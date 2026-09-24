Enfin oser raconter notre histoire À voix haute

Dans son pays natal, elle est hébergée par son grand-père paternel. Un homme qu’elle connaît à peine – c’est du moins ce qu’elle réalise, en l’interrogeant sur la vie qu’il a vécu et l’histoire de la famille. D’autant plus puisqu’il révèle peu.

Garde enfoui en lui un quotidien, des expériences qui ont fondamentalement forgé sa manière de vivre, d’ignorer la sonnette de la porte d’entrée, de laisser son regard courir sur certains détails, de parler… souvent à voix basse. Jamais à proximité des murs. Des réflexes inscrits profondément en lui.

Quand il avait mon âge, émettre la moindre réserve sur le pouvoir en place voulait dire risquer sa vie. Un mot de trop et quelqu’un vous dénonce. Alors pour protéger ses enfants, il leur a dit à son tour Fais attention. Ne te fais pas remarquer. Sois comme les autres. Ce n’est pas seulement lui, les grands-parents de mes amis répètent la même chose. La plupart des parents aussi. Ils sont habités par la même peur. Une peur privée et publique à la fois. C’est cette même peur qui fait slalomer la langue entre les mots. Qui définit les endroits et les formes des virages. Les mots qu’on contourne, les sujets qu’on évite, ce qu’on ne nomme pas. Cette peur se transmet de génération en génération. Par les mots manquants, elle coule de langue en langue.

Un jour, une photographie chamboule tout. Sur celle-ci, Ivan Rebizov, arrière-arrière-grand-père de la narratrice. Effacé par l’histoire, par les non-dits. Sauf que maintenant, elle a besoin de savoir. De comprendre pourquoi il n’est jamais revenu, ce qui lui est réellement arrivé. Dès lors, elle délaisse le théâtre et dévoue toute son énergie à cette quête.

Archives dans les caves des bâtiments administratifs et lieux de mémoires ponctuent l’enquête, démarrant à Moscou pour finalement la mener jusqu’à l’ancienne Kolyma, au fin fond du pays. Le temps, la distance ne sont rien face à cette énergie vive qui la pousse toujours plus loin. Car au-delà de sa famille, elle le comprend : cette histoire est bien plus vaste. Encore plus violente que ce qu’on aimerait bien laisser entendre. Des milliers de noms, volontairement perdus, pour la gloire d’une patrie en perdition. Des victimes, accusées de trahison. Un silence glaçant.

Le dossier d’instruction de NKVD numéro P-16742 posé devant moi concerne Ivan Evdokimovitch Rebizov, né en 1872. C’est un dossier classé secret par le KGB jusqu’au 10 février 1999. Suite à ma demande de consultation, un officier a vérifié qu’il ne contenait pas d’OM. Opasnyï Material. Contenu dangereux. C’est marqué sur la couverture.

Avec ce nouveau roman, Polina Panassenko frappe fort. Des chapitres courts, des ellipses pour permettre au récit de ne jamais perdre de son souffle, de son urgence. Ici, tout est question de mémoire. De vérité, au-delà du silence. C’est autant l’histoire d’un pays tout entier que celle de ces innombrables familles, ces vies brisées. Génération après génération, la peur se transmet et se transforme. C’est beau, c’est puissant.

À ne pas manquer.

Par Valentine Costantini

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