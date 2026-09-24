Prix Utopiales BD 2026 : six albums pour succéder aux Navigateurs

Le Prix Utopiales BD est décerné par le club de lecture de bande dessinée de science-fiction de la Bibliothèque municipale de Nantes. Ses membres lisent tout au long de l'année un grand nombre d'albums avant d'établir une sélection finale et de désigner le titre récompensé.

Six bandes dessinées en compétition :

The Junction, de Norm Konyu (Glénat)

Lucas Jones réapparaît dans sa ville natale après douze années d’absence, mais il a toujours 11 ans. Tandis que son père reste introuvable, un inspecteur et une psychologue tentent de comprendre ce qui lui est arrivé.

Né au Canada et installé au Royaume-Uni, Norm Konyu vient du monde de l’animation, où il a notamment travaillé pour DreamWorks, Nickelodeon et Cartoon Network, avant de se consacrer à la bande dessinée.

Karl, de Cyril Bonin (Sarbacane)

Après la mort d’un riche banquier dans un accident de voiture, sa fille découvre Karl, l’androïde qui conduisait le véhicule au moment du drame. Un spécialiste en cybernétique se lance alors dans l’enquête.

Diplômé des Beaux-Arts de Mâcon et des Arts décoratifs de Strasbourg, Cyril Bonin est dessinateur et scénariste, notamment auteur d’Amorostasia, La Belle Image ou Presque maintenant.

La Langue des vipères, de Juliette Brocal (Rue de Sèvres)

Iodis, jeune femme élevée dans une abbaye, maîtrise une magie liturgique capable de provoquer des visions. La disparition d’un tableau précieux et de son créateur vient bouleverser son quotidien.

Diplômée des Gobelins en 2020, Juliette Brocal travaille également dans l’animation et a notamment participé au film Mars Express. La Langue des vipères est sa première bande dessinée.

Frankenstein, de David Sala (Casterman)

David Sala propose une nouvelle adaptation graphique du roman de Mary Shelley, centrée sur la confrontation entre Victor Frankenstein et la créature qu’il abandonne après lui avoir donné vie.

Formé à l’École Émile-Cohl de Lyon, David Sala est auteur et illustrateur. Son travail, très marqué par la couleur et l’ornement, puise notamment dans le symbolisme, les Nabis et l’Art nouveau.

Les Moribonds, de Florence Dupré la Tour (Casterman)

Dans un monde décimé par les Moribonds, Gabriel, un vampire, voit disparaître peu à peu les humains dont dépend sa propre survie. L’album interroge notamment les rapports de domination et d’interdépendance.

Passée par l’animation avant la bande dessinée, Florence Dupré la Tour est notamment l’autrice de Cruelle, Pucelle et Jumelle.

La Meute, de Noëlle Kröger (Cambourakis)

À la fin du XIXe siècle, Margot, jeune étudiante tenue à l’écart des recherches par ses collègues masculins, mène sa propre enquête autour d’un loup-garou capturé par un institut scientifique.

Né·e en 1997 et installé·e à Hambourg, Noëlle Kröger est artiste de bande dessinée et enseigne également le dessin. La Meute, traduit de l’allemand par Elisabeth Willenz, est son premier livre publié en français.

L'année dernière, le Prix Utopiales BD avait été attribué aux Navigateurs, de Serge Lehman et Stéphane De Caneva, publié chez Delcourt, qui assurent à leur tour la présidence du Prix Utopiales BD 2026. Pour l'édition 2025, le jury était présidé par Fabrizio Dori, lui-même lauréat du Prix Utopiales BD 2024 pour Le Fils de Pan, publié chez Sarbacane.

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Crédits photo : Prix Utopiales BD

Par Hocine Bouhadjera

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