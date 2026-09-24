Le musée du Chat de Philippe Geluck renaît à Bruxelles

Après avoir abandonné un projet devenu trop coûteux, Philippe Geluck a trouvé une nouvelle maison pour son Chat. Le Musée du Chat et de l’Art rigolo doit ouvrir début 2028 à Ixelles, dans l’ancienne manufacture de porcelaine Demeuldre-Coché. Plus petit que le projet initial et entièrement financé par des fonds privés, le nouvel établissement marque un changement complet de modèle.
Le 24/09/2026 à 18:01 par Hocine Bouhadjera
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24/09/2026 à 18:01
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Le Chat retombe sur ses pattes. Philippe Geluck a officialisé l’installation de son futur musée au 141-143, chaussée de Wavre, dans un ensemble patrimonial dont l’histoire remonte aux années 1830. Le site, en partie classé depuis 1997, accueillera sur quelque 2300 m² le Musée du Chat et de l’Art rigolo, rapporte l'AFP.
L’ouverture est annoncée pour début 2028. Avant cela, le bâtiment doit être restauré et adapté à sa nouvelle fonction. L’architecte Francis Metzger, notamment connu pour la restauration de la Villa Empain, accompagnera le projet. Une « grosse année de travaux » est envisagée, avec notamment des autorisations d’urbanisme à obtenir.
Le parcours permanent réunira plusieurs décennies de création de Philippe Geluck : dessins, croquis, planches originales, peintures, sculptures, mais aussi des archives issues de ses activités à la radio et à la télévision. Le dessinateur conserve quelque 60 années d’archives personnelles.
Le musée ne sera cependant pas exclusivement consacré au personnage créé en 1983 dans Le Soir. Des expositions temporaires doivent mettre en avant de grands noms du dessin d’humour, tandis que d’autres espaces s’intéresseront au chat dans l’histoire et à ce que Geluck rassemble sous l’expression d’« art rigolo ».
Le dénouement est d’autant plus inattendu qu’en juin dernier Philippe Geluck renonçait au projet qu’il portait depuis plus d’une décennie avec la Région de Bruxelles-Capitale.
Annoncé en 2015 et initialement attendu en 2019 près du palais royal, ce premier musée avait accumulé les reports. Le bâtiment mis à disposition par la Région devait accueillir environ 4000 m² consacrés au Chat et au dessin d’humour. Mais l’inflation des coûts avait fini par rendre l’opération intenable pour le dessinateur : l’aménagement intérieur à sa charge était passé d’environ 4,5 à 7 millions d’euros.
À cela s’ajoutait une hausse importante du coût du chantier supporté par la collectivité, ainsi que plusieurs années de retard. Le projet avait également suscité des controverses à Bruxelles, certains contestant l’importance des moyens publics mobilisés pour un musée largement associé à l’œuvre d’un artiste vivant.
Le nouveau montage prend précisément le contre-pied de cette première tentative. L’investissement annoncé pour l’aménagement du musée avoisine 2 millions d’euros et doit être couvert par des fonds privés. Une fondation administrera l’établissement. Une partie du financement provient notamment des ventes des sculptures monumentales présentées dans l’exposition itinérante Le Chat déambule. Le projet recherche parallèlement de nouveaux mécènes et partenaires.
Le choix de Demeuldre-Coché apporte aussi au projet une dimension patrimoniale que Geluck entend conserver. L’ancienne manufacture de porcelaine comprend notamment un hall d’exposition construit en 1874 et un magasin datant de 1905. Sa façade et plusieurs éléments décoratifs sont protégés.
Le dessinateur mise également sur sa situation : le bâtiment se trouve non loin du Parlement européen, des institutions culturelles voisines et du quartier Matongé. Un environnement qui doit permettre au musée de s’inscrire dans une fréquentation plus large que celle des seuls lecteurs du Chat.
Après plus de dix ans de reports, un projet abandonné et un changement complet d’adresse comme de financement, Philippe Geluck tient donc à nouveau un calendrier. Si les travaux et les autorisations suivent leur cours, son Chat devrait finalement disposer de sa maison bruxelloise en 2028.
Crédits photo : Étienne Baudon - Statue du Chat de Philippe Geluck : Beauté intérieure, parc de la Tête d’or, Lyon, 11 novembre 2025 (domaine public)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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Du 23 au 28 septembre 2026, le festival de jeux vidéo Press Start revient à la Bibliothèque publique d’information (Bpi) pour une 14e édition, et propose une plongée dans ce qui fait depuis toujours rêver les joueur et joueuses : les histoires incroyables dans lesquelles s’immerger et s’évader. Jeux, rencontres et ateliers exploreront les multiples façons dont le médium construit ses histoires, et laisse parfois aux joueurs le soin de les écrire.
03/09/2026, 14:22
En cette année 2026, la Bibliothèque publique d’information s'est penchée sur les liens entre émancipation féminine et pouvoir économique, en s’intéressant à la façon dont de grandes plumes féminines ont fait du rapport à l’argent un ressort central de leur œuvre. Après Virginia Woolf, les sœurs Brontë et Jane Austen seront évoquées en septembre et octobre.
02/09/2026, 12:36
Du 4 au 6 septembre 2026, la 17e édition du Livre sur les quais réunit à Morges 170 autrices et auteurs autour de 150 événements. Placé sous le thème « Se raconter des histoires », le festival interroge aussi ce que la littérature peut faire du présent - et de ses inquiétudes. Crise climatique, fragilité des démocraties, tentation autoritaire ou recherche d’autres modèles de société : trois rendez-vous mettent les récits à l’épreuve du monde qui vient.
01/09/2026, 16:21
Au lendemain de sa 30e édition, La Forêt des livres s’apprête à changer de direction. Marie-Claude Mahiette, qui a porté la manifestation après la disparition de Gonzague Saint-Bris en 2017, et Nadine Théret, secrétaire de l’association depuis vingt ans, quittent l’organisation. Aurore Saint-Bris, nièce du fondateur et déjà impliquée dans l’événement, doit reprendre la présidence. Une transmission à l’approche de 2027, année qui marquera les 10 ans de la mort de l’écrivain.
01/09/2026, 11:56
À moins d’un mois de sa cinquième édition, le festival Étrange Grande, rendez-vous consacré aux littératures de genre à Hettange-Grande, en Moselle, est annulé. L’équipe bénévole qui l’organise annonce également sa mise en retrait, après plusieurs jours de polémique autour de la présence de l’écrivain Christophe Dubourg, publié notamment par les éditions Magnus. Entre déprogrammation, réintégration, retraits d’auteurs et menaces reçues par les organisateurs, la controverse a fini par emporter l’ensemble de la manifestation.
28/08/2026, 18:33
La réalisatrice et scénariste Pauline Deutsch passe au long-métrage avec Les Cimes, basé sur la nouvelle Lignine de l'autrice Fanny Desarzens. Coécrite avec Jacqueline Surchat, la production sera notamment tournée dans le Valais, en Suisse.
28/08/2026, 10:27
Sous la présidence de Delphine de Vigan, avec les éditions Noir sur Blanc à l’honneur, la 17e édition du Livre sur les quais déplace la littérature hors de ses cadres habituels. Cars postaux rétro, lecture silencieuse sur le Léman et battle des classiques transforment Morges en terrain d’expériences littéraires.
27/08/2026, 14:21
18 ans après sa première publication, C’était notre terre revient doublement à l’automne 2026. Le roman de Mathieu Belezi sera réédité le 17 septembre au Tripode, avant de devenir, du 6 au 10 octobre au Théâtre des Quartiers d’Ivry, un spectacle mis en scène par Célie Pauthe. Une même fresque chorale pour regarder de front la colonisation française de l’Algérie et son effondrement.
26/08/2026, 17:48
À l’heure où les crises semblent devenir notre horizon permanent, que peut encore la littérature ? Le 3 septembre 2026, la Fondation Catherine Gide réunira à l’Académie du Climat, à Paris, écrivains, artistes et chercheurs pour interroger les pouvoirs de la création face au dérèglement climatique, aux guerres et aux catastrophes. Une soirée pour penser ce que les mots peuvent encore déplacer lorsque le monde vacille.
26/08/2026, 16:16
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