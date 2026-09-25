Une nouvelle édition de la Journée des auteurs européens

La Journée des auteurs européens revient pour une nouvelle édition à l'automne 2026. Pendant un mois, écoles, bibliothèques, librairies et autres structures accueillant du public pourront inscrire des événements consacrés au livre et à la lecture dans le cadre du programme Read. For Real (Lire. Ensemble).

Lancée en 2023 à l'initiative de la Commission européenne, la Journée des auteurs européens vise à rapprocher les lecteurs de la littérature européenne et de ses auteurs. Depuis 2025, l'organisation du dispositif repose sur un consortium de sept partenaires issus de cinq pays européens.

Pour cette nouvelle édition, les structures participantes peuvent proposer ou inscrire des rencontres avec des auteurs, lectures, ateliers, débats et autres actions consacrées au livre. La thématique retenue pour 2026, « Embrace togetherness » [« Célébrer le fait d'être ensemble », NdR], porte sur l'importance de l'amitié et du collectif.

En France, Ciclic assure l'accompagnement des structures qui souhaitent prendre part au programme. L'agence avait notamment accompagné 47 structures en 2025, pour 157 actions et plus de 5300 bénéficiaires.

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À l'échelle européenne, l'édition 2025 avait rassemblé plus de 300.000 participants dans 34 pays, autour de 6573 événements. Le dispositif s'étend ainsi au-delà d'une journée unique, avec une programmation répartie sur plusieurs semaines.

Crédits photo : Read. For Real (Lire. Ensemble)

Par Lina Tinel-Sebie

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