Conseil de l'UE : Xenia Fedorova sanctionnée, un éditeur russe blanchi

À quelques heures d'intervalle, des mesures restrictives émises par le Conseil de l'Union européenne ont connu des destins radicalement opposés. Ce 24 septembre, l'institution européenne a adopté un règlement actant des sanctions contre l'autrice et chroniqueuse Xenia Fedorova, figure des médias liés au milliardaire Vincent Bolloré et dont le livre Bannie est paru en mars 2025 chez Fayard.

En juillet dernier, le ministère de l'Intérieur avait émis un arrêté d'expulsion contre Fedorova, pointant son rôle de relais de la propagande russe dans les médias du groupe Bolloré, justement. L'ancienne présidente et directrice de l'information de la chaîne RT France [entre 2017 et 2022, la chaîne a fermé en 2023, accusée d'être un organe de propagande russe, NdR] a formé un recours contre cet arrêté, dénonçant une atteinte à la liberté d'expression.

Le règlement adopté par le Conseil de l'UE compliquera un peu plus la situation de Fedorova, puisqu'il procède à l'ajout de son nom sur l'annexe d'un autre règlement, 2024/2642, adopté en octobre 2024. Celui-ci portait sur les « mesures restrictives eu égard aux activités déstabilisatrices menées par la Russie » et prévoit « le gel de leurs fonds et ressources économiques et l’interdiction de mettre des fonds et des ressources économiques », pour les personnes physiques ou morales, entités ou organismes visés.

Autrement dit, Xenia Fedorova verra ses avoirs détenus dans l'UE gelés, et ne peut plus recevoir de salaire dans l'espace européen. Par ailleurs, elle se retrouve interdite d'entrée et de séjour dans les 27 pays de l'Union, et ne peut plus voyager d'un territoire à l'autre, dans ce même espace.

Pour justifier ces mesures, le Conseil de l'UE pointe « des discours en phase avec ceux promus par les autorités russes concernant la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, le soutien européen à l’Ukraine, l’OTAN et les relations entre la Russie et l’Union ». Elle a aussi « présenté le soutien occidental et européen à l’Ukraine comme un facteur de prolongation de la guerre » et « remis en cause des faits avérés ayant trait au transfert et à la déportation illégaux d’enfants ukrainiens », souligne notamment le Conseil.

Xenia Fedorova peut bien entendu contester les mesures prises par ce règlement du 24 septembre 2026 — accessible à cette adresse —, comme le prévoit l'autre règlement, celui d'octobre 2024.

Un éditeur russe retiré de la liste

Oleg Polikarpovich Tkach a justement emprunté cette voie pour contester son inscription sur la même liste que Xenia Fedorova. Son nom y apparait à partir du 9 mars 2022, et y sera maintenu en 2023, 2024 et 2025 : le Conseil de l'UE considérait en effet qu'il avait « mis en œuvre des actions ou des politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ».

Pour motiver cette décision, l'institution européenne mettait en avant sa qualité d'« [a]ncien membre du Conseil de la Fédération ayant ratifié les décisions du gouvernement concernant les “traités d’amitié, de coopération et d’assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la ‘République populaire de Donetsk’ et entre la Fédération de Russie et la ‘République populaire de Louhansk’” ».

Ces deux « Républiques populaires » sont des semi-États sécessionnistes créés par la Russie à l'Est de l'Ukraine en 2014, et depuis devenus de véritables têtes de pont des revendications territoriales russes. Ayant participé à leur création, Oleg Polikarpovich Tkach restait donc soupçonné d'apporter un soutien substantiel à la guerre expansionniste menée par la Russie.

En 2025, le Conseil ajoutait à ses motivations les fonctions de directeur et fondateur de la maison d’édition OLMA occupées par Tkach, un groupe dont la filiale Enlightenment « est impliquée directement dans la promotion de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine ».

Devant la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE), Oleg Polikarpovich Tkach a contesté ses réinscriptions successives sur la liste d'exclusion, faisant notamment valoir « sa démission en septembre 2022 [du Conseil de la Fédération] et [...] l’acquisition de deux nouvelles nationalités empêchant tout retour dans la vie politique russe ». Pour sa défense, ces choix témoignent d'« une volonté de se placer en retrait » de cette dernière.

La CJUE a entendu l'argument, même si elle considère que l'inscription initiale reste justifiée. Concernant le groupe éditorial OLMA, que Tkach a cofondé en 1991, le Conseil a commis une erreur plus flagrante, d'après l'arrêt accessible en fin d'article. En effet, Oleg Polikarpovich Tkach a quitté ses fonctions de directeur de la structure en 2004, au début de son mandat de membre du Conseil de la Fédération de Russie...

À LIRE - Lauréate PAUSE, la dessinatrice palestinienne Safaa Odah est en France

Il restait cependant lié au groupe par une fiducie, DPK Discretionary Trust, détenue à partir de 2017 par sa propre fille. Toutefois, à partir de 2021, 75 % du capital de la maison d’édition Enlightenment est passé sous le contrôle d’institutions financières détenues par l’État russe et les 25 % dans le giron de DPK Discretionary Trust jusqu'en 2025 ne permettaient pas, a priori, « au requérant de contrôler et d’influencer les activités menées par celle-ci », estime la CJUE.

En conséquence, la Cour de Justice a annulé les décisions du Conseil prises en septembre 2024 et septembre 2025 concernant les mesures restrictives appliquées à Oleg Polikarpovich Tkach.

Photographie : Le Conseil de l'UE, en 2017 (Tauno Tõhk, CC BY 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com