Le Prix ALEF de l’édition scientifique 2026 distingue une publication d'ENS Éditions

Le Prix Alef de l’édition scientifique récompense une démarche éditoriale incarnée par un ouvrage de langue française publié au cours de l’année précédente, sous forme imprimée et numérique. Il distingue non seulement la qualité formelle d’un livre, mais aussi l’ensemble de la chaîne éditoriale qui le rend possible, de la sélection du manuscrit à sa diffusion et à sa valorisation auprès des publics.

De l’insurrection de 1871 à l’apparition des formations nationalistes dans l’entre-deux-guerres, l’Algérie entre dans une période de colonialisme triomphant. L’administration se renforce, les terres sont massivement transférées à des colons européens et l’ordre semble régner sur ce territoire colonisé. Pourtant, à y regarder de plus près, la vie rurale reste rythmée par une vive conflictualité sociale. Les usages des territoires forestiers font l’objet d’affrontements âpres. Les terres confisquées continuent souvent d’être occupées. Et surtout, un banditisme rural émerge et ne cesse de préoccuper l’administration coloniale. – Le résumé de l'éditeur pour Des bandits face au pouvoir colonial. Algérie, 1871-1920

Le livre d'Antonin Plarier est diffusé en accès ouvert sur OpenEdition Books dans le cadre du programme Freemium. ­

Quatre titres figuraient dans la sélection de cette nouvelle récompense.

À LIRE - Éric-Emmanuel Schmitt et Erik Orsenna en lice au Prix Littéraire des Musiciens 2026

Le Prix Alef de l’édition scientifique a été décerné à ENS Éditions lors de l’assemblée annuelle des éditeurs, le jeudi 24 septembre à 18h, en présence des représentants des structures éditoriales, des membres du jury, d’acteurs du monde académique, de l’édition et des médias spécialisés.

Créée fin 2024, l’ALEF fédère les éditeurs scientifiques publics français et porte leur voix auprès des acteurs de la recherche, des pouvoirs publics et de la société.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com