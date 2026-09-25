Cette BD transforme une maison hantée en machine de guerre punk

Dan Watters part d’un argument qui pourrait tenir du gag de série B — une bâtisse hantée douée de volonté, bientôt capable de prouesses encore plus extravagantes — et réussit pourtant à lui donner une véritable ossature émotionnelle. C’est là que Home Sick Pilots (trad. Julien Di Giacomo) surprend le plus.

Sous le vacarme, les fantômes et les mutations, l’histoire parle d’abord de solitude, de deuil, d’amitié et de ce que l’on transporte malgré soi. Ami n’est jamais réduite au rôle de jeune héroïne embarquée dans une mécanique surnaturelle : son rapport à la perte, à son groupe et à cet étrange refuge fournit au livre son moteur intime.

Cette assise permet à Watters de pousser très loin la surenchère sans que l’ensemble devienne totalement gratuit. Le fantastique domestique des débuts se mue progressivement en récit d’action, flirte avec le kaiju, le mecha et la conspiration, mais conserve une cohérence interne. Les éléments semés en chemin reviennent, les liens entre les personnages se déplacent et ce qui ressemblait d’abord à un collage d’influences finit par former une mythologie autonome. La grande réussite du scénario tient précisément à cet équilibre : prendre au sérieux une idée parfaitement déraisonnable.

Tout n’est pas aussi maîtrisé. À mesure que l’échelle augmente, l’inquiétude des premiers chapitres perd du terrain. Certains passages explicatifs arrivent au moment où l’image pourrait suffire, quelques affrontements durent peut-être un plus que nécessaire et la partie centrale assume nettement sa fonction de transition vers le dernier mouvement. Le livre aime tellement ses idées qu’il ne sait pas toujours laquelle laisser respirer. Ce trop-plein fait partie de son charme, mais provoque aussi quelques baisses de tension.

Caspar Wijngaard est pour beaucoup dans la manière dont l’album absorbe ces changements de registre. Son dessin demeure très lisible même lorsque les corps, les spectres et l’architecture s’imbriquent. Il privilégie des silhouettes franches, des compositions immédiatement compréhensibles et une précision qui contraste avec la saleté revendiquée de l’univers punk. Cette propreté pourrait sembler presque trop élégante pour le sujet ; elle devient au contraire essentielle dès que le chaos gagne chaque page.

La couleur joue alors un rôle narratif décisif. Roses saturés, bleus électriques, rouges agressifs et noirs massifs ne décrivent pas seulement une ambiance : ils modifient la température émotionnelle des scènes. Wijngaard colore lui-même ses planches et traite le surnaturel moins comme une apparition que comme une contamination. L’espace semble parfois vibrer sous la musique, les cadres se déforment, les doubles pages ouvrent la bâtisse comme une scène de théâtre tandis que certaines séquences presque entièrement noires imposent, à l’inverse, un arrêt brutal.

C’est dans ces variations que le tempo devient le plus intéressant. Le découpage sait étirer un geste, accélérer une traversée ou suspendre la lecture autour de quelques mots. Le lettrage d’Aditya Bidikar accompagne ce mouvement sans l’alourdir. À d’autres moments, la succession de révélations et de séquences spectaculaires donne l’impression que l’album court après son propre volume sonore. Sur 408 pages, l’énergie n’est pas parfaitement régulière.

Elle reste pourtant formidablement communicative. Home Sick Pilots ressemble à un morceau punk qui commencerait dans un garage avant de découvrir, sans prévenir, qu’il dispose d’un orchestre, d’une armée de fantômes et d’un budget de film catastrophe. Il en fait parfois trop, mais rarement par paresse. Et lorsque Watters et Wijngaard alignent enfin émotion, absurdité et spectacle, le livre trouve quelque chose de beaucoup plus précieux que son excellent pitch : une personnalité.

Par Nicolas Gary

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