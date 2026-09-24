Éric-Emmanuel Schmitt et Erik Orsenna en lice au Prix Littéraire des Musiciens 2026

Le Prix Littéraire des Musiciens dévoile sa sélection 2026 : neuf ouvrages concourent dans les catégories Roman, Essai-Document et Jeunesse. Un quatrième prix sera décerné par le public. Les lauréats seront annoncés le 13 novembre au Pavillon de la Sirène, à Paris.
Le 24/09/2026 à 17:27 par Hocine Bouhadjera
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24/09/2026 à 17:27
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Fondé par Alexandra Diaconu et organisé par l’association Musiques en toutes lettres, le Prix Littéraire des Musiciens distingue des ouvrages qui contribuent à mieux comprendre, aimer ou pratiquer la musique classique. Trois catégories sont représentées - roman, essai et jeunesse - auxquelles s’ajoute un Prix du Public attribué à l’un des romans en compétition.
Pour cette huitième édition, neuf titres ont été retenus :
Et les arbres se mirent à chanter, de Gilbert Bordes (XO)
Juste après Dieu, il y a papa, d’Éric-Emmanuel Schmitt (Albin Michel)
Le désir dans la cage, d’Alissa Wenz (Les Avrils)
C’est du pipeau !, de Stéphane Gendron (Actes Sud)
Nicholas Angelich, de Nathalie Krafft (Éditions Fugue)
Que la joie demeure. Vivre avec Bach, de Claire-Marie Le Guay et Erik Orsenna (Albin Michel)
Le petit pianiste, de Julie Annen et Morgane Raoux, illustrations de Thomas Baas, lu par Guillaume Gallienne (Nathan)
Le Petit Prince, le conte musical, lu par Denis Podalydès (Gallimard Jeunesse)
Le Conservatoire, de Soufie Régani (Minedition)
Le jury du Prix Littéraire des Musiciens est renouvelé chaque année et rassemble des personnalités issues de la musique, de la littérature et de la recherche.
En 2026, il réunit le compositeur Fabien Cali, la saxophoniste de jazz et compositrice Lisa Cat-Berro, l’écrivain Gavin’s Clemente-Ruiz, Thierry Fouquet, ancien directeur de l’Opéra de Bordeaux, la violoniste Elsa Grether, le professeur de neuropsychologie Hervé Platel, la violoniste Irène Martin Giovaninetti et la chanteuse Noëmi Waysfeld.
À ces trois distinctions s’ajoute le Prix du Public, réservé à la catégorie Roman. Il est attribué par un jury tournant réunissant des lectrices et lecteurs de toute la France, auxquels s’associent notamment des usagers de la Médiathèque de Sèvres. Les quatre récompenses seront remises le 13 novembre 2026 au Pavillon de la Sirène, à Paris.
L’année dernière, le prix du Roman avait été attribué à Dominique Fernandez pour Un choix impossible (Grasset). Dans la catégorie Essai, Martin Mirabel avait été récompensé pour Antonín Dvořák (Actes Sud), tandis que le prix Jeunesse était revenu à Anne Jouve et Jessie Magana, avec les illustrations d’Éloïse Heinzer, pour Oum Kalthoum (Gallimard Jeunesse). Le Prix du Public avait distingué La Virtuose d’Harriet Constable, traduit par Cécile Arnaud (Albin Michel).
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Paru le 23/10/2025
278 pages
XO Editions
21,90 €
Paru le 25/02/2026
208 pages
Albin Michel
19,90 €
Paru le 20/08/2025
287 pages
Les Avrils
22,00 €
Paru le 17/09/2025
307 pages
Actes Sud Editions
20,00 €
Paru le 03/04/2026
256 pages
Editions Fugue
23,90 €
Paru le 01/04/2026
208 pages
Albin Michel
19,90 €
Paru le 08/01/2026
40 pages
Nathan
23,90 €
Paru le 16/04/2026
68 pages
Editions Gallimard
24,90 €
Paru le 16/04/2026
32 pages
Minedition
15,00 €
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