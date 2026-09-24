Marvel en deuil : le dessinateur Joshua Cassara est mort à 46 ans

Joshua Cassara, dessinateur américain notamment connu pour son travail sur X-Force, X-Men et Deadpool/Wolverine chez Marvel, est mort le 22 septembre 2026 à l’âge de 46 ans. Son épouse, Martha Cassara, a annoncé son décès le lendemain sur les réseaux sociaux, évoquant des complications cardiaques.
Le 24/09/2026 à 17:47 par Hocine Bouhadjera
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24/09/2026 à 17:47
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Dans son message, elle décrit un homme animé par « l’humour, la douceur et la gentillesse » et invite ses lecteurs à célébrer ce qu’il leur a apporté plutôt qu’à s’en tenir aux condoléances : « Il aurait voulu vos rires et vos toasts. »
Autodidacte, Joshua Cassara fait ses premiers pas dans les comics au milieu des années 2010. Chez l’éditeur britannique Titan Comics, il travaille notamment sur The Troop, puis sur Mycroft Holmes and the Apocalypse Handbook, écrit par Kareem Abdul-Jabbar et Raymond Obstfeld. Il participe également à des publications liées aux univers de Doctor Who et Dark Souls.
En 2016, il signe son premier travail pour Marvel avec New Avengers #7, scénarisé par Al Ewing. Suivent notamment Falcon, avec Rodney Barnes, la minisérie Sentry, écrite par Jeff Lemire, ainsi que plusieurs épisodes de Venom.
Son travail prend une nouvelle ampleur à partir de 2019 lorsqu’il rejoint Benjamin Percy sur X-Force, l’une des séries lancées dans le cadre de la nouvelle ère des X-Men organisée autour de l’île mutante de Krakoa. En France, les douze premiers épisodes de cette série ont notamment été réunis dans X-Force T01 : Terrain de chasse (Panini Comics, collection Marvel Deluxe, 2022).
Son dessin détaillé accompagne plusieurs des grands récits mutants des années suivantes. En 2020, Marvel le sélectionne parmi ses « Stormbreakers », programme consacré à une nouvelle génération d’artistes de la maison.
Il retrouve ensuite Benjamin Percy sur X Lives of Wolverine. La série est publiée en France avec X Deaths of Wolverine dans X Lives / X Deaths of Wolverine (Panini Comics, Marvel Deluxe, 2024, traduction de Benjamin Rivière et du Studio Makma). Joshua Cassara intervient également sur la série principale X-Men, scénarisée par Gerry Duggan ; une partie de son travail est notamment reprise dans X-Men, vol. 2 : X-Men un jour... (Panini Comics, 2025, traduction de Ben KG).
Joshua Cassara retrouve une dernière fois Benjamin Percy pour Deadpool/Wolverine, lancé aux États-Unis en 2025. En France, les cinq premiers épisodes sont réunis dans Deadpool/Wolverine T01 : L’ère de Stryfe (Panini Comics, 2025, traduction du Studio Makma et de Benjamin Viette).
La suite et conclusion, Deadpool/Wolverine T02 : L’héritage perdu (Panini Comics, traduction de Benjamin Viette), est parue en France le 4 mars 2026. L’album rassemble les épisodes 6 à 10, dessinés par Joshua Cassara et Robert Gill.
Au fil d’une carrière relativement courte, Joshua Cassara aura ainsi accompagné une période de l’histoire récente des X-Men chez Marvel, de la naissance de Krakoa à ses dernières années, tout en développant une collaboration régulière avec Benjamin Percy autour de Wolverine et de l’univers mutant.
Crédits photo : Joshua Cassara (DR)
Par Hocine Bouhadjera
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