Devenir un monstre : le livre de Jean Barbe devient un film

Films du Boulevard et Maison 4:3 coproduisent cette adaptation du livre de Jean Barbe, réalisée par Charles-Olivier Michaud (Anna, Ru). Le scénario, basé sur le roman, est signé par le réalisateur et scénariste Simon Lavoie (Nulle trace, Se fondre).

Paru à l'origine chez Leméac Éditeur en 2004, le roman de Jean Barbe a été remarqué par la critique, et a reçu, en 2005, le Prix des libraires du Québec et le Prix France-Québec/Philippe-Rossillon.

La distribution du long-métrage Devenir un monstre réunit Émile Proulx-Cloutier, Éric Godon, Peter Meltev, Laura Sepul et Sasha Samar. La sortie, au Québec, est programmée pour le 19 mars 2027.

Par Antoine Oury

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