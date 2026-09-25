Sarah Knafo tient-elle la recette secrète d’un Casse du siècle ?

En deuxième position, une nouvelle entrée : Retour à Folegandros, d’Agnès Martin-Lugand (Michel Lafon). Loin derrière Le Casse du siècle, avec 13.401 exemplaires vendus. Au coude-à-coude, Cahiers de Douai ; 1re générale & techno, bac de français, d’Arthur Rimbaud, Alain Couprie et Johan Faerber (Hatier), perd sa médaille d’argent et doit se contenter du bronze, avec 12.214 ventes.

Freida McFadden est un roc, ou plutôt Le Dîner (trad. Karine Xaragai, City), toujours à la 4e place avec 11.903 lecteurs supplémentaires, atteignant 407.235 ventes cumulées pour cet opus. Derrière elle, C’était ça ou mourir de Thélyson Orélien (Grasset), primé par le Prix du Roman Fnac mais pris depuis deux jours dans une polémique sur le réseau social X autour d’accusations de recours à l’IA, progresse de trois places. Il comptabilise 11.249 ventes cette semaine.

La Vengeance de la veuve noire de Morgane Moncomble (Hugo Roman) suit avec 9554 ventes, devant L’Adolescence du perroquet d’Amélie Nothomb (Albin Michel), avec 8925 exemplaires. Une autre édition des Cahiers de Douai, d’Arthur Rimbaud et Elsa Rouvière (Belin Éducation-Gallimard), perd deux places et se retrouve 8e, avec 7618 ventes.

À la 9e place, une remontée est à signaler : Le Secret des secrets de Dan Brown (trad. Dominique Defert et Carole Delporte, Le Livre de Poche) gagne 40 places pour se hisser dans le top 10 des meilleures ventes, avec 7379 exemplaires.

Pour finir, attention, la deuxième partie de l’examen du barreau va débuter : les oraux. Le Code civil : annoté (édition 2027), dirigé par Pascal Ancel, Guy Venandet, Pascale Guiomard, Xavier Henry, Estelle Naudin, Nicolas Damas et François Tisserand-Martin (Dalloz), gagne trois places et clôt le top 10 avec 7115 exemplaires vendus.

Le Top / Flop de la semaine

Top : À couper le souffle, d’Alexis Laipsker (Pocket). Le roman gagne 97 places et remonte de la 166e à la 69e position, avec 2871 exemplaires vendus. Il met en scène le commissaire Venturi lancé dans une course contre la montre après l’enlèvement de sa fille, enterrée vivante avec dix-sept heures devant elle. Nouveautés Éditeurs

Flop : Dragon Ball Full Color – Arc Freezer, tome 2, d’Akira Toriyama (trad. Fédoua Lamodière, Glénat). Après son entrée à la 96e place la semaine dernière, le manga perd 97 rangs et tombe à la 193e position, avec 1586 exemplaires vendus. Ce deuxième volume de l’arc Freezer poursuit les affrontements sur Namek, autour de Vegeta, Krilin, Gohan et Freezer.

Quid du marché ?

Après le rebond observé la semaine dernière, le marché du livre marque le pas en semaine 38. Au total, 4,94 millions d’exemplaires ont été écoulés, contre 5,86 millions en S37, soit une baisse de 16 %. Le chiffre d’affaires suit la même trajectoire, passant de 68,06 à 59,42 millions €, en recul de 13 %.

La baisse touche les trois circuits. Les grandes surfaces spécialisées restent largement en tête avec 2,579 millions de livres vendus, soit 52 % des volumes, malgré un recul de 20 % sur une semaine. Les librairies, qui représentent 37 % des ventes, écoulent 1,817 million d’exemplaires, en baisse de 12 %. Les grandes surfaces alimentaires ferment la marche avec 544.000 exemplaires et 11 % du marché, également en recul de 12 %.

En valeur, la répartition évolue peu : les grandes surfaces spécialisées concentrent 52 % du chiffre d’affaires, devant les librairies à 39 % et les grandes surfaces alimentaires à 9 %.

La comparaison avec l’année dernière reste également orientée à la baisse : les ventes comme le chiffre d’affaires reculent de 4 % par rapport à la même semaine de 2025. Le Top représente, de son côté, 12 % des ventes et 12 % du chiffre d’affaires du marché cette semaine.

ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.

Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.

Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait.

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Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.

Crédit image : Danse macabre - David Prudhomme à Amiens, convié par le FRAC Picardie, à présenter sa version de la Danse macabre.

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com