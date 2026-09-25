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IA, exils et Thélyson Orélien : une semaine littéraire sous tension

Entre le 18 et le 24 septembre 2026, la revue du web littéraire s’appuie sur 243 contributions recensées par Bibliosurf : 201 avis, 14 podcasts et 28 vidéos. Romans de rentrée, controverses, exils, mémoire, violences et récits noirs composent une semaine où Thélyson Orélien domine très largement les discussions, devant Chuck Wendig, Philippe Jaenada, Franck Thilliez et Abdellah Taïa, au fil d’une réception critique particulièrement dense.

Le 25/09/2026 à 11:07 par Bernard Strainchamps

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Publié le :

25/09/2026 à 11:07

Bernard Strainchamps

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Cette semaine, les lectures se concentrent autour d’un roman-phénomène et de la polémique qui l’accompagne : C’était ça ou mourir, de Thélyson Orélien. Derrière lui, forêts inquiétantes, faits divers, survie, exils et filiations traversent les chroniques. Les critiques se partagent aussi sur plusieurs romans noirs, tandis que blogs, presse, podcasts et vidéos dessinent une réception particulièrement contrastée, entre enthousiasmes, réserves et désaccords.

Les titres les plus discutés

# Titre Auteur Mentions Sources dominantes Ventes
1 C’était ça ou mourir (Grasset) Thélyson Orélien 28 vidéos · presse · blogs 41.163
2 ★ L’Escalier dans les bois (Sonatine - trad. , Paul Simon Bouffartigue) Chuck Wendig 4 blogs 278
3 ↑ L’inconnue du quai de Javel (Flammarion) Philippe Jaenada 4 blogs · vidéos 33.319
4 ★ La route du diable (Fleuve) Franck Thilliez 4 blogs · vidéos 15.252
5 ★ Debout dans tes rêves (Julliard) Abdellah Taïa 4 blogs · presse · vidéos 1722

(données de ventes fournies par Edistat, semaine 38 du 14 au 20 septembre)

Romans en vue

La rentrée littéraire 2026 a désormais un roman-phénomène, et une polémique à sa mesure. C’était ça ou mourir (Grasset) de Thélyson Orélien, stable en tête cette semaine, continue de rassembler les jurys — du Goncourt au Renaudot, en passant par le Prix Fnac déjà décroché — tandis que Coin lecture de Nath tranche : « S’il ne faut lire qu’un livre de cette rentrée, c’est celui-ci. »

 

Nicole Giroud salue un roman « truffé de véritables perles d’écriture », quand ActuaLitté souligne comment le rire y devient « économie de survie ». Mais le roman est aussi assailli par une controverse retentissante : Le Monde rapporte que des libraires continuent à le défendre malgré les accusations d’usage de l’IA, tandis que Libération détaille les accusations et que l’auteur se défend ailleurs dans le même journal en affirmant : « [J]e ne vois pas pourquoi je ferais appel à une machine. »

 

 

Virginie Despentes s’en mêle avec fracas, comme le rapporte Libération, et Le Regard culturel évoque la notion de « littérature industrielle ». Plusieurs chaînes d’information, de M6 Info à FRANCE 24 en passant par Radio-Canada Info, ont consacré des reportages à l’affaire, tandis que franceinfo donne la parole à Nora Hamadi qui interroge le fond racial de la polémique, et que La Presse recueille les doutes intimes de l’auteur lui-même.

 

Dans un tout autre registre, L’Escalier dans les bois (Sonatine) de Chuck Wendig fait une entrée remarquée, avec son dispositif temporel confrontant cinq amis à un escalier surgi dans la forêt 20 ans plus tôt. K-libre tempère l’enthousiasme en rattachant le roman aux « énormes hou-fais-moi-peur » du genre, quand Dealer de lignes salue au contraire un « véritable labyrinthe » démoniaque, et Benzine Magazine évoque un roman « un peu trop long sans doute » mais aux « personnages faillibles et humains ».

 

L’inconnue du quai de Javel (Flammarion) de Philippe Jaenada, qui progresse encore dans les discussions, poursuit son enquête sur le fait divers de 1949 resté irrésolu quai de Javel. Autre entrée marquante, La route du diable (Fleuve), signée Franck Thilliez sous le pseudonyme Caleb Traskman, embarque le lecteur dans un survival glaçant en pleine taïga : Culturellement Vôtre parle d’un roman « qui se dévore littéralement », tandis que Les livres de K79 lui consacre également une vidéo.

 

Enfin, Debout dans tes rêves (Julliard) d’Abdellah Taïa, qui rejoint lui aussi les tables cette semaine, retrace le parcours de Majid entre précarité administrative et lien filial improvisé : Diacritik y voit « le roman de l’espoir revenu, de la Lumière dans la Nuit ».

 

Thématiques de la semaine

Mémoire et transmission

 

Plusieurs romans de la semaine interrogent ce qui se transmet — ou pas — d’une génération à l’autre. Nous aussi (Actes Sud) d’Anne Godard, pressenti pour le Goncourt, démonte « l’édifice familial » selon leclaireur.fnac.com, avec une « construction d’une remarquable précision » saluée par L’Apostrophée, tandis que l’autrice elle-même confie au micro des Midis de Culture avoir trouvé « dans la langue » le moyen de dire l’indicible.

 

Dans un registre voisin, Un retour impossible (Après Mireille) (Mercure de France) de Robin Josserand se referme sur un « entretien fictif » avec une arrière-grand-mère, loué par Diacritik, et Fille de (Finitude) d’Anne Pitteloud explore « l’éternelle quête de la reconnaissance » filiale selon Mon roman ? Noir et bien serré !.

 

Violences enfouies, violences d’État

 

La violence, qu’elle soit intime ou institutionnelle, irrigue nombre de titres. La malédiction des colons (Le tripode) frappe par son « écriture incandescente et martelée » selon En attendant Nadeau, quand Ce qui se joue (Rouergue) de Caroline Hinault donne à voir l’institution scolaire avec « beaucoup de lucidité » d’après Les mafieuses. Le thriller judiciaire n’est pas en reste avec Ceux qui frappent (Les Léonides) d’Anaïs Llobet, où Mes p’tits lus souligne la « théâtralité d’une salle de jugement ».

 

 

Exils et déracinements

 

La question migratoire traverse aussi les lectures de la semaine à travers Les Vents de Maracaibo (Michel Lafon) de María Elena Morán, dont Collectif polar salue « la colère » et « la tendresse », et Les Lieux souterrains (Christian Bourgois) de Gustavo Faveron Patriau, que Le Monde qualifie de « formidable » enchevêtrement de récits sur l’Amérique latine.

Réception critique

Du côté des romans plus discrets mais largement commentés, Rouges-Truites (Éditions POL) de Pierric Bailly suscite des jugements contrastés : La bibliothèque de Delphine-Olympe regrette un « sillon romanesque beaucoup plus anecdotique », tandis que Kesketalu ? confie ressortir « désarçonnée » sans avoir toujours adhéré à l’intrigue.

 

En votre âme et conscience (Gallimard) de S. J. Fleet fait davantage consensus : The killer inside me salue une tension maintenue sur 500 pages, rejoint par Actu du noir qui y voit un « véritable plaisir de lecture ». Le Serment (La Martinière) d’Arttu Tuominen déçoit en revanche Mes Lectures du Dimanche, qui pointe des scènes violentes trop appuyées et des questions sans réponse.

 

 

Stephen King, avec Ne Jamais Trembler (Albin Michel), reçoit un accueil mitigé de la part des Chroniques Acides De Lord Arsenik, qui évoquent « une version light » de l’auteur. Enfin, La tristesse du samouraï (Actes Sud) de Víctor del Árbol divise également : Dequoilire salue la construction en puzzle tout en regrettant une noirceur qui empêche l’attachement aux personnages.

Les Amateurs (Agullo) de Yan Lespoux illustre qu’un roman noir peut aussi se déguster avec humour, comme le confirme Le polar sonne toujours deux fois, qui y voit la preuve qu’un polar peut être drôle, tandis que Des livres et délires RCFM parle d’un « roman noir et lumineux ». De l’autre côté du lac (Éditions de Minuit) de Sylvain Prudhomme, présenté aux abords d’un lac de haute montagne dans l’entretien accordé à QWERTZ, séduit également Les Amis du Grain des Mots par sa capacité à « saisir l’essence de ce qui nous entoure » avec une écriture « calme et attentive ».

Je suis né dans la tempête (Allary) de Jérôme Colin, présenté à la Librairie francophone aux côtés de Guillaume de Tonquédec et Isabelle Cornaz, trouve un écho tout particulier chez Aude Bouquine, qui salue un texte qui « pose les bonnes questions sur notre époque » et découvre « une lumière d’espérance dans la résistance au bruit ».

Baignade surveillée (Gallimard) de Laura Kasischke (The Life Before Her Eyes) divise la critique : Papivore avoue sa déception face à des « procédés narratifs, relevant d’une mécanique bien (trop) huilée », tandis que le roman fait par ailleurs l’objet d’un long entretien au Book Club autour de cette journée particulière du 16 juillet 1969.

 

La Maison des os et de la pluie (Sonatine) de Gabino Iglesias (House of Bone and Rain) suscite des avis plus contrastés encore : Shangols juge que l’auteur « ne parvient pas à trouver le bon équilibre entre le thriller et le fantastique », quand Télérama évoque au contraire un « récit saturé de fantômes, d’une impressionnante précision », et que Dealer de lignes salue un roman « dévastateur » qui « frappe fort ».

Sources les plus actives

243 contributions recensées cette semaine (201 avis, 14 podcasts, 28 vidéos).

Source Type Chroniques
En attendant Nadeau blog 9
Le Monde presse 8
K-libre blog 7
Les mafieuses blog 6
Mes Lectures du Dimanche blog 6
Libération presse 6
Benzine Magazine blog 6
Les Amis du Grain des Mots blog 5
Le Monde du Polar blog 5
Collectif polar blog 5

Crédits illustration : Reading Room de la Boston Public Library, CC 0

 
 
 

 

Par Bernard Strainchamps
Contact : bs@bibliosurf.com

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Baignade surveillée

Laura Kasischke trad. Céline Leroy

Paru le 27/08/2026

313 pages

Editions Gallimard

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L'inconnue du quai de Javel

Philippe Jaenada

Paru le 12/08/2026

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Flammarion

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C'était ça ou mourir

Thélyson Orélien

Paru le 19/08/2026

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21,50 €

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Debout dans tes rêves

Abdellah Taïa

Paru le 20/08/2026

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Julliard

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La route du diable

Franck Thilliez

Paru le 10/09/2026

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Je suis né dans la tempête

Jérôme Colin, Jérôme Colin

Paru le 20/08/2026

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Allary Editions

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La Maison des os et de la pluie

Gabino Iglesias trad. Pierre Szczeciner

Paru le 03/09/2026

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L'escalier dans les bois

Chuck Wendig trad. Paul Simon Bouffartigue

Paru le 17/09/2026

512 pages

Sonatine

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De l'autre côté du lac

Sylvain Prudhomme

Paru le 27/08/2026

288 pages

Les Editions de Minuit

22,00 €

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La Grande Librairie : la “carte blanche” d'Adèle Haenel sur la Palestine écartée

« La page est introuvable », répond la plateforme france.tv lorsque l'on cherche à visionner la « carte blanche » de la comédienne et autrice Adèle Haenel, présentée dans l'émission La Grande Librairie, ce mercredi 9 septembre. Elle y a évoqué, en direct, deux sujets sensibles, la libération de la parole sur les violences sexuelles et la dénonciation du « génocide en Palestine » commis par l'État d'Israël. France Télévisions a censuré la rediffusion du segment, brandissant un possible non-respect de ses engagements en matière de pluralisme.

11/09/2026, 10:37

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Arendt ou Platon présidents : Les Philosophes au pouvoir, sur France Culture

La station de radio France Culture présente Les Philosophes au pouvoir, sa nouvelle proposition, comme une émission politique « pas comme les autres ». En effet, l'enseignante-chercheuse et conférencière au musée d'Orsay Laurence Devillairs imagine les programmes et actions de différents philosophes mis à la tête de l'État.

11/09/2026, 09:43

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Le Grand Monde, de Pierre Lemaitre, à écouter sur France Culture

Depuis le 7 septembre dernier, la station France Culture diffuse une série sonore en 10 épisodes qui adapte Le Grand Monde, roman de Pierre Lemaitre (Calmann-Lévy, 2022). L'œuvre est à écouter sur France Culture, du lundi au vendredi, ou sur l’application Radio France.

10/09/2026, 15:24

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Netflix remet en selle Lonesome Dove, le western-monument de Larry McMurtry

Après John Steinbeck, Zoe Kazan et Jeb Stuart s'attaquent à Larry McMurtry. Netflix a commandé une nouvelle série adaptée de Lonesome Dove (Gallmeister, trad. Richard Crevier), Prix Pulitzer 1986 et cœur d'une vaste fresque consacrée à la fin de l'Ouest américain. Le roman avait déjà donné naissance à une mini-série devenue une référence du genre, et s'apprête aussi, en France, à passer par la bande dessinée.

09/09/2026, 14:56

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Félix Moati sera Verlaine et Néven Carron Rimbaud pour Jean-Pierre Améris

La mini-série Rimbaud Verlaine — Une saison en enfer, réalisée par Jean-Pierre Améris, se concrétise. Le tournage a démarré ce 7 septembre, et se poursuivra jusqu'au 29 octobre prochain dans les régions Hauts-de-France, Grand Est et en Belgique. Félix Moati et Neven Carron sont en haut de l'affiche.

09/09/2026, 11:16

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Ghost Rider : Ryan Gosling a désormais sa date de sortie en France

Le crâne flamboyant de Marvel a trouvé son mercredi. Le nouveau Ghost Rider, porté par Ryan Gosling et réalisé par Shawn Levy, sortira dans les salles françaises le 26 juillet 2028. Deux jours plus tard, le motard surnaturel prendra la route des cinémas américains. Une précision de calendrier qui donne un peu plus de consistance au projet dévoilé cet été — et remet en selle un héros né dans les comics voici plus d’un demi-siècle.

06/09/2026, 15:30

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La Booksletter : message à l'attention des lecteurs, et d'un nouveau site

La rentrée ne se limite pas aux livres : elle concerne aussi Books. Après la pause estivale, la Booksletter reprend son rythme ce samedi 5 septembre, accompagnée d’un site entièrement repensé. Navigation accélérée, archives mieux accessibles, moteur de recherche renforcé et nouvelle organisation éditoriale : cette refonte marque surtout une nouvelle étape dans le développement du média, avec l’ambition d’élargir ses contenus et de consolider son modèle économique.

06/09/2026, 07:00

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Lilia Hassaine, Philippe Jaenada, Virginie Despentes dans La Grande Librairie

Lutter. Bousculer. Se libérer. Face à la concentration croissante des pouvoirs dans l'édition, la presse et la culture. Face à de nouveaux défis, aussi, dans le monde des lettres, des écrivains se mobilisent ! C'est là tout le programme de La Grande Librairie : Augustin Trapenard vous donne rendez-vous ce 9 septembre, sur France 5, à 21h05.

05/09/2026, 09:44

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Jules Verne, Annie Ernaux, Karine Tuil... Arte documente la création littéraire

La saison 2026-2027 d'Arte sera aussi littéraire. Outre un certain nombre de séries et de films adaptés d'œuvres, des documentaires reviendront sur des titres en particulier, des personnages et sur celles et ceux qui font ces récits. 

04/09/2026, 16:23

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Gomorra, manifeste anti-mafia : 20 ans après, la déflagration Saviano

Sur arte.tv du 20 septembre 2026 au 25 avril 2027 et sur la chaine Arte le dimanche 27 septembre 2026 à 23h40, Gomorra, manifeste anti-mafia, reviendra sur la publication du livre de Roberto Saviano. Ce documentaire inédit de la collection « Avant/après » évoquera aussi l’onde de choc politique, médiatique et culturelle que l'ouvrage a provoquée en Italie.

04/09/2026, 13:10

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Michelle Sacks, Erri De Luca, Theodor Storm... Une saison d'adaptations sur Arte

La chaine franco-allemande Arte a présenté, ce jeudi 3 septembre, sa saison 2026-2027. Familière des adaptations tirées de livres d'auteurs du monde entier, elle n'a pas failli à sa réputation. Des textes de Michelle Sacks, Erri De Luca, ou encore Theodor Storm, changés en fictions audiovisuelles, seront prochainement diffusés.

04/09/2026, 10:04

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Nolwenn Leroy dans l'adaptation d'un livre d'Olivier Adam

Il ne se passe jamais rien ici, livre d'Olivier Adam paru aux éditions Flammarion en mai 2024, a trouvé le chemin des écrans de télévision, le temps d'une mini-série de 6 épisodes, d'une durée de 52 minutes chacun. Le tournage est en cours.

04/09/2026, 10:03

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Akira, Death Note, Naruto : Yūji Yanase, vétéran de l’animation japonaise, est mort

Le réalisateur et animateur japonais Yūji Yanase est mort le 22 août 2026 à l'âge de 59 ans, des suites d'un infarctus du myocarde. Son décès a été annoncé le 2 septembre par le studio MAHO FILM, auquel il appartenait depuis 2023. Figure discrète mais particulièrement prolifique de l'animation japonaise, il avait travaillé sur des œuvres aussi diverses qu'Akira, Death Note, Hellsing, Chobits, Naruto Shippuden ou Pokémon XY, avant de réaliser de nombreuses adaptations de mangas et de light novels.

03/09/2026, 18:33

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Presse, audiovisuel, livres : Rossel veut mettre la main sur le Groupe Sud Ouest

Le groupe de presse belge Rossel est entré en négociations exclusives pour racheter environ 80 % du Groupe Sud Ouest (GSO), aujourd’hui contrôlé par la famille Lemoîne. Si l’opération aboutit, Rossel prendrait donc le contrôle du quotidien Sud Ouest et des autres activités du groupe, parmi lesquelles figurent les Éditions Sud Ouest.

03/09/2026, 17:58

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Une série Les Carnets de l'Apothicaire annoncée par Amazon Prime Video

Série manga à l'indéniable succès, Les Carnets de l'Apothicaire, de Nekokurage et Itsuki Nanao, d'après les light novels de Hyūganatsu, deviendra prochainement une production en prise de vues réelles. Amazon Prime Video a officialisé l'entrée en production de l'adaptation.

03/09/2026, 12:45

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Les producteurs de France Culture présentent leurs livres favoris de la rentrée

Période enthousiasmante pour certains, agaçante pour d'autres, la rentrée littéraire se caractérise par un embouteillage de parutions. Quelques figures de France Culture proposent leurs sélections, afin de faciliter les découvertes et, peut-être, les coups de cœur partagés...

03/09/2026, 10:46

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