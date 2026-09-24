Le musée du Chat de Philippe Geluck renaît à Bruxelles

Le Chat retombe sur ses pattes. Philippe Geluck a officialisé l’installation de son futur musée au 141-143, chaussée de Wavre, dans un ensemble patrimonial dont l’histoire remonte aux années 1830. Le site, en partie classé depuis 1997, accueillera sur quelque 2300 m² le Musée du Chat et de l’Art rigolo, rapporte l'AFP.

L' « art rigolo »

L’ouverture est annoncée pour début 2028. Avant cela, le bâtiment doit être restauré et adapté à sa nouvelle fonction. L’architecte Francis Metzger, notamment connu pour la restauration de la Villa Empain, accompagnera le projet. Une « grosse année de travaux » est envisagée, avec notamment des autorisations d’urbanisme à obtenir.

Le parcours permanent réunira plusieurs décennies de création de Philippe Geluck : dessins, croquis, planches originales, peintures, sculptures, mais aussi des archives issues de ses activités à la radio et à la télévision. Le dessinateur conserve quelque 60 années d’archives personnelles.

Le musée ne sera cependant pas exclusivement consacré au personnage créé en 1983 dans Le Soir. Des expositions temporaires doivent mettre en avant de grands noms du dessin d’humour, tandis que d’autres espaces s’intéresseront au chat dans l’histoire et à ce que Geluck rassemble sous l’expression d’« art rigolo ».

Trois mois après l’abandon

Le dénouement est d’autant plus inattendu qu’en juin dernier Philippe Geluck renonçait au projet qu’il portait depuis plus d’une décennie avec la Région de Bruxelles-Capitale.

Annoncé en 2015 et initialement attendu en 2019 près du palais royal, ce premier musée avait accumulé les reports. Le bâtiment mis à disposition par la Région devait accueillir environ 4000 m² consacrés au Chat et au dessin d’humour. Mais l’inflation des coûts avait fini par rendre l’opération intenable pour le dessinateur : l’aménagement intérieur à sa charge était passé d’environ 4,5 à 7 millions d’euros.

À cela s’ajoutait une hausse importante du coût du chantier supporté par la collectivité, ainsi que plusieurs années de retard. Le projet avait également suscité des controverses à Bruxelles, certains contestant l’importance des moyens publics mobilisés pour un musée largement associé à l’œuvre d’un artiste vivant.

Un projet désormais entièrement privé

Le nouveau montage prend précisément le contre-pied de cette première tentative. L’investissement annoncé pour l’aménagement du musée avoisine 2 millions d’euros et doit être couvert par des fonds privés. Une fondation administrera l’établissement. Une partie du financement provient notamment des ventes des sculptures monumentales présentées dans l’exposition itinérante Le Chat déambule. Le projet recherche parallèlement de nouveaux mécènes et partenaires.

Le choix de Demeuldre-Coché apporte aussi au projet une dimension patrimoniale que Geluck entend conserver. L’ancienne manufacture de porcelaine comprend notamment un hall d’exposition construit en 1874 et un magasin datant de 1905. Sa façade et plusieurs éléments décoratifs sont protégés.

Le dessinateur mise également sur sa situation : le bâtiment se trouve non loin du Parlement européen, des institutions culturelles voisines et du quartier Matongé. Un environnement qui doit permettre au musée de s’inscrire dans une fréquentation plus large que celle des seuls lecteurs du Chat.

Après plus de dix ans de reports, un projet abandonné et un changement complet d’adresse comme de financement, Philippe Geluck tient donc à nouveau un calendrier. Si les travaux et les autorisations suivent leur cours, son Chat devrait finalement disposer de sa maison bruxelloise en 2028.

Crédits photo : Étienne Baudon - Statue du Chat de Philippe Geluck : Beauté intérieure, parc de la Tête d’or, Lyon, 11 novembre 2025 (domaine public)

Par Hocine Bouhadjera

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