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IA : la Cour des comptes presse la Culture de passer à l’acte

Des chartes, des groupes de travail, 62 actions et désormais un directeur de projet : le ministère de la Culture ne découvre plus l’intelligence artificielle. Mais la Cour des comptes lui demande maintenant de transformer l’essai. Dans le livre, elle relève qu’au moment de son contrôle, le CNL n’avait ni budget spécifique ni personnel affecté à l’IA, quand la BnF avait déjà engagé plusieurs millions d’euros.

Le 24/09/2026 à 16:41 par Nicolas Gary

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Publié le :

24/09/2026 à 16:41

Nicolas Gary

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Des feuilles de route, des études et des expérimentations : l’intelligence artificielle n’a pas manqué de papier rue de Valois. Dans un audit flash publié en septembre 2026, la Cour des comptes considère toutefois que le ministère de la Culture doit désormais franchir une marche : passer de l’acculturation à une politique effectivement pilotée, financée et mutualisée.

Le contrôle, notifié en novembre 2025, a notamment porté sur un échantillon de dix opérateurs et établissements publics, dont la Bibliothèque nationale de France (BnF) et le Centre national du livre (CNL). Il constitue donc une photographie élaborée au fil de plusieurs mois, complétée par la procédure contradictoire et les réponses ministérielles de l’été 2026.

La stratégie d’action pour des intelligences artificielles culturelles et responsables, publiée le 2 juillet 2025, s’organise autour de cinq axes : usages responsables, modèle économique équitable, innovation, patrimoine et amélioration de l’action publique. La Cour lui reconnaît le mérite d’embrasser largement le sujet, mais juge que les 62 actions recensées ressemblent encore davantage à une cartographie qu’à un instrument de conduite : pas de hiérarchisation générale, pas de calendrier d’ensemble ni de fléchage budgétaire clairement identifiable.

Au CNL, l’IA est entrée dans la feuille de route

Pour la filière du livre, le passage consacré au CNL mérite particulièrement l’attention. L’établissement a inscrit la question des usages de l’IA dans sa feuille de route en 2025 et constitué deux groupes internes : l’un consacré aux pratiques de ses agents, l’autre aux conséquences pour les professionnels.

De ces travaux sont notamment sorties une charte d’usage et une réflexion sur la compatibilité de certaines pratiques avec le droit d’auteur et la défense de la création littéraire. La traduction et la création sont explicitement distinguées, signe que l’établissement ne considère pas leurs problématiques comme interchangeables.

Mais, au stade observé par la Cour, le CNL ne disposait « ni d’une ligne budgétaire spécifique, ni d’agents affectés à ces questions ». L’IA était essentiellement traitée à travers la sensibilisation, la formation et les échanges avec la profession. L’annexe mentionne 15 participants au cycle de formation ministériel en 2025 et du temps consacré aux groupes de travail, sans pouvoir le chiffrer.

Précision importante : la Cour avertit elle-même que son tableau ne mesure que les moyens spécifiquement et explicitement affectés à l’intelligence artificielle. Certaines dépenses informatiques ou fractions de temps de travail peuvent donc lui échapper. Autrement dit, « pas de ligne spécifique » ne signifie pas « aucune dépense ».

Et le CNL n’est pas le seul interlocuteur public de la filière sur ce terrain. Au sein de la DGMIC, le Service du livre et de la lecture comprend un bureau de la régulation et de la technologie chargé notamment des nouveaux modes de production et de consommation du livre, parmi lesquels l’intelligence artificielle.

À la BnF, changement d’échelle

La situation de la BnF est d’une autre nature. Avec l’INA et plusieurs acteurs de l’audiovisuel public, elle figure parmi les établissements que la juridiction financière considère comme les plus avancés. Numérisation, indexation automatique, fouille d’images, catalogage, exploration des collections ou médiation : l’IA s’insère ici dans des infrastructures documentaires déjà anciennes. Cette orientation est également affichée dans la feuille de route de la BnF consacrée à l’intelligence artificielle.

La Cour identifie 7,65 millions d’euros de moyens spécifiques sur trois ans, dont 2,2 millions issus de France 2030. Elle chiffre en outre à 250.000 € les moyens correspondant à la mission IA et à 600.000 € le coût estimé du temps consacré au sujet par 75 agents de catégorie A, à hauteur de 10 % de leur activité. Là encore, les ordres de grandeur témoignent surtout de missions très différentes entre établissements.

S’y ajoute un chantier autrement plus lourd : le renouvellement du système d’information de la Bibliothèque. Plus de 90 % de son budget informatique d’investissement, d’environ 10 millions d’euros annuels, serait absorbé par le maintien des infrastructures existantes. La BnF estime à 22 millions d’euros sur six ans la modernisation nécessaire de son système d’information. Cette somme n’est pas un budget IA : la Cour la présente comme un investissement préalable pour pouvoir intégrer ces technologies dans de bonnes conditions.

Ce contraste nourrit l’un des avertissements centraux du rapport : sans mutualisation et financements durables, le secteur public culturel risque de connaître un développement « à plusieurs vitesses », laissant les établissements les mieux équipés prendre une avance difficile à rattraper.

Un rapport de 22 préconisations resté dans les tiroirs

La Cour exhume au passage un épisode embarrassant. À l’automne 2023, un groupe d’experts réuni par le ministère avait produit Regards culturels sur l’IA, document organisé en cinq parties et accompagné de 22 préconisations précises et opérationnelles : formation des métiers créatifs, accès licite aux données culturelles, effectivité de l’opt-out ou encore conséquences sur l’emploi.

Le rapport n’a jamais été rendu public et ne semble pas avoir servi de feuille de route aux services. Plus étonnant : les raisons de cette situation « n’ont pu être explicitées par le ministère », relève la Cour.

Une direction de projet IA a finalement été créée à la fin de 2025. Mais, lors du contrôle, son responsable n’avait ni équipe ni budget propre et aucune autorité sur le service du numérique. La Cour lui assigne pourtant un rôle central : sortir de l’inventaire permanent pour hiérarchiser les priorités, mutualiser les outils et organiser le déploiement.

Et si l’IA entrait dans les critères des aides ?

Pour les auteurs, traducteurs et éditeurs, un autre passage mérite attention. La Cour envisage que les pouvoirs publics puissent être conduits à préciser les conditions dans lesquelles certaines aides à la création continueraient de privilégier des œuvres reposant principalement sur une « contribution humaine identifiable ». Il ne s’agit pas, à ce stade, d’une nouvelle règle du CNL, mais d’une piste soulevée par l’audit.

La réponse de la ministre de la Culture montre néanmoins que le sujet a avancé : un cadre de référence sur l’usage de l’IA dans les aides à la création est en cours d’instruction. Le ministère indique vouloir notamment s’appuyer sur les travaux du CSPLA, qui a conclu que, sans véritable intervention créative humaine, une production générée par IA ne peut bénéficier du droit d’auteur.

La question rejoint celle de la rémunération des œuvres utilisées pour entraîner les modèles. Les travaux du CSPLA consacrés à la rémunération des contenus culturels exploités par les systèmes d’IA défendent notamment la construction d’un marché de licences permettant un accès légal aux œuvres et une rémunération des ayants droit, ainsi que des mécanismes facilitant la preuve de leur utilisation.

Depuis l’audit, le ministère revendique une accélération

Dans sa réponse du 28 juillet 2026, la ministre de la Culture insiste justement sur les mesures intervenues pendant et après le contrôle. Depuis juin, tous les agents du ministère disposent d’Assistant IA, outil conversationnel développé par la DINUM avec Mistral AI. À la date de cette réponse, 1700 agents en étaient des utilisateurs réguliers.

Une nouvelle charte interne et un guide pratique ont également été diffusés. Depuis mai, un groupe de travail réunit chaque mois près d’une cinquantaine d’opérateurs, tandis que des réflexions sectorielles ont été lancées dans le livre, la presse, la musique, le cinéma, les arts visuels ou l’enseignement supérieur. Le ministère annonce également la création d’un observatoire consacré aux effets de l’IA sur les métiers et les chaînes de valeur.

Le désaccord avec la Cour porte donc moins sur la nécessité d’agir que sur le passage à l’échelle. La juridiction demande désormais une politique hiérarchisée, financée et suffisamment mutualisée pour que chaque établissement n’ait pas à inventer son propre système. Sa conclusion tient presque du rappel de méthode : après la stratégie d’intention vient le temps de la stratégie d’exécution.

Le rapport est à consulter et/ou télécharger ci-dessous : 

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

 
 

 

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

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Au Brésil, la bataille des rabais vient de passer du discours aux bons de commande. WMF Martins Fontes cessera, dans les prochains mois, de fournir Amazon, une décision annoncée le 2 septembre par Alexandre Martins Fontes, éditeur, libraire et président de l’Associação Nacional de Livrarias (ANL). Dans un entretien publié le 18 septembre par Folha de S.Paulo, il détaille aussi son retrait des foires universitaires imposant de fortes réductions.

23/09/2026, 11:34

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États-Unis : les revenus de l’édition bondissent de 14 %

Les revenus nets déclarés par les éditeurs participant au StatShot de l’Association of American Publishers (AAP) ont atteint 1 milliard $ en juillet 2026, soit une hausse de 14 % sur un an. Les livres grand public tirent la progression, portés par le broché et l’audio numérique, tandis que l’ebook recule. Depuis janvier, les recettes cumulées atteignent 6,7 milliards $, en hausse de 5,4 %. Un mois plus tôt, elles faisaient état d’une progression de 11 % sur un an et de 3,9 % depuis le début de l’année.

23/09/2026, 11:31

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Une nouvelle grille de salaires étendue à l'ensemble de l'édition

Relatif aux minima conventionnels, le 18e avenant à la convention collective de la branche de l'édition de livres a été étendu à tous les employeurs et tous les salariés, par un arrêté du 7 septembre. La grille de salaires prend désormais en compte deux augmentations du SMIC, survenues en janvier et juin derniers.

23/09/2026, 10:50

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Editis nomme Valentin Bouvet directeur des opérations

Valentin Bouvet prend, à compter du 23 septembre 2026, la direction des opérations du groupe d’édition Editis, selon nos informations. Revenu au sein du groupe en mai après avoir dirigé Lelivrescolaire.fr chez Hachette Livre, il supervisera notamment la distribution, la fabrication, les achats industriels ainsi que plusieurs services destinés aux éditeurs. Ces activités sont désormais regroupées sous une même direction.

23/09/2026, 10:12

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IA pas IA ? Thélyson Orélien et Grasset répondent, à droite on jubile

Depuis lundi, C’était ça ou mourir, l’un des romans les plus en vue de la rentrée, est au centre d’une polémique sur l’usage de l’intelligence artificielle. Auprès de Libération, Thélyson Orélien dément catégoriquement. Grasset lui apporte désormais sa « confiance absolue ». Dans le même temps, franceinfo a multiplié les tests et les comparaisons, et les résultats ne plaident pas vraiment en faveur de l’auteur...

22/09/2026, 18:44

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Chez Editis, FO exige une aide face à la flambée du carburant

Force ouvrière interpelle la direction d’Editis et son actionnaire sur le coût des trajets domicile-travail des salariés de Malesherbes et Tigery. Le syndicat réclame une aide spécifique pour ceux qui doivent utiliser leur voiture, allant jusqu’à proposer des cartes carburant TotalEnergies. Une demande qui intervient en pleine hausse des prix à la pompe, alors que plusieurs dispositifs publics existent déjà.

22/09/2026, 18:18

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Jean-Paul Desprat, historien et romancier du Grand Siècle, est mort

Historien, biographe et romancier, Jean-Paul Desprat est mort lundi 21 septembre 2026 à Paris, à l’âge de 79 ans, révèle La Dépêche. Auteur d’une trentaine d’ouvrages, il avait fait des XVIIe et XVIIIe siècles, puis de la Révolution française, un territoire d’écriture où l’érudition historique se mêlait volontiers au goût du récit.

22/09/2026, 16:28

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L’ANEL renouvelle son conseil d’administration 2026-2027

L’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) a dévoilé son conseil d’administration pour 2026-2027 à l’issue de son assemblée générale annuelle, tenue le 10 septembre. Geneviève Pigeon, des éditions L’Instant même, conserve la présidence de l’association.

22/09/2026, 11:27

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Et si la rentrée littéraire ne savait plus reconnaître un grand livre ?

Paru chez Grasset le 19 août, le premier roman de Thélyson Orélien, C’était ça ou mourir, compte parmi les titres très remarqués de la rentrée, porté par une réception critique largement favorable. Dans cette chronique, Laurent LD Bonnet prend le contre-pied de cet enthousiasme : partant de l’écriture du livre, il interroge les mécanismes de prescription, l’emballement médiatique et ce qu’il considère comme un recul progressif des exigences éditoriales, rapproché ici de l’effet des shifting baselines. Par Laurent LD Bonnet.

22/09/2026, 10:21

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FOJO, première publication en France de l’auteur portugais Osvaldo Medina

Avec FOJO, Osvaldo Medina signe un huis clos glacial ancré dans le Portugal de l'entre-deux-guerres. L’auteur primé compte déjà quatorze albums à son actif, son travail a été distingué par le prix du Meilleur Dessin à l'Amadora BD, le plus grand festival de bande dessinée du pays, puis par celui de Dessinateur de l'année aux PPBD en 2013. FOJO, premier de ses albums traduit en français par Mylène Oliveira Contival, paraît le 14 octobre 2026 chez familiaR Éditions.

22/09/2026, 10:16

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Sébastien Santuccio aux relations presse des éditions Amsterdam

Les éditions Amsterdam, actives dans les domaines de la philosophie, de l'histoire et des sciences sociales, annoncent la reprise des relations presse de la maison par Sébastien Santuccio, en cette rentrée.

22/09/2026, 09:13

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Mahmoud Darwich, le poète qui fit de l'exil une demeure et de la parole un pays

L’Institut du Monde Arabe (IMA) de Paris annonce le lancement d’un programme dédié à la commémoration de l’héritage du poète Mahmoud Darwich, qui se déroulera du 25 au 27 septembre. Cette initiative, organisée en partenariat avec le Centre culturel Georges-Pompidou à Paris, rassemble diverses activités culturelles dans quinze villes en France et à l’étranger. Intitulé « Journée poétique Mahmoud Darwich », cet événement vise à célébrer la richesse de l’œuvre du poète et à promouvoir la diversité culturelle à travers ces rencontres et échanges. Par Amel Aït-Hamouda.

21/09/2026, 17:30

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Ukraine : quatre ans et demi de guerre, jusque dans les livres

Ce 21 septembre sort le 51e numéro de Soutien à l’Ukraine résistante : il rassemble témoignages, analyses, textes syndicaux et contributions consacrées à la vie culturelle ukrainienne. Sa publication intervient quatre ans et demi après le début de l’invasion russe à grande échelle, dans un conflit toujours meurtrier pour les civils et sans règlement politique global. 

21/09/2026, 14:16

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À Nancy, les vacataires de la médiathèque travaillent à la lampe frontale

16 agents vacataires de la médiathèque Manufacture, à Nancy, ont cessé le travail samedi 19 septembre pour demander la transformation de leurs vacations en contrats à durée déterminée. À la précarité de leur statut s'ajoutent des problèmes matériels : monte-charge hors service, climatisation défaillante et magasins de livres insuffisamment éclairés. En attendant le rétablissement de la lumière, des lampes frontales ont été mises à leur disposition...

21/09/2026, 12:46

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Et si changer de vie commençait simplement par oser partir ?

Kosélig ou Sirop d’érable ? ouvre la série Les Amoureuses du Vivant, une nouvelle collection romanesque, avec Joséphine, une femme qui quitte Montréal pour tenter de donner une seconde vie à une ferme écologique en Norvège. Entre départ, nouveaux chemins et rencontres, son voyage devient peu à peu une invitation à ralentir, à écouter ce que la vie murmure et à se reconnecter à l’essentiel. Une cosy romance chaleureuse (mais pas que), où les paysages, les lieux et le vivant prennent une place à part entière. Porté projet par Sabine Royer.

21/09/2026, 11:17

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Lonely Planet refait ses guides : l'imprimé cherche sa place face à l’IA

Le guide touristique n’a pas encore reçu son avis de décès. Lonely Planet prépare pour 2027 la plus vaste refonte de ses collections Pocket et Classic depuis une génération, au moment où le marché américain se contracte. L’éditeur revendique environ 28 % de ce secteur aux États-Unis, un niveau présenté comme inédit par son publisher Piers Pickard. Face aux réseaux sociaux, aux applications et à l’IA, le papier change de promesse : moins d’exhaustivité, davantage de tri.

20/09/2026, 07:00

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Le dimanche matin, deux heures de lecture, téléphone au fond du sac

À Lucknow, dans le nord de l’Inde, l’Amir-ud-Daula Public Library tente une expérience d’une simplicité presque suspecte : chaque dimanche matin, deux heures de lecture silencieuse, sur support physique, avec le téléphone éteint et rangé. Lancé le 12 août par Bookmark, A Reader’s Circle, ce rendez-vous gratuit entend notamment attirer les jeunes vers une institution historique qui, paradoxe bienvenu, a largement investi dans le numérique.

19/09/2026, 11:30

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Tolkien : ce texte écrit il y a plus d’un siècle paraît enfin en français

Plus d’un siècle après sa rédaction, L’Histoire de Kullervo paraît pour la première fois en français. Les éditions Christian Bourgois publient, depuis le 17 septembre, ce récit inachevé de J.R.R. Tolkien dans une édition établie par la spécialiste américaine Verlyn Flieger et traduite de l’anglais par Aurélien Blanchard. 

19/09/2026, 11:15

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Livre d'occasion : Boulinier prépare l'ouverture de sa plus grande librairie

Boulinier s’apprête à renforcer son implantation en Seine-et-Marne. L’enseigne familiale spécialisée dans le livre et les produits culturels d’occasion prépare l’ouverture d’un magasin d’environ 1000 m² à Esmans, près de Montereau-Fault-Yonne. Selon La République de Seine-et-Marne, des milliers de livres y seront proposés à petits prix. Sur son propre site, Boulinier annonce, sans préciser encore de date, « une des plus grandes librairies d’occasion de France » dans le département.

19/09/2026, 10:15

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À la SNCF, les livres n’arrivent plus jusqu’aux cheminots

Depuis 1986, la Bibliothèque centrale de prêt par correspondance fait parvenir des livres aux cheminots et à leurs familles partout en France, directement sur leurs lieux de travail. Mais la disparition progressive du courrier interne de la SNCF, sur lequel repose tout son fonctionnement, dérègle désormais le service. Avec quelque 11.000 adhérents et 90.000 prêts annuels, ses responsables alertent sur une situation devenue critique, tandis que la section CGT appelle à un rassemblement le 22 octobre à Paris si aucune avancée n’intervient d’ici là.

18/09/2026, 19:11

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Accusé de harcèlement, l’auteur jeunesse David Walliams lâché par son éditeur

HarperCollins UK ne publiera désormais plus les anciens titres de David Walliams, l’un des auteurs jeunesse britanniques les plus vendus. La décision intervient neuf mois après que l’éditeur a renoncé à publier de nouveaux ouvrages de l’écrivain et comédien, à la suite d’accusations concernant son comportement envers des salariées de la maison.

18/09/2026, 18:05

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Annie Dillard, figure majeure de la littérature américaine, est morte

L’écrivaine américaine Annie Dillard, figure majeure de la littérature de la nature et de la méditation spirituelle, est morte mardi 15 septembre 2026 à l’âge de 81 ans. Prix Pulitzer en 1975 pour Pilgrim at Tinker Creek, elle était publiée en France principalement par Christian Bourgois, qui a fait traduire une grande partie de son œuvre.

18/09/2026, 17:33

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Éliane Viennot : “Rien ne relie Olympe de Gouges à l'extrême droite”

Le ridicule ne tue pas, évitant ainsi aux rangs du RN d'être décimés. Mais la formation d'extrême droite ne recule devant aucune manipulation à des fins électorales ou de « dédiabolisation ». Dernier exemple en date, une proposition de résolution pour faire entrer Olympe de Gouges au Panthéon, qui a scandalisé de nombreuses historiennes et spécialistes, dont Éliane Viennot.

18/09/2026, 16:16

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Un roman de Toni Morrison encore écarté des bibliothèques scolaires américaines

Toni Morrison est de nouveau victime de la censure qui touche les États-Unis depuis plusieurs années. Le district scolaire du comté de Cobb, en Géorgie, a retiré L’Œil le plus bleu, premier roman de l'autrice, de ses bibliothèques destinées aux collégiens et lycéens. Les autorités scolaires invoquent des passages jugés sexuellement explicites et inadaptés aux élèves.

18/09/2026, 14:23

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Déconstruire en BD les idées reçues sur le burnout

En 2023, Youn fait un burnout. Incapable de travailler, anxieux à la moindre notification et confronté à des symptômes qu’il ne comprend pas, il se met à dessiner ce qu’il traverse. Ses illustrations donnent une forme à cette maladie invisible et résonnent auprès de nombreuses personnes. Burnout ? Thérapie ? C’est pas pour moi ! mêle humour, vulgarisation et témoignages pour aider à comprendre le burnout, déculpabiliser et trouver les mots pour en parler. Sans recette miracle, mais avec beaucoup d’images. Projet porté par Youn Legoff.

18/09/2026, 13:07

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Des trésors de Strasbourg, Bordeaux ou Toulouse bientôt imprimés à la demande

Lancée en 2014 par Hachette Livre et la Bibliothèque nationale de France(BnF), la collection Hachette-BnF franchit une nouvelle étape. Jusqu'ici alimentée par les collections de la BnF, elle accueille désormais les fonds de six grandes bibliothèques patrimoniales françaises. Des milliers d'ouvrages rares ou épuisés pourront ainsi être commandés en librairie et imprimés à la demande.

18/09/2026, 13:02

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Le tout premier Prix Renaudot reparaît 100 ans après sa publication

Texte lauréat du tout premier Prix Renaudot en 1926, Nicolo-Peccavi ou l’Affaire Dreyfus à Carpentras d’Armand Lunel reparaîtra le 24 septembre prochain, à la demande de ses petits-enfants. Derrière le contexte de l’Affaire Dreyfus et l’histoire des Juifs du Comtat Venaissin, le roman met en scène un homme confronté à une origine qu’il ignorait. Un siècle après sa publication, cette réflexion sur l’identité, la mémoire et la transmission trouve un nouvel écho.

18/09/2026, 11:59

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Sarlat-la-Canéda : pour maintenir son café-librairie, La Pelle aux idées se creuse

Inauguré en juin 2025, le café-librairie du tiers lieu La Pelle aux Idées, à Sarlat-la-Canéda (Dordogne), se trouve menacé dans sa survie. L'association qui assure sa gestion appelle au soutien et tente d'obtenir un local plus central, afin de faciliter la découverte et l'accès à cette librairie indépendante.

18/09/2026, 11:36

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Caroline Lunoir et Rebeka Warrior en résidence à la Villa Kujoyama

L'Institut français et l'Institut français du Japon ont officialisé les noms des lauréats et lauréates de la Villa Kujoyama pour l'année 2027. 14 projets sont portés par 16 artistes, créateurs et créatrices, lesquels seront accueillis en résidence à Kyoto pour une durée de 4 à 6 mois.

18/09/2026, 09:54

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