est drôle, bien entendu ; mais c’est aussi très juste.

Fabrice Caro nous propose de traiter avec intelligence de sujets complexes. Dépossession de soi, solitude et premiers pas vers la dépression, maladresses et hontes du quotidien… le tout, sur fond de société moderne, où le droit à l’erreur aurait presque disparu. Le moindre faux pas, même inconscient, mène à un déferlement de conclusions hâtives. Heureusement, les personnes qui nous sont chères trouvent toujours une façon de nous ramener à la réalité, aux choses simples, aux choses belles…

Un bonheur de lecture.

Par Valentine Costantini

Contact : valentine.costantini@gmail.com