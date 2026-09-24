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Éric-Emmanuel Schmitt et Erik Orsenna en lice au Prix Littéraire des Musiciens 2026

Le Prix Littéraire des Musiciens dévoile sa sélection 2026 : neuf ouvrages concourent dans les catégories Roman, Essai-Document et Jeunesse. Un quatrième prix sera décerné par le public. Les lauréats seront annoncés le 13 novembre au Pavillon de la Sirène, à Paris.

Le 24/09/2026 à 17:27 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

24/09/2026 à 17:27

Hocine Bouhadjera

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Fondé par Alexandra Diaconu et organisé par l’association Musiques en toutes lettres, le Prix Littéraire des Musiciens distingue des ouvrages qui contribuent à mieux comprendre, aimer ou pratiquer la musique classique. Trois catégories sont représentées - roman, essai et jeunesse - auxquelles s’ajoute un Prix du Public attribué à l’un des romans en compétition.

Pour cette huitième édition, neuf titres ont été retenus :

Trois romans en compétition

Et les arbres se mirent à chanter, de Gilbert Bordes (XO)

Juste après Dieu, il y a papa, d’Éric-Emmanuel Schmitt (Albin Michel)

Le désir dans la cage, d’Alissa Wenz (Les Avrils)

Les essais et documents sélectionnés

C’est du pipeau !, de Stéphane Gendron (Actes Sud)

Nicholas Angelich, de Nathalie Krafft (Éditions Fugue)

Que la joie demeure. Vivre avec Bach, de Claire-Marie Le Guay et Erik Orsenna (Albin Michel)

Trois ouvrages pour la jeunesse

Le petit pianiste, de Julie Annen et Morgane Raoux, illustrations de Thomas Baas, lu par Guillaume Gallienne (Nathan)

Le Petit Prince, le conte musical, lu par Denis Podalydès (Gallimard Jeunesse)

Le Conservatoire, de Soufie Régani (Minedition)

Huit jurés pour départager les titres

Le jury du Prix Littéraire des Musiciens est renouvelé chaque année et rassemble des personnalités issues de la musique, de la littérature et de la recherche.

En 2026, il réunit le compositeur Fabien Cali, la saxophoniste de jazz et compositrice Lisa Cat-Berro, l’écrivain Gavin’s Clemente-Ruiz, Thierry Fouquet, ancien directeur de l’Opéra de Bordeaux, la violoniste Elsa Grether, le professeur de neuropsychologie Hervé Platel, la violoniste Irène Martin Giovaninetti et la chanteuse Noëmi Waysfeld.

À ces trois distinctions s’ajoute le Prix du Public, réservé à la catégorie Roman. Il est attribué par un jury tournant réunissant des lectrices et lecteurs de toute la France, auxquels s’associent notamment des usagers de la Médiathèque de Sèvres. Les quatre récompenses seront remises le 13 novembre 2026 au Pavillon de la Sirène, à Paris.

L’année dernière, le prix du Roman avait été attribué à Dominique Fernandez pour Un choix impossible (Grasset). Dans la catégorie Essai, Martin Mirabel avait été récompensé pour Antonín Dvořák (Actes Sud), tandis que le prix Jeunesse était revenu à Anne Jouve et Jessie Magana, avec les illustrations d’Éloïse Heinzer, pour Oum Kalthoum (Gallimard Jeunesse). Le Prix du Public avait distingué La Virtuose d’Harriet Constable, traduit par Cécile Arnaud (Albin Michel).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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Et les arbres se mirent à chanter

Gilbert Bordes

Paru le 23/10/2025

278 pages

XO Editions

21,90 €

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Juste après Dieu, il y a papa

Eric-Emmanuel Schmitt

Paru le 25/02/2026

208 pages

Albin Michel

19,90 €

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Le Désir dans la cage

Alissa Wenz

Paru le 20/08/2025

287 pages

Les Avrils

22,00 €

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C'est du pipeau !

Stéphane Gendron

Paru le 17/09/2025

307 pages

Actes Sud Editions

20,00 €

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Nicholas Angelich

Nathalie Krafft

Paru le 03/04/2026

256 pages

Editions Fugue

23,90 €

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Que la joie demeure

Claire-Marie Le Guay, Erik Orsenna

Paru le 01/04/2026

208 pages

Albin Michel

19,90 €

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Le petit pianiste

Morgane Raoux, Julie Annen, Thomas Baas

Paru le 08/01/2026

40 pages

Nathan

23,90 €

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Le Petit Prince

Antoine de Saint-Exupéry

Paru le 16/04/2026

68 pages

Editions Gallimard

24,90 €

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Le Conservatoire

Soufie Régani

Paru le 16/04/2026

32 pages

Minedition

15,00 €

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