L’homme d’en dessous : Dans les entrailles d’une conscience en ruine

Entre la cruauté grotesque de Topor et l'enfermement mental des Carnets du sous-sol, une voix surgit, rageuse, vulnérable, irrésistiblement lucide. Celle d'un homme fracassé qui ausculte sa propre chute autant que les failles d'un monde dont il ne s'est jamais senti faire partie.

À mesure que la vérité semble se rapprocher, le réel se dérobe. Tout devient suspect : les corps, les mémoires, la ville, jusqu'aux faits eux-mêmes. Le portrait vertigineux d'une conscience en ruine.

L’homme d’en dessous raconte la trajectoire difficile d’un homme fracassé. Celui qui se cite à la première et la dernière page (détail amusant) narre son autobiographie dans un monde en déshérence, dont il se sent en marge.

Le texte est assuré, il possède une grande maturité littéraire. Il surprend par son flux narratif très tendu ; c’est un récit où s´entremêlent, se répondent, s´éclairent par effet miroir des moments de la vie de Leroux : les passages où il se remémore ses 30 ans, le fait d’avoir été témoin d’une agression dans la rue, le fait de rentrer dans des restaurants chinois, d’y surprendre son voisin Stéphane par hasard, de faire la connaissance de Thomas sur les quais de seine, d’évoquer des souvenirs d’enfance avec sa mère, les escapades à pied pour changer d’air font que dans ces fragments séquentiels, on entend le mécanisme des rouages du temps, on ressent l’espace étriqué fait d’inimitiés, que ce soit à l’intérieur de la chambre de bonne dont il est question ou de la cellule du prisonnier.

Entre-les quelques sorties extérieures et la saisie de l’arme du crime, le lecteur vaque de rencontre en rencontre, de scènes en scènes dans ce monde séquentiel où il ne fait jamais jour, qui s´annonce dangereux, beaucoup plus vil qu’il n’y paraît

"Une écriture au scalpel, incisive..."

Dans ce huis clos – c’est peut-être parce que le texte est court qu’il donne cette impression - où l’on croise autant de rats que de cafards que de voisins bobos bruyants, on entend comme l’antihéros, des voix toxiques. Lui ne recherche que le silence, la plénitude, le repos de l’âme.

J’ai bien aimé cette langue à vif, tranchante, sans concessions ni fioritures, cette écriture au scalpel, incisive qui rend compte de l’état d’esprit de l’individu. Je fus sensible à la juxtaposition habilement posée de plusieurs vies, de plusieurs trajectoires qui se croisent et s’entremêlent. Chaque scène révèle un sursaut, un vécu aussi inattendu que puissant. Dès les premières pages, le ton de ce texte haletant et érudit est donné.

La structure est plantée, et l’histoire s’anime sans délai, sans prolégomènes.

La façon de l’auteur de raconter les corps, les mouvements, les atmosphères et de rendre compte des turbulences renvoie à quelque chose de pulsionnel. C’est un texte ardent. Energique. Dépourvu de facticité. La réalité de l’antihéros révèle la poétique noire de sa descente aux enfers. Le phénomène de la spirale qui vous entraîne au fond du trou est parfaitement disséqué. Le roman crépusculaire est une réflexion passionnante sur la solitude qui plonge notre société contemporaine dans le mal-être et le manque de communication ; l’un de ses points les plus forts est de révéler tous les simulacres, les hypocrisies sociales.

Extrait :

« La lumière à l’intérieur était atroce. On aurait dit une salle de classe, enfin le souvenir que j’en avais, avec ces néons blafards qui défiguraient les visages en traçant des balafres verticales autour des yeux, de la bouche, du menton. Mes yeux mirent dix bonnes secondes à s’adapter, à se poser sur les traits ridés et inexpressifs du vieux Chinois, trapu, tout près de plats dégoulinant de sauces rouges et jaunes. Rien ne me donnait envie, au contraire.

L’odeur de friture et de poisson pourri me remontait dans la gorge, me tirant un goût acre et amer dans la bouche. Je devais manger vite, avant que mon corps ne se retourne contre lui-même. Je me rabattis sur du riz cantonnais, tout compact, visiblement préparé la veille, puis pris quelques nems, des rouleaux de printemps, et quelques vapeurs pour éviter les liquides fluorescents. Le petit vieux se leva avec difficulté, accomplissant des gestes qu’il avait répétés des centaines de fois, versant la moitié de ses sauces à côté du plan de travail.

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L’excroissance ans ma poche me pesait lourd sur la poitrine et étrangement, me donnait un sentiment de toute-puissance. Je me répétai intérieurement : en un seul tir, j e pourrais libérer ce Sisyphe de son rocher. Mais je n’en fis rien, me contentant de palper mon arme pour m’assurer qu’elle était toujours là, greffée à mon corps, désormais augmenté. »

Par Laurence Biava

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