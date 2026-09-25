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#Economie

Sarah Knafo tient-elle la recette secrète d’un Casse du siècle ?

Troisième semaine en tête pour Sarah Knafo, qui cumule près de 160.000 ventes en seulement trois semaines avec Le Casse du siècle (Fayard). Une légère baisse est tout de même à relever : 43.038 exemplaires écoulés, contre 55.929 la semaine précédente. Un score qui lui permet de prendre le large sans trop de crainte.

Le 25/09/2026 à 11:47 par Clotilde Martin

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Publié le :

25/09/2026 à 11:47

Clotilde Martin

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En deuxième position, une nouvelle entrée : Retour à Folegandros, d’Agnès Martin-Lugand (Michel Lafon). Loin derrière Le Casse du siècle, avec 13.401 exemplaires vendus. Au coude-à-coude, Cahiers de Douai ; 1re générale & techno, bac de français, d’Arthur Rimbaud, Alain Couprie et Johan Faerber (Hatier), perd sa médaille d’argent et doit se contenter du bronze, avec 12.214 ventes.

Freida McFadden est un roc, ou plutôt Le Dîner (trad. Karine Xaragai, City), toujours à la 4e place avec 11.903 lecteurs supplémentaires, atteignant 407.235 ventes cumulées pour cet opus. Derrière elle, C’était ça ou mourir de Thélyson Orélien (Grasset), primé par le Prix du Roman Fnac mais pris depuis deux jours dans une polémique sur le réseau social X autour d’accusations de recours à l’IA, progresse de trois places. Il comptabilise 11.249 ventes cette semaine.

La Vengeance de la veuve noire de Morgane Moncomble (Hugo Roman) suit avec 9554 ventes, devant L’Adolescence du perroquet d’Amélie Nothomb (Albin Michel), avec 8925 exemplaires. Une autre édition des Cahiers de Douai, d’Arthur Rimbaud et Elsa Rouvière (Belin Éducation-Gallimard), perd deux places et se retrouve 8e, avec 7618 ventes.

À la 9e place, une remontée est à signaler : Le Secret des secrets de Dan Brown (trad. Dominique Defert et Carole Delporte, Le Livre de Poche) gagne 40 places pour se hisser dans le top 10 des meilleures ventes, avec 7379 exemplaires. 

Pour finir, attention, la deuxième partie de l’examen du barreau va débuter : les oraux. Le Code civil : annoté (édition 2027), dirigé par Pascal Ancel, Guy Venandet, Pascale Guiomard, Xavier Henry, Estelle Naudin, Nicolas Damas et François Tisserand-Martin (Dalloz), gagne trois places et clôt le top 10 avec 7115 exemplaires vendus.

Le Top / Flop de la semaine

Top : À couper le souffle, d’Alexis Laipsker (Pocket). Le roman gagne 97 places et remonte de la 166e à la 69e position, avec 2871 exemplaires vendus. Il met en scène le commissaire Venturi lancé dans une course contre la montre après l’enlèvement de sa fille, enterrée vivante avec dix-sept heures devant elle. Nouveautés Éditeurs

Flop : Dragon Ball Full Color – Arc Freezer, tome 2, d’Akira Toriyama (trad. Fédoua Lamodière, Glénat). Après son entrée à la 96e place la semaine dernière, le manga perd 97 rangs et tombe à la 193e position, avec 1586 exemplaires vendus. Ce deuxième volume de l’arc Freezer poursuit les affrontements sur Namek, autour de Vegeta, Krilin, Gohan et Freezer.

Quid du marché ?

Après le rebond observé la semaine dernière, le marché du livre marque le pas en semaine 38. Au total, 4,94 millions d’exemplaires ont été écoulés, contre 5,86 millions en S37, soit une baisse de 16 %. Le chiffre d’affaires suit la même trajectoire, passant de 68,06 à 59,42 millions €, en recul de 13 %.

La baisse touche les trois circuits. Les grandes surfaces spécialisées restent largement en tête avec 2,579 millions de livres vendus, soit 52 % des volumes, malgré un recul de 20 % sur une semaine. Les librairies, qui représentent 37 % des ventes, écoulent 1,817 million d’exemplaires, en baisse de 12 %. Les grandes surfaces alimentaires ferment la marche avec 544.000 exemplaires et 11 % du marché, également en recul de 12 %.

En valeur, la répartition évolue peu : les grandes surfaces spécialisées concentrent 52 % du chiffre d’affaires, devant les librairies à 39 % et les grandes surfaces alimentaires à 9 %.

La comparaison avec l’année dernière reste également orientée à la baisse : les ventes comme le chiffre d’affaires reculent de 4 % par rapport à la même semaine de 2025. Le Top représente, de son côté, 12 % des ventes et 12 % du chiffre d’affaires du marché cette semaine.

 

/uploads/images/la-saga-la-plus-redoutable-de-l-annee-continue-sa-razzia-69579c770a2ba608876721-6ab637300f81a333684022.jpg

 

ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.

Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.

Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait. 

À LIRE - IA : la Cour des comptes presse la Culture de passer à l’acte

Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crédit image : Danse macabre - David Prudhomme à Amiens, convié par le FRAC Picardie, à présenter sa version de la Danse macabre.

 

 

 

Par Clotilde Martin
Contact : mc@actualitte.com

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Le casse du siècle

Anonyme, Sarah Knafo

Paru le 02/09/2026

144 pages

Fayard

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Retour à Folegandros

Agnès Martin-Lugand

Paru le 17/09/2026

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Michel Lafon

21,95 €

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Cahiers de Douai

Arthur Rimbaud

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Freida McFadden

Paru le 01/07/2026

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C'était ça ou mourir

Thélyson Orélien

Paru le 19/08/2026

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Grasset & Fasquelle

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La vengeance de la veuve noire

Morgane Moncomble

Paru le 02/09/2026

592 pages

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L'adolescence du perroquet

Amélie Nothomb

Paru le 19/08/2026

160 pages

Albin Michel

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Arthur Rimbaud

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Le secret des secrets

Dan Brown trad. Dominique Defert, Carole Delporte

Paru le 10/09/2026

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Code civil annoté

Xavier Henry, Alice Tisserand-Martin, Guy Venandet, Pascal Ancel, Estelle Naudin

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3498 pages

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Agnès Martin-Lugand

Paru le 17/09/2026

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Les ombres du monde

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Paru le 03/09/2026

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La route du diable

Franck Thilliez

Paru le 10/09/2026

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Fleuve Noir

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On ne badine pas avec l'amour

Alfred de Musset

Paru le 10/04/2024

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L'inconnue du quai de Javel

Philippe Jaenada

Paru le 12/08/2026

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Nous aussi

Anne Godard

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Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 29/04/2026

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François-Henri Désérable

Paru le 20/08/2026

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Discours de la servitude volontaire

Etienne de La Boétie

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Je crois que je l'ai tuée

Andrea Mara trad. Anna Durand, Iris Le Guinio

Paru le 04/09/2026

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Points

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Pour un oui ou pour un non

Nathalie Sarraute

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Tata

Valérie Perrin

Paru le 01/04/2026

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Michel Bussi

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Morgane Moncomble

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Freida McFadden trad. Karine Forestier

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Lilia Hassaine

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La femme de ménage Tome 1

Mcfadden Freida, Freida McFadden, Mcfadden Freida trad. Forestier Karine, Karine Forestier, Forestier Karine

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Yannick Haenel

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Lettres d'une Péruvienne

Françoise de Graffigny

Paru le 16/04/2025

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Petit Pays

Gaël Faye

Paru le 23/08/2017

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Anglais 5e A1 A2 New I Bet You Can

Jaillet Michelle, Andre Frederic, Chabas Simone, Denoix-smart Frédérique, Doublet Anne, Michelle Jaillet, Frédéric André, Simone Chabas, Frédérique Denoix-Smart, Collectif

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Magnard

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Antigone

Jean Anouilh

Paru le 08/06/2016

128 pages

Editions de La Table Ronde

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Le chevalier de la charrette (1176-1191)

De troyes Chrétien, Nora Nadifi, Eric Sala, Chrétien de Troyes, Mario Roques

Paru le 15/04/2026

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Hatier

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Changer l'eau des fleurs

Valérie Perrin

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L'Odyssée

Homère trad. Médéric Dufour, Jeanne Raison

Paru le 19/05/2021

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Sous les eaux d'Avalon

Michael Connelly trad. Robert Pépin

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L'étranger

Albert Camus

Paru le 07/01/1972

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Cahier de français 4e ColléGram'

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Tout le miel de la vie

Christian Signol

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Nouvelles réalistes et fantastiques

Guy de Maupassant

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Ta mère et moi

Guillaume Tonquedec, Guillaume de Tonquédec

Paru le 10/09/2026

171 pages

Stock

19,00 €

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Cahier d'exercices Grevisse 5e

Varbédian Maud, Dufour Myriam, Maud Varbédian, Myriam Dufour, Jean-Christophe Pellat

Paru le 02/04/2026

128 pages

Magnard

6,50 €

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La Grammaire par les exercices 5e

Joëlle Paul, Mathilde Sorel

Paru le 26/03/2026

128 pages

Bordas Editions

6,60 €

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La femme de ménage se marie

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 21/05/2025

106 pages

City Editions

4,90 €

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Drôles d'oiseaux !

Clément Devaux, Olivier Muller, Anne Didier

Paru le 26/08/2026

96 pages

Bayard jeunesse

12,20 €

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Cahiers de Douai

Arthur Rimbaud

Paru le 12/04/2023

124 pages

Hachette

2,50 €

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Nestor Burma dans l'île

Léo Malet, François Ravard, Jacques Tardi

Paru le 16/09/2026

87 pages

Casterman

18,00 €

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La grammaire par les exercices 4e

Joëlle Paul

Paru le 09/04/2025

128 pages

Bordas Editions

6,60 €

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Tomek

Jean-Claude Mourlevat

Paru le 13/01/2012

190 pages

Pocket

6,20 €

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Courir

Jean Echenoz

Paru le 12/09/2024

170 pages

Editions Gallimard

5,90 €

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A couper le souffle

Alexis Laipsker

Paru le 10/09/2026

368 pages

Pocket

9,30 €

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Le fabuleux piano

Sonia Devillers

Paru le 27/08/2026

288 pages

Robert Laffont

21,00 €

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Nazebrocadabra !

Mr Tan, Diane Le Feyer

Paru le 28/05/2026

70 pages

Mr Tan & Co

11,50 €

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L'amour, c'est comme un roulé à la cannelle

Valentine Maingault

Paru le 10/09/2026

416 pages

Hauteville

16,95 €

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L'intruse

Freida McFadden trad. Karine Xaragai

Paru le 06/05/2026

372 pages

City Editions

22,00 €

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Le Clan de Walden

Catherine Meurisse

Paru le 18/09/2026

147 pages

Dargaud

26,50 €

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Viser juste

Adèle Haenel, Gisèle Vienne

Paru le 21/08/2026

144 pages

L'Arche Editions

17,00 €

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Un automne pour te pardonner

Morgane Moncomble

Paru le 05/02/2025

536 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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La cuisinière de Frida

Florencia Etcheves trad. Lucie Cozic

Paru le 09/09/2026

701 pages

J'ai lu

10,90 €

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Bloom Tome 12

Saka Mikami trad. Manon Debienne, Sayaka Okada

Paru le 16/09/2026

192 pages

Nobi Nobi

7,20 €

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Cahier de Français 3e

Guillaume Diana, Fabienne Haudiquet

Paru le 29/05/2024

144 pages

Hatier

6,70 €

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Cahier de Douai

Arthur Rimbaud

Paru le 06/04/2023

176 pages

Editions Gallimard

3,00 €

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Discours de la servitude volontaire

Etienne de La Boétie trad. Ambre Perez-Parfait

Paru le 23/04/2025

192 pages

Belin

2,50 €

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Discours de la servitude volontaire

Etienne de La Boétie trad. Charles Teste

Paru le 17/04/2025

180 pages

Editions Gallimard

3,00 €

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Transylvania

Nicolas Beuglet

Paru le 13/08/2026

363 pages

Pocket

9,30 €

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Avec une carte exclusive Naruto

Ikemoto Mikio, Kishimoto Masashi, Masashi Kishimoto, Mikio Ikemoto trad. Misato Raillard

Paru le 04/09/2026

176 pages

Dargaud

7,30 €

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Code pénal annoté

Yves Mayaud, Olivier Martineau

Paru le 25/06/2026

Editions Dalloz

37,00 €

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Te retrouver en automne ; T'aimer à Noël

Carène Ponte

Paru le 17/09/2026

320 pages

Fleuve Noir

19,95 €

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Catacharmique

Eva Steamvamp, Eva Delallande

Paru le 16/09/2026

416 pages

J'ai lu

9,50 €

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La Grammaire par les exercices 3e

Joëlle Paul

Paru le 05/04/2023

128 pages

Bordas Editions

6,60 €

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Une jeunesse au temps de la Shoah

Simone Veil

Paru le 01/09/2010

187 pages

LGF/Le Livre de Poche

6,40 €

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Astérix

Alexandre Karam

Paru le 16/09/2026

112 pages

Hachette

14,95 €

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Cahiers de Douai

Arthur Rimbaud

Paru le 04/05/2023

140 pages

Nathan

3,70 €

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Français 4e Grevisse

Ariane Carrère

Paru le 26/04/2021

128 pages

Magnard

6,50 €

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Le livre de Kells

Sorj Chalandon

Paru le 19/08/2026

416 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,40 €

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Plan comptable général

Charlotte Disle

Paru le 14/01/2026

28 pages

Dunod

2,90 €

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Simple Too

Yotam Ottolenghi, Verena Lochmuller, Milli Taylor, Tara Wigley

Paru le 10/09/2026

304 pages

Hachette

38,00 €

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Lettres d'une Péruvienne

Françoise de Graffigny

Paru le 30/04/2025

287 pages

Flammarion

3,00 €

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Un Animal Sauvage

Joël Dicker

Paru le 26/03/2026

521 pages

Rosie & Wolfe

10,90 €

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Discours de la servitude volontaire

Etienne de La Boétie trad. Charles Teste

Paru le 07/05/2025

128 pages

Nathan

3,20 €

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La guerre par d'autres moyens

Karine Tuil

Paru le 13/08/2026

448 pages

Editions Gallimard

10,00 €

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Le royaume de Kensuké

Michael Morpurgo trad. Diane Ménard

Paru le 17/05/2018

160 pages

Editions Gallimard

8,95 €

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D'autres printemps

Virginie Grimaldi

Paru le 06/05/2026

350 pages

Flammarion

20,90 €

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Rochebrune

Sophie Divry

Paru le 19/08/2026

206 pages

Actes Sud Editions

20,00 €

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Kagurabachi Tome 10

Hokazono Takeru, Takeru Hokazono trad. Aline Kukor-Pitas

Paru le 11/09/2026

208 pages

Dargaud

7,30 €

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Une si lente agonie

Elizabeth George trad. Nathalie Serval

Paru le 17/09/2026

704 pages

Pocket

10,70 €

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Cahiers de Douai

Arthur Rimbaud

Paru le 03/05/2023

160 pages

Flammarion

2,90 €

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A retardement

Franck Thilliez

Paru le 28/04/2026

480 pages

Pocket

9,60 €

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Mon cahier d'activités Français 5e

Stéphanie Callet, Aline Delaporte, Cécile de Cazanove, Anne Revert

Paru le 20/04/2026

128 pages

Nathan

6,50 €

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Français 3e Mon cahier d'activités

Cécile de Cazanove, Pierre-Alain Chiffre, Anne Revert

Paru le 28/04/2021

143 pages

Nathan

6,50 €

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Le labo de grammaire 5e

Anne-Christine Denéchère, Catherine Hars, Véronique Marchais, Claire-Hélène Pinon, Anne Muraro

Paru le 20/04/2026

128 pages

Nathan

8,90 €

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Discours de la servitude volontaire

Etienne de La Boétie trad. Romain Enriquez

Paru le 30/04/2025

159 pages

Flammarion

2,50 €

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L'homme qui lisait des livres

Rachid Benzine

Paru le 18/06/2026

128 pages

Pocket

7,90 €

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Gaza

Marie Desplechin, Serge Bloch

Paru le 11/09/2026

47 pages

Editions de la Martinière

5,00 €

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Le Menteur

Pierre Corneille

Paru le 10/04/2024

256 pages

Hatier

3,20 €

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Tout le monde aime Clara

David Foenkinos

Paru le 14/05/2026

240 pages

Editions Gallimard

9,20 €

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Cahier de Français 4e

Lisa Bellet, Mathilde Ferrier, Fabienne Haudiquet, Anne Subervie

Paru le 29/05/2024

128 pages

Hatier

6,70 €

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Le cercle de Kern

Alexis Laipsker

Paru le 10/09/2026

440 pages

Michel Lafon

20,95 €

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Plan comptable général

Jean-Luc Siegwart

Paru le 08/01/2026

32 pages

Nathan

2,99 €

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Français 6e Grevisse

Myriam Dufour, Maud Varbédian, Ariane Carrère, Jean-Christophe Pellat

Paru le 26/04/2025

128 pages

Magnard

6,50 €

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Céleste, ma planète

Timothée de Fombelle

Paru le 19/02/2009

91 pages

Editions Gallimard

5,00 €

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La Petite Bonne

Bérénice Pichat

Paru le 02/01/2026

257 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,70 €

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Maths 5e iParcours

Katia Hache, Sébastien Hache

Paru le 21/05/2026

128 pages

Generation 5

6,50 €

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Welcome to Fae Café

Jennifer Kropf trad. Justine-Charlotte Cathelin

Paru le 16/09/2026

544 pages

J'ai lu

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Rewitched

Lucy Jane Wood trad. Agnès Espenan

Paru le 16/09/2026

574 pages

J'ai lu

10,00 €

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Le journal d'Anne Frank

Anne Frank trad. Isabelle Rosselin, Philippe Noble, Claire Desserrey

Paru le 18/05/2022

349 pages

LGF/Le Livre de Poche

7,90 €

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Magnifique humanité

Léon XIV

Paru le 25/05/2026

224 pages

Cerf

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La femme effacée

Sidonie Bonnec

Paru le 02/09/2026

407 pages

Albin Michel

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La mauvaise fille

Dandy Smith trad. Raphaëlle Pache

Paru le 02/09/2026

576 pages

J'ai lu

10,20 €

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On ne badine pas avec l'amour

Alfred de Musset, Alfred de Musset

Paru le 17/04/2024

192 pages

Flammarion

2,90 €

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Nous, les Français

Gérald Andrieu, Franck Dedieu, Jean-Laurent Cassely, Laureline Dupont, Raphaël Llorca

Paru le 27/08/2026

224 pages

Robert Laffont

25,00 €

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Le Petit Prince

Antoine de Saint-Exupéry

Paru le 01/02/2007

113 pages

Editions Gallimard

7,50 €

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Français 4e

Cécile de Cazanove, Stéphanie Callet, Pierre-Alain Chiffre

Paru le 20/04/2022

127 pages

Nathan

6,50 €

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The Cinnamon Spice Inn

Harper Graham trad. Anaïs Goacolou

Paru le 10/09/2026

384 pages

Hachette

7,90 €

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Les premières fois

Astrid Desbordes, Pauline Martin

Paru le 02/09/2026

36 pages

Albin Michel

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Les Mille et Une Nuits

Hélène Potelet, Antoine Galland

Paru le 11/01/2023

128 pages

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La vague

Todd Strasser trad. Aude Carlier

Paru le 19/02/2009

221 pages

Pocket

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Blue Lock Tome 34

Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura trad. Lilian Lebrun

Paru le 26/08/2026

192 pages

Pika Edition

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Les Misérables

Victor Hugo

Paru le 03/05/2023

304 pages

Belin

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Le Chevalier de la charrette

De troyes/stephan marc Chretien, Chrétien de Troyes, Chrétien de Troyes trad. Daniel Poirion

Paru le 22/04/2026

382 pages

Belin

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Verity

Colleen Hoover trad. Pauline Vidal

Paru le 10/09/2026

368 pages

Hugo et Compagnie

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Cahier de Français 5e

Fabienne Haudiquet, Laëtitia Marcellesi

Paru le 06/05/2026

128 pages

Hatier

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L'ange d'Auschwitz

Ellie Midwood trad. Typhaine Ducellier

Paru le 16/09/2026

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J'ai lu

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Le mariage parfait

Jeneva Rose trad. Michèle Yap

Paru le 08/06/2023

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Maths 4e iParcours

Katia Hache, Sébastien Hache

Paru le 07/06/2022

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Generation 5

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Le crime du paradis

Guillaume Musso

Paru le 03/03/2026

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Calmann-Lévy

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La première phrase du premier livre

Philippe Besson

Paru le 03/09/2026

240 pages

Julliard

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Discours de la servitude volontaire

Etienne de La Boétie trad. Charles Teste

Paru le 14/05/2025

158 pages

Actes Sud Editions

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Une unique lueur

Fred Vargas

Paru le 08/04/2026

522 pages

Flammarion

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Anne de Green Gables

Lucy Maud Montgomery trad. Hélène Charrier

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320 pages

Belin

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La locataire

Freida McFadden trad. Karine Xaragai

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392 pages

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The South Girl

Aya Estrela

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512 pages

Plumes du Web

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On aurait pu se rencontrer

François Cheng

Paru le 02/09/2026

208 pages

Albin Michel

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1984

George Orwell trad. Josée Kamoun

Paru le 28/05/2020

400 pages

Editions Gallimard

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Lakota

Caryl Férey

Paru le 13/08/2026

432 pages

Editions Gallimard

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Lancelot ou le Chevalier de la Charrette

Chrétien de Troyes trad. Emanuele Arioli

Paru le 23/04/2026

288 pages

Belin

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Jujutsu Kaisen Modulo Tome 1

Gege Akutami, Yuji Iwasaki trad. Damien Guinois

Paru le 27/08/2026

192 pages

Editions Ki-oon

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Swan Tome 1

Sarah Rivens

Paru le 10/06/2026

688 pages

Hachette

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Lettres d'une Péruvienne

Françoise de Graffigny

Paru le 07/05/2025

224 pages

Nathan

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Français 3e Grevisse

Myriam Dufour, Valentin Rietz, Maud Varbédian

Paru le 26/04/2021

144 pages

Magnard

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Un avenir radieux

Pierre Lemaitre

Paru le 08/04/2026

720 pages

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La fille au pair

Sidonie Bonnec

Paru le 25/02/2026

360 pages

LGF/Le Livre de Poche

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Français 5e

Isabelle-Marie Franchet, Emmanuelle Toudic, Amélie Archenault, Bénédicte Le Doré, Anne-Caroline Lissoir

Paru le 25/03/2026

128 pages

Bordas Editions

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Discours de la servitude volontaire

Etienne de La Boétie trad. Charles Teste

Paru le 09/04/2025

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Perceval ou le Conte du Graal

Chrétien de Troyes trad. Jean Dufournet

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Fabien Clavel

Paru le 19/06/2019

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Harry Potter à l'école des sorciers

J.K. Rowling trad. Jean-François Ménard

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Daul, Jin, Brix trad. Sabrina Damoune

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Cahier de Français 6e Cycle 3

Clémence Fafa, Laëtitia Marcellesi, Fabienne Haudiquet

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La dernière allumette

Marie Vareille

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Le chevalier de la charrette

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Le barman du Ritz

Philippe Collin

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Nanbanjin

Pedrosa, Matsumoto Taiyo, Cyril Pedrosa

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Ce que le jour doit à la nuit

Yasmina Khadra

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Nicole Trope trad. Raphaëlle Pache

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Français 6e

Stanislaw Eon du Val, Maïder Labes

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Français 6e

Cécile de Cazanove, Stéphanie Callet, Anne Revert, Anne Delaporte

Paru le 15/05/2025

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Pot-Bouille

Emile Zola

Paru le 22/04/2026

602 pages

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La promesse de l'aube

Romain Gary

Paru le 17/09/2006

391 pages

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De plumes et de pages 5e (2026) - Cahier de Français

Randanne Florence, Dewald Martine, Fize Patricia, Martine Dewald, Patricia Fize

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Magnard

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Minecraft - Voyage au bout du monde Tome 10

Kazuyoshi Seto trad. Jean-Benoît Silvestre

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Nobi Nobi

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Gokurakugai T06

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Le cahier maths&tiques 5e

Monka Yvan, Monka Florie, Yvan Monka, Florie Monka

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Français 6e ColléGram'

Isabelle-Marie Franchet, Emmanuelle Toudic, Amélie Archenault, Bénédicte Le Doré, Anne-Caroline Lissoir

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Terre des Lettres Le Labo de grammaire 4e

Anne-Christine Denéchère, Catherine Hars, Véronique Marchais, Anne-sophie Muraro, Claire-Hélène Pinon

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Nathan

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Meilleures ventes : Amélie Nothomb, enfin une rivale pour Freida McFadden ?

Du 17 au 23 août, Freida McFadden règne toujours, mais une rivale vient enfin troubler son été sans partage. Amélie Nothomb entre directement à la 2e place et s’impose comme la première nouveauté de la rentrée capable de regarder l’Américaine dans les yeux. En librairie, le mouvement est encore plus net : l'autrice de L’Adolescence du perroquet prend la tête et entraîne avec elle plusieurs romans de la rentrée. Le marché reprend lui aussi quelques couleurs, sans faire oublier un niveau toujours inférieur à celui de l’an passé.

28/08/2026, 14:34

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Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon

Du 10 au 16 août, les ventes de livres reculent nettement, sans bouleverser le sommet du classement : Freida McFadden conserve six titres dans le top 10 et Le dîner reste largement numéro un. Mais derrière cette domination, le marché commence à changer de saison : les cahiers de vacances s’effacent au profit des références de rentrée, tandis qu’en librairie, la hiérarchie se révèle sensiblement différente de celle du marché général.

21/08/2026, 13:10

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Meilleures ventes : l'odyssée de Freida McFadden n'a pas de fin

L’été sourit décidément à Freida McFadden, si tant est qu’il existe encore une mauvaise saison pour l’autrice de La Femme de ménage : Le dîner conserve largement la première place des ventes. Mieux encore, l’Américaine place six livres dans le top 10, dont deux en tête de classement. Derrière, Virginie Grimaldi, Valérie Perrin et Guillaume Musso tentent de résister. Le poche, avec neuf titres sur dix, règne presque sans partage : moins cher, plus léger, facile à emporter sur la plage.

14/08/2026, 15:27

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Plus de 9 millions de livres vendus : jusqu’où ira Freida McFadden ?

Le top 10 pris d’assaut par l’Amérique : cela vous surprend encore ? Freida McFadden écrase à nouveau le classement, avec 6 titres au sein des 10 premières places, et Le Dîner en tête. Avant de partir en vacances, un dernier regard sur les ventes stratosphériques de La Femme de ménage.

07/08/2026, 12:49

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Meilleures ventes : un top 10 sous le signe de McFadden, le retour du Jedi

Le Dîner, de Freida McFadden (trad. Karine Xaragai), conserve la première place des ventes de livres du 20 au 26 juillet 2026, avec 39.203 exemplaires écoulés. L’autrice occupe six des dix premiers rangs, tandis que la littérature au format poche rassemble neuf titres dans le top 10.

 

31/07/2026, 19:25

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Le Dîner s’éternise au sommet des meilleures ventes

Le Dîner, de Freida McFadden (trad. Karine Xaragai), conserve la première place du classement des meilleures ventes du 13 au 19 juillet 2026, avec 45.102 exemplaires écoulés. Des anciens colocataires du top 10 sont de retour cette semaine, mais les cahiers de vacances conservent tout de même leur domination.

24/07/2026, 13:43

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Freida McFadden et les cahiers de vacances : on prend les mêmes et on recommence

Le Dîner, de Freida McFadden (trad. Karine Xaragai), reste en tête des meilleures ventes du 6 au 12 juillet 2026, avec 42.080 exemplaires écoulés. Derrière, La Prof remonte à la deuxième place. Pour le suspense, il faudra repasser : les huit autres titres du Top 10 sont encore des cahiers de vacances.

17/07/2026, 12:31

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Freida McFadden reprend la tête, devant les cahiers de vacances

Nouveau livre de Freida McFadden en poche rime souvent avec nouvelle entrée dans le Top 10 — et pas à n’importe quelle place : Le Dîner s’installe directement en tête, avec 88.707 ventes en une seule semaine, du 29 juin au 5 juillet. Une entrée phénoménale. Derrière, les cahiers de vacances conservent pourtant leur mainmise sur le classement, dont ils occupent huit des dix premières places.

10/07/2026, 13:00

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Quels cahiers de vacances choisir pour oublier (sa) La Prof ?

Vendredi 3 juillet, les élèves français auront sans doute les yeux rivés sur la pendule de la classe, en attendant la sonnerie des vacances. Deux mois entiers sans retourner à l’école : un rêve pour eux, un léger vertige pour certains parents. Le remède, lui, revient chaque été : les cahiers de vacances, pour ne pas laisser les enfants deux mois sans maths, sans lecture, sans révisions ou simplement pour gagner une heure de tranquillité...

03/07/2026, 12:37

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Des meilleures ventes téléphonées ? Freida McFadden repasse devant Sarah Rivens

La prof, de Freida McFadden, prend la première place du classement en semaine 25 avec 14.534 exemplaires vendus. Le poche de J’ai lu devance Mortelle Adèle tome 23 et Les heures fragiles pour cette nouvelle semaine (du 15/06 au 21/06).

26/06/2026, 11:27

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Sarah Rivens entre en tête des meilleures ventes avec Swan

Avec 18.714 exemplaires vendus du 8 au 14 juin, Swan, tome 1 de Sarah Rivens entre directement à la première place du classement. Le livre publié chez Hlab devance La prof de Freida McFadden (trad. Karine Forestier). Derrière ce changement de tête, le top 10 réunit cinq titres classés en littérature, avec du poche, encore et encore.

19/06/2026, 11:42

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Meilleures ventes : La prof reste en tête devant Mortelle Adèle et Boualem Sansal

La prof, de Freida McFadden, traduit de l’anglais par Karine Forestier, conserve la première place des meilleures ventes en France, avec 19.866 exemplaires écoulés et 178.238 exemplaires cumulés en six semaines. Le titre publié chez J’ai lu devance Mortelle Adèle tome 23 : Nazebrocadabra !, qui gagne quatre places, et La légende, de Boualem Sansal, entrée directe sur le podium. Le haut du tableau associe un leader stable, une bande dessinée en progression et une nouveauté de littérature hors poche.

12/06/2026, 15:56

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Sous le règne de Freida McFadden, le thriller français perce et la cuisine recule

Freida McFadden conserve la première place des meilleures ventes pour cette nouvelle semaine (26/06 au 31/06) avec La prof, publié chez J’ai lu. Le roman s’écoule à 25.564 exemplaires sur la semaine et atteint un cumul de 158.372 ventes en cinq semaines de présence. 

05/06/2026, 19:06

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La prof reste numéro un des ventes : Freida McFadden domine (encore) le classement

Freida McFadden conserve la première place des meilleures ventes hebdomadaires avec La prof (trad. Karine Forestier, J’ai lu). Le thriller écoule 22.883 exemplaires sur la semaine et atteint un cumul de 132.808 exemplaires après quatre semaines de présence.

29/05/2026, 13:09

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Seule Virginie Grimaldi résiste à l’offensive Freida McFadden

Malgré l'atmosphère de vacances que la météo diffuse sur le territoire, c'est bien le corps enseignant qui occupe toute l'attention des lectrices et lecteurs. Avec 35.140 exemplaires écoulés sur la semaine, La prof de Freida McFadden (trad. Karine Forestier - J'ai Lu), campe à la première place du classement. Et pour apaiser les craintes : oui, nous rentrons dans une nouvelle ère, puisque le titre totalise déjà 109.925 ventes après trois semaines de présence.

22/05/2026, 10:06

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Meilleures ventes : L’Empire McFadden contre-attaque

Et quand y'en a plus… y'en a finalement encore. Le raz-de-marée Freida McFadden frappe une nouvelle fois. Deux nouveaux titres ont déjà conquis son public et c’est le retour de la domination américaine pour cette nouvelle semaine (du 04/05 au 10/05). Alors, Force ou Côté obscur ?

15/05/2026, 11:34

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Meilleures ventes : La prof entre en tête devant Franck Thilliez et Fred Vargas

Avec 29.696 exemplaires vendus sur la semaine, La prof, de Freida McFadden, s’installe directement à la première place des meilleures ventes. Le poche publié par J’ai lu atteint 29.831 ventes cumulées. Derrière lui, L’autre moi, de Franck Thilliez, bondit au 2e rang avec 19.647 exemplaires, tandis qu’Une unique lueur, de Fred Vargas, complète le podium avec 15.271 ventes. Le haut du classement associe une entrée en tête, une forte progression et la résistance d’un titre déjà installé.

12/05/2026, 11:39

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Meilleures ventes : Fred Vargas reste en tête devant Valérie Perrin et Spy x Family

Avec 25.475 exemplaires vendus cette semaine, Une unique lueur de Fred Vargas conserve la première place du classement (semaine 17, du 20 au 26 avril). Le roman publié par Flammarion totalise désormais 101.508 ventes en trois semaines de présence. Derrière lui, Tata de Valérie Perrin remonte au 2e rang (15.087 exemplaires), tandis que le tome 16 de Spy x Family entre directement sur la troisième marche du podium avec 14.721 ventes.

 

05/05/2026, 10:15

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Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin

Le top 10 de cette semaine connaît très peu de changements par rapport à la précédente. Les trois premières places du podium restent inchangées : Fred Vargas, Eiichirō Oda (One Piece) et Valérie Perrin conservent leurs médailles.

24/04/2026, 11:54

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Succès immédiat pour Fred Vargas : Adamsberg propulse les ventes

Le commissaire Adamsberg est de retour : Fred Vargas signe un come-back remarqué, comme d'habitude, avec Une unique lueur (Flammarion), qui s’installe directement en tête du classement dès sa sortie, avec 38.110 exemplaires vendus pour cette nouvelle semaine (06/04 au 12/04).

17/04/2026, 11:48

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Valérie Perrin numéro 1 des ventes : son roman Tata surclasse tout le monde

Personne ne demandera à Tata pourquoi elle tousse, parce que Tata ne tousse pas. En revanche, Valérie Perrin débarque à la toute première place avec 18.764 ventes de son roman (Livre de Poche) dans le classement Edistat. Sur cette semaine 14 (30 mars - 5 avril), les best-sellers poussent de leurs bras musclés l’Américaine Freida McFadden hors du top 10… mais l’Amérique n’a pas dit son dernier mot. 

10/04/2026, 15:43

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Guillaume Musso et Bernard Minier : un doublé, en duo

Mais que se passe-t-il ? Guillaume Musso mange le marché pour cette semaine 13 (23-29 mars), avec ses deux romans : Quelqu'un d'autre aligne 18.601 tomes (poche) et Le Crime du paradis ajoute 14.556 volumes de plus (grand format). En somme, le romancier palois prend la tête des meilleures ventes, sans trop de difficultés, puisqu'il occupe ces deux premières places depuis un mois maintenant.

03/04/2026, 12:02

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Le choc des générations : Leïla Slimani vs Monsieur Madame dans les meilleures ventes

Toujours en pôle position, Guillaume Musso gère sa course sans rencontrer d'obstacles et signe un nouveau doublé à l’issue de cette semaine (12/03 au 22/03), mais avec deux écuries différentes : Le Livre de Poche et Calmann-Lévy. Pour accompagner l’écrivain français, une nouvelle entrée se hisse à la 3e place.

27/03/2026, 12:06

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L’Américaine recule, Musso s’impose : les meilleures ventes de la semaine

Pour cette nouvelle semaine (du 09/03 au 15/03), Guillaume Musso répond une fois de plus présent. Le romancier français occupe les deux premières places du classement, avec deux titres qui éloignent un peu Freida McFadden. Un peu, seulement...

 

20/03/2026, 12:29

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Coup de balai sur le classement : Guillaume Musso s’empare du podium

Un vent de fraîcheur souffle sur les meilleures ventes cette semaine (du 02/03 au 08/03). Et si vous m’aviez dit, il y a quelques mois, que le classement prendrait cette tournure, je vous aurais sans doute ri au nez...

13/03/2026, 13:11

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Pourquoi avons-nous l’impression de subir nos vies ?

Reçue par le Premier ministre espagnol et décorée de l’Ordre du Mérite civil, Gisèle Pélicot ne se contente pas de passionner les Français : pour sa deuxième semaine, elle confirme sa place de numéro 1 des ventes sur la période du 23/02 au 01/03, avec 37.840 exemplaires supplémentaires, portant son total à 97.938 ventes pour Et la joie de vivre (Flammarion).

06/03/2026, 12:55

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La France se passionne pour le récit de Gisèle Pelicot, Et la joie de vivre

En dix jours, le récit de Gisèle Pelicot, Et la joie de vivre, a pris la tête des meilleures ventes de livres en France. Avec 59.637 exemplaires c’est une première place sans conteste, pour ce témoignage coécrit avec la romancière Judith Perrignon. 

27/02/2026, 14:35

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Une nouvelle locataire dans le top des ventes de livres – mais une propriétaire inchangée

Sortie en France le 11 février 2026 aux éditions City, le nouveau roman de Freida McFadden s’installe déjà à la première place des ventes pour cette nouvelle semaine (09/02 au 15/02). Inutile de souligner que c'était prévisible...

 

20/02/2026, 15:50

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McFadden écrase, Lemaitre décroche, la peste noire revient : le top livre de la semaine

C’est la dégringolade pour Pierre Lemaitre. La semaine dernière, il conservait sa quatrième place ; cette semaine (02/02 au 08/02), il en perd encore deux et écoule 11.522 exemplaires des Belles Promesses (Calmann-Lévy). L’auteur français a tenu tête à Freida McFadden pendant plusieurs semaines, mais cela n’a pas suffi face au succès massif et durable de La Femme de ménage.

13/02/2026, 12:54

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Freida McFadden transforme le top des ventes en résidence secondaire permanente

On ne sait plus trop comment l’aborder, désormais : Freida Mcfadden reste en première place, avec 21.908 exemplaires écoulés sur cette semaine 5 (26 janvier - 1er février). Et le reste… devient presque lassant, parce qu’après La femme de ménage (trad. Karine Forestier), viennent évidemment les suites de ses aventures.

06/02/2026, 10:27

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Meilleures ventes : pour les livres, Lemaitre, étalon

Une semaine n'en suit vraiment pas une autre – ou alors une tendance globale : contrer la vague McFadden revient à vider la mer à la petite cuillère. La femme de menage reprend du poil du balai (ou le fil de l'aspirateur, au demeurant) et la tête des meilleures ventes de la semaine 4 (19-25 janvier) : 24.497 exemplaires écoulés pour le titre traduit par Karine Forestier.

30/01/2026, 10:23

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Meilleures ventes : Pierre Lemaitre marche sur l’Amérique

Un classement qui ne bouge pas, mais qui confirme une chose : l'un des romanciers préférés des Français tient ses promesses et ne faiblit pas face à l’Américaine Freida McFadden. Il est toujours premier pour cette nouvelle semaine, du 12 au 18 janvier.

 

23/01/2026, 12:16

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Pierre Lemaitre tient ses belles promesses et s’empare du top des ventes

Certains auteurs tiennent parole, dès le titre de l'œuvre : Pierre Lemaitre signe ainsi une entrée fracassante sur le marché. Il se place au sommet des meilleures ventes dès la première semaine, apportant un souffle nouveau à un classement qui ronronnait depuis plusieurs mois. Passage en revue du palmarès des derniers jours (du 05/01 au 11/01)...

 

16/01/2026, 11:36

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Le voyage de Robert Louis Stevenson dans les Cévennes s’offre une nouvelle édition illustrée

Voyage avec un âne dans les Cévennes, de Robert Louis Stevenson, illustré par Guillaume Guilpart, préfacé par Clara Arnaud et traduit par Léon Bocquet, paraîtra le 15 octobre 2026 aux éditions Marchialy. Cette nouvelle édition illustrée revient sur le périple de douze jours entrepris par l’écrivain écossais dans les Cévennes en 1878, accompagné de l’ânesse Modestine.

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Fille des corbeaux : La vengeance est un plat qui se mange froid...

Avec Fille des corbeaux, Mark Lawrence ouvre une nouvelle saga de Fantasy sombre, entre mythologie, vengeance et survie. Au cœur du récit, des jeunes filles sont formées pour devenir des « émissaires de vengeance », avant de découvrir le prix à payer pour rendre justice. Roman traduit de l’anglais par Claire Kreutzberge.

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Sarah Marquis : les leçons d’une exploratrice-aventurière

Dans L’art de boire le thé avec les crocodiles, Sarah Marquis transforme ses expéditions aux confins du monde en un guide consacré à la connaissance de soi. Face à la faim, à la peur et à l’épuisement, l’exploratrice raconte comment la nature sauvage lui a appris à dépasser ses limites et à faire confiance à son instinct.

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Enfin oser raconter notre histoire À voix haute

Elle a grandi en France, mais ses racines sont en Russie. À vingt ans, elle prend une décision : elle sera actrice, coûte que coûte. Elle cherche donc à intégrer l'École du Théâtre National de Moscou, établissement prestigieux et exigeant qui devrait lui permettre de réaliser son rêve. En parallèle, la Russie est secouée par la réélection d’un certain Vladimir Poutine, qui mène à de nombreuses manifestations dans les rues face à une démocratie qui vacille….

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“On est cernés par les cons” : Jean Gabin, loin du mythe

Il y avait Jean Gabin. Et puis Jean Moncorgé. Le premier appartient aux affiches, aux répliques passées dans la langue et au patrimoine national. Le second se levait pour aller voir ses chevaux, surveillait les récoltes, pestait contre les imbéciles et tenait sa famille à portée de regard. C’est précisément là que Mathias Moncorgé et Patrick Glâtre vont chercher leur homme. Pas dans le monument : dans la cuisine, la voiture, le haras, le bureau. À paraître le 1er octobre.

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L'échelle de Judith : la nuit tient encore, mais quelqu’un veille

Une route droite, le chauffage, du jazz en sourdine. Rien qui menace, sinon cette phrase, tombée avant le choc : « Même si je l’ignore, je vais bientôt mourir. » Galien Sarde ouvre L’échelle de Judith par une conscience qui raconte sa propre extinction. Simon rentre du cinéma, il n’arrivera pas chez lui. Déjà, le récit déborde le présent, sait ce que ses personnages ignorent. Le trajet paraît tranquille ; chaque seconde est pourtant comptée.

24/09/2026, 12:26

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Avec Demba, Daniel Picouly plonge en 1906, à Marseille, dans les coulisses de la première Exposition coloniale. Rescapée de la guerre contre les troupes françaises, une ancienne Amazone doit affronter l’esclavage, l’exhibition dans les zoos humains et les fantômes d’un passé qui ne cesse de la rattraper.

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Mistinguett ressuscite sa voix dans Toute ma vie

Figure du music-hall et incarnation internationale de la Parisienne, Mistinguett revient en librairie avec Toute ma vie, son autobiographie publiée en 1954 et aujourd’hui rééditée avec un appareil critique de Bruno Fuligni. Un récit où la chanteuse raconte, avec gouaille et humour, une vie passée de la banlieue à la célébrité. 

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Une visite royale qui tourne au meurtre

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Les Mille Morts d’Una L’Éternelle : réécrire l’histoire pour sauver une héroïne

Dans Les Mille Morts d’Una L’Éternelle, Alix E. Harrow imagine une héroïne devenue légende nationale, dont l’histoire officielle ne correspond pas à la réalité. Un roman de fantasy qui mêle voyage dans le temps, mémoire et récit historique. Le livre a reçu le prix Locus 2026 du meilleur roman de fantasy et figurait également parmi les finalistes du prix Hugo. Il sera publié en France dans la collection Le Rayon imaginaire, dans une traduction de Thibaud Eliroff.

21/09/2026, 07:00

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Et soudain, la nuit : À Gabarny, les morts commencent à parler

Avec Et soudain, la nuit, Titiou Lecoq signe un roman qui mêle vie familiale, crise locale et tensions politiques. À Gabarny, petite ville où il ne se passe habituellement rien, une série de tombes vandalisées fait ressurgir le souvenir d’un mystérieux monstre nécrophage et plonge progressivement les habitants dans la peur.

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C’était ça ou mourir : raconter l’exil avec une arme inattendue, le rire

Il y a des romans qui racontent une fuite. Celui-ci vous met des chaussures trouées aux pieds et vous pousse sur la route. Jonas Dorléon, professeur d’histoire-géographie à Carrefour-Feuilles, voit son quartier brûler, ramasse ce qu’une vie peut encore tenir dans un sac et part. Pas vers un avenir radieux : vers moins pire. C’est toute la force de C’était ça ou mourir. 

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19/09/2026, 13:00

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Gabin de A à Z : Jean Gabin raconté dans ses moindres détails

Cinquante ans après la disparition de Jean Gabin, Mathias Moncorgé et Patrick Glâtre proposent une rétrospective qui entend embrasser toutes les facettes de l’acteur. De ses rôles mythiques à des détails plus intimes et anecdotiques, Gabin de A à Z compose un portrait alphabétique de l’une des grandes figures du cinéma français.

 

19/09/2026, 09:00

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L’amour est belle : Quand l’esclavage détruit tout

Avec L’amour est belle, Carl Pierrecq revisite le récit de l’esclavage à travers un court roman en vers libres. Dans le village de Kayang, Inola, sage-femme, voit sa communauté basculer dans la servitude après l’arrivée d’hommes armés. Face à la déshumanisation, le chant, la mémoire et l’amour deviennent des forces de résistance.

19/09/2026, 07:00

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Dominique Rocheteau, "l'Ange Vert" raconte ses années foot dans Soif d’idéal

Après Foot sentimental, Dominique Rocheteau revient sur son parcours dans Soif d’idéal. Mes années foot. De ses débuts à Étaules et ses premiers pas à Saint-Étienne aux grandes soirées européennes et à l’équipe de France, l’ancien attaquant replonge dans les moments qui ont construit sa carrière, mais aussi dans les liens et les souvenirs qui l’accompagnent.

19/09/2026, 06:30

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Mamayou : un chat pas franchement ravi de partir à la campagne

Avec Mamayou, Marie Tibi, au scénario, et Layla Benabid, aux illustrations, proposent une aventure racontée du point de vue d’un chat peu enthousiaste à l’idée de quitter son territoire. Entre trajet en voiture, ferme inconnue et rencontres inattendues, ce récit jeunesse joue avec le décalage entre ce que vit l’animal et ce que croit comprendre son humain. 

19/09/2026, 06:00

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Enquête au coeur du chantier de reconstruction de Gaza

Alexandra Schwartzbrod a été correspondante au Moyen-Orient pour Libé et pour cette rentrée littéraire, elle nous propose un thriller d'anticipation : Les fantômes de Gaza, à paraître le 8 octobre prochain. Les amateurs de polars connaissent déjà sa plume, qui signe de nombreux papiers dans Libération sur la littérature policière (entre autres). Elle connait bien le Moyen-Orient et s'est lancée elle-même dans l'écriture de romans dont le dernier s'intitulait Les lumières de Tel-Aviv (2020).

18/09/2026, 15:33

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Philippe Noiret, un homme, mille vies : derrière l’acteur, l’homme

Vingt ans après son décès, Philippe Noiret reste une figure majeure du cinéma et du théâtre français. Dans Philippe Noiret, un homme, mille vies, Dominique Maillet et Philippe Durant reviennent sur son parcours et cherchent à montrer l’homme qui se cachait derrière les rôles, à travers des témoignages et des paroles intimes.

18/09/2026, 15:25

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